DHA YURT BÜLTENİ-2 Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldüKONYA'da bir akaryakıt istasyonunda, park halindeki otomobilinde oturan Halef Okşak (39), kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü

KONYA'da bir akaryakıt istasyonunda, park halindeki otomobilinde oturan Halef Okşak (39), kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 02.00 sıralarında Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Beşkavak Sokak üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Halef Okşak 16 HC 492 plakalı otomobilini akaryakıt istasyonuna park etti. Okşak'ın içinde oturduğu otomobilinin yanına ise içinde 2 kişi olan araç yanaştı. Kimliği belirsiz kişiler, araçtan inip, otomobildeki Okşak'ı karnından bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Halef Okşak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, kaçan şüphelileri belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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- Olay yerinden detaylarPolisin incelemeleriGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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Koronavirüs uyarısına rağmen açık olan 2 iş yeri mühürlendi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye rağmen kapatılmayan kahvehane ve alkollü mekan, zabıta tarafından mühürlendi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'koronavirüs tedbirleri' kapsamında gönderdiği ek genelge ile 16 Mart saat 00.00 itibariyle, 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulduğunu bildirdi. Genelge ile Türkiye'nin her yerindeki kafeteryalar, restoranlar, nargile kafeler ve kahvehaneler kapandı.

Keşan'da polis ve zabıta ekipleri, genelge kapsamında kalan iş yerlerini denetledi. Denetimde, Büyük Cami ile Yeni Mescit mahallelerindeki 1 kahvehane ile 1 alkollü mekanın müşteri aldığı belirlendi. Sahipleri hakkında savcılık soruşturma başlatılırken, 2 iş yeri 'Hıfzısıhha kurulu kararlarına muhalefet' gerekçesiyle mühürlendi. İş yeri sahiplerine ayrıca idari para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü-----------------------Mühürlenen işyeri-İşyerinin bulunduğu cadde-Caddeden geçenler-Mühür genel gör.-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Trabzon'da pazar alışverişinde seçmece yasağı

TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında market, pazar ve manavlarda tezgahlardaki sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasına yönelik yasak uygulamasının başlamasıyla esnaflar, alışveriş yapanları ürünlere dokunmamalı yönünde uyarıyor.

Ortahisar ilçesi Pazarkapı mahallesinde, merkeze yakın köylerinde ürettikleri sebze meyve, süt ile süt ürünlerini satarak aile ekonomisine katkıda bulunmaları için kurulan pazarda, koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı. Pazarda satış yapan kadınlar, sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasına yönelik yasak uygulamasının başlamasıyla alışveriş yapanları ürünlere dokunmamalı yönünde uyarıyor.

'GÖSTER BANA, KOYAYIM ÇANTANA'

Tarlasından topladığı sebzeleri satan Şakire Türkyılmaz, koronavirüs salgınıyla birlikte pazarda satışların düştüğünü belirterek, alışveriş yapanlara da ürünleri seçtirmediğini söyledi. Türkyılmaz, "Bazen iyi bazen kötü. ilk gün tezgahlarda çok birşey kalmadı, aşırı alışveriş yaptılar ama iki günden beri normale döndü. Gelenlere; sen göster bana, ben koyayım çantana' diyorum. 'Sen yine seçtiğini al' diyerek veriyorum" dedi.

Evde kendi ürettiği reçel, sirke, salça gibi organik ürünleri satan Fatma Akyüz ise, koronavirüs salgınıyla birlikte elma sirkesi satışlarının arttığınıbelirterek "Bunlar ev yapımı olduğu için asitli değil ve doğal" diye konuştu.

'DAHA DA ÖZEN GÖSTERMELİYİZ'

Pazar alışverişine çıkan Osman Türkoğlu ise seçmece alışverişin yasaklanmasını destekleyerek, "Bu durumda seçerek almak mantıksız geliyor. Sağlık daha önemli, sağlık için bazı şeylerden fedakarlık etmemiz gerekiyor. İnsanlar tedirgin olduğu için pazar kalabalık değil. Daha tedbirli olmaya özen göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜPazarın girişinden görüntü-Pazarın içinden görüntüAlışverişlerden görüntü-RöportajlarDetaylar

GÖRÜNTÜ BOYUTU : 1 GB

HABER KAMERA: Selay SAYKAL/TRABZON - DHA

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Kars polisinden anonslu koronavirüs uyarısı

