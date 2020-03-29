DHA YURT BÜLTENİ-2 Burdur'da Seyahat İzin Kurulu oluşturulduİçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolcu taşımacılığına yönelik genelgesi gereği Burdur Otobüs Terminali'nde Valilik, Belediye, İl Emniyet Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi...

Burdur'da Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolcu taşımacılığına yönelik genelgesi gereği Burdur Otobüs Terminali'nde Valilik, Belediye, İl Emniyet Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi ve Şoförler Odası temsilcisinden oluşan Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu.

Burdur Valiliği İl İdare ve Denetim Müdürü Ramazan Şencan kurulun Burdur Valiliği'nin koordine ve sorumluluğunda kurulduğunu söyledi. Şencan, "Seyahat İzin Kurulu, Burdur Valiliği koordine ve sorumluluğunda, Burdur Belediyesi görevlisi, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile Şoförler ve Otomobilciler Odası temsilcisinden oluşuyor. İçişleri Bakanlığı genelgesindeki şartları taşıyan, otobüsle yolculuk yapmak isteyen vatandaşlarımız gelip müracaat ettiklerinde seyahat izin belgesi düzenliyoruz" dedi.

Diğer yandan, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından da otogar girişinde gelen ve giden yolcuların ateşleri ölçülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Otogar dış görünüşSeyahat izin kurulundan detayAteş ölçümüDetay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

======================Taksicilerden 5 dilde koronavirüs uyarısı

ANTALYA'da taksici Hakan Doğan, koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve vatandaşları uyarmak için taksilerin tepe lambalarına Türkçe ile beraber 5 dilde #evdekal, #hayatevesığar yazdırdı.Antalya'da daha önce taksiciler için tehlike anında dışarıya acil yardım uyarısı gönderen sistem geliştiren taksici, aynı zamanda girişimci Hakan Doğan, dünyayı etkisine alan koronavirüs salgınına yönelik farkındalık yaratmak için taksilerde yer alan tepe lambalarına 5 dilde uyarı yazısı yazdırdı. Taksilerin tepe lambalarında Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça #Evdekal ve #HayatEveSığar yazısı yer alıyor. 'VATANDAŞLARI BİLİNÇLENDİRMEK İSTEDİK'Şu ana ana kadar Antalya merkezde 100'den fazla araçta yer alan uyarının daha çok taksiye ulaşmasını istediğini belirten Hakan Doğan, "Koronavirüs salgını, ülkemizi ve dünyayı kasıp kavuruyor. Biz de taksiciler olarak toplumsal farkındalık yaratmak için, tepe lambalarımızda #evdekal yazısı yazdırdık. Bunu Türkçe dışında 4 dilde daha yaptık. Antalya'da misafir olarak kalan yabancı uyruklular da var. Bu duyarlılıkla inşallah vatandaşları biraz bilinçlendiririz" dedi.TÜRKÇE İLE 5 DİLTaksici esnafının duruma olumlu baktığını belirten Doğan, "Taksici esnafından yoğun talep var yazıları yazdırmak için. Pazartesiden itibaren bütün taksilerde olmasını sağlamaya çalışacağız. Türkçe dışında İngilizce, Rusça, Almanca ve Arapça yazılarımız yer alıyor" diye konuştu. Hakan Doğan, 100 araçta 5 dilde uyarı yazısının yer aldığını, 600 aracın daha tepe lambalarına uyarı yazılarının yazılacağını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Taksiler detayTaksi tepe lambası 5 dil detayTicari taksici Hakan Doğan röpTaksilerin hareket etmesi detayTaksiler yolda detayTaksilerin gece tepe lambası detayGenel detaylarHABER- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Burdur Gölü'nde sazlık yangını

BURDUR Gölü kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.Burdur Gölü'nün Burkent mevkisinin alt kısmındaki sazlık alanda dün saat 21.30 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle polis sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.Yangında yaklaşık 1,5 dönüm sazlık alan zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------İtfaiye ekiplerinin müdahalesi (cep tel görüntüsü).HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ======================

