DHA YURT BÜLTENİ - 2 İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulunduVAN'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından, donarak öldükleri tahmin edilen 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu.

İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu

VAN'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından, donarak öldükleri tahmin edilen 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu.

Çaldıran ilçesinin İran sınırında araştırma ve inceleme yapan Jandarma ve AFAD ekipleri, bir kilometrelik alanda yurda kaçak girmeye çalışan Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 7 kaçak göçmenin cesedini buldu. Donarak öldükleri tahmin edilen kaçak göçmenlerin cesetleri, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Geçen Şubat ayında Çaldıran ilçesinin İran sınırını kaçak yolla geçen 13 kaçak göçmenin tipiye yakalandıkları ve donarak hayatlarını kaybettiği ihbarı yapılmıştı. Ancak bölgeye, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyşe ulaşım sağlanamadığı için araştırma yapılamamıştı. Bulunan kaçak göçmen cesetlerinin ihbarda bildirilen gruptan oldukları tahmin ediliyor.

Gülay KUYUCU/ VAN

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Adana'da yakalanan 2 DEAŞ'lı tutuklandı

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.Terörle Mücadele Polisi, 12 Mart günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri eşliğinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, Suriye uyruklu İbrahim Hac G. (51), Wahad K. (56) ve Hüseyin H.'yi (23) gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.Şüphelilerden Hüseyin H.'nin örgüt adına silahlı faaliyetlerde bulunduğu, 2 akrabasının DEAŞ üyesi olmaktan tutuklandığı, bir kuzeninin de Suriye'de silahlı çatışmada öldüğü belirlendi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Wahad K. (56) ve Hüseyin H. (23) tutuklandı. İbrahim Hac G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Zanlıların emniyet binasından çıkarılmasıPolis aracına bindirilmesiEmniyet müdürlüğü tabelası

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA

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Standart dışı plaka basan 4 kişi yakalandı

ADANA'da, plaka yönetmeliğine aykırı olarak, araç plakalarını harf ve rakam karakterlerini 80 lira karşılığında değiştirerek, tekrar bastıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, kentte orijinal araç plakalarını gösterişli hale getirmek için üzerinde oynama yapılıp, yazı karakterlerinin değiştirildiği ihbarını aldı. Seyhan İlçesi Kızılay Caddesi'ndeki bir iş yerine baskın düzenleyen ekipler, yaptığı aramada basılmış 363 plaka ele geçirdi. H.M.S. yeğeni T.S. ve arkadaşları H.Ş. ile H.İ.Y. gözaltına alındı.Şüphelilerin yasada geçerli olan araç plakalarının üzerindeki harf ve rakam karakterlerini 80 lira karşılığında değiştirerek, tekrar bastıkları öğrenildi. Ayrıca iş yerinde çok sayıda kesilmiş plaka da ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Sahte plakaların görüntüleriZanlıların adli tıp birimine getirilmesiAdli tıp biriminden çıkarılmasıPolis aracına bindirilmeleri

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA

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Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından

KONYA'da boşanma aşamasında olduğu Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin'in (37), polisteki sorgusunda susma hakkını kullandığı belirtildi. Şahin'in hastanedeki ilk beyanında ise, "O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından vurdum" dediği öğrenildi.Olay, dün saat 10.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. İlçedeki huzurevinde silahsız güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Şahin, kendisine boşanma davası açan ve 20 gün önce, bir aylık koruma kararı aldıran eşi Münevver Şahin'in muhasebe bölümünde çalıştığı özel hastaneye geldi. Bayram Şahin, eşinin ikinci kattaki odasına girdi. Burada Şahin, yanındaki babasına ait ruhsatlı tabancayı çekip 2 çocuğunun annesinin başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Münevver Şahin, hemen acil servise alındı, ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Silah sesi üzerine koşarak hastaneye gelen trafik polisleri, kaçmaya çalışan Bayram Şahin'i yakalayarak gözaltına aldı.'EŞİM BANA EZİYET ETTİ'Şahin, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Polis ekipleri, 17 Şubat gecesi eşinden şiddet gördüğünü ileri süren Münevver Şahin'in olaydan sonra ailesinin yanına gittiğini, Bayram Şahin'in de aynı gece eşinin peşinden gidip kayınbiraderleri ile kavga ettiğini tespit etti. Eşinin erkek kardeşlerinin şikayetçi olduğu Bayram Şahin hakkında 'silahlı tehdit' suçundan işlem yapıldığı belirlendi. Münevver Şahin ise polise verdiği ifadesinde, "Eşim beni darbetti. Ben de ailemin yanına geldim. Bana eziyet ediyordu" dediği öğrenildi. Bu olayın ardından Münevver Şahin'in koruma kararı aldırdığı belirlendi.'ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİNİ İMZALAMAMIŞ'İddiaya göre, Münevver Şahin, aralarında şiddet geçimsizlik olduğu gerekçesiyle eşinden ayrılmak istedi. Bunun üzerine çift arasında anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlandı. Geçen Perşembe günü Münevver Şahin, eşini arayarak dilekçeyi imzalamaya gelmesini istedi. Ancak Bayram Şahin'in boşanma konusundan vazgeçerek dilekçeyi imzalamaya gitmediği öğrenildi. 'SUSMA HAKKINI KULLANDI'Bayram Şahin'in emniyette susma hakkını kullandığı belirtildi. Şahin'in yakalandıktan sonra ilk beyanında ise "O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından vurdum" dediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan Bayram Şahin'in bugün adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Şüphelinin gözaltına alınmasıHastaneden detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA

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Depremde hasar gören evin mahzeninde 700 yıllık küpler bulundu

ELAZIĞ'da, 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir evin mahzeninde 700 yıllık olduğu değerlendirilen 3 küp bulundu. Sivrice ilçesine bağlı Yürekkaya köyünde Osman Çavlak'a ait 2 katlı ev, 24 Ocak'taki depremde ağır hasar gördü. Yıkım kararı verilmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım öncesi Çavlak'ın evinde yaptıkları kontrolde, mahzende 3 küpe rastladı. Küplerin tarihi eser olabileceği düşüncesiyle yıkımı durduran ekipler, durumu Elazığ Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Yürekkaya köyüne gelen Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç'la birlikte uzman ve arkeologlar, yaptıkları incelemede küplerin yaklaşık 700 yıllık olduğunu ve o dönemde 'tahıl küpü' olarak kullanıldığını belirledi. Ev sahibi, muhtar ve jandarma ekipleri ile uzmanların nezaretinde mahzenden çıkarılan küpler, koruma altına almak üzere Elazığ Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Evde, başka tarihi eserler olabileceği ihtimaline karşı ekiplerin araması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Küpün mahzenden çıkarılmasıKüpün pikaba taşınması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,

Kaynak: DHA