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DHA YURT BÜLTENİ - 2

DHA YURT BÜLTENİ - 2
06.05.2020 09:39 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:39

Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdüBOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu. D-100 Karayolu'nun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki sis lambaları yakılarak, görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla düşük hızda ilerledi. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle araç trafiğinin yoğun olmadığı Bolu Dağı'nda sis nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sisten görüntüler-Araç geçişleri-Tabelalar-Yoldan görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Bursa'da 1 sokak karantinaya alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi'ndeki 2. Sever Sokak, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 14 gün süreyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi 2. Sever Sokak, artan koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süreyle karantinaya alındı.  Jandarma ekipleri, kararın ardından tedbirler kapsamında mahalleye giriş çıkışları yasakladı. Bursa Valiliği'nden karantina kararıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:  

"Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi 2. Sever Sokakta Koronavirüs (covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren 2.Sever Sokak 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Söz konusu sokakta karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir"

Kaynak: DHA

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