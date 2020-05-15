DHA YURT BÜLTENİ-2 Iğdır Belediye Başkanı Akkuş'a terör gözaltısıIĞDIR'ın HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, silahlı terör örgütüne üye olma ve terörün finansmanını sağlama suçlarından gözaltına alındı.

Iğdır Belediye Başkanı Akkuş'a terör gözaltısı

IĞDIR'ın HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, silahlı terör örgütüne üye olma ve terörün finansmanını sağlama suçlarından gözaltına alındı.

Iğdır'da 31 Mart 2019'da HDP'den Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ile HDP Meclis Üyesi ve eş başkan Eylem Çelik, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla bugün sabah gözaltına alındı. Sabah saat 05.00 sıralarında Belediye Başkanı Akkuş'un evine giden jandarma ve polis, arama yaptı. Aynı saatlerde güvenlik güçleri Akkuş'a ait işyerleri ve belediyedeki makam odasında da arama yaptı. Belediye Başkanı Akkuş, aramalar sonunda evinden çıkarılarak Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Belediye Başkanı Yaşar Akkuş hakkında 2019 yılı içerisinde yerel seçimlerden önce Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Akkuş'un Ağrı Doğubayazıt Eliköy mevkiinde güvenlik güçlerince PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilecek operasyonu engellemek amacıyla yapılan 'canlı kalkan eylemlerine' katılmak, kendisine ait sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünü sahiplenici ve destekleyici paylaşımlar yapmak, terörist cenazelerine katılarak terör örgütünün bölücü nitelikteki basın açıklamalarında yeralmak, terörün finansmanına yönelik eylemlerinin bulunmak ve belediye başkanı olduğu dönemde silahlı terör örgütü PKK/KCK ile yoğun irtibat ve iltisak içerisinde faaliyet göstermek suçlarını işlediği öğrenildi. Başkan Akkuş'un hakkındaki bu suçlamalar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla silahlı terör örgütüne üye olma ve terörün finansmanını sağlama suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA