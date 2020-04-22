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Onsekiz Mart Üniversitesi, Koronavirüs, Afyon, Güncel

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Koronavirüsü yenen Özçetin: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannediyordumÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Yöneticilik Bölümü öğrencisi Mehmet Özçetin (21), uzaktan eğitime geçilmesinin ardından döndüğü memleketi Afyonkarahisar'da koronavirüse yakalandı.

22.04.2020 09:37 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:37
DHA YURT BÜLTENİ - 2

Koronavirüsü yenen Özçetin: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannediyordum

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Yöneticilik Bölümü öğrencisi Mehmet Özçetin (21), uzaktan eğitime geçilmesinin ardından döndüğü memleketi Afyonkarahisar'da koronavirüse yakalandı. Hastanede 10 gün süren tedavinin ardından taburcu olan Özçetin, "Hayatım boyunca hiç bu kadar şiddetli, sancılı ve sık öksürük yaşamadım. Çünkü öksürdüğüm zaman ciğerlerimin patladığı hissiyatına varıyordum" dedi.

ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde Yöneticilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Özçetin, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitimine geçilmesinin ardından 19 Mart tarihinde memleketi Afyonkarahisar'a döndü. Mehmet Özçetin'de, memleketine döndükten 14 gün sonra Covid-19 belirtileri öksürük ve hafif baş ağrısıyla başladı. Mehmet Özçetin, kendisini 2 gün boyunca arabada karantinaya alarak, ailesi dahil hiç kimseyle görüşmedi. Özçetin, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanede Mehmet Özçetin'in Covid-19 testi pozitif çıktı ve 1 Nisan tarihinde tedavi altına alındı. Tedavinin ardından sağlığına kavuşup 10 Nisan tarihinde taburcu olan Mehmet Özçetin, yaşadığı süreci anlattı.

'ÖKSÜRÜK VE HAFİF BAŞ AĞRISIYLA BAŞLADI'

10 günlük tedavi sürecinin ardından son 3 testimin negatif çıktığını belirten Mehmet Özçetin, "Memleketimde ister istemez görüştüğüm insanlar oldu. Ben bu virüsü nereden kaptığımı bilmiyorum, ama kimseye bulaştırmadığımı çok iyi biliyorum. O konuda içim rahat. Belki bir insandan kapmış olabilir, marketin kapısından kapmış olabilir veya otobüste bir kişiden kapmış olabilirim. Nereden kaptığımı bilmiyorum. Bu virüse yakalandığım zaman zaten, sporla ilgilenen insanlar daha iyi bilir, bu virüs insan vücudunun alışkın olmadığı bir virüs olduğu için vücut bunu hemen algılıyor. Vücudun yeni bir şeyle karşılaştığını hemen anlayabiliyorsun. Ben de biraz hislerimin kuvvetli olmasıyla erken fark ettim. Bu bahsettiğim semptomlar öksürük ve hafif baş ağrısıyla başladı. Ortada hiçbir şey yokken bunun oluşması garibime gitti ve hemen kendimi izole etme yoluna gittim" dedi.

'2 GÜN ARABADA KALDIM'

İki gün boyunca arabada kendini izole ettiğini belirten Mehmet Özçetin, "Kimseyle temas kurmamaya çalıştım. Çevredekiler bunun gereksiz olduğunu düşündü, ama ben içim rahat etsin diye 2 gün boyunca sadece arabada uyuyup kalktım. Yemeğimi paket olarak istedim. Sonra belediyeden izin alınca hastaneye gittim ve test sonucunu bekledim. 1 Nisan'da sonuç geldi ve pozitif olduğu ortaya çıktı. 1 Nisan itibariyle koronavirüs tedavisi uygulamaya başladılar. Semptomlar gün geçtikçe artmaya başladı. Yaşımın 21 olması, genç olmam, biraz da sporla içli dışlı olmam beni şaşırttı. Bu kadar bünyesi sağlam bir insan bile bu kadar kötü, ağır semptomlarla hastalığı geçirebiliyor" diye konuştu.

'KESİNLİKLE YAŞINIZA GÜVENMEYİN'

Bu hastalıkta kimsenin yaşına güvenmemesi gerektiğini kaydeden Mehmet Özçetin, şunları söyledi:

"Kesinlikle yaşınıza güvenmeyin. Kimin nerede, ne yapacağı belli olmuyor. Önce bir ilaç tedavisine başlandı. Hastalığın belirtileri gün geçtikçe arttı. Boğazımda bir yutkunamama sorunsalı oluştu. Ondan sonra baş ağrısı oldu. Ateş bende pek olmadı. Yüksek ateşim bazen olup diniyordu. Kuru öksürük ve boğaz şişkinliği baya baya hissettim. Hayatım boyunca hiç bu kadar şiddetli, sancılı ve sık öksürük yaşamadım. Ben sigara içmeyen birisiyim. Hayatım boyunca hiç sigara içmedim, hiç alkol kullanmadım. Buna rağmen bu semptomları çok ağır bir şekilde yaşadım. Tedavi sürecine başladılar. Doktorum ciğerlerimin çok temiz ve tek avantajının bu olduğunu söyledi. Tedaviye çok çabuk yanıt verdim. Bundan dolayı sigara içmemenin ne kadar önemli olduğunu gerçekten bir kez daha vurgulamak isterim. Kimisi sigaradan kurtulamıyor, kimisi bağımlılığının olduğunu söylüyor. Bugüne kadar içmemenin çok faydasını gördüm ama böyle hayati faydası da gerçekten olağanüstü bir şey."

'ÖKSÜRDÜĞÜM ZAMAN CİĞERLERİMİN PATLADIĞI HİSSİYATINA VARIYORDUM'

10 gün boyunca hastanede kaldığını ifade eden Özçetin, "7'nci günde yapılan son testimin negatif çıktığı öğrenildi. Emin olmak için 2 test daha yaptırıldı. İkisi de negatif çıktı. Benim de durumum iyi gidiyordu. Sadece bir semptom çok ağır yaşamaya devam ediyordum. Hala üzerimde olan öksürük. Ateşim dinmişti, boğazımdaki, göğsümdeki ağrı geçmişti ama öksürük geçmedi. Ben hastalığı geçirirken uyuyamaz hale geliyordum. Çünkü öksürdüğüm zaman ciğerlerimin patladığı hissiyatına varıyordum. O yüzden iyileşmeme rağmen öksürük devam ediyordu. Tedavi sürecinde serum taktılar. Bir ara nefes darlığı çektim. Solunum cihazına bağladılar. Böyle böyle hastalığı atlattım" dedi.

'İŞİNİZİ ŞANSA BIRAKMAYIN'

Son üç testinin negatif çıkmasıyla 14 gün boyunca evde karantinaya alındığını da ifade eden Özçetin, "Şu an evde kendi odamdayım. Negatif olduğuna inanaraktan, güvenerekten kesinlikle baştan sağma davranmıyorum. Hijyenik bir ortam sağlamaya çalışıyorum. Ailemde bu konuda çok yardımcı oluyor. Bu hastalıkta içimin rahat olduğu tek konu hastalığı kimseye bulaştırmamam. Benim çevremden olsun, ailemden olsun kimse bu hastalığın semptomunu yaşamaması sevindirici bir haber oldu benim için. Kendini iyi izole etmenin faydasını görüyorum. Hastalığımı hissettiğim anda baştan sağma yapsaydım belki durum çok farklı olurdu. Ben atlattım ama çevremde yaşlı insanlar var. Normal hayatıma, derslerime ara vermiştim. Onlara yavaş yavaş dönüyorum, toparlanıyorum. Yaşınıza bakmayın. Gerçekten çok ağır bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Ne kadar genç, ne kadar dinamik olursanız olun belli olmuyor. Kimisi hiç fark etmeden geçiriyor. Bunun için net bir şey söylemek mümkün değil. Siz yine de işinizi şansa bırakmayın. Kendinize çok dikkat edin. Kendinizi çok iyi izole edin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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