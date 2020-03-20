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Koronavirüs, Muş, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 2

Muş'ta mart karı 35 köy yolunu ulaşıma kapattıMUŞ'ta etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü.

20.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:47
DHA YURT BÜLTENİ - 2

Muş'ta mart karı 35 köy yolunu ulaşıma kapattı

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Kentte 35 köy yolunu ulaşıma kapatan kar yağışı, şehir merkezindeki sürücülere ise zor anlar yaşattı.

Baharı bekleyen Muş, Mart'ıh 20'sinde kar sürprizi yaşadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kentte etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Kentte önceki güne kadar bahar havası etkili olurken, bir günde kış tekrar yüzünü gösterdi. Lapa lapa kar yağışı 35 köy yolunu ulaşıma kapatırken, şehir merkezinde sürücülere ise zor anlar yaşattı. Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de kapalı köy yollarında yol açma çalışması başlatırken, Muş Belediyesi ekipleri de karla mücadele noktasında harekete geçti.   

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şehir merkezinden detay

-Araçlardan detay-Araç üzerindeki kar temizliğinden detay-Araç patinajlarından detay-Araçların itilmesinden detay-Kazadan detay-Duraktaki vatandaşlardan detay-Ferit Şengül Röp.

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

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TIR önce işaret levhasına, ardından bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (YENİDEN) İZMİR'in Gaziemir ilçesinde TIR, Karayolları'na ait kamyonetin arkasındaki işaret levhasına, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada TIR şoförü öldü, Karayolları'nda trafik işaretçisi olan E.S. ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında İzmir- Aydın otoyolu Işıkkent Gişeleri yakınında meydana geldi. Salih Özen yönetimindeki 34 FF 1979  plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ilaçlama yapan, Karayolları'na ait kamyonetin arkasındaki işaret levhasına, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada, TIR şoförü Özen yaşamını yitirdi, karayollarında trafik işaretçisi olarak görev yapan E.S. ise ağır yaralandı.

E.S. çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Salih Özen'in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Eczaneden, koronavirüse naylonlu önlem

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde bazı eczaneler koronavirüse önlem amaçlı tezgah ile müşterilerinin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı.Koronavirüs salgının yayılMasının ardından iş yerleri de kendileri önlem almaya başladı. Seydişehir ilçesinde de bir eczane, koronavirüse karşı önlem amaçlı tezgah ile müşterinin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı.  Müşteriler de ilaç ve ödemeyi naylonda açtıkları pencereden yapıyor.

Müşterilerle kendi alanlarını ayırdıklarını ifade eden eczane çalışanı Özkan Savan, şunları söyledi: "Dünya gündeminde olan 'Kovit- 19' hastalığıyla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Ülkemizde de bu sıkıntıyı ciddi anlamda hissetmeye başladık. Bu konuda en büyük etkilenen kesim eczaneler ve hastaneler. Bir tedbir almamız gerekiyordu.. Biz de böyle bir formül geliştirdik. Eczaneye gelen misafirlerimizin daha güvende olmaları ve sağlığı için böyle bir steril ortam oluşturduk. Burayı sık sık steril ediyoruz. Onların daha güvenli olmalarını sağlıyoruz." dedi.

Görüntü Dökümü ---------------------Eczanede alınan önlemden detayÖzkan Savan röp. 

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA))

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Koronavirüs, lisede dezenfektan üretimini 5 kat artırdı

ÇANKIRI Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğrencileri, kentin dezenfektan ihtiyacını karşılayabilmek için günlük 500 kilogramlık üretimi 5 kat artırarak, 3 tona çıkardı. Okul Müdürü İsmail Karabasmaz, kentin tüm dezenfektan ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı öğretmen ve öğrencileri, 2016 yılından bu yana, kentteki kamu kurumları için dezenfektan üretiyor. Okuldaki atölyede üretim yapan öğrenciler, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesi ardından kentte artan dezenfektan ihtiyacını karşılamak için üretimi artırdı. 2 öğretmen ve 20 öğrenci, ihtiyacı karşılayabilmek için günde 3 ton dezenfektan üretiyor. Ürünler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte kullanılıyor.'ÜRETİMİ GÜNDE 3 TONA ÇIKARDIK'Okul Müdürü İsmail Karabasmaz, Türkiye'nin adeta bir soğuk savaş dönenimde olduğunu, kendilerinin bu dönemde dezenfektan üretimiyle katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Karabasmaz, 2 öğretmen ile toplam 20 öğrencinin dezenfektan ürünleri ürettiğini söyleyerek, "Koronavirüse biz Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak savaşımızı açtık. Bununla ilgili mücadelemizi yapıyoruz. Şu anda kimya teknolojileri alanımızda bakanlığımızla yapmış olduğumuz istişareyle ilimizin tüm dezenfektan ürünlerini karşılamak için çalışıyoruz. Günlük 500 kilogram olan üretimi 3 tona çıkardık" dedi.Öncelikli olarak kent genelindeki kamu kurum ve kuruluşlara dezenfektan ürünlerini verdiklerini ifade eden Karabasmaz, "Bu ürünlere Çankırı'mızın ihtiyacının dışında çevre illerden de talepler gelmekte. Kastamonu, Kırıkkale, Yozgat ve Kahramanmaraş'tan dezenfektan ürünü istiyorlar. Öncelikle ilimizin ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalarımız sürüyor. Okulumuz öğretmen ve öğrencilerine özveriyle çalıştıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.'ÜRETİMİMİZ KORONAVİRÜSTEN SONRA ARTTI'Okulun Kimya Teknolojisi Alanı Alan Şefi Emine Demirci de üretim olarak çamaşır suyuna ağırlık verdiklerini aktararak, "Dezenfektan ürünlerine yönelik çalışmalarımız koronavirüs vakasından sonra arttı. Koronavirüs vakası dolayısıyla talepler arttığı için bu dönemde daha çok çamaşır suyu ve dezenfektan üretimine yoğunlaştık. Alıcılar bulundukları ortamları, dezenfektan ürünleriyle dezenfekte ediyorlar" ifadelerini kullandı.10'uncu sınıf öğrencisi Oğulcan Pusat Türkoğlu da koronavirüse karşı dezenfektan ürünleri üretmekten mutlu olduklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Öğrencilerden görüntü-Atölye-Üretim -Öğrencilerin çalışmaları-Okul müdürü ile röp.

-Öğretmen ile röp.

Haber-Kamera:  Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

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Kaynak: DHA

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