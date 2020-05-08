DHA YURT BULTENİ-2

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Diyarbakır'da 810 kilo uyuşturucu ele geçirildiDİYARBAKIR'da 4 farklı noktada uyuşturucu tacirlerinin terör örgütüne yönelik operasyonlar nedeniyle sakladıkları yerden çıkaramadıkları ve metropol şehirlere sevk edileceği öğrenilen 725 kilogram esrar, 85 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da 810 kilo uyuşturucu ele geçirildi

DİYARBAKIR'da 4 farklı noktada uyuşturucu tacirlerinin terör örgütüne yönelik operasyonlar nedeniyle sakladıkları yerden çıkaramadıkları ve metropol şehirlere sevk edileceği öğrenilen 725 kilogram esrar, 85 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Daire Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde, Diyarbakır'ın Lice ve Kocaköy İlçesi kırsalında olmak üzere dört farklı noktada araziye gizlenmiş çuvallar içerisinde esrar maddesi olduğu, bu uyuşturucu maddelerin devam eden operasyonlar nedeniyle bulunduğu yerden çıkartılamadığı ve ilerleyen tarihlerde alıcılar tarafından alınarak metropol şehirlere sevk edileceği bilgisi alındı.

TOPLAM 810 KİLOGRAM ELE GEÇİRİLDİLice'ye bağlı Yalaza ve Bağlan Mahalleleri ile Kocaköy'e bağlı Boyunlu ve Gözebaşı Mahalleleri kırsalında belirlenen yerlerde yapılan fiziki takip sonrasında, 4 farklı noktada yapılan operasyonda, çalılıklar arasına çuvallar ve poşetler içerisine gizlenmiş, satışa hazır vaziyette 725 kilogram esrar ve 85 kilogram skunk olmak üzere toplam 810 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken, şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaya başlanıldı.

Kaynak: DHA