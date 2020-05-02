DHA YURT BÜLTENİ - 2

Evinin önüne park ettiği motosikleti çalındıDÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, Haktan Bay'ın iftar için evine geldiği sırada evinin önüne park ettiği motosiklet çalındı.

Evinin önüne park ettiği motosikleti çalındı

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, Haktan Bay'ın iftar için evine geldiği sırada evinin önüne park ettiği motosiklet çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay önceki gün iftar sonrasında Cumayeri Çevrik Mahallesi'nde meydana geldi. Haktan Bay iftar için evine gelirken, motosikletini evinin önüne park etti. Güvenik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişi gelerek motosikleti çaldı. İftar sonrası park ettiği yerde motosikletini bulamayan Haktan Bay, çevrede bulunan güvenlik kameralarını izleyince motosikletinin çalındığını anladı. Haktan Bay'ın şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüsüŞahsın gelmesiMotosikleti alıp gitmesi

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Kısıtlamanın ikinci gününde İzmir'deki sessizlik sürüyor

İZMİR'deki güneşli ve sıcak havaya karşın vatandaşların, koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyduğu gözlendi. Şehir merkezi ve caddeler bomboş kalırken, meydanlarda sessizlik hakim oldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında 10 Nisan'da başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması 4 haftadır 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanmaya devam ediyor. 1 Mayıs gece yarısında başlatılan uygulama 4 Mayıs 00.00'da son bulacak. Koronavirüs önlemlerine yönelik alınan bu kararın uygulanması için kolluk kuvvetlerinin denetim yaptığı İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde de caddeler ve meydanlar bomboş haliyle dikkat çekti. Genelgeyle belirlenen istisnai durumdaki kişiler hariç vatandaşların sokağa çıkamadığı kısıtlama kapsamında İzmir'deki Konak Meydanı da tarihi günlerinden birini yaşadı. Hava sıcaklığının yaklaşık 20 dereceye kadar yükseldiği meydanda bulunan tarihi Saat Kulesi'nin çevresi yalnızca güvercinlere ev sahipliği yaptı. İzmirlilerin evde kalmayı tercih etmesi Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon boyunda da benzer görüntülere neden oldu. Meydanlarda belediyenin temizlik personelinin dışında kimsenin bulunmadığı gözlendi. Kısıtlamaya uyan İzmirlilerin evde kalmasıyla şehir merkezindeki caddeler sessizliğe büründü. Polis ekipleri araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde trafiğe çıkan sürücülerin belgelerini kontrol etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Konak Meydanı'ndan detay görüntü,Boş caddeler ve meydandan görüntü,Güvercinler, boş otobüs durakları ve vapur iskelesinden görüntü.Drone görüntüsü

Haber: Nevra UÇKAÇ – Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Sokağa çıkma kısıtlamasında kan vermeye geldiler

İZMİT'te, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Kızılay'a gelenler kan bağışında bulundu. İzmit'te koronavirüs salgını nedeniyle plazma ve kan bağışı yapmak isteyenler alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında İzmit Kan Bağış Birimi'ne gelerek kan ve plazma bağışında bulundu.Koronavirüs salgınında insanların virüs kapma korkusuyla kan bağışında bulunmaktan çekinmesi nedeniyle kan stoklarında azalma yaşandığını belirten İzmit Kan Merkezi yetkilileri, duyarlı vatandaşları kan vermeye davet etti. Deniz Çavuş düzenli olarak kan vermekte fayda olduğunu belirterek, "Bu zor günlerde hastanede yatıp kana ihtiyacı olan birçok insan var. Herkes ilk olarak kendi yakınından başlıyor ama bu süreçte tanımadığımız insanlara da yapabileceğimiz en güzel katkı kan bağışında bulunmak. Çünkü acil kan ihtiyacı oluyor, taze kan ihtiyacı oluyor ya da trombosite ihtiyaç oluyor. Bu nedenle bu süreçte yapabileceğimiz en güzel şey düzenli olarak kan bağışında bulunmak. Bir yakınımız olsun ya da tanımadığımız biri olsun hiç fark etmez, düzenli olarak kan vermekte fayda var. Belki bir kan bir hayat kurtarır." dedi. Bir başka kan bağışçısı Deniz Ertuğrul ise insanların virüs kapma korkusu nedeniyle kan vermeye çekindiğini söyleyerek, "Stokların azaldığını duyduk, koronavirüs salgını nedeniyle insanlar kan vermeye çekiniyor ama çekinecek hiçbir durum yok. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen geldik, sonuçta sağlık bu, bekletmeye gelmez. Ben herkesi bu zor süreçte kan bağışına davet ediyorum." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Kan bağışında bulunanlardan görüntü -Kan bağışçılarıyla röportaj -Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Düzce'de yabani hayvanlar fotokapanlarla izleniyor

DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte yaban hayvanlarının hareketlerini fotokapanlarla izlemeye başladı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte yabani hayvanların sıcak havalarda göç yolları, hareketleri ve beslenme şekillerini fotokapanlar aracılığıyla izlemeye başladı. Fotokapana takılan karaca, geyik, tilki, ayı, tavşan ve kuşların beslendikleri bölge gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜFotokapan görüntüsü

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Darıca'da havuzun altı spor salonuna dönüştürüldü

KOCAELİ Darıca Belediyesi, Deniz Yıldızları Lisesi'ne ait havuzun alt katında bulunan 600 metrekarelik alanı fitness ve dövüş sporlarının yapılacağı spor salonuna dönüştürdü. Darıca Belediyesi, Nenehatun Mahallesi'nde bulunan Deniz Yıldızları Lisesi'ne ait yüzme havuzunun alt katındaki atıl vaziyetteki 600 metrekarelik alanı kısa sürede fitness ve dövüş sporlarının yapılabileceği spor salonuna dönüştürdü. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Belediye Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül ile birlikte spor salonunda incelemelerde bulunarak, "Burada Darıca'mızın yarınlarını teşkil edecek olan gençlerimizi ve çocuklarımızı yetiştireceğimiz bir spor salonu yaptık. Bokstan, karateye, muay thai'ye kadar her türlü branşın olacağı, özellikle gençlere yönelik bir çalışma başlattık.ö dedi. Spor salonunun üst katında yer alan yüzme havuzunun bulunduğu yere sauna ve buhar odası da yaparak burayı bir spor kompleksine dönüştüreceklerini kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "İnşallah şu Covid-19 virüs illetinden de kurtulduğumuz zaman ümit ediyoruz ki Darıcalı hemşerilerimiz burada çok güzel vakit geçireceği mükemmel bir sosyal tesis inşa etmiş olacağız.ö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBaşkanın açıklamalarıBaşkanın spor salonunu gezmesiSpor salonundan detaylarBaşkanın boks eldiveni takması

HABER: Erol POLAT/DARICA (Kocaeli),

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Huzurevinin balkon ve pencerelerinde şarkılar söylediler

KOCAELİ Gebze Kaymakamlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan Gebze Huzurevi sakinlerine moral vermek için konser düzenledi. Balkon ve pencerelere çıkan huzurevi sakinleri şarkılara eşlik etti. Gebze Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Merkezi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri için konser düzenledi. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün de katıldığı etkinlikte huzurevinin bahçesinde konser verildi. Liman isimli müzik grubu huzurevinin bahçesinde konser verirken, huzurevinin balkon ve pencerelerine çıkan yaşlılar, ellerindeki Türk Bayraklarıyla şarkılara eşlik ederek eğlendi. Kaymakam Mustafa Güler, "Mesafeler uzak ama gönüller beraber. Sizi seviyoruz, siz bizim başımızın tacısınız. Sizler bize emanetsiniz. Size hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Bildiğiniz gibi çok kötü ve çabuk bulaşan bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Bu savaşı kazanacağız. Güzel günler gelecek inanıyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKaymakamın konuşmasıKonserden görüntülerBalkon ve pencerelere çıkan yaşlılardan görüntü

HABER: Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli),

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Balık tutarken gölete düşüp boğuldu

KAHRAMANMARAŞ'ta, Abdullah Ardıç (35), arkadaşlarıyla birlikte balık tutarken gölete düşüp, boğuldu.Olay, dün akşam Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Ardıç, 2 arkadaşıyla birlikte Uzunbağ mevkisindeki gölete balık tutmaya gitti. İddiaya göre bir süre sonra dengesini kaybederek gölete düştü. Suda kaybolan Ardıç'ın arkadaşlarının yardım istemesi üzerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, gölette arama çalışması başlattı. İtfaiyenin dalgıçları kısa süre sonra Ardıç'ın cansız bedenine ulaştı.Göletten çıkarılan Abdullah Ardıç'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Dalgıçların arama yapması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 47 MB

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3 yaşındaki deren, koronavirüs nedeniyle göremediği dedesi için gözyaşı döktü

SAMSUN'da yaşayan 3 yaşındaki Derin Gökcan, koronavirüs nedeniyle göremediği dedesi için gözyaşı döktü. Bu sırada annesinin cep telefonu ile görüntülediği küçük kızın bu hali sosyal medyada ilgi gördü.

Samsun'da yaşayan Ufuk ve Mahmure Gökcan çiftinin 3 yaşındaki kızları Derin Gökcan, koronavirüs nedeniyle bir süredir tedbir amacıyla evlerine gelemeyen dedesini özledi. Küçük çocuk dedesinin gelmesini istedi ve bunun için gözyaşı döktü. "Dedem gelmedi, dedemi istiyorum" diyerek ağlayan küçük kızın bu halini annesi cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi. Dedesini görmek için ağlayan Derin Gökcan'ın paylaşılan videosu sosyal medyada ilgi gördü.

Kaynak: DHA