DHA YURT BÜLTENİ-2 Yol kontrolünde yakalanan Afgan uyruklu 8 kaçak ve 2 Türk şoför karantinadaARTVİN'in Şavşat ilçesinde, yurda kaçak giriş yapan 8 Afgan göçmen, yol kontrolünde yakalandı.

Yol kontrolünde yakalanan Afgan uyruklu 8 kaçak ve 2 Türk şoför karantinada

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, yurda kaçak giriş yapan 8 Afgan göçmen, yol kontrolünde yakalandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirilen Afganlar ve midibüsün 2 Türk şoförü, 14 gün karantinaya alındı.

Şavşat'ta yol kontrolü yapan polis ekipleri, şüphe üzerine midibüs sürücüsünü durdurdu. Araçta, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen, Afganistan uyruklu 8 göçmen olduğu belirlendi. Midibüs şoförleri E.Ö. ve M.E. ile birlikte gözaltına alınan 8 Afgan, maske ve eldiven dağıtıldıktan sonra salona götürüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirilen Afganlar ve midibüsün 2 Türk şoförü, 14 gün karantinaya alındı.

ARTVİN

Fuhuş için anlaştıkları kadınlar kaçınca otel görevlisini dövdüler ADANA'da, Veysel Y. (38) ile Emin B. (24), fuhuş yapmak için anlaştıkları kadınlara 'eş değiştirme' teklifinde bulununca, kadınlar otelden kaçtı. 2 şüpheli, otel görevlisini darbedip, eşyalarını da aldı. Veysel Y. ile Emin B., polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Y. ile Emin B., fuhuş yapmak için F.E. (22) ile anlaştı. F.E. ise E.K. (47) ile birlikte geleceğini ve bin lira para istediğini söyledi. F.E.'nin teklifini kabul eden Veysel Y. ile Emin B., bir otelde kadınlarla birlikte oldu. Veysel E., F.E.'ye bin lirayı verdikten sonra E.K. ile de birlikte olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine F.E., diğer odadaki E.K.'nın yanına giderek otelden ayrıldı.CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTIBu duruma sinirlenen Veysel Y. ile Emin B., otel görevlisi Yunus Emre A.'yı (19) kadınlarla birlikte çalıştığını iddiasıyla darbetti. Şüpheliler, Yunus Emre A.'nın bacağına çekiçle vurup, diz üstü bilgisayarını, cep telefonunu ve içerisinde 700 lira para bulunan cüzdanını alarak otelden kaçtı. Şüphelilerin otelden ayrılmasının ardından Yunus Emre A., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Şüphelilerden Emin B.'nin otele sahte isimle giriş yaptığı, 6 farklı hırsızlık olayından aranması ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.SİNİRLENİNCE GASBETMİŞLERŞüphelilerin Uçak Mahallesi'nde ikamet ettiklerini belirleyen polis, Veysel Y. ile Emin B.'yi yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki sorgusunda otel görevlisi Yunus Emre A.'ya çekiçle vurmadıklarını, 2 kadın tarafından dolandırıldıkları için sinirlendiklerini ve otel görevlisinin parasını ve eşyalarını gasbettiklerini öne sürdü. Şüphelilerin, daha sonra pişman olduklarını ancak korktukları için geri gelemediklerini söylediği öğrenildi. Yunus Emre A.'nın ise bacağına çekiçle vurulduğu ve gasp edildiği için şüphelilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.Şüpheliler Veysel Y. ile Emin B., emniyetteki işlemlerinin ardından 'nitelikli yağma' suçundan adliyeye sevk edildi.

ADANA

Adana'da, 650 bin liralık sahte temizlik ürünü ele geçirildi

ADANA'da, koronavirüs salgınını fırsat bilinerek, sahte üretim tesisine dönüştürülen depoya, polis ekiplerince baskın düzenlendi. Piyasa değeri 650 bin lira olan temizlik ve dezenfektan malzemesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs nedeniyle halkın rağbet gösterdiği temizlik ve dezenfektan ürünlerinin sahtelerini üretip, piyasaya süren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki depoya baskın yapan ekipler, piyasa değeri 650 bin lira olan; 7 ton 650 litre gül suyu, 4 ton 473 litre sıvı deterjan, 3 ton 48 kilo toz deterjan, 625 litre kolonya, 125 litre aseton, 1102 adet şampuan, 511 adet krem ele geçirdi. Ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanan, ismi açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı.

