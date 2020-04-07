DHA YURT BÜLTENİ - 2 Adıyaman'da 2 otomobil çarpışt: 1 yaralıADIYAMAN'da, otomobille çarpışıp takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Zeynal Tekin yaralandı.

Adıyaman'da 2 otomobil çarpışt: 1 yaralı

ADIYAMAN'da, otomobille çarpışıp takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Zeynal Tekin yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 KS 323 plakalı otomobille Zeynal Tekin yönetimindeki 02 DY 823 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atıp, ters dönen otomobilin sürücüsü Zeynel Tekin yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye gelen sağlık ekipleri Tekin'i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Tekin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------Olay yeri ve yaralı-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi-Yaralının ambulansa bindirilmesi-Kaza yapan otomobiller-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN DHA)

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Malatya'da, 5 mahalledeki karantina uygulamasında 10'uncu gün

MALATYA'nın 5 ilçesindeki 5 mahallede, koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan karantina uygulamasında 10'uncu güne girildi. Jandarma, mahallelerde giriş ve çıkış izin vermezken, ihtiyaçlar ise Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor. Kente 29 Mart'ta yurt içinden ve yurt dışından gelen bazı kişilerin Darende, Hekimhan, Arapgir, Pütürge ve Kuluncak ilçelerindeki yakınlarının yanlarına gitmesinin ardından 7 kişi, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs şüphesi üzerine gözlem altına alınan 7 kişinin yapılan 'Covid-19' testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine 7 hastanın yaşadığı Darende ilçesinin 800 nüfuslu Ilıca Mahallesi, Arapgir ilçesinin 120 nüfuslu Eğnir Mahallesi, Hekimhan ilçesinin 102 nüfuslu Kozdere Mahallesi, Pütürge ilçesinin 86 nüfuslu Sahilköy Mahallesi ile Kuluncak ilçesinin 232 nüfuslu Kaynarca Mahallesi karantinaya alındı. Karantina uygulamasında 10'uncu güne girilirken, jandarma ekipleri, mahallelerde giriş ve çıkış izni vermiyor. Bölge halkının ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Sağlık ekipleri de mahallelinin ateşlerini ölçerek, sağlık kontrollerini yapmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Köyün girişinden görüntüJandarmanın barikatıYoldan detayGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA

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Cami hoparlöründen şiveli 'evde kalın' anonsu güldürdü

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde Beydere köyünde Muhammet Ermiş, gizlice girdiği cami de hoparlörden Karadeniz şivesi ile 'evde kalın' anonsu yaptı. Kayda aldığı anons görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Fındıklı ilçesi Beydere köyünde koronavirüs salgınına karşı evde kalmanın önemine dikkat çekmek isteyen Muhammet Ermiş, gizlice girdiği camide Karadeniz şivesi ile anons yaptı. Köy halkına seslenen Ermiş, "Değerli Beydere köyü sakinleri, evde kalun evde, hastaluk var hastaluk. Size hava geliyi, evde durun. Ateşi yakun, çayi demleyun, fuduğu kavurun, oturun evde, dışarda bişey yok, hastaluk varö uyarısında bulundu. Köy halkına iki haberi olduğunu anlatan Ermiş, anonsunu "Size iki tane iyi haberum var. Köyümüzde hiç korona hastaluği vakasi yok. İkinci güzel haberum, köyde dedikoduda yok, kimse dedikodu yapmayi. Evden dışari çıktığı yok. Evde kalun, Allah sonumuzu hayır eyleyeö cümleleri ile tamamladı.

Arkadaşının kayda aldığı görüntüler, paylaşıldığı soysal medyada ilgi gören Muhammet Ermiş, "Camiden hocamız 'evde kalın' çağrıları yapıyordu. Baktım köyde kimse evde kalmıyor, herkes dışarıda. Bir anonsta ben edeyim dedim. Anonsumla köylüler hem eğlendi, hem de düşündülerö dedi.

Görüntü Dökümü-Cami hoparlöründen anons-Camiden çıkışı-Röportaj

Haber-Kamera: : Arzu ERBAŞ/RİZE-DHA

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Erciş'te sosyal mesafeyi korumak için zemin çıkartmaları yapıştırıldı

VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafeyi hatırlatmak için zemin çıkartmaları yerleştirilmeye başlandı.Erciş Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeyi korumak amacıyla zemin çıkartmaları hazırladı. 'Sağlığınıziçin sosyal mesafeyi koruyun, en az 1 metre' yazan zemin çıkartmaları, kamu kurum ve kuruluşları ile bankaların önlerine yapıştırılıyor. Belediye yetkilileri, salgınla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------ATM önünden çizim görüntüleri-Vatandaşların sıra görüntüleri-Mustafa kırmızıkoç ile röportaj-Genel detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),

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Sağlıkçılar için günde bin maske üretiliyorlar

ÇANAKKALE Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görevli 17 usta öğretici kadın, koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık personelinin kullanması için her gün bin maske üretiyor. Gönüllülük esasına dayalı çalışan usta öğreticilerin şimdiye kadar ürettiği 7 bin maske, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne teslim edildi.Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüsle mücadele kapsamında, Çanakkale Halk Eğitim Merkezi'nde görevli 17 usta öğretici, sağlık çalışanları için 23 Mart'ta maske üretimine başladı. Nedime Hanım Kız Meslek Lisesi'ndeki atölyede usta öğretici kadınlar, günde 8 saat olmak üzere haftanın 6 günü maske üretiyor. Atölyede günde ortalama bin maske üretimi yapılıyor. Gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan usta öğreticilerin bugüne kadar ürettiği yaklaşık 7 bin maske, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne teslim edilerek, sağlıkçıların kullanımına sunuldu. Çanakkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Akyol, "Günde bin maske üretmeye başladık. Kursiyer arkadaşların özverili çalışmalarıyla bu maske üretimini artırıyoruz. Kumaşı devlet hastanesinden aldık. Ürettiğimiz tüm maskeleri devlet hastanesine teslim ettik. Şu anda arkadaşlarımız gönüllülük esasına dayalı olarak çalışıyorlar. Talep geldiği sürece maske üretmeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca bize atölyesini açan Nedime Hanım Kız Meslek Lisesi yöneticilerine de teşekkür ederiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Maske üretimi yapılan atölyeden genel ve detay görüntü.-Maske üretimi yapan usta öğretici kadınlarin üretim esnafından genel ve detay görüntü.-Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Akyol ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Adanalı bakkaldan koronavirüse naylonlu önlem

ADANA'nın Kozan ilçesinde bakkal dükkanı işleten Rabia Kayacı'nın yeni tip koronavirüs salgınına karşı kasada aldığı naylonlu önlem dikkat çekti.Adana'nın Kozan ilçesi ile Osmaniye ili sınırında bulunan Çukurköprü Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten Rabia Kayacı, müşterilerle yakın temastan korunmak için naylonlu koronavirüs tedbiri aldı. Kayacı, 1,5 metrelik tahtalara zımbaladığı naylonun altından müşterilerinden para alıp, ürünleri teslim ediyor. Alışverişin ardından müşterilerine ve kendisine el dezenfektanı sıkan Kayacı, "Bu sistemi televizyonlarda, eczanelerde görüyordum. Daha basit olanını biz de müşterilerle teması azaltmak için yapmak istedik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Bakkal ile röp

Genel ve detay

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),

Kaynak: DHA