DHA YURT BÜLTENİ - 2 Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan akaryakıt tankeri kurtarıldı ÇANAKKALE Boğazından geçen bir akaryakıt tankerinde makine arızası meydana geldi.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan akaryakıt tankeri kurtarıldı

ÇANAKKALE Boğazından geçen bir akaryakıt tankerinde makine arızası meydana geldi. Gemi, Karanlık Liman bölgesine çekilip, demirletildi.

Yunanistan'dan Kocaeli'nin Derince Limanı'na giden Malta bayraklı 88 metre boyundaki "Loutro" isimli akaryakıt tankerinin makineleri saat 06.50 sıralarında Çanakkale Boğazı'nı geçtiği sırada arızalandı. Gemi kaptanı durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bunun üzerine bölgeden geçiş yapacak gemilere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunulup, geminin bulunduğu noktaya güvenlik amacıyla, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait 'Kurtarma-6' ve 'Türkeli' römorkörleri gönderildi.

Kısa süreli sürüklenen gemi, 'Kurtarma-6' römorkörü eşliğinde, 'Türkeli' römorkörü tarafından yedeklenerek, Karanlık Liman bölgesine çekilip, demirletildi.

Kaynak: DHA