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Ayvalık, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ-2

Yunan Sahil Güvenliğinin ölüme tek ettiği 10 göçmen kurtarıldıBALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince lastik botlarının motoru sökülerek, Türk karasularında ölüme terk edilen 10 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

19.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:10
DHA YURT BÜLTENİ-2

Yunan Sahil Güvenliğinin ölüme tek ettiği 10 göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince lastik botlarının motoru sökülerek, Türk karasularında ölüme terk edilen 10 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince lastik botlarının motoru sökülerek Türk karasularına itilerek bırakılan 10 kaçak göçmeni kurtardı.

Türk karasularına girerek ihlal yaptığı belirlenen 3 Sahil Güvenlik botu ise, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarılan 10 kaçak göçmen, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Türk Sahil Güvenlik Botlarının, karasularımızı ihlal eden Yunan Sahil Güvenlik Botlarını uzaklaştırma anlarından görüntülerGÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ   Haber-Kamera: BALIKESİR,

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Salihli ovasında tütün dikimi başladı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde birçok ailenin geçim kaynağı olan tütünün, 8 bin 650 dekar alanda dikimi başladı. Sokağa çıkma yasağından muaf oldukları için memnun olduklarını söyleyen çiftçiler, koronavirüse rağmen üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağından tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanların muaf tutulacağını açıkladı. Açıklamanın ardından tarlalara inen çiftçiler hafta sonunda üretime devam ediyor. Salihli'de özellikle kırsal mahallelerde binlerce üreticinin geçim kaynağı olan tütünün dikimi başladı. Ağustos ayına kadar sürecek tütün sezonunda fideler, dikim makinasıyla toprakla buluşturuldu. Ayrıca can suyuyla birlikte hastalıklara karşı köklerine ilaç atıldı. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, tütün dikiminin ilçeye bağlı kırsal Kurttutan, Gökeyüp, Kemer, Kemerdamları, Gökçeköy, Poyraz ve Poyrazdamları mahallelerinde yaygın olduğunu söyledi. Salihli'de 8 bin 650 dekar alanda tütün ekimi yapıldığını belirten Yalvaç, "1995-2000 yıllarında tütün ekimi 25-30 bin dekar arasındayken 2010-2012 yıllarında 4 bin dekara kadar geriledi. 2017 yılı sonrasında tütün ekimi tekrar ilgi gördü. Bu yıl 9 bin dekara yakın bir alanda dikim yapılacak. Bu yıl Salihli'de son 5 yılın en fazla tütün dikimi yapılacak. Tütün dikiminin Salihli ekonomisine katkısı çok fazla" dedi.

Tütün diminin eskiye göre daha basit olduğunu belirten Ayşe Karaca ise, "Tütün acıdır ama parası tatlıdır. Önceden karık açıp, elle dikip yapıyorduk, şimdi traktör ile dikim yapıyoruz ve daha rahatız. Sadece biraz daha değerli olmasını istiyoruz" dedi. Nuray Alp, "Bizim geçim kaynağımız tütün, biz bunu yapıyoruz, çünkü karnımız bununla doyuyor. Ayrıca yapmak zorundayız, yapmamakta olmuyor, çünkü başka işimiz yok. Tütün işine şubat ayı başında başlıyoruz, Ağustosa kadar devam ediyor. Tütüncülük görüşe göre basit gözüküyor ama hiç basit değil. Tütün zahmetli ve uğraştırıcı oluyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ  DÖKÜMÜ----------------------Tütün dikiminden detay görüntü-Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç'ın konuşması-Üreticilerin konuşması

Haber- Kamera: Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa),

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Balık fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı

TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde, balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangının boyutu gün ağarmasıyla ortaya çıktı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Çarşıbaşı ilçesinde özel bir firmaya ait balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Çarşıbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.  Yangında can kaybı yaşanmazken, alevlerin sardığı fabrika kullanılamaz hale geldi.

Büyük çaplı hasar oluşan fabrikadaki yangının boyutu da günün ilk ışıklarında ortaya çıktı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, fabrikada da enkaz temizleme çalışmaları başlatıldı. Fabrika  yetkilileri, yangınla ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yangın görüntüleriFabrika drone görüntüsü

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Selçuk BAŞAR/ÇARŞIBAŞI (Trabzon), - 

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Camını kırıp girdiği bankada 2 gün uyumak istemiş

ADANA'da, kaldırım taşıyla camını kırdığı bankaya giren Mehmet A. (30), gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan Mehmet A.'nın, ifadesinde "Sokağa çıkma yasağı geliyordu, yatacak yerim olmadığı için bankada kalmak istedim" dediği öğrenildi.Olay, gece 03.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İlbey Güney Caddesi'ndeki bir banka şubesinde meydana geldi. Bankanın alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bankanın camının kaldırım taşıyla kırıldığını belirleyen polisler, içeride de bir kişinin olduğunu telsizden anons geçerek destek ekip istedi. Polisleri gören şüpheli ise bankanın sistem odasına girerek saklanmaya çalıştı.

Olay yerine sevk edilen Hırsızlık Büro Amirliği, Terörle Mücadele (TEM) ve Özel Harekat ekipleri, bankaya girerek şüpheliyi gizlendiği yerde yakalayarak gözaltına aldı. Alkollü olduğu gözlenen ve isminin Mehmet A. olduğu saptanan şüpheli, polis aracına bindirilirken "Benim adım felaket" dedi. Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan bankada yapılan incelemede çalınan herhangi bir şeyin olmadığını belirleyen polis, şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için de işlem yaptı.YATACAK YERİM YOKTU

Gözaltına alınan Mehmet A.'nın emniyetteki sorgusunda, "Sokağa çıkma yasağı geliyordu, yatacak yerim olmadığı için bankada kalmak istedim" dediği öğrenildi. Mehmet A.'nın hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda sabıkası bulunduğu belirlendi. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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