Meslek lisesinde 10 günde 150 ton hijyen malzemesi üretildi

AFYONKARAHİSAR'da Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya laboratuvarında başlanan hijyen malzemesi üretim çalışmalarında 10 günde 150 ton üretim yapılarak kullanıma hazır hale getirildi. Kimya Bölüm Şefi Nurcan Ergenekon, "Ürünlerimizi 'Gazi-03' markasıyla üretiyoruz. Bu konuda da patent başvurusu yapmaya hazırlanıyoruz" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kimya laboratuvarı bulunan 38 meslek lisesine hijyen malzemesi üretimi için verilen iznin ardından 38 okuldan biri olan Afyonkarahisar Gazi Meslek Lisesi Kimya Bölümü öğretmen ve öğrencileri çalışmalara başladı. Okulun Kimya Bölümü'nde görevli 4 öğretmen ve 20 öğrenci, 10 gün boyunca el ele verdi ve 150 ton hijyen malzemesi üretti. Afyonkarahisar Gazi Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri, koronavirüs salgınıyla mücadelede taşın altına ellerini koyarak, "Koronavirüs savaşında biz de varız" dedi.Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölüm Şefi Nurcan Ergenekon, koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan hijyen malzemeleri üretim çalışmalarında gelinen noktaya ilişkin bilgiler verirken, 10 günde 150 ton üretim yaptıklarını söyledi. Ergenekon, "Bölümümüzde görevli 4 öğretmenimiz ve dönüşümlü çalışan 20 öğrencimizle üretimlere başladık. Yaklaşık 10- 12 günde toplam üretim kapasitemiz 150 tona ulaştı" dedi.'GAZİ-03' MARKASIYLA ÜRETİYORUZ'Hijyen solüsyonu dışında da farklı üretimlere devam ettiklerini aktaran Ergenekon, "Hijyen solüsyonunun yanı sıra 15 ton sıvı el sabunu, 5 ton yüzey temizleyici ve 9 ton çamaşır suyu üretimi yaptık. Ürettiğimiz ürünleri başta Afyonkarahisar il merkezi ve ilçeleri olmak üzere Eskişehir, Uşak, Muğla, Kırıkkale gibi illere de gönderiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın yetkilendirmesi dahilinde gelen talepler doğrultusunda üretim yapmaya devam edeceğiz. Ürünlerimizi 'Gazi-03' markasıyla üretiyoruz. Bu konuda da patent başvurusu yapmaya hazırlanıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kimya laboratuvarında kimyasal maddelerin ölçülendirme aşamasıÖğrencilerin hazırlık aşamasından detaylarÜretilen hijyen malzemelerinin yükleme öncesi son haliRÖP: Nurcan ErgenekonHABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Vefa ekibi, yaşlı çiftin odunlarını da kırdı AMASYA'nın Hamamözü ilçesinde, evinin önünde odun kırmaya çalışan Ali Aydın'ın (79) yardımına köyleri dolaşan Vefa Sosyal Destek Ekibi yetişti. Ekip, Aydın'ın odunlarını kırarak, evinin önüne dizdi.

Koronavirüs salgının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında sokağa çıkmalarına sınırlama getirilenlerin temel ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, saha gezilerini sürdürüyor. Kızılcaören köyüne giden ekipler, Ali Aydın'ın baltayla odun kırmaya çalıştığını gördü. Ekip üyeleri Aydın'ın elindeki baltayı alarak, odunlarını kırdı, evinin önüne dizdi.

Ali Aydın ve eşi Cemile Aydın, odunları kıran görevlilere teşekkür etti. Saha ekiplerinin ilçedeki çalışmalarına katılarak öncülük eden Kaymakam Özgür Kaya da vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edileceğini belirtti.

Görüntü dökümü--------------------------Vefa destek grubu detay-Yaşlı adamın odunlarının kesilmesi detay-Diğer detayHaber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,

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Adana'da kaçak el dezenfektanı ve cinsel içerkli ürün ele geçirildi ADANA'da polisin bir iş yerine yaptığı baskında piyasa değeri 1,5 milyon lira olan kaçak el dezenfektanı ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yerine baskın yaptı. Polisin iş yerinde yaptığı aramada piyasa değeri 1,5 milyon TL olan gümrük kaçağı 53 bin 48 paket el dezenfektanı ve 12 bin 850 adet değişik markalarda cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Kaçak ürünleri piyasaya sürme hazırlığında olduğu iddia edilen Suriye uyruklu M.A. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü-----------------------Polslerin depoya girişiDepoda bulunan kolileri açmasıKutularda çıkan malzemeleri göstermesiKolilerin yüklenmesiHaber-Kamera: ADANA,

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Domates yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde domates yüklü kamyonun devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Zeytinada Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Gazipaşa'dan Anamur istikametine seyir halinde bulunan Ahmet Alaçam'ın kullandığı 15 ton domates yüklü 31 ADF 734 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Alaçam (41) ile kamyonda yolcu olarak bulunan oğlu Emrullah Alaçam (15) ve arkadaşı Mustafa Şayar (22) yaralandı. Kamyonun kasasında yüklü 15 ton domates ise çevreye saçılarak, telef oldu.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kaza yerinden görüntüDevrilen kamyonTelef olan domateslerGenel ve detay görüntülerHABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,

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Seyhan Belediyesi'nden pazar esnafına hijyenik önlük SEYHAN Belediyesi'nin Kıyafet Atölyesi'nde dikilen pazar önlükleri, semt pazarlarındaki esnafa dağıtıldı.

Seyhan Belediyesi Zabıta ekipleri, semt pazarlarında geçici olarak yasaklanan "Elle seçme" uygulaması ve fiyat denetimi yaptı. Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekipleri de pazara gelen vatandaşların ateşini ölçtü. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da Adana Semt Pazarcıları Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akçay ile birlikte koronavirüs tedbirlerini ve uygulamaları yerinde denetledi. Koronavirüs salgını nedeniyle daha hijyenik bir çalışma ortamı oluşumuna katkı vermek üzere belediyeye bağlı "Kıyafet Atölyesi"nde dikilen pazar önlükleri, Akif Kemal Akay ve Ahmet Akçay tarafından esnafa dağıtıldı. Başkan Akay, daha etkin hijyen sağlanması için esnaflara maske ve eldiven de verdi. Akay, esnafın hijyen kurallarına uyması ve kişisel mesafeyi koruması konusunda hatırlatıcı bilgiler verdi.

Görüntü Dökümü-----------------------Önlük dikimiÖnlük dağıtımıPazar esnafının ateşinin ölçümüGenel ve detaylar

Haber-Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA