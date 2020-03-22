DHA YURT BÜLTENİ - 2 Yasağı delen yaşlılara polis uyarısıADANA'da tüm uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam eden 65 yaş üstü vatandaşlar polis tarafından uyarıldı.

Yasağı delen yaşlılara polis uyarısı

ADANA'da tüm uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam eden 65 yaş üstü vatandaşlar polis tarafından uyarıldı. Kaldığı otelden gündüz odanın boşaltılmasının istendiğini söyleyen bir yaşlı, polis tarafından ekip aracıyla otele götürüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen bugün sabah erken saatlerde yaşlı vatandaşlar dinlenme parklarına akın etmeye başladı. Polis tarafından kimlik kontrolü yapıldıktan sonra uyarılan vatandaşlar evlerine gönderildi. Bekar olduğunu belirten, ismini açıklamayan bir vatandaş, "Kahvaltı yapmak için dışarıya çıkmıştım. Evde sadece pirzola var, sabah sabah pirzola mı yenir mi?" dedi.

OTELE GÖTÜRÜLDÜ

İnönü Parkı'nda polis tarafından uyarılan bir başka 67 yaşındaki vatandaş ise "Yakınlarda bir otelde kalıyorum. Ancak otel yöneticileri sadece geceleri kalmama izin veriyor, gidecek yerim yok" dedi. Polis ekipleri daha sonra yaşlı adamı kaldığı otele götürerek otel yöneticileriyle görüştü.

Görüntü Dökümü

-----------------------Parkta oturan yaşlıları polislerin ikaz etmesiBir kişinin Polis tarafından evine götürülmesiGenel ve detaylar

SÜRE: 04'31" BOYUT: 505 MBHaber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Eşyalarını taşıdığı evden 15 bin liralık yüzük çaldı, 'şeytana uydum' dedi

KONYA'da eşyalarını taşıdığı evden 15 bin lira değerindeki yüzük ve 335 lira para çalan nakliyat firması çalışanı Ali A. (19), polis tarafından gözaltına alındı. Ali A. kendisini, şeytana uydum diyerek savundu.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Konevi Mahallesinde meydana meydana geldi. İddiaya göre G.Ö., eşyalarının taşınması için bir nakliyat firması ile anlaştı. Firma çalışanları G.Ö.'nün adresine gelerek eşyaları taşımaya başladı. G.Ö. bu esnada eşine ait 15 bin lira değerindeki pırlanta yüzük ve 335 liranın kayıp olduğunu fark edip durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, eşya taşıyan personelin ifadelerine başvurdu. Polis, çalışanlardan Ali A.'nın hareketlerinden ve çelişkili ifade vermesinden şüphelendi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Ali A. yüzüğü ve paraları kendisinin çaldığını söyleyerek, çaldığı malzemeleri polise teslim etti. Ali A.'nın polisteki ifadesinde, 'Şeytana uyup, çaldım. Pİşmanım'dediği öğrenildi. Ali A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Görüntü dökümü: ---------------------------Şüphelinin emniyetten çıkartılması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına kitap hediye ediyor

İZMİT'te sahaflık yapan Şerafettin Ergül (59), koronavirüs ile mücadele kapsamında özverili çalışmalarından dolayı, dükkanına gelen her sağlık personeline kitap hediye ediyor.

İzmit'te 33 yıldır sahaflık yapan Şerafettin Ergül, koronavirüs ile mücadele kapsamında büyük bir gayretle çalışan sağlık personellerine kitap hediye ediyor. Yaptığı duyurunun ardından, iş yerine gelen her sağlık personeline istediği kitabı ücretsiz bir şekilde verdiğini ifade eden Ergül, amacının bu zor süreçte, zor şartlar altında çalışan sağlık personellerine moral vermek olduğunu söyledi. Toplum olarak zor bir süreçten geçildiğini ve insanların birbirleriyle kenetlenmesi gerektiğini ifade eden Şerafettin Ergül, "Şu anda ihtiyacımız olan birbirimize destek duygusunu yeniden hissettirmek istiyorum. Koronavirüs salgını dolayısıyla sağlık çalışanları ciddi fedakarlıklar içerisinde çalışıp hizmet veriyorlar. Toplumumuzda bu anlamda desteği çoğaltmak, onların yaptığı fedakarlığa destek sağlamak adına ben de sağlık çalışanlarına kitap hediye etmeyi düşündüm. Umarım toplumumuzun vicdanına birazcık biz de katkı sağlamış oluruz. Toplumda bu iyilik duygularını çoğaltmak, bir kurumsal kimlik kazandırmak adına tüm kitapçı ve sahaf arkadaşlarımızı da destek olmaya çalışıyorumö dedi. "SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YAPTIKLARI FEDAKARLIKLAR HEPİMİZE ÖRNEK OLACAKö Yapmış olduğu uygulamadan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade eden Şerafettin Ergül, şöyle konuştu: "Sağlık çalışanlarının yaptığı fedakarlık sadece koronavirüs sürecinde değil, hayatımızın her alanında var. Bizler de onlara katkı sağlayalım istiyorum. Toplumda iyilik duygularını çoğaltmak, merhamet duygularını hissettirmek adına toplumda vicdan sahibi olan herkesi bu konuda destek vermeye çağırıyorum. Sağlık çalışanlarına çok ama çok teşekkür ediyorum. Bizim için yaptıkları fedakarlıkları ileride herkese örnek olacaktır ve diğer konularda da devam edecektir. O yüzden ben de küçük bir katkı sağlamak adına bu süreç boyunca kitap dağıtmaya, hediye etmeye devam edeceğim.ö

Görüntü Dökümü -Kitaplardan görüntü -Sahaf Şerafettin Ergül ile röportaj -Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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Aksaray 'da otogar sessizliğe büründü

AKSARAY'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça seyahat etmeyince şehirlerarası otobüs terminali sessizliğe büründü.Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar evlerinden dışarı çıkmamaya özen gösterirken zorunlu olmadıkça da şehirlerarası seyahat etmiyor. Okulların tatil edilmesiyle üniversite öğrencilerinin evlerine dönmesi nedeniyle otobüs seferlerinde geçen hafta yoğunluk yaşanan Aksaray Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bu hafta ise yolcu sayısı azaldı. 46 kişilik otobüslerin 5-6 yolcuyla otogardan ayrıldıkları görüldü.'BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİK'Konya'dan Yozgat'a yolcu taşıyan otobüs şoförü Yusuf Altan, "En son koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildikten sonra yolcu yoğunluğu vardı. Ondan sonra yoğunluk aniden bitti. Yüzde 90 oranında yolcu sayısı düştü. Normal günde 35-40 arası yolcuyla seyahat ederken şu an da 2 kaptan, bir muavin ve 2 yolcuyla seferimizi yapıyoruz. Mazot parasını bile kurtaramadık çok mağduruz." dedi.'5-6 KİŞİYLE OTOBÜS GİDİYOR'Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde işletmeci olan Ferhat Yüksel,"de koronavirüs nedeniyle otobüs terminalinin bomboş olduğunu belirterek. "Günlük 25-30 arası otobüs kalkarken, şimdi bu sayı 3-4 kadar düştü. Otobüsler 5-6 kişiyle gidiyor. Giden araçlarımızı zarar ediyor. Bize büyük bir yükümlülük olmaya başladı. Biz de nasıl bir davranış içine gireceğimizi şaşırdık. Otobüs gönderdiğimiz zaman sorun yaşıyoruz. Göndermez sekte 3-5 yolcu talep ediyor. Virüs nedeniyle kimse bir yere gitmiyor herkes evine kapandı. Biz dde bu durumda nasıl bir yol izleyeceğiz bilmiyoruz."diye konuştu.

(Görüntü Dökümü--------------------Otobüs terminalinden detay

-Yolculardan ve otobüslerden detay

-Otobüs işletmesi ve şoför röp

Haber- Kamera: ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Çorum'da banklar kaldırıldı, parklara şerit çekildi

ÇORUM'da koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında belediye ekiplerince, kamelya, bank ve oturma grupları kaldırıldı, çocuk oyun alanları ve piknik masalarının etrafına da olay yeri şeridi çekildi.

Kentte, koronavirüs nedeniyle belediye ekiplerince alınan önlemler sürüyor. Belediye yetkililerinden, vatandaşların evde kalması çağrısı yapılıyor. Tedbirler kapsamında uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar normal günlerde olduğu gibi parktaki banklarda oturmayı sürdürünce, belediye ekipleri harekete geçti. Ekipler, meydandaki bank, kamelya ve bazı ahşap oturma gruplarını sökerek depoya kaldırdı. Çocuk oyun alanları ve piknik masalarının etrafına da olay yeri şeridi çekilerek önlem alındı.

Bankların sökülmesi ve bazı parklarda alınan önlemlerle kentteki insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

'LÜTFEN EVLERİNİZDE KALIN'

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, kente bulunan parklarda bulunan tüm oturma guruplarının kaldırılmaya başlandığını belirterek "Vatandaşlarımızın güvenle bu süreci atlatabilmeleri için alınan tedbirleri uyguluyoruz. Parklarda vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz oturma guruplarını onların sağlığı için kaldırıyoruz. Kamelyalarımızın ve çocuk oyun alanlarımızın etrafına şerit çekiyoruz. Tüm bunları vatandaşlarımızın sağlığını koruma adına yapıyoruz. Lütfen evlerinizde kalın. Bu süreci birlik ve beraberlik içinde hep birlikte atlatacağız. Ancak bunun için şu mesajı veriyorum. Evde kal Türkiye evde kal Çorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Parklarda oturanların kaldırılması

-Belediye ekiplerinin parklarda bantları kaldırması ve kamelyalara bant çekmesi-Oyun alanlarının sökülmesi-Belediye Başkan yardımcısı İsmail Yağbat röp.Parkların giriş çıkışlarının bantlarla kapatılması

-Detaylar

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 835 MB

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

Kaynak: DHA