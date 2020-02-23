DHA YURT BÜLTENİ - 2

23.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:30

İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre iller sallandı

İRAN'ın Türkiye'ye sınır Hoy kentinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssüne 4.75 kilometre uzaklıkta olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde deprem, yoğun olarak hissedildi. Deprem ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasara yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 08.53'te merkez üssü İran'ın Hoy şehri olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.22 kilometre derinliğinde olan deprem, merkez üssüne 4,75 kilometre mesafedeki, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de yoğun şekilde hissedildi. Deprem, Hakkari'nin yanı sıra sınır iller Iğdır, Kars ve Ağrı ile Van'da da hissedildi. Yüksekova'da paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,

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Bombalardan kaçıp, hapishaneye sığındılar

SURİYE'de rejim ve destekçilerinin saldırılarından kaçan 75 aile İdlib eski hapishanesine yerleşti. Gidecek yerler olmayan aileler koğuşları ve hücreleri oda gibi kullanmaya başladı. Hapishane avlusu ise çocukların oyun alanı oldu.Suriye'de rejim ve destekçilerinin sivilleri hedef alan saldırılarının ardından yerlerinden edilen binlerce sığınmacı, gerginliği azaltma bölgelerine kaçarak kurulan çadır kentlerde yaşam mücadelesi verirken, Maarat el Numan ve çevre ilçelerinden İdlib'e sığınan 75 aile İdlib eski hapishanesine yerleşti. Aileler, hapishanenin koğuşlarına yanlarında getirebildikleri eşyaları yerleştirirken, koğuş ve hücreler yaşam alanları haline geldi. Aileleriyle birlikte hapishanede yaşamaya başlayan yaklaşık 250 çocuk, önceleri mahkumların doldurduğu avlularda oyun oynuyor.'ÖNCE MAĞARAYA SONRA HAPİSE SIĞINDIK'Maarat el Numan'ın doğusundaki Ma'arshamsha kasabasındaki rejimin bombardımandan ailesiyle kaçarak önce bir mağaraya sonra da İdlib eski hapishanesine yerleşen Aya İbrahim (11) hapishaneden korktuğunu söyledi. İbrahim, "Ma'arshamsha kasabasındanım, evimiz ve mahallelerimiz bombalandı. Oradan ayrılmak zorunda kaldık çünkü bombardıman çok fazlaydı. Yanımızda çok bir eşya da getiremedik. Önce bir mağaraya gittik, orada fazla kalmadık. Mağarada korkmuyordum. Ama hapishaneden çok korkuyorum. Bombalardan kaçıp hapse geldik. Burada yaşamayı sevmiyorum" dedi.'HAPİSHANEDE MUTLU DEĞİLİM'Rejimin saldırılarının ardından ailesiyle geldiği hapishanede arkadaşlarından ayrı kaldığı için mutsuz olduğunu söyleyen Grim Salim İbrahim, "Yaşadığımız yer bombalanınca oradan kaçtık buraya geldik. Gidecek başka bir yerimiz yoktu ve hapishaneye geldik. Burada olmaktan mutlu değilim. oynamıyoruz, oynayacak bir odamız yok ve oyunumuz yok. Arkadaşlarım burada değil kamplara gittiler. Arkadaşlarımı çok özledim. Okulumu özledim. Oradaki arkadaşlarımı özledim hepsi kampa gitti. Burada sadece kuzenlerim var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Hahipshane avlusunda oynayan çocuklar-Koğuşlarda zaman geçiren insanlar-Çocuklardan detaylar-hapishanede kalan çocuklardan Aya İbrahim röp- hapishanede kalan çocuklardan Grim Salim İbrahim röp-Anonslar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ İDLİB, SURİYE

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Adana'da tarihi kutsal kitaplar ele geçirildi

ADANA'da polis, bir iş merkezine yaptığı baskında özel deri kılıf içinde 3 tarihi kutsal kitap ele geçirdi.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde tarihi eser olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, iş merkezindeki ofiste yaptığı aramada, özel deri kılıf içinde 3 tarihi kutsal kitap ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.Kitaplar incelemek üzere müzeye gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Polisin ikamete girmesiDolapları aramasıDolaptan çıkan tarihi kutsal kitaplarKitapların genel ve detay görüntüleriFotoğrafları

SÜRE: 02'40" BOYUT: 295 mb

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Marmaris'te önlem almadan çalışan inşaat işçileri korkuttu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, dört katlı apartmanın duvarlarında iş güvenliği almadan sıva ve boya yapan işçiler, korkuttu.Atatürk Caddesi'nde, dört katlı apartmana kurdukları iskelelerde hiçbir güvenlik önlemi almadan sıva ve boya işi yapan işçiler, çevredekilerin yüreklerini ağzına getirdi. Canlarını hiçe sayarak sıva yapan işçiler, düz yolda yürüyormuş gibi iskelelerde rahat tavırları ile dikkat çekti. Binanın karşısındaki parka çocuklarını oynamaya getirenler, ustaların dördüncü katta güvenlik önlemi almadan çalışmalarını, "Düşse gitti. Gerçekten günah. Nasıl da korkmadan çalışıyorlar. İşçilerin yapacak bir şeyi yok ekmek parası için çalışıyorlar" diyerek, endişe içinde izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------İskelede önlem almadan çalışan inşaat işçilerinin görüntüsü-İskelede çalışan işçileri endişe içinde izleyenlerden görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Marmaris'te 7/24 şok denetimler başladı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi'nde, ilçe genelinde polisin yaptığı trafik denetiminde trafik kurallarına uymayan ve evraklarında eksiklikler bulunduğu belirlenen 17 sürücüye, toplam 5 bin lira trafik cezası kesildi. Trafik muayene ve sigortası bulunmayan 1 araç ise trafikten men edilip, otoparka çekildi.Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, vatandaşın huzuru, güvenliği ve suçluların yakalanması amacıyla şehrin giriş-çıkış ile farklı noktalarında şok denetimlerini artırdı. Marmaris-Muğla ve Marmaris-Datça karayolu girişinde asayiş ile trafik ekiplerinden oluşan çok sayıda polisin katıldığı denetimlerde, ilçeye girişi yapan araçlar, vatandaşlar kontrol edildi. Ellerinde tabletlerden denetim yapan polisler bir saatte 120 araç ve 180 kişinin sicil taramasını yaptı. Trafik kurallarına uymayan ve evrakları eksiklikler bulunan 17 sürücüye, toplam 5 bin lira para cezası kesildi. Trafik muayene ve sigortası bulunmayan 1 araç ise trafikten men edilip, otoparka çekildi.Motosiklet sürücüsü Hülya Yetmen, "İlçe genelinde denetimler sıkı tutuluyor. Yaya ve araç güvenliği için sık yapılan denetimlerden memnunum. Motosiklete bindiğimde hep kask takarım. Kask takmak, can güevinliğimiz için çok önemli. Hayat kurtarır" dedi.Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için ilçe genelinde periyodik yaptığımız araç ile kişi denetimlerini artırdıklarını belirtip, "İlçenin giriş-çıkış ve farklı noktalarındaki, 'şok' adını verdiğimiz noktalarda, 7 gün 24 saat üzerinden 1'er saat arayla denetimlerimiz olacaktