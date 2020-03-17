DHA YURT BÜLTENİ - 2 Denizde erkek cesedi bulunduHATAY'ın İskenderun ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

Denizde erkek cesedi bulundu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

İskenderun Körfezi açıklarında bir erkeğin hareketsiz halde su üzerinde durduğunu fark eden balıkçılar, sahil güvenlik ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, erkek cesedini alıp, İskenderun Balıkçılar Barınağı'ndan karaya çıkardı. Ceset kime ait olduğunun belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin bir süre önce kaybolan Gürcistanlı gemiciye ait olabileceği öne sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------Balıkçı barınağında sahil güvenlik polisi beklerken Savcının gelişi Cenaze aracı görüntüsü

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay),

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Otomobilde 13 kilo esrarla yakalanan şüpheli adliyede

BOLU'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada, pet şişeler içinde 13 kilo 450 gram esrar ile yakalanan N.K.(28) adliyeye sevk edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulama kapsamında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada yarım litrelik 25 pet şişe içerisinde 13 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü N.K. (28) ve eşi G.K. (24) gözaltına alındı. G.K.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, N.K. adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Şüphelinin adliyeye getirilmesi-Adliyeden detaylar-Ele geçirilen madde

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Siverek'te dezenfekte çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.Siverek Belediyesi Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan camiler, taziye evleri, otobüs durakları ile yolcu minibüslerinde dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor. Görevliler, ayrıca resmi kurum ve kuruluşlarda gece saatlerinde dezenfekte çalışması yaptı.Alınan önlemler kapsamında ilçede bulunan ve bölgenin en büyük canlı hayvan pazarı da geçici süre ile kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Camilerde ve ilçede dezenfekte çalışmalarıEkiplerin çalışmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK/ ŞANLIURFA

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Baharı bekleyen Doğu, mart karıyla beyaza büründü

Bahar mevsimini bekleyen Doğu Mart karıyla beyaza büründü. Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 5 santimetreye yaklaşırken, Erzurum kent merkezinde kartpostallık manzaralar oluştu. Mart ayının ilk yarısında mevsim normallerinin üzerinde sıcak günler yaşayan Erzurum, kar sürpriziyle karşılaştı. Pazartesi günü etkili olan yağmurun gece kara dönüştüğü Erzurum'da kent merkezi tamamen beyaza büründü. Aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle büyükşehir belediyesi iş makineleri ve çalışanlar temizlik çalışmasına başladı. Bazı işyeri sahipleri ellerinde küreklerle karı temizlemeye çalıştı. Bazı mahallalerde vatandaşların kuruması için bahçelere astıkları çamaşırlar, karla kapladı. Araçlarının üzerindeki karları fırçayla temizleyen vatandaşlar, "Geçtiğimiz günlerde sıcaklar hakimdi ancak kış geri döndü. Atalarımız 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' derlerdi. Böyle giderse elimizde kazma da kürek te kalmayacak" dedi. Vatandaşlar, koronavirüsün de karın altında kalması temennisinde bulundu. Geçtiğimiz hafta etkili olan lodosla kara parçaları ortaya çıkan Palandöken de tamamen karla kaplandı. Kar yağışı kent merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karla kaplanan Yakutiye Medresesi, Lalapaşa Camii, Erzurum Kalesi ve Çifte Minareli Medrese görüntüsüyle ilgi çekti.OLTU'YA LEYLEK'İN KARI YAĞDIKar yağışı Erzurum'un Oltu İlçesi'nde de etkili oldu. Son yılların en az yağış alan kışını yaşayan Oltu'da leylekin karı denen yağış gerçekleşti. Mart ayının 15 ile 20'si arasında yaşayan yağışa leyleğin karı dediklerini söyleyen Hamza Durgun, "Mart ayında leleğin karı vardır. Leyleğin geçme zamanı gelince kar yağar. Bugünlerde ise leylek geçmek üzere. Kar yağışı iyidir. Bu kış Oltu'ya pek kar yağmadı, bu karın yağması ortalıkta bir temizlik oldu" diye konuştu. Oltulu Hasan Bulut ise "Mart yine bize martlığını yaptı. Mart herzaman olduğu gibi karıyla yağmuruyla rahmetiyle geldi, bizler de bekliyorduk kar yağmasını" dedi.96 KÖY YOLU KAPANDIKar yağışının etkili olduğu Erzincan'da 96 köyün merkezle bağlantısını kesti. Kent merkezinde ise kar kalınlığı 5 santime ulaştı. ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜArdahan'da dün gece yarısı başlayan kar yağışı bir anda kenti beyaza bürüdü. Vatandaşlar kar yağışı ile birlikte işyerlerinin önünde ve araçlar üstünde biriken karı temizlemeye çalıştılar.Baharın müjdecileri leylekler de kardan nasibini aldı. Karda oynayan köpekler ise renkli görüntüler oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜErzurum-Gece kar yağışı görüntüsü-Erzurum yazısı-Beyaza bürünen ağaçlar-Heykelleri üzerindeki karlar-Karla kaplı araçlar-17 Mart yazılı araç-Yakutiye Medresesinden görüntü-İş yerinin önünü temizleyen esnaf-Erzurum kalesinden görüntü-Çifte Minareli Medrese'nin önünü temizleyenler-İşçilerin kaldırım temizliği-Bahçede asılın çamaşırların karlı görüntüsü-Arabasını temizleyen bir kişinin konuşması-Park ve bahçelerde kar manzaraları

Haber-Kamera: Salih TEKİN - Turgay İPEK/ ERZURUM,

OLTU-Oltu ilçesinde kar yağışı-İlçe merkezinden genel ve detay-Oltu kalesinin görüntüsü-Vatandaşlarla röp

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU (Erzurum),

ARDAHAN-Leylekden görüntü-Buz sarkıtlarından görüntü-Karla kaplanan araçlardan görüntü-Evinin önünü temizleyen kadından görüntü-Karda oynayan köpeklerden görüntü-Karla kaplanan Atatürk heykelinden görüntü

Haber-Kamera -Deniz BAŞLI/ ARDAHAN

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Karantina ve tedbirlere uymayanları, ağır cezalar bekliyor DÜNYAYI saran korornavirüse karşı Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbir ve karantina kurallarına uymayanlar, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya gelebilecek. Avukat Yasemin Kafadağı, "Bir kimse, hasta olduğunu bilerek bunu üçüncü kişilere bulaştırma kastıyla hareket ederse, bu kişi kasten ölüme neden olma ya da kasten yaralamaya neden olma suçlarından ayrı ayrı yargılanabilir" dedi.Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu kararları doğrultusunda yurt dışından ve umre ziyaretinden dönenlerin karantinaya alınmaları devam ederken, alınan kararlara uymayanlar ise TCK'nın 195'inci maddesince yargılanabilecek. 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçunu düzenleyen 195'nci madde, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.Tedbire uymayanlar ve hastalığı bulaştırma kastı olanları ağır cezalar beklediğini belirten avukat Yasemin Kafadağı şunları söyledi: "Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesine göre bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış, ya da bu hastalıklardan ölmüş bir kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmış olması halinde yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir. Bu ne anlama geliyor? TCK'ya göre de karantinaya ve diğer tedbirlere uymak bir yükümlülük. Hatta ve hatta bir ileri aşamaya taşımak gerekirse bir kimse hasta olduğunu bilerek, bunu üçüncü kişilere bulaştırma kastıyla hareket ederse, bu kişi kasten ölüme neden olma ya da kasten yaralamaya neden olma suçlarından ayrı ayrı yargılanabilir. Bunlar işin cezai boyutlarıydı. Bir de hukuki açıdan değerlendirmemiz gerekirse, böylesi büyük zararlara neden olan bir kimse, ayrıca ağır tazminat yükümlülükleriyle de karşı karşıya kalabilecektir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------Avukat Yasemin Kafadağı röp.

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ/ KONYA

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'Hastaneye gidiyorum' diye evden çıkan Süleyman'dan 12 gündür haber yok

BURDUR merkeze bağlı İlyas köyünde yaşayan Süleyman Gül'den (29), 'hastaneye gidiyorum' diye evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. 12 gündür çocuklarından gelecek iyi bir haber bekleyen Mahmut ve Zühra Gül çifti, Süleyman'ın bulunması için yardım istedi.Burdur merkeze bağlı İlyas köyünde yaşayan Süleyman Gül, 6 Mart günü Burdur Devlet Hastanesi'ne göz tedavisi için gideceğini söyleyerek evden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Süleyman Gül'den haber alamayan ailesi polise ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Olayın ardından Süleyman Gül'ün bulunması için arama çalışması başlatıldı ancak bugüne kadar sonuç elde edilemedi.Süleyman Gül'ün babası Mahmut Gül (67), "6 Mart'tan itibaren oğlum kayıp. Burdur Devlet Hastanesi'ne göz muayenesi için gelecekti. Hastaneye gelmiş, muayenesini olmuş. Hastaneden çıktıktan sonra saat 13.00 gibi bir kahvehanede çay içmiş, daha sonra oradan ayrılmış. Ondan itibaren bir daha haber alamadık. Belki akrabalara gitmiştir diye aramadık. Akşam gelmeyince panikledik. O günden bu yana arıyoruz. Çocuğumu bulamadık" diye konuştu.Oğlunu bulamayınca polis ve jandarmaya kayıp müracaatında bulunduklarını anlatan Gül, "Gören, bilen varsa Allah rızası için bize bildirsin. Cep telefonunu almadan evden ayılmış. Hastaneye gideceği zaman 'Oğlum beraber gidelim' dedim. 'Ben çocuk muyum' diye cevap verdi" dedi.Anne Zühra Gül de "İstanbul'da askerliğini yaptı. Bir şey olmadı. Burdur'da kayboldu. Çocuğum bulunsun" diyerek yardım istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Mahmut ve Zühra GülMahmut Gül'ün anlatımıDetay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Raylara yatıp intihara kalkışan kadının mucize kurtuluşu (TEKRAR) İZMİR'in Buca ilçesinde, raylara atlayarak intihara kalkışan kadın metronun altında kaldı. Raylar ile metro arasında boşlukta kalan kadın mucize eseri ölümden döndü. Diğer yolcuların uyarılmasıyla makinistin aşağıya inerek metro ile rayların arasındaki kadını çıkartma çalışması, bir yolcu tarafımndan cep telefonu ile kaydedildi. Buca ilçesi Şirinyer metro istasyonunda, ilginç bir intihar girişi yaşandı. İddaya göre metro durağa yanaşırken, bir kadın raylara atlayarak intihara kalkıştı. Metro, raylara yatan kadının üzerinden geçti. Çevreki yolcuların çığlıkları üzerine aşağıya inen makinist, mucize eseri kadının olaydan yara almadan kurtulduğunu gördü. Metro istasyonunda bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, metronun altında kalan kadın makinistin ısrarına rağmen önce çıkmak istemedi. Ancak, daha sonra makinistin yardımıyla metronun altında çıktığı görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmi açıklanmayan kadının, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kodu : 200317005Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Koronavirüs, cezaevindeki temizlik malzemesi üretimini ikiye katladı (TEKRAR) ÇANAKKALE'de hükümlüler tarafından üretilen temizlik ürünlerine, koronavirüs salgını nedeniyle talep arttı. Atölyede günlük üretim kapasitesi 5 tondan 10 tana çıkarıldı. Özellikle, alkol oranı artırılarak dezenfektan özelliği güçlendirilen yüzey temizleyiciye talep artarken, el dezenfektanı üretimine de birkaç gün içinde başlanacağı açıklandı. Dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs vakalarından sonra temizlik ve dezenfektan ürünlerinde yoğun talep artışı yaşandı. Üretim yapılan fabrika ve atölyeler de bu talebi karşılamak için üretim kapasitesini artırma yoluna gitti. Bu kapsamda Çanakkale Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde sıvı el sabunu, bulaşık deterjanı, yüzey temizleyici ve cam sil üretilen yaklaşık 20 hükümlünün çalıştığı atölyedeki kapasite de 2 katına çıkarıldı. Gelen talepler doğrultusunda günlük 5 ton olan temizlik malzemesi üretimi, çift vardiya çalışması sistemine geçilerek 10 tona çıkarıldı. Sıvı Deterjan ve Dezenfektan Atölyesi'nde, dışarıdan da kimyager danışmanlık hizmeti alınarak temizlik ürünleri TSE belgeli olarak üretiliyor. Daha çok Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin tüm illerindeki Cumhuriyet Başsavcılıkları, Ceza İnfaz Kurumları, Denetim Serbestlik Müdürlükleri ve diğer kamu kurumlarının talebi karşılanıyor. Ayrıca, ceza infaz kurumlarının teşhir ve satış reyonlarında da halka satış yapılıyor. 'EL DEZENFEKTANI DA ÜRETİLECEK'Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Bekir Alanoğlu, yüzey temizleyicisinin alkol oranını artırarak, daha etkili hale getirdiklerini belirterek, "Çin'de başlayıp, dünyanın değişik ülkelerine sıçrayan koronavirüsün yayılmasından sonra kurumumuzda yüzey temizleyici ve sıvı el sabununa talep arttı. Bu talepleri karşılayabilmek için çift vardiya çalışma sistemine geçerek günlük 5 ton olan kapasitemizi 10 tona çıkardık. Özellikle, yüzey temizleyicimizin alkol oranını artırarak dezenfekte özelliğini daha aktif hale getirdik. Taleplerin karşılanması için yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ürettiğimiz deterjanlar Türkiye'nin hemen hemen her iline, kamu kurumları, ceza infaz kurumları, cumhuriyet başsavcılıkları, denetimli serbestlik müdürlükleri ve yine kurumlarımızda bulunan halka açık satış yerlerinde satışa sunuluyor. Özellikle yüzey temizleyici ve sıvı el sabununa yoğun bir talep var. Önümüzdeki günlerde el dezenfektanı üretimi yapmak için kimyagerimiz şu anda çalışmalarına devam etmektedir. Onu da en kısa sürede halkımızın satışına sunacağız" diye konuştu.'BÜYÜK BİR TALEP VAR'Çanakkale Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İşyurdu Deterjan Atölyesi'nin Kimya Mühendisi Adilcan Öneş ise, "Dışarıdan danışman olarak çalışıyorum. Şu anda halihazırda yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, sıvı el sabunu ve cam sil üretimlerimiz var. Ürünlerimiz TSE belgeli. Koronavirüsü büyük bir salgın olarak ilerlemekte. Bundan dolayı kurumumuzdaki ürünlere büyük bir talep var. Biz de çift vardiya çalışarak bu talebe cevap vermeye çalışıyoruz. Yüzey temizleyicimiz, dezenfektan özelliği göstermekte. Bu oranları daha da arttıracağız. Birkaç gün içerisinde de el dezenfektan üretimine başlıyoruz. Bununla ilgili ham maddemizi bekliyoruz. İnşallah millet olarak, halk olarak bu durumu en az zararla atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumundan görüntü.-Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu atölyesinde üretilen temizlik malzemelerinden görüntü.-Temizlik malzemelerini hazırlayan hükümlülerden genel ve detay görüntü.-Temizlik malzemelerinden detay görüntü.-Hazır hale getirilen temizlik malzemelerinden görüntü.-Burak Gezen anons.-Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Bekir Alanoğlu ile röp.

-Çanakkale Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İşyurdu Deterjan Atölyesi'nin Kimya Mühendisi Adilcan Öneş ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA