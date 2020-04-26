DHA YURT BÜLTENİ-2 Etiyopya'dan 289 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildiKoronavirüs tedbirleri kapsamında Etiyopya'dan Kayseri'ye getirilen 289 Türk vatandaşı, öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Etiyopya'dan 289 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Etiyopya'dan Kayseri'ye getirilen 289 Türk vatandaşı, öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sürüyor. Tahliye operasyonu kapsamında Etiyopya'da yaşayan 289 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı'na getirildi. 06.10 sıralarında Kayseri'ye gelen uçaktaki yolcuların pasaport kontrolü ve sağlık taraması yapıldı. Etiyopya'dan getirilen 289 kişi, apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Hunat Hatun, Melikgazi ve Develi ilçesindeki öğrenci yurduna götürüldü.

Kaynak: DHA