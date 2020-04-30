DHA YURT BÜLTENİ - 2
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 2

Elazığ'ın Maden ilçesine araç girişine kısıtlama ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında araç giriş-çıkışlarına kısıtlama getirildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 2
30.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:44

Elazığ'ın Maden ilçesine araç girişine kısıtlama

 

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında araç giriş-çıkışlarına kısıtlama getirildi.

Elazığ Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nce, Maden ilçesine zorunlu hizmetler dışındaki bütün araçların giriş-çıkışlarına sınırlandırılma getirildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ahmet ÇÖTELİ/MADEN,

========

Koronavirüsü yenen doktor, plazma bağışıyla hastasını da kurtardı 

KAYSERİ'de, koronavirüsü yenen doktor Ali Abdülrezzak, plazma bağışında bulunduğu hastası polis memuru Mehmet Ali Geçgil'in (47) 19 gün sonra yoğun bakımdan çıkmasını sağladı. Plazma tedavisi olumlu sonuç veren Geçgil, "Doktorumun sayesinde hastalığı yendim" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Servisinde Uzman Doktor olarak çalışan Ali Abdülrezzak, geçen ay çalışırken koronavirüse yakalandı. Çalıştığı hastanede tedavi altına alınan Abdülrezzak, 14 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Tekrar göreve başlayan Abdülrezzak, immün plazma bağışçısı oldu. Ali Abdülrezzak, kendisiyle kan grubu uyuşan kendi hastası polis memuru Mehmet Ali Geçgil için bağışta bulundu. Geçgil'e geçen 15 Nisan'da plazma nakli yapıldı. Plazma tedavisi olumlu sonuç veren Geçgil, 19 gün sonra yoğun bakımdan çıktı. Geçgil'in son yapılan koronavirüs testi de negatif çıktı.

'GÖREVE BAŞLADIĞIMDA KAPTIM'

Salgının başında hastalığa yakalanan ve tedaviyle sağlığına kavuşan Dr. Abdülrezzak, plazma bağışıyla hayatını kurtardığı hastası Geçgil'in tedavisini serviste sürdürüyor. Hastası ile yakından ilgilenen Dr. Abdülrezzak, "Göreve başladığımda hastalığı kapmış oldum. Kaptıktan sonra farkına varmadan hafif bir gribal enfeksiyon şeklinde geçirdim. Daha sonra koronavirüse karşı bağışıklık çıktım. Hastamla da kan grubum uymaktaydı. Neden kanımı vermeyim diye düşündüm. Hematoloji bölümü ile görüştük. Onlar da benden plazma aldılar. Plazmayı verdikten sonra hastamız hızlı bir şekilde toparladı. Değerlerimiz böylece geriledi. Şuan çok şükür çok kötü bir durumdan servise çıkacak ve birkaç güne taburcu olacak seviyeye geldi. İmmün plazma verdiğim hastanın doktoru olmak ve onu iyileştirmek beni çok mutlu etti. İnşallah taburcu ettikten sonra da ilişkimizi koparmayacağız" dedi.

'BİZİM VİRÜSLE SAVAŞMAMIZ GEREKİYORDU'

Hastalığı geçirenlerin plazma bağışında bulunmalarını öneren Abdülrezzak "Gerçekten bir hayata dokunmuş oluyorsunuz. Bu da insana çok mutluluk veriyor. Ben açıkçası koronavirüs çıktığından beri bir hekim olarak şöyle düşünüyordum; bu görev bizim. Nasıl memleket sıkıntıya girdiği zaman askerimiz memleketi korumaya gidiyor, bizim de bu virüsle savaşmamız gerekiyordu. O nedenle hasta olduğumda menfi bir şey düşünmedim. Rabbimin de yardımıyla bu süreyi kısa sürede atlattım. Hastamızın durumunun çok ağır olması neticesinde böyle bir faydamın da olabileceği enfeksiyon tarafından konuşuluyordu. Bizim plazma bölümümüz de açılınca keyifle verdim. Sonucu görünce daha mutlu olduğumu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

'DOKTORUM SAYESİNDE HASTALIĞI YENDİM'

Hastanede tedavisi süren polis memuru Mehmet Ali Geçgil ise, "Virüsü kapıp hastaneye ilk geldiğimde hocam bana çok moral verdi. Hastaneye ilk geldiğimde ölebilirmişim. Doktorum, kan grubumuzun da uyuşması sonucu bana kan verdi. Doktorumdan bana 3 ünite plazma verdiler. Sonra ilaçlar kullandım. Doktorumun sayesinde hastalığı yendim. Burada moral ve motivasyon çok önemli. Hastaneden sağ salim çıkıp çocuklarıma kavuşmak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haberler
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak Haberler
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında Haberler
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek Haberler
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Haberler
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
İsveç'teki hastane, 'Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler' sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok Haberler
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını...
Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı
Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı
Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı
Eminönü'nde güvercinleri ezen vicdansız, cinsel istismar suçlusu çıktı
Eminönü'nde güvercinleri ezen vicdansız, cinsel istismar suçlusu çıktı
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı
Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan 'Normalleşme ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan "Normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya...
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı
İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi
Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den 'ikinci dalga kaçınılmaz' uyarısı
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den "ikinci dalga kaçınılmaz" uyarısı
Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü
Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu
Polisin ''dur'' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Nur Yerlitaş Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Mesut Özil Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Sabah Mayıs Survivor
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 10:46:27. #1.15#
title