KARS'ta polis ekipleri, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkan 65 yaş üstü kişiler ile cadde ve sokaklarda dolaşanlara uyarılarda bulundu. Kars'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsün tedbirleri konusunda kent merkezindeki cadde ve sokaklarda gün boyu denetim yaptı. Cadde ve kavşaklarda polis araçlarından megafonla, "Değerli Karslılar, sizlere salgın nedeniyle evlerinizde kalmanızı tavsiye ediyoruz. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamaları gerekmektedir. Salgın hastalık nedeniyle evlerinizde kalmanız gerekmektedir" anonsları yapıldı.65 yaş üstü kişilere yönelik de kontroller gerçekleştiren ekipler, bir araya gelen kişileri de tedbirler konusunda bilgilendirdi. Polisler ayrıca, trafikte seyreden araçları durdurarak tek tek uyarılarda bulundu. Vatandaşlara bir an önce evlerine gitmelerini ve evlerinden çıkmamalarını isteyen polisler hem kendileri hem de ailelerinin sağlıkları için bu kurallara uymalarının şart olduğunu ifade etti.Uygulamaların ve polislerin anonslu uyarılarının önemli olduğunu ve dikkate alınması gerektiğini belirten vatandaşlar ise genel anlamda kurallara uyulduğunu söyledi. Vatandaşlar, özellikle yaşlıların bu kuralları ihlal ettiğini gözlemlediklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Polisin anonsu-Anonslardan ve şehirden genel ve deaylar-Polisin uyarı uygulaması-Araçları durdurarak vatandaşları uyarması-Vatandaşların konuşmalarıGenel ve detaylarHaber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Koronavirüs için söylediler

ÇİN'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar çok sayıda insanın ölümüne neden olan koronavirüs, Ardahanlı gençlerin şarkılarına konu oldu.Koronavirüs tehlikesine karşı eve kapanan Ardahanlı gençler, uyarılara rağmen dışarı çıkanlar için şarkı yaptı. Gençler, 'Evde kalın' sloganı ile hazırladıkları koronavirüs şarkısını sosyal medya hesaplarından paylaştılar.Ozan Livaneli, Ceren Odabaşı Livaneli ve Uğur Sural isimli gençlerin yaptıkları şarkı çok sayıda kişi tarafından izlenilerek beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Gençlerin Video görüntüleriHaber-Kamera -Deniz BAŞLI -/ ARDAHAN

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Yunanistan'dan gelen 39 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi

YUNANİSTAN'dan Türkiye'ye gelen 39 kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.Yunanistan'da bulunan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 39 kişi, bu gece uçakla getirildikleri İstanbul'dan sağlık önlemleri altında otobüsle Bolu'ya getirildi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu vatandaşlar, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra yurtlardaki odalarına alındı. Yurtlarda güvenlik önlemi polis tarafından alınırken, AFAD ve UMKE ekipleri de yurt önünde tedbir amaçlı bekledi. Öğrenci yurduna yerleştirilen kişilerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------Yurttan görüntüler-Önlemler-Otobüsün gelmesi-Vatandaşların yurda sokulması-Diyaloglar-DetaylarHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Fethiye'de köpeğe çarpan otomobil takla attı: 6 yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Fethiye-Antalya Karayolu Çırpı mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Fethiye istikametine giden Havva Karakaş yönetimindeki 48 H 8997 plakalı otomobil, iddaya göre aniden yola fırlayan köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Otomobilin takla atmasıyla 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------Kaza yapan otomobilin görüntüsü-Yaralıların ambulansa taşınmasından görüntü-Ambulansa alınan yaralı çocukların görüntüsüHaber - Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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Alkollü sürücü, kazanın ardından tedavi eden sağlık görevlisini darbetti: 7 yaralı BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve kendisini tedavi eden sağlık görevlilerine saldıran sürücü Serdar Basri Şahin, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Şahin'in yapılan testte 250 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Kıran Mahallesinden İnegöl'e seyir halinde olan Serdar Basri Şahin (23) yönetimindeki 16 KHP 99 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre yuvarlanan araç, demir yığını haline dönüştü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Şahin, kendi imkanıyla araçtan çıkarak, haber verdi. İhbar üzerine olay polis ve sağlık ekipleri ile İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye görevlileri, araçta sıkışan yaralıları kurtardıktan sonra halat yardımı ile karayoluna çıkardı. Sağlık ekipleri burada ilk müdahaleyi yaptı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ SAĞLIK PERSONELİNE SALDIRDIBu arada kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Şahin, kendisine tedavi etmeye çalışan sağlık Coşkun Ç.'ye (37) saldırarak darbetti. Polisler tarafından etkisiz hale getirilen ve yapılan testte 250 promil alkollü olduğu belirlenen Şahin ile kazada yaralanan Murat Can Bulu (23), Can Dursun (23), Remzi Kalkancı (24), Yavuz Çetinkaya (23), Cabir Cilo (22) ve Ozan İnci (24), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambüulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

HASTANEDE YİNE SALDIRDIAmbulansla hastaneye getirilen alkollü sürücü burada da saldırgan davranışlarını sürdürdü. Önce gazeteci Kadir İnce'ye ardından da rontgene götüren sağlık görevline saldıran Şahin için 'beyaz kod' çağrısı yapıldı. Serdar Basri Şahin tedavinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Kaza yeri genel görüntü-Kurtarma çalışmaları-Muhabire saldırma anı-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

Kaynak: DHA