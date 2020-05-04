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DHA YURT BÜLTENİ - 2

DHA YURT BÜLTENİ - 2
04.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:13

Kumluca Hali'nde kısıtlama sonrası araç kuyruğu oluştu*- Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından açılan Toptancı Hali'ne sebze ve meyve getiren üreticiler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kumluca Hali'nde kısıtlama sonrası araç kuyruğu oluştu

*- Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından açılan Toptancı Hali'ne sebze ve meyve getiren üreticiler uzun araç kuyrukları oluşturdu. 

Türkiye'nin en önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Kumluca'da, seralarında ve bahçelerinde çalışan üreticiler topladıkları ürünleri bugün sabaha karşı Toptancı Hali'ne getirdi. 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan Toptancı Hali'ne üreticiler akın edince, girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Sera üreticileri sabaha karşı saat 04.00'te hal girişine gelmeye başladı. Toptancı halinin açılış saati olan 06.00'ya kadar bekleme kuyruğu kilometrelerce uzadı. 

Toptancı hal kapısının açılmasıyla aynı anda sebze yüklü tüm araçlar halin içerisine girmeye başladı. Yoğunluk yaşanacağı beklendiği için daha önceden tedbirler alındı. Tedbirler sayesinde sebze yüklü araçlar herhangi bir sıkıntı yaşanmadan komisyoncu ve tüccarlar tarafından paketleme bölümlerine sevk edildi.

Üreticiler, "Havalar ısındı. Artık üretim de arttı. Bu yüzden toptancı halinde yığılmalar yaşanıyor. Buraya saat 04.00'te gelip sıraya geçiyoruz" dedi.Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Ahmet Kaya, "Havaların ısınmasıyla tüm sebze çeşitlerinde artış var. Tonajlar arttı. Beklediğimiz bir yoğunluk var. Bir de 3 günlük kısıtlamanın ardından Kumluca Toptancı Hali'mizde beklediğimiz bir yoğunluk yaşanıyor. Ama bu yoğunluğa rağmen sevkiyatta hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ürünler iç ve dış piyasaya gidiyor" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Hale gelen araç kuyruğunda bekleyenlerKuyruktan görüntülerÜreticilerle kısa röportajKumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Ahmet Kaya röportajHal içinden görüntü    

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYLI/KUMLUCA (Antalya), - 

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Türk Kızılayı Erzurum Bölge Müdürlüğü, 16 ilde, 8 bin kişiye hizmet veriyor KIZILAY Erzurum Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü, 16 ildeki 29 yurtta kalan yaklaşık 8 bin kişinin beslenme ihtiyacını karşılıyor. Kızılay görevlileri, karantina günlerinin eğlenceli geçmesi için başta çocuklar olmak üzere vatandaşların doğum günlerini kutlayarak onların yüzünü güldürüyor. 

Yurt içinde ve dışında savaş, hastalık salgını, deprem, yangın, su baskını gibi durumlarda zarar görenlere yardım eden, ilaç, yiyecek, giyecek, çadır sağlayan, yoksullara yardım elini uzatan Türk Kızılay, koronavirüsle mücadelede de görev aldı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçaklarla Türkiye'ye getirilerek 14 günlük karantina için yurtlara yerleştirilen vatandaşların her türlü ihtiyaçları için seferber olan Türk Kızılay Erzurum Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü, sorumluluk alanındaki 16 ildeki 29 yurtta kalan 8 bine yakın vatandaşa hizmet ediyor. 

Bölgedeki 250 çalışanıyla yurtlarda karantina altında olan vatandaşların ihtiyacını karşılayan Kızılay ekipleri, günlerinin eğlenceli geçmesi için çeşitli aktiviteler de organize ediyor. Kayıtlardan vatandaşların doğum tarihlerini tespit eden görevliler, onlara sürpriz kutlama hazırlıyor.

Kızılay görevlileri, son olarak ailesiyle birlikte Azerbaycan'dan gelen 6 yaşındaki Yusuf Güzel'e kutlama yaptı. Yusuf Güzel'in kaldığı odanın önüne doğum günü hediyesi olan oyuncak otomobili koyan görevliler, kapıyı çaldı. Kapıyı açtığında sürpriz kutlamayı gören Yusuf, önce oyuncak arabasını aldı, sonra yaş pastanın üzerindeki mumları üfledi. Güzel ailesi, sürpriz kutlama için Kızılay görevlilerine teşekkür etti. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kızılay görevlilerinin yemekleri hazırlaması-Yemeklerin üzerine strej film çekilmesi-Yemeklerin hazırlanması-Yusuf Güzel'e doğum günü   sürprizi-Yusuf'un arabasını alıp mumları söndürmesi-Görevlilerin konuşmasıHaber-Kamera: ERZURUM,

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2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada

ELAZIĞ'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin kontrolden çıkıp, devrildiği anlar, kameraya yansıdı. Kazada 2 kişi, yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Elazığ- Keban yolunda meydana geldi. 2 kişinin bulunduğu motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolun virajında kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada motosikletteki 2 kişi, yola düşmesi sonucu yaralandı. Kaza anı, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kaynak: DHA

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