ADANA

Tüm araçlara ücretsiz araç dezenfektesi

Antalya'da koronavirüse karşı aracını dezenfekte ettirmek isteyenler, bu hizmeti sunan servislerin yolunu tuttu. Bir özel servis tüm araç gruplarına 200 liralık dezenfekte işlemini ücretsiz sunmaya başladı.Çin'in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak 14 binin üzerinde insanın yaşamını yitirmesine sebep olan koronavirüs, yayılmaya ve insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Tüm dünyada uzmanlar virüse karşı bir aşı ya da ilaç geliştirmek için çaba harcarken diğer bir taraftan da virüsten ölümlerin önüne geçmek adına bazı önlemler alınıyor. Vatandaşlar yaşadıkları evleri ya da çalışma ortamlarını virüs ve bakterilere karşı ilaçlama ve dezenfekte etmeye yoğun ilgi gösterdi. Özellikle otomobillerini dezenfekte etmek isteyenler de bu hizmeti belirli bir ücret karşılığında sunan servislerin yolunu tuttu.Antalya'da Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir servis ise bu hizmeti tüm araç gruplarına ücretsiz olarak sunmaya başladı. Kısa sürede servis önünde uzun kuyrukların oluştuğu dikkati çekerken Uludağ Grup yöneticisi Özkan Sümer, kuru buhar, ozon ve klima dezenfektan uygulamasını ücretsiz sunduklarını söyledi. Ekonomik kaygı gütmeden toplum sağlığını düşünerek böyle bir hizmeti sunduklarını kaydeden Sümer, "Bu uygulamanın maliyeti 200 lira ve bunu hiçbir karşılık beklemeden tüm araç gruplarına ücretsiz sunuyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkamadıkları için onlara da bu hizmeti yine ücretsiz sunacağız. Fakat bunu mevcut yoğunluk geçtin sonra yapacağız" dedi.Yaklaşık 15 dakika süresince araç içerisinde önce kuru buhar ardından ozon ve dezenfekte işlemi uygulanarak tüm araç içi dezenfekte edilmiş oluyor. Uygulamanın ardından kısa süre bekletilen otomobilin dezenfektesini korumasının kullanıma bağlı olarak ortalama 1 ay sürdüğü kaydedildi.

ANTALYA

Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyor

KARABÜK'ün Eflani ilçesindeki Ortaklar Göletindeki mesire alanında görevli Mehmet Tekin, göletin kenarına inen tilkiyi besliyor. Mehmet Tekin'in ıslık çalmasıyla gelen tilki verilen yiyecekleri yiyor. Eflani Ortakçılar Göletinin bulunduğu ormanlık alanda yaşayan tilki yiyecek bulabilmek için göletin kenarına indi. Gölein bulunduğu alanda mesire alanında görevli Mehmet Tekin, tilkiyi yiyecek verdi. Mehmet Tekin ürkmeyen tilkinin yanına yaklaşması üzerine her gün yemek vermeye başladı. Mehmet Tekin ıslık çalarak tilkiyi çağırırken, gelen tilkiye yiyecek veriyor. Mehmet Tekin tilkinin yanına yanaştığını belirterek, "Geçen hafta cuma günü sabahtan yanıma geldi, karnını doyurdum. Kedi gibi yanıma geldi, tutuyorum hiçbir şey yapmıyor. Islığa alıştırdım, ıslık çalınca hemen yanıma geliyor" dedi.

KARABÜK

Kendisini karantinaya alan Hasan Kartal bağlama öğreniyor

"İnsanlar dışarı çıkamıyor, bu lig devam edebilecek mi?"

"Yabancı futbolcuların çoğu ülkesine gitmek istiyor"

"Herkesten test istemek lazım"

"Futbolcularda psikolojik bir baskı olabilir"

"65 yaşını geçen hocaları sahaya nasıl çıkaracaksın?"

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, dünyayı etkisi altına ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı Ankara'daki evinde kendisini karantinaya aldı. Karantinada bağlama çalmayı öğrenmeye çalışan Kartal, "Bu süreci bir şekilde atlatacağız. İnşallah Allah yardım eder kısa sürede atlatırız. Sıkıntı böyle devam ettiği sürece ekonomik hastalık başlayacak. Kötüye doğru gideceğiz. İnşallah kısa sürede bu işi bitiririz ve normal hayata döneriz" dedi.

"İNSANLAR DIŞARI ÇIKAMIYOR, BU LİG DEVAM EDEBİLECEK Mİ?"

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, koronavirüs salgınının etkileri ve yapılması gerekenler konusunda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında liglerin ertelenmesi sonrası neler yapılacağına dair çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Başkan Hasan Kartal, "A, B ve C planının Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği tarafından bir şekle oturtulması lazım. Öncelikle bu lig devam edebilecek mi? İnsanlar dışarıya çıkamıyor. Bugün dışarıya çıkamayan insanlar bir ay sonra rahat bir şekilde dışarıya çıkabilecek mi? Bu açıdan baktığımız zaman ben bu ligin devam edebileceği düşüncesinde değilim. Devam etmemesi durumunda ne yapılması gerekir? Devam edilmesi durumunda ne yapılması gerekir? Bunları A, B, C planı olarak önümüze koymamız gerekir. Bu ligler devam etse de etmese de ekonomik olarak sporculara ne ödenecek, bu ödemelerin ne şekilde yapılacağı, tamamen ödenmesi durumunda kulüplerin tamamen göçeceği; bunu FIFA ile UEFA ile bizim federasyonumuzla ortak bir noktada buluşmak kaydıyla bir çözüme ulaştırmamız lazım. Önümüzdeki ay liglerin başlaması ile ilgili düşünceler var ama gidişata baktığınızda bu mümkün mü? Değil. Gidişata baktığınız zaman bu liglerin devam etmesi zor. İnsanlar hasta. Kasap mal derdinde koyun can derdinde. Bizim şimdi liglere mi odaklanmamız lazım yoksa dünyanın, ülkemizin içinde bulunduğu sorunlara mı? Önemli olan, dünyanın içinde bulunduğu soruna odaklanmamız lazım" diye konuştu.

