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DHA YURT BÜLTENİ - 2

Adıyaman'da kavga: 2 yaralıADIYAMAN'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

25.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:13
DHA YURT BÜLTENİ - 2

Adıyaman'da kavga: 2 yaralı

ADIYAMAN'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Onur Çakmak ile Mehmet Çakmak aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavga sonrası kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------Olay yeri-Polis ekipleri-Ambulansın gelişi-Yaralıların ambulansa bindirilmesi-Ambulansın gidişi-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN

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Motosiklet hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

ADIYAMAN'da, sokakta park halindeki motosikleti çalan 2 şüpheliden biri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilerek yakalandı.Olay, pazar günü Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Hassani'ye ait plakasız motosiklet, park halindeyken çalındı. Hassani sabah kalktığında motosikleti yerinde göremeyince polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, motosikletin gece saatlerinde 2 kişi tarafından çalındığı belirlendi. Şüphelilerden birinin H.E. olduğu tespit edildi. H.E., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Polis ekiplerinin diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Olay yeri-Hırsızların gelişi-Hırsızların motosikleti direksiyonu kırışı-Hırsızların düz kontak yapması-Hırsızların motosikleti çalmasıGenel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

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Fırıncıdan koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek AĞRI'da fırın işleten ortaklar Talip Ölçer ve Uğur Taştan koronavirüs salgını dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtmaya başladı.Merkeze bağlı Kağızman Caddesi'nde ekmek fırınını işleten Talip Ölçer ve Uğur Taştan, koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için örnek bir uygulama başlattı. Fırınlarının camına 'Kovid-19 sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ay sonuna kadar ücretsiz ekmek verilecektir' yazısı asan işletmecilerden Uğur Taştan, sıkıntılı süreçlerin atlatılmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Koronavirüs salgınından önce işletmelerinde yine 'askıda ekmek' uygulaması ile gönüllü vatandaşların da desteği ile ihtiyaç sahiplerine destek vermeye çalıştıklarını belirten Taştan, "Ülkemiz ve milletimizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçte birçok vatandaşımız mağdur oldu. Biz de bu mağduriyeti gidermek adına ortağımızla birlikte ihtiyaç sahiplerine bedava ekmek dağıtma kararı aldık. Bu süreçte salgınla mücadelede hükümetimizin Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın bu süreci nasıl iyi yönettiğini gördük. Biz de bu sürece bu şekilde katkıda bulunmak istedik. Bilindiği üzere birçok kafe ve kıraathane iş yeri kapanmış durumda. Birçok insanımız şu anda 'Evde Kal' çağrısına uyuyor. Elimizden geldiğince bu çağrıya uyuyoruz. Umuyoruz ki bu yardım kampanyası meslektaşlarımıza örnek olur. Fırsatçılara izin vermeden bu süreci iyi bir şekilde atlatırız. Devlet ve millet el ele veririz" dedi.Uygulamanın çok güzel olduğunu ifade eden müşterilerden Kemal Gül ise, "Sürekli buradan ekmek alıyoruz. Paramız olmadığı zamanlarda da sıkıntısız bir şekilde ekmeğimizi gelip alabiliyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Şu an halkımız çok zor durumda. İsteyen gelip ekmeğini alabiliyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Fırın genel detaylar-İşletmeci Uğur Taştan röportaj-Genel detaylar-Müşteri Kemal Gül röportaj-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan DEMİR/ Ağrı

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Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, yolcu sirkülasyonunun fazla olduğu hatlardaki feribot seferlerinde kısıtlamaya gitmişti. Geçen günlerde, Bozcaada-Geyikli arasında bir günde toplam 8 sefer yapılırken, bu sayı 6'ya, Çanakkale-Eceabat hattında bir günde toplam 38 sefer yapılırken bu sayı 30'a, Çanakkale- Kilitbahir hattında ise bir günde toplam 63 sefer yapılırken, bu sayı 36'ya düşürülmüştü.Yeni alınan karar doğrultusunda, Bozcaada-Geyikli hattındaki 6 sefer 4'e, Gökçeada-Kabatepe hattında 6 sefer 4'e, Çanakkale-Eceabat hattındaki 38 sefer 30'a, Çanakkale-Kilitbahir hattındaki sefer sayısı da 36'dan 22'ye düşürüldü.Gestaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemiz genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı tavsiyesiyle başlatılan 'evden çıkmama' tedbirleri doğrultusunda; yaya yolcu sirkülasyonunun daha fazla olduğu Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir Boğaz hatları ve Geyikli-Bozcaada ada hattında sefer sayıları azaltılarak geçici süreyle ikinci bir sefer düzenlemesine gidilmiştir. Gökçeada- Kabatepe hattında da yine tedbirler doğrultusunda seferler azaltılmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Feribot iskelesinde genel görüntü-Boğaz'da sefer yapan feribotlardan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:  Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,

