DHA YURT BÜLTENİ - 2

27.02.2020 09:45 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:45

Isparta'da deprem anı kamerada

ISPARTA'da kent merkezinde hissedilen deprem nedeniyle korku yaşayan bazı vatandaşlar sokağa indi. Deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Deprem dün saat 22.20 sıralarında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Deprem Dairesi depremin büyüklüğünü 2.9, merkez üssünü ise Burdur'un Ağlasun ilçesi olarak açıklarken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3, merkez üssünü de Isparta merkeze bağlı Yakaören köyü olarak duyurdu. Yüzeye yakın bir noktada kaydedilen ve yaklaşık 10 saniye süren deprem Isparta kent merkezinde ciddi şekilde hissedildi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden sokağa indi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Depreme bir internet kafede yakalanan bazı vatandaşların panikle kaçışmaları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Isparta deprem anı

HABER: Ali ÇEVİKBAŞ- KAMERA: ISPARTA,

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Askeri üs bölgesinin yolunu açmak için metrelerce karla mücadele ediyorlar

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesindeki askeri üs bölgelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Tipinin etkisiyle birlikte yer yer 5 metreyi aşan kar kalınlığı, ekiplere zorlu anlar yaşatıyor. Hakkari ve çevresini etkileyen kar yağışını durmasının ardından kapalı yolların açılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Bölgedeki en yoğun çalışmalardan birisi de Şemdinli İlçesi'nin Kayalar köyü mevkiinde yürütülüyor. Hakkari İl Özeli İdaresi karla mücadele ekipleri, Şemdinli ilçesi Kayalar köyü yakınlarında bulunan askeri üs bölgesinin yolunu açmak için büyük çaba gösteriyor. Rüzgar ve tipinin etkisiyle birlikte yer yer 5 metreyi geçen kar kalınlığı, ekiplere zorlu anlar yaşatıyor. Karla mücadele çalışması yapan iş makinalarını adeta kara gömüldüğü bölgede sürdürülen çalışmaların devam ettiği ve bu çalışmaların bir kaçgün süreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Askeri üs bölge yolunu açan iş makinesi-4 metreyi aşan kar kütleleri-İş makinesinin karlı yoldan kaybolması-Çalışmalardan detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Polis, olay yeri incelemede kullanılan eldivenle kuzuya süt içirdi BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde polis ekipleri devriye görevi sırasında buldukları kuzuyu, emniyet amirliğine götürerek, olay yeri incelemede kullanılan eldivenin içerisine koydukları sütle doyurdu. Kuzu, kamera kayıtlarından belirlenen sahibine teslim edildi. Savaştepe Emniyet Amirliği ekipleri, saat 03.00 sıralarında devriye görevi yaparken tren garı önünde bir kuzu buldu. Sahibine ulaşılamayan kuzu, Savaştepe Emniyet Amirliği'ne götürüldü. Aç olan kuzuya, polisler olay yeri incelemede kullanılan eldivenin içerisine süt koyup içirdi. Kuzu geceyi emniyette geçirdi.Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarından kuzunun Cumhuriyet Mahallesi Osmancık Sokak'ta oturan Asiye Alkan'a (70) ait olduğunu tespit etti. Polisler, Asiye Alkan'ın evine giderek kuzuyu teslim etti. Kuzusunun kaybolduğunu sabah fark ettiğini anlatan Asiye Alkan, "Ben artık kuzudan umudu kesmiştim. Daha 6 günlük olan kuzunun kaybolduğunu bile daha yeni anladım. Allah razı olsun polislerimizden. Başımızdan eksik etmesin. Kuzumuzu bize getirdi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------Polislerin buldukları yavru kuzuyu olay yeri inceleme eldiveniyle beslemesinden görüntü-Kuzu'yu sahibine teslim edilmesinden görüntü-Kuzu sahibi Asiye Alkan ile röp.