"YABANCI FUTBOLCULARIN ÇOĞU ÜLKESİNE GİTMEK İSTİYOR"

Hasan Kartal, liglerin durumuyla ilgili birçok farklı senaryonun üretilebileceğini dile getirerek, "Sporcuların çoğu yabancı, çocukların çoğu ülkesine gitmek istiyor. Bir korku ve tedirginlik içinde, sen o tedirginlik içinde olan çocukları sahaya çıkartacaksın, oynatacaksın. Ne kadar verim alabilirsin bundan? Bazı kulüpler, ne olacaksa olsun bunu bitirelim, diyebilirler ama bunu bitirmenin de Türk futboluna bir faydası olacağını düşünmüyorum. Bu ligi dondurabilirsin, lider olacak takımı farklı bir şekilde belirleyebilirsin, düşecek takımları düşürmeyebilirsin, aşağıdan gelecekleri yukarıya alabilirsin, ligi artırabilirsin. Birçok değişik senaryo üretilebilir ama bu senaryoları önümüze koymamız lazım. Ekonomi çok önemli" ifadelerini kullandı.

"HERKESTEN TEST İSTEMEK LAZIM"

Bir tedirginlik ortamı olduğuna vurgu yapan Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda bir haftalık bir tatil içerisindeyiz. Hocamız da tatilde, sporcularımız da evlerinde. Herkeste bir tedirginlik var. Her kulüp başkanına sorun kulübünde bir huzur yoktur. Herkesten test istemek lazım. İstemediğin zaman o sporcu da tedirgin olacak. Benim bir özelliğim var; ben sporcularımın hepsine sarılırdım, sarılmadan, onlarla bir temas kurmadan hemen hemen hiçbir maç geçirmedim. Şimdi ne yapacağım? Ben yaklaşsam sporcuya sporcu korkacak. Sporcu bana yaklaşsa ben korkacağım. Korku içerisinde mi futbol oynanacak? Antrenmanda da sporcular hep tedirgin olacak acaba kimde ne var diye. Mutlaka test yapılması lazım. Bu sürecin ileriye gitmesi durumunda bu işin durması lazım."

"FUTBOLCULARDA PSİKOLOJİK BİR BASKI OLABİLİR"

Ligin durumuna göre futbolculara ödenecek ücretlere ve sözleşmelere dair ise Kartal, şunları söyledi:

"Bu bir mücbir sebeptir aslında. Bu, sözleşmede bildiğim kadarıyla var, bu, mücbir sebebe girecek. Esas bu sorunu çözecek olan TFF, UEFA ve FIFA. Bunların birlikte karar vermesi lazım. Bir başka ülkede farklı, bir başka ülkede farklı olacağını zannetmiyorum. Bu zincir beraber. Buna karar verecek, Türkiye'deki kulüpler de buna uyacak. Sahaya çıkmayan futbolcu olursa ona ancak cezai şart uygulayabilirsiniz. Zaten o tip bir şey başladığında kulüp içerisindeki problemler başlamış demektir. İki futbolcu bu hale geldiği zaman sen artık maç yapabilir misin? Bundan sonra psikolojik savaşlar başlıyor. Göztepe maçında bizim çocuklar sanki yoktu, çok kötüydü. Bu ara herkes kendi sahasında maç kazanıyor, dışarıda herkes kaybediyor. Psikolojik bir baskı olabilir. Bu çocukların üzerinde görünmeyen bir etki olabilir. Gidip otelde kalıyor insanlarla temas ediyor, o psikolojiyle maça çıkıyor ve sonuç alma şansı biraz zorlaşıyor."

"65 YAŞINI GEÇEN HOCALARI SAHAYA NASIL ÇIKARACAKSIN?"

"Devletin yapabileceği çok şey vardır ama devleti de düşünmek lazım" diyen Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Vergiler, devlete olan borçlar vardır, orada yardımcı olabilir. Hocalarımız içerisinde 65 yaşını geçen var mı bilmiyorum ama 65 yaşını sokağa çıkartmıyorsun sen, 65 yaşını geçen bir hocaya sen nasıl sahada hocalık yaptıracaksın? Bu işin ileriye doğru gidişi biraz zor gibi görünüyor. 65 yaşında, üstündekiler evde oturması lazım. Sayın Başkanımız Nihat Özdemir'e de çok şeyler düşüyor, ben çözeceğinden de eminim. Bir an önce UEFA ve FIFA ile bir araya gelmesi lazım. Ben çözümün orada olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

ANKARA