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İzmir'de merdiven altı maske üreticilerine operasyon

İZMİR'in Bornova ilçesinde iki ayrı adrese yapılan baskınlarda, tıbbi standartlara uymayan bin 500 maske ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan iki ayrı adreste merdiven altı maske yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, satışa hazır halde bin 500 maske ele geçirildi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde, maskelerin tıbbi standartlara uymadığı belirlendi. İşlemlerin ardından toplanan maskeler, imha edilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayın şüphelileri E.Y. ve M.Y., gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜMaskelerden görüntüEkiplerin sayımından görüntüİl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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Fındıkta üreticiye iyi haber; baharda kar zirai dona dönüşmedi

ORDU'da etkili olan kar yağışı, hava sıcaklıklarının kısa sürede mevsim normallerine dönmesiyle birlikte, zirai dona yol açmadı. Muhtemel don riskinin Nisan ayı ortalarına kadar devam ettiği belirtilerek üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.Karadeniz Bölgesi'nde bahar aylarında yağan kar, her yıl olduğu gibi bu yıl da fındıkta zirai don endişesi oluşturdu. Ordu'da etkili olan 500 rakım üzerindeki bahçelere yağan kar, hava sıcaklığının kısa sürede normale dönmesiyle zirai dona dönüşmedi. Muhtemel don riskinin Nisan ayı ortalarına kadar devam ettiği belirtilerek üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.'KAR FAYDA GETİRECEK'Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, zirai donun fındıkta rekolteyi olumsuz etkilediğini ve üreticilerin de her yıl bu nedenle tedirgin olduğunu belirterek, riskin henüz geçmediğini söyledi. Akça, "Çok şükür son yağan kar nedeniyle bölgemizde zirai don olayı yaşanmadı. Eğer soğuk eksi dereceleri göstermiş olsaydı risk olacaktı. Hatta yağan son kar fındığa da iyi geldi. Bölgemizde her yıl zirai don riski Nisan'ın 10'una kadar sürüyor. Kar yağışının etkisini yitirmesi ve hava sıcaklarının da yeniden mevsim normallerine ulaşması ile zirai don fındığı etkilemedi. Yağan kar ürünümüze de artı getirecek. Yağan kar toprağın sulanmasına, sonradan ulaşacak kuraklığa da fayda getirecektir. Zirai don riski bundan sonra vardır, inşallah temennimiz bu olayın gerçekleşmemesidir. Üreticilerimiz de rahat nefes aldı. Bu sezon inşallah mahsul iyi olur ve fındığımız da bu gibi etkenlerden olumsuz etkilenmezö dedi.'HALİYLE HERKES TEDİRGİN OLUYOR'Fındık üreticisi Hüseyin Yazgan da zirai don olayının fındığı etkilemediğini belirterek, "Şu anda bahçede temizlik ve gübre atma zamanı. Biz de bahçeye gübre atıyoruz, dip temizliği yapıyoruz. Fındıktan başka bir gelirimiz yok. Zirai don olursa işimiz kötü, henüz son yağan karla beraber olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz. Son yıllarda Nisan ayında bile kar yağıyor, haliyle herkes tedirgin oluyor" diye konuştu.'10-15 GÜN GEÇMESİ LAZIM'Her yıl 4 ton fındık ürettiğini belirten Hayrettin Ünlü ise, "Şu anda bahçede don riski olmadı. Ama yağan kardan sonra 10- 15 gün geçmesi lazım. Geçen dönemde Nisan ayında da kar yağdı. Eskiden zirai don oluyordu, kar yağmayınca zarar olmuyordu. Mevsim sıcakları nedeniyle yaprak büyüyor, bitki erken açıyor. Bahçelerde gübre atanlar var ama şu anda fındığın ne olacağı belli değil, tedirginlik sürüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ile röportaj   -Fındık üreticileriyle röportaj-Fındık bahçesinden görüntü-Kar yağan bahçelerden görüntü-Fındık dallarında kar

-Zirai dona karşı bahçelerde dumanlama çalışması

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ ORDU


Kaynak: DHA

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