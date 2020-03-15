DHA YURT BÜLTENİ -2 Gazipaşa'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralıANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Gazipaşa'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Yeni Mahalle Sümbül sokaktaki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Yunus Karakaya'nın kullandığı 07 N 5305 plakalı otomobil, Ali Rıza Büyükakça Caddesi'nde hareket halinde olan Emre Özdemir idaresindeki 07 NHK 73 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil yoldan çıkıp boş arazide durabildi. Kazada sürücülerden Yunus Karakaya ile aynı araçta yolcu olarak bulunan İlknur K. ve diğer otomobilin sürücüsü Emre Özdemir yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kaza yerinden ve araçlardan görüntü (Vatandaş kamerası)

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,

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İkinci el otomobilde esnaf talebe yetişemiyor, satacak araç bulamıyor

İZMİR'in ikinci el otomobil satış noktalarından Otokent'te esnaf, pazara gelen bir otomobilin kısa sürede alıcı bulduğunu belirterek, yoğun talep sonrası satmak için araç bulamadıklarını kaydetti.

İkinci el otomobil pazarında İzmir'in önemli adreslerinden olan Buca ilçesindeki Otokent'te, son 3 aydır hareketlilik hakim. Pazara gelen araçlar, kısa sürede alıcı buluyor. Esnaf satmak için ikinci el araç bulamamaktan yakınırken, bunun nedeninin ise piyasada sıfır kilometre araç bulunamaması olduğu belirtiliyor. Otokent esnafı, ikinci el araçlara yoğun talep sonrası fiyatların son 3 ayda yaklaşık yüzde 30 artırdığını, ancak satışlarda kar marjlarının düştüğünü ve kazançlarının azaldığını söylüyor.

'TEK SIKINTIMIZ ARAÇ BULAMIYORUZ'Otokent Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Karadaş, ikinci el araçlarda fiyat artışının ilk nedeninin, 2018 yılında sıfır araçlarda yüzde 32 oranında gerilemesi olduğunu söyledi. Fatih Karadaş, "Bu nedenle araç bayileri siparişlerini düşürdü. Faizlerin de düşmesiyle ikinci el araçlarda talep arttı. Özellikle son 3 ayda artış oldu ikinci el araçlarda. Bu nedenle fiyatlar yükseldi. Mesela cebinizde paranız hazır olsun, bayilere gidip sıfır araç bulamıyorsunuz. Bu nedenle müşteriler ikinci el araçlara yöneldi. Otokent'te satışlar konusunda çok memnunuz. Tek sıkıntımız araç bulamıyoruz" dedi.

OTOMOBİLİNİ SATTI, YERİNE BULAMAYINCA PİŞMAN OLDUOtokent'te hem satıcı hem alıcı olan Yıldırım Kayacı (29), sıkıldığı için otomobilini sattığını, ancak yerine başkasını bulamayınca pişman olduğunu belirterek, "Aracımı satmak için Otokent'e saat 10.00'da geldim. Birkaç saat sonra sattım. Yerine başka araç almak istedim ancak piyasada araç yok. Pişman oldum. Ne yapacağım bilmiyorum" diye konuştu.

Galericiler, satış sayılarının arttığını ancak kar marjlarının düştüğünden yakındı. Eskisi kadar kolay araç bulamadıklarını belirten esnaf, talebin de yükselmeye devam ettiğini belirtti.

'ARTIŞ DEVAM EDER'Otokent'te galericilik yapan yaşındaki Mustafa Söylemez, otomotiv bayilerinde sıfır araç bulunamadığını söyleyerek, "Vatandaş ikinci el pazarına yöneldi. Araçlarda fiyat artışı oldu. Bu iyi bir şey değil. Fiyatlar artmasına rağmen araç sayısı artmıyor. Her geçen gün fiyatlar artıyor. 65 lirayla sattığımız aracı 67 liraya alıyoruz. Fiyatlar her geçen gün artıyor. Bayramlar var, yaz tatilleri var önümüzde bunların da fiyat artışını devam ettireceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla yaza kadar ikinci elde fiyat artışının süreceğini düşünüyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İkinci el otomobillerden görüntüOtokent Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Karadaş röportajYıldırım Kayacı röportajKurtuluş Kuzu röportajMustafa Karakafa röportajSedat Kaysal röportajMustafa Söylemez röportajGenel ve Detay görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Adana'da piyasa değeri 1 milyon 396 bin 500 lira olan kaçak malzeme ele geçti ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 396 bin 500 liralık kaçak içki, etil alkol, kaçak saat ve sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığı önlemek için eş zamanlı operasyon başlattı. Polis, 5 ayrı noktaya yaptığı operasyonda 1 milyon 396 bin 500 lira değerinde 3 bin 800 paket kaçak sigara, 100 kaçak saat, 166 kilo kaçak nargile tütünü, 5 bin 560 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, 70 şişe kaçak içki ele geçirdi. Polis 9 şüpheliyi ise gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 7'si adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ADANA,

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Kargo şirketinde, ıslak havlu kolilerinde 187 kilo eroin ele geçti VAN'da, polisin bir kargo firmasının şubesine düzenlediği operasyonda, narkotik köpek 'Zeyna' ile yapılana aramada, ıslak havlu kolilerinde 187 kilo 660 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine İpekyolu ilçesindeki bir kargo firmasının şubesine operasyon düzenledi. Şubede, narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada, 37 ıslak havlu kolisinde, 187 kilo 660 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili B.E., H.Ş., R.Ş. ve M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜPOLİS KAMERASI-------------------------Kargo şubesine düzenlenen operasyonda arama yapan polis ekipleri-Narkotik köpek 'Zeyna' ile kolilerde arama yapan polis ekipleri-Kolilerde ele geçirilen eroin paketleri-Ele geçirilen eroinden genel ve detaylarOrhan AŞAN/VAN, -

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Aç kalan tilki ilçeye indi, evin çatısına çıktı

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde arazide yiyecek bulamayan tilki mahalleye inerek evin çatısına çıktı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Arazide yiyecek bulamayan bir tilki sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesinde oturan Ziya Güneş'e ait 2 katlı evin çatısına çıktı. Tilkiyi farkeden ev sahibi Güneş bir süre tilkinin kendiliğinden aşağıya inmesini bekledi. Çatıda oturan tilki inmeyince Güneş, çatıya çıktı. Tilki daha sonra çatıdan inerek gözden kayboldu. Bu anlar ise ev sahibinin oğlu Gökhan Güneş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-Cep telefonu görüntüleri

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

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Adıyaman'da ulaşıma sis engeli

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Adıyaman-Diyarbakır karayolunda yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düştüğü yolda sürücüler polislerin de uyarısıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Kahta- Diyarbakır yoluSürücülerin yavaş ilerlemesiAraçların farlarını yakmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Murat KURT-ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: DHA