Haber-Kamera: Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir),

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Demir çubuklarla yaptıkları kayaklarla profesyonel kayakçılara taş çıkartıyorlar

BİTLİS'in Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyündeki çocuklar kendi imkanları ile yaptıkları ve 'Gavik' adını verdikleri kayaklarla hem kayak yapıyor hem de doyasıya eğleniyor. Çocukların kendi yaptığı kayaklarla kaydığı görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde payşalışılınca Türkiye Kayak Federasyonu'ndan çocuklara destek sözü geldi. Metrelerce karın yağdığı Bitlis'te yağışın durmasının ardından özellikle çocuklar başta olmak üzere 7'den 70'e herkes kayak yapmaya başladı. Kayak takımı olmayanlar ise kendi imkanları ile yaptıkları kayaklarla kaymanın keyfini yaşıyor. Merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Saklı Köyü'ndeki çocuklar da demir çubuklara taktıkları ağaç dalları ile kendilerine özgü yaptıkları kayak takımlarıyla kayıyorlar. Köyün yüksek kesimindeki tepelerde boş zamanlarını kayak yaparak geçiren çocuklar, yaptıkları hareketlerle profesyonel kayakçılara taş çıkartıyor.Kendi imkanları ile yaptıkları ve bölgede adına 'Gavik' denilen çubukların üzerine basarak kaymaya çalışan çocuklara Saklı Köyü İlkokulu Müdürü ve okulun Beden Eğitimi öğretmenleri de destek veriyor. Beden Eğitimi derslerini okulun yanındaki tepede kayarak yapan öğrenciler de bu durumdan oldukça memnun. Günün büyük bir bölümünü geçirdikleri okul ve çevresinde derslerinden arta kalan zamanlarda kayak yapan öğrenciler, imkan verilmesi halinde kayak sporunu profesyonelce yapabileceklerini belirtti.KAYAK FEDERASYONUNDAN DESTEK SÖZÜ kayak yaparak keyifli zaman geçiren ve bu eğlenceyi cep telefonu ile çekerek sosyal medya üzerinden paylaşan çocuklara, Türkiye Kayak Federasyonu'ndan da destek sözü geldi. Beden Eğitimi öğretmeni Oğuzhan Ayhan, çocukların çoğunlukla okula sabah geldiklerinde 'Gavik' dedikleri kayaklarıyla geldiklerini, okulun hemen yanı başında bulunan tepede, çocukların hem eğlendiğini hem de güzel vakit geçirdiklerini söyledi. Bu köydeki çocukların daha önceki yıllarda da bu tür malzemelerle kaydıklarını ve okul öğretmenlerinin de bunu fark ettiğini belirten Ayhan, özellikle Beden Eğitimi derslerinde bunu desteklediklerini söyledi. Çocukların bu kayak yaptığı görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştıklarını anlatan Ayhan şöyle konuştu: "Çok güzel dönüşler aldık. Başta Türkiye Kayak Federasyonu olmak üzere Bitlis Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Kayak İl Temsilciliğinden aradılar. Bazı sözler verildi. Bu çocukların ellerinde bu aletleri gördüğümde bu bölgenin çocuklarının bunlarla bazı şeyleri başarabildiğine inandım. Köyde bulunan çocuklar belki de imkansızlıklar içersinde kendilerine çok güzel eğlenceler bulmuşlar. Bunu da kendi içinde geliştirmişler. İnşallah Türkiye Kayak Federasyonu'ndan almış olduğumuz sözler doğrultusunda gelecek malzemelerle çok daha iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Genel olarak bu bölgenin çocuklarına belki de bu şekilde bir imkan yolu açılır."Öğrencilerden Nuray Doğanalp ise, sadece burada erkeklerin kayak yapmadığını kızlarında kayak yaptığını belirterek, "Bölgede sadece erkeklerin değil kızların da kayak yapabileceğini düşündük. Bizlerde kızlarla birlikte el birliği ile atık malzemelerden kendimize 'Gavik' yaptık. Bunu yaparken köyün erkekleri de bizlere destek oldular. Biz sadece bunlarla kaymak istemiyoruz. Geleceğimiz için bizlere kayak takımı göndermelerini istiyoruz. Yetkililerden bizlere destek olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Çocukların kendi yaptıkları kayaklarda köyden çıkmaları-Çocukların tepeye tırmanmalarından detay-Köylü çocukların 'Gavik' dedikleri kayaklarla kaymalarından detay-Kayaklardan görüntü-Çocuklarların kaykla gösteri yapmaları-Detay görüntüler-Muhabir anonsu-Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuzhan Ayhan ile röportaj-Öğrencilerden Nuray Doğanalp ile röportaj-Köyden detay görüntüler-Çocukların toplu olarak kaymalarından detaylar

-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

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Kaynak: DHA