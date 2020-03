DHA YURT BÜLTENİ - 2 'Evde kal' çağrısına uyan çift: Virüsle mücadele ülkede dayanışmayı artırdıBALIKESİR'in Edremit ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan yaş grubunda bulunan Gürbüs (69) ve Ahmet Kabalak (74) çifti, virüsle mücadelenin ülkede dayanışmayı, birlik ve...

'Evde kal' çağrısına uyan çift: Virüsle mücadele ülkede dayanışmayı artırdı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan yaş grubunda bulunan Gürbüs (69) ve Ahmet Kabalak (74) çifti, virüsle mücadelenin ülkede dayanışmayı, birlik ve beraberliği artırdığını söyledi. Gürbüs Kabalak, "Evde durmaya alışkın değildik ama gelecek nesiller için, çocuklarımız için, toplumumuz için bu kurallara uymamız lazım. Ben zaten yaşlıyım dememek lazım. Bu hem kendi, hem de toplum sağlığı için önemli" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 6 kıtaya yayılan koranavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle birlikte bir dizi önlemler alındı. Bu önlemler kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Tüm kamu kurumları ve STK'lar dan oluşturulan Vefa Sosyal Destek gurupları bu kişilere yardım etmeye başladı. 65 yaş ve üstü vatandaşların bütün ihtiyaçları destek grupları tarafından evlerinde karşılanıyor. Bu durum beraberinde, yardımlaşmanın ve birlikteliğin güzel örneklerini gözler önüne sermeye başladı.

'ÜLKE GENELİNDE DAYANIŞMAYI ARTIRDI'Yaş sınırlaması nedeniyle evden çıkmamaları istenen vatandaşlar önceleri zorlansalar da alınan önlemin, virüse karşı risk altında olmalarından dolayı kendi can güvenlikleri için önemli olduğunu bilinci ile kurallara daha katı uymaya başladı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Gürbüs ve Ahmet Kabalak çifti, yaşanan gelişmelerin dayanışmayı arttığını söyledi. Kendisinin biraz daha şanslı olduğunu söyleyen Ahmet Kabalak, "İlk başlarda sıkılsam da, dışarıya çıkmak istesem de durumun zorunluluğunun farkındayım. Normalde bağa, bahçeye çalışmaya sabah gider, akşam dönerdim. Çok sıkıldım ama birkaç günün ardından hem yılların yorgunluğunu atmaya başladım, hem de eve daha çok alıştım. Sonuçta ciddi bir hastalık var ve önlemimizi alıyoruz. Radyo dinliyoruz, televizyon izliyoruz, eşimle birlikte vakit geçiriyoruz. Sağ olsun çocuklar, torunlar da ihtiyaçlarımızı eksik bırakmıyorlar" dedi.Gürbüs Kabalak da kurallara herkesin uymasını istedi. Alınan önlemlerle virüse karşı korunmanın artacağını söyleyen Gürbüs Kabalak, "Evde durmaya alışkın değildik ama gelecek nesiller için, çocuklarımız için, toplumumuz için bu kurallara uymamız lazım. Ben zaten yaşlıyım dememek lazım. Bu hem kendi sağlığımız, hem de toplum sağlığı için önemliö diye konuştu.Aile büyüklerine her gün uğrayıp, ihtiyaçlarını giderdiğini belirten torunları Ahmet Kabalak (29) ise, "Alınan tedbirleri uyulursa inşallah bu süreci atlatacağız. Evden çıkamadıkları için ben her gün aile büyüklerimin yanına gelip, kontrol ediyorum ve ihtiyaçlarını soruyorum. Sadece onlar değil, mahallemizde diğer ihtiyaç sahipleri ile de ilgileniyoruz. Bu süreçte herkesin biraz daha duyarlı olması lazım" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Çelik: Çocukların virüsü daha fazla kişiye bulaştırma olasılığı var

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs konusunda çocukların süper taşıyıcı olabileceğini belirterek, "Normalde koronavirüste 1 kişi 2,6 kişiye bulaştırırken, çocukların 5-10 gibi çok daha fazla kişiye bulaştırma olasılığı var" dedi.Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs tedbirleri kapsamında DHA'ya yaptığı açıklamasında, vatandaşların bu dönemde acil olmayan hususlarda hastaneye gelmemelerini istedi. 65 yaş ve üstü kişilere dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Çelik, virüsü kimin taşıdığını bilmenin mümkün olmadığını söyledi. Çelik, "Özellikle onların yanında kalan kişilerin virüsü taşıyıp taşımadıklarını bilmedikleri için çok dikkat etmesi gerekiyor. Eğer o yaşlılarda bir hastalık belirtisi varsa, hemen hastaneye getirilmeleri gerekiyor. Tüm insanlarımıza test yapma şansımız yok. Şu an yapacağınız test, yarın bu virüsü almayacağınız anlamına gelmez. Şu an yaptığınız test o anı yansıtır. Ertesi günü, bir sonraki günü yansıtmaz. Yaşlıların yanında kalan, kalmak zorunda olan insanlar mutlaka maske takmalıdır. Yaşlıların başka kişilerle bir araya gelmemesi lazım. Sosyal izolasyona tabi tutmak gerekir. Diğer insanlardan uzak durmaları gerekir" dedi.'5-10 KİŞİYE BULAŞTIRMA OLASILIĞI VAR'Çelik, küçük yaştaki çocukların süper taşıyıcı olabileceğini belirterek, şöyle konuştu: "Süper taşıyıcılık durumu kişinin kendi hasta olmadan başkalarına daha fazla bulaştırabilmesidir. Biz buna 'bulaştırıcılık indeksi' diyoruz. Normalde koronavirüste 1 kişi 2,6 kişiye bulaştırırken, çocukların 5- 10 gibi çok daha fazla kişiye bulaştırma olasılığı var. Özellikle dışkı ile bu virüsü atabiliyorlar. Hem boğazda taşıyabilirler, hem de dışkı ile atabilirler. Bu durumda şüphe söz konusu olur. Mers ve sars virüslerinde de bu konu geçerliydi zaten. Bu konuda da tam kanıtlanmamış olmakla beraber aynı şey söz konusu olabilir."'GENÇLERİN İYİLEŞME OLASILIKLARI ÇOK FAZLA'Gençlerin de virüsü taşıma açısından risk altında olduğunu kaydeden Çelik, "Semptom herhangi bir belirti vermeden taşıdıkları için bunu diğer kişilere bulaştırma riskleri var. Bu yüzden gençlerin çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Hasta olabilirler ya da ciddi hastalık geçirebilirler, ancak iyileşme olasılıkları çok fazla. Bunlarda belirtisiz seyretme olayı çok fazladır. Yaşlılarda çok ciddi seyrediyor. Gençlerin taşıma oranı fazla olduğu için dikkatli olmaları lazım. Sosyal izolasyona en çok bu arkadaşlar önem vermesi gerekiyor" diye konuştu.'GÜNLÜK 70 TEST YAPIYORUZ'Kayseri Şehir Hastanesi'ne test kitlerinin geldiğini söyleyen Çelik, hastanede test yapılmaya geçen Pazartesi günüden itibaren başladıklarını söyledi. Çelik, şunları kaydetti: "Günlük şu an 70 test yapıyoruz ama bu sayımız artacak. Hazır testlerimizde geldi, dün itibariyle kullanmaya başladık. Elimizde daha az test kaldı. Hastanede bütün sağlık çalışanlarımızın koruyucu ekipmanı var. Maske bizim standardımız. Bundan kaçış yok. Evdeki giysilerimizle hastanede dolaşmıyoruz. Önlüklerimiz, formalarımız giyiyoruz. Giderken çıkarıyoruz. Çok daha ciddi hastalarda koruyucu ekipmanlar gözlük, maske takıyoruz. Yoğun bakımlarımızı ayırdık. Koronavirüs taşıyan hastalarla diğer hastaların bir araya gelmemeleri için çaba harcıyoruz."'AŞIRI ŞEKİLDE TEST İSTEĞİ VAR'Test konusunda talebin yoğunluğuna değinen Çelik, "Yapılan testlerin talebi karşılama hususunda geri kaldığımızı söylememiz lazım. Çok aşırı şekilde test isteği var. Bunlarda hekimin karar vermesi gerekirken, bazı hastalar 'ben kovid olabilir miyim' diye gelerek test yaptırmak isteyenler var. Bir kısmı bunların farklı semptomlar gösterebiliyor. Çok hafif semptomda bile test yapmak zorunda kaldıklarımız olabiliyor. Bunları azaltabilirsek çok daha rahat olacak bizim için. Hekimin düşündüğü hastaların testlerini yapmamız lazım" dedi.

'ÇOCUKLARIMDAN UZAK DURMAYA ÇALIŞIYORUM'

Öte yandan, uzmanların çocukların süper taşıyıcı olduğunu söylemesini değerlendiren 2 çocuk babası Erkan Erdoğan (40) ise, şunları kaydetti:

"Birbirimizden mümkün olduğu kadar teması azaltmamız gerekiyor. Çocuklarımızı mümkün olduğu kadar izole etmemiz gerekiyor. Bizim kültürümüzde çocuklarımızı sevmek, öpmek var. Şimdilik bunlara ara vermek gerekiyor. Yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olan insanlara bu virüs daha çok etki ediyor ve sonucu ölüm oluyor. Çocuklarımızı korumamız ve mümkün olduğu kadar bir araya gelmememiz gerekir. Çocuklarımdan bu arada olabildiği kadar uzak durmaya çalışıyorum. 6 yaşında kızım var eve gittiğim zaman sarılmak oynamak istiyor. Eve girdiğimde ellerimi yıkıyor, kıyafetlerimi değiştiriyorum. Bireysel bakımlarımı yapıp daha sonra ailemin arasına katılıyorum."

Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi

KAYSERİ'de, girişimci Ahmet Akgün (26), koronavirüs salgınına karşı vatandaşların içine girerek dezenfekte olabileceği, 'AKG 020' adını verdiği dezenfeksiyon kabini geliştirdi. Akgün, "Herhangi bir kar amacı gütmeden toplumumuza faydası olacak şekilde bu ürünü halkımıza sunacağız" dedi.Kayseri'de tasarım işleriyle uğraşan girişimci Ahmet Akgün, koronavirüs tedbirleri kapsamında meslek lisesi öğrencilerinin dezenfektan ve maske üretiminden etkilenerek, yeni ürün geliştirmeye karar verdi. Akgün, bu kapsamda insanların kendilerini dezenfekte edebileceği kabin üretmeye karar verdi. 1 günde kabinin çizimlerini tamamlayan Akgün, 15 gün süren çalışmasının sonunda 2 metre 30 santim yüksekliğinde, 1,5 metre genişliğinde kabin üretti. 'AKG 020' ismi verilen kabin, sensör sayesinde içeri girenleri algılayarak dezenfekte edebiliyor. 'BİR GECEDE ÇİZEREK, TASARLADIM'Akgün, liseli öğrencilerin yaptığı çalışmalardan etkilendiğini söyleyerek, "Ben de tasarımcı olarak 'ne yapabilirim?' diye düşündüm. 'AKG 020' adını verdiğim dezenfeksiyon cihazını bir gecede çizerek, tasarladım. 15 gün içinde de ürünü geliştirip son halini verdik. Sistem olarak çalışıyor. Gerekli izinleri aldıktan sonra cihazımız piyasaya hazır hale gelecek" dedi.'30 ADET ÜRETİM KAPASİTEMİZ VAR'Günlük üretim kapasitelerinin şu an 30 olduğunu, ancak talep halinde bu sayıyı artırabileceklerini kaydeden Akgün, "Cihazımız 'AKG 020' Benim isim ve soy ismimden geliyor. Sonundaki 020'de üretim yılının 2020 yılı olmasından kaynaklanıyor. Ben her bireyin ülkesine bir şeyler katmasını düşünerek hareket eden bir kişiyim. Bu ürünü de milli ve manevi değerleri ön planda tutarak yaptım. Herhangi bir kar amacı gütmeden toplumumuza faydası olacak şekilde bu ürünü halkımıza sunacağız" diye konuştu.'SİSTEM OTOMATİK OLARAK ÇALIŞIYOR'Akgün, cihazın çalışma sistemi hakkında ise, şu bilgiyi verdi: "Kabin içine girince sensörler algılıyor. Daha sonra sistem otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Buna ek olarak termal kamera da takılabilir. Kabini ikili ve üçlü şekilde üretmek mümkün. Tünel halinde de yapabiliriz. Gördüğümüz talep iyi ancak, şu an insan sağlığına zarar vermeyen dezenfekte ilacının uzmanlar tarafından geliştirilmesini bekliyoruz. O da gelince piyasaya süreceğiz."

Antalya Otogarı'nda otobüslerin çıkışına izin verilmedi

Koronavirüs'ü engelleme çalışmaları kapsamında alınan son kararlar neticesinde Antalya Şehirlerarası Terminali'den otobüslerin kalkışına izin verilmedi. Yolculuk için bekleyen yolcuların ise biletleri iptal edildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Açıklanan tedbirler arasında şehirlerarası seyahatlerin valilik iznine bağlandığı belirtildi. Açıklamanın ardından Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hareketlilik yaşandı. 23.00'da otobüsler hareket ederken, bu saatten itibaren otobüslerin otogardan çıkışına izin verilmedi.Saat 23.59'da hareket edecek otobüslerin peronlarına yanaşmasına polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Otobüslerin boş da olsa otogardan çıkışına izin vermeyen trafik polisleri, otobüslerin çıkış güzergahı üzerinde önlem aldı. Bu sırada yolculukları olduğu için otogara gelenler ise büyük şok yaşadı. Otogarın girişinde bulunan güvenlik görevlileri içeriye girmek isteyen kişileri otobüs seferlerinin iptal olduğu yönünde uyardı. Hareket saatini bekleyen yolcular ise biletlerini iptal etmek için bilet satış noktalarına yöneldi. Perona gelerek yolcu alacak otobüsler ise otopark kısmında beklemede kaldı. Otobüse binmek için bekleyen yüzlerce yolcu terminal kapısı önünde beklemeye başladı. Bu sırada biletleri iptal olan ve kent merkezine dönmek isteyen kişiler için Antalya Büyükşehir Belediyesi 3 otobüs gönderdi. Otobüse binen kişiler ücretsiz şekilde kent merkezine götürüldü.Çıkışına izin verilmeyen otobüs şoförlerinden Ramazan Öcan, "Bugün 23.59'da Antalya'dan Ankara'ya seyahatimiz vardı. Ancak alınan kararla otogardan çıkış yapamıyoruz. Gelecek olan ikinci emre kadar çıkışımıza izin verilmiyor, şimdilik burada bekleyeceğiz" dedi.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Antalya'da polis, özel ışıklandırma ve ısıtma- soğutma sistemleriyle uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon yaptı. Operasyonda 110 kök kenevir bitkisi, 5 kilogram skunk maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.Alınan istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kepez ilçesi Çankaya mahallesinde bulunan bir adreste İ.E. isimli şüpheli şahsın izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği ve uyuşturucu elde ettiğini belirledi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, operasyon düzenleyen ekipler, 110 kök kenevir bitkisi, 5 kilogram gram skunk (esrar) maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Evin, özel ışıklandırma ve ısıtma- soğutma sistemleriyle uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak İ.E gözaltına alındı.Poliste ifadesi alınan İ.E. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçlamasıyla çıkarıldığı Antalya Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

