DHA YURT BÜLTENİ-2 Ardahan'da Mart karı etkili olduArdahan'da Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' atasözü gerçek oldu.

Ardahan'da Mart karı etkili oldu

Ardahan'da Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' atasözü gerçek oldu. Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi şehri beyaza bürüdü.

Ardahan dün gece yarısından itibaren tipi şeklinde başlayan kar yağışı nedeniyle bahara 'merhaba' demeye hazırlanırken yeniden karla kaplandı. Yağan kar nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Belediye ve karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için temizleme çalışmalarına başladı.Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizlediler. Ardahan'lı vatandaşlar 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' sözünün gerçekleştiğini söylediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar yağışından görüntü-Vatandaşlardan görüntü-Kar temizliği yapan vatandaşlardan görüntü-Sokak hayvanlarından görüntü-Röp.Haber-Kamera -Deniz BAŞLI -/ ARDAHAN

============================

Kapıda kalan üniversiteli gençlerin imdadına itfaiye yetişti

AYDIN'ın Söke İlçesinde ekmek almak için çıktıkları evin anahtarını içeride unutan üniversite öğrencileri çilingir bulamayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri üçüncü katın balkonuna çıkarak balkon kapısından içeri girdi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yenikent Mahalles'inde meydana geldi. Bir apartmanın 3'üncü katında kalan üniversite öğrencisi Hasan Erol (21) ve Emre Yılmaz (20) ekmek almak için kapıyı çekerek evden çıktı. Alışverişten sonra eve dönen gençler anahtarı evde unuttuklarının farkına varınca eve giremediler. Kapıyı açmak için internetten çilingir telefonu bulup aradılar ama kimse gelmedi. Gençler ne yapacaklarını düşünürken, ocakta bulunan yemeğin yangın çıkaracağı korkusuyla itfaiyeden yardım istedi. Kısa süre sonra gençlerin yardımına koşan itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla 3'üncü katın balkonuna çıkarak balkon kapısından içeriye girdi.

"KİMSE GELMEDİ"Üniversite öğrencilerinden Emre Yılmaz, "Ocakta yemek vardı. Arkadaşımla birlikte markete ekmek almaya gittik. Döndüğümüzde anahtarın içeride olduğunu fark ettik. İnternetten telefon numarası bulduk belki 30 çilingirci aradık ama kimse açmadı. Telefonu açanlarda dışarıda olduklarını söyledi. Öğrenci olduğumuz için çok fazla tanıdıkta yoktu. Bizde itfaiyeden yardım istedik hemen geldiler ve balkondan kapımızı açtılar. Eve girdik itfaiye ekiplerine teşekkür ederiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -itfaiye ekiplerinin balkona çıkarak kapıyı açması-Emre Yılmaz röp-binadan görüntü;Haber - Kamera: İslam KELEŞ/SÖKE, (Aydın)

============================

Liseli Dilara, babasına böbreğini vermeye hazırlanırken organ bulundu

Çanakkale'de lise öğrencisi Dilara Sak (18), 1 yıldır organ bekleyen babası Şaban Sak'a (57) böbreğini vermeye hazırlanırken, uygun böbrek bulunduğu haberi geldi. Şaban Sak, nakil olarak sağlığına kavuştu.İstanbul'da yaşayan 2 çocuk babası Şaban Sak, hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliğine yakalandı. 2,5 yıldır diyalize bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Şaban Sak, böbrek nakli olmak için 1 yıl önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Nakil bekleyen Sak'a böbrek nakli için sıra gelmesine rağmen dokumu uyumu gerçekleşmediği için nakil olamadı. Babası Şaban Sak'ın daha fazla diyalize bağlı yaşamasına gönlü razı gelmeyen lise 3'üncü sınıf öğrencisi Dilara Sak, böbreğini vermek istediğini söyledi. Doku uyum testi için süreç başladı ve Haziran ayında kızı Dilara'dan alınacak böbrekle nakil olmayı bekleyen Şaban Sak'a, 27 Şubat günü ikinci kez nakil sırası geldi. Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin yakınları organlarını bağışladı. Doku uyum testlerinin pozitif çıkmasının ardından sağ böbrek nakli yapılan Şaban Sak, sağlına kavuştu. Sak'ın ilk işi ise, kana kana su içmek oldu.ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek, "Her yıl 25 bin civarında insan böbrek nakli bekliyor. Bu sayı günden güne artmaktadır. İnsanlar çaresizlikten yakınlarından organ alarak hayata tutunmaya çalışmakta. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Düşünün ki siz hastasınız, makineye bağlı yaşıyorsunuz. Çaresizlikten sizin yakınınız organını vermeyi kabul ediyor. Bu potansiyel olarak diğer kişinin hasta olmasına neden oluyor. İdeal olan, kabul edilmesi gereken kadavra dediğimiz, yoğun bakımlarda beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden alınan organların nakil edilmesidirö diye konuştu.Böbrek nakliyle tekrar sağlığına kavuşan Şaban Sak ise, "2.5 yıl haftanın 3-4 günü devamlı diyalize girdim. Çok zorladım. İşimi gücümü yapamıyordum. Benim için çok zor oluyordu. Bu bağış çok iyi oldu. Herkesin organ bağışına destek vermesini istiyorum. Böbrek nakli olmamda organ bağışında bulunan aileden Allah razı olsunö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden genel, detay görüntü.-ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ile röp.-Şaban Sak ile röp.-Şaban Sak'ın muayene edilmesi.-Şaban Sak"ın su içmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

============================

Gökçeada ile Güney Marmara hattında feribot seferleri iptal

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri poyraz nedeniyle iptal edildi. Güney Marmara hattında, fırtına nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerin iptal edildiği açıklandı.Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımını aksatmaya devam ediyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapılan Gestaş firmasının duyurusunda, Gökçeada-Kabatepe ile Güney Marmara hattındaki tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyurulurken, Bozcaada ilçesine de sabah saatlerinde yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği belirtildi. Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15, Geyikli'den Bozcaada'da ilçesine saat 08.00 seferleri yapılamadı. Fırtına nedeniyle Bozcaada'dan saat 10.00 ile Geyikli'den saat 11.00 seferleri de iptal edildi.Öte yandan, Boğaz hattındaki Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu seferleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çanakkale Boğazında sefer yapan feribotlardan görüntüÇanakkale feribot iskelesinden görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

============================

Koronavirüs endişesi nedeniyle tatil beldelerine yazlıkçılar erken geldi

TÜRKİYE'de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, okulların tatil edilmesiyle birlikte, tatil beldelerinde yoğunluk arttı. Büyük şehirlerden Çeşme, Urla ve Seferihisar'daki tatil beldelerine gelen yazlıkçılar, yaz gelmeden evlerini açtı.Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünya genelinde yayılmaya devam eden koronavirüs (Kovid-19) vakasının Türkiye'de görülmesinin ardından, okulların da tatil edilmesiyle birlikte tatil beldelerinde yoğunluk yaşandı. İzmir'de yazlıkçılar, sezon başlamadan yazlık evlerini açtı, Çeşme, Urla ve Seferihisar'da yoğunluk oluştu.Çeşme Alaçatı'da dondurmacılık yapan Ahmet Bağcı vatandaşların bölgeyi tercih ettiğini belirterek, "Burası yarımada olduğu için önü tamamen açık ve dolayısıyla havası da oldukça temiz. Burada huzur var. Özellikle hafta sonları çok kalabalıklaşıyor ve yavaş yavaş kalabalığın arttığını gözlemliyoruz. İzmir, İstanbul gibi bölgelerden gelenler var. Koronavirüs konusunda temkinliler. Gelen vatandaşlarımız yazlıklarını açmış vaziyette. Evlerinde huzurlu bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar" dedi.'KORKUDAN GELDİLER'Alaçatı Mahallesi'nde kuş yemi satışı yapan Mehmet Beşir, "Hafta sonu aşırı derecede kalabalıktı. Herkeste bir korku var. Koronavirüsten korkuyorlar. Dezenfekte edici maddeleri kullanırsak kolay kolay virüs buraya uğramaz. İstanbul'dan, Bursa'dan, İzmir'den birçok kişi Çeşme'ye geldi. Birçoğu da koronaviristen korkup, buraya geldi" diye konuştu.İstanbul'da yaşayan ve Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ndeki yazlığına gelen Metin Baş ise "İstanbul'dan geldik. Burada bu tarz virüslerin bulunmadığını düşünüyoruz" diye konuştu. Koronavirüsün tüm dünyayı etkilediğini söyleyen ve İstanbul'dan Alaçatı'daki yazlığına gelen Dilek Baş, "Türkiye genelinde koronavirüs konuşuluyor. Umarım hafif olarak atlatırız. Özel anaokulum var ve velilerde ciddi bir panik olduğunu gözlemledim. Hepsi çocuklarını çekmiş durumdalar. Bir kurum sahibi olarak öğretmenlerimi, kurumumu düşünüyorum. Ekonomik anlamda inanılmaz bir yıpranma yaşayacağız. Umarım sağlıklı ve hafif atlatarak geçiririz" dedi.'AÇIK HAVADA YAYILMADIĞINI DUYDUK'Koronavirüs endişesiyle Çeşme'ye gelen Güner Gedik de, "Virüsün açık havada yayılmadığını duyduğumuz için soluğu burada aldık. Virüs sebebiyle endişeleniyoruz. Kalabalık ortamlara girmiyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz, dezenfektan kullanıyoruz. Evden çıkmıyoruz, çıkacağımız zaman da açık havayı tercih ediyoruz" diye konuştu.Kalabalıktan uzak durmaya çalıştığını söyleyen Ayşecik Gedik ise şunları söyledi: "Bugün açık hava olduğu için Çeşme'ye geldik. Şu an burası daha az kalabalık. Çok fazla endişeleniyoruz. Dış ülkelerde gördüğümüz manzaralar bizi ürkütüyor. Kendimizce önlem almaya çalışıyoruz. Evin içini daha fazla dezenfekte ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nden genel ve detay görüntü-Ilıca Sahili'nden görüntü-DHA Muhabiri Hande Nayman'ın anonsu-Esnaf ve vatandaşlarla yapılan röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

===============================

Kaynak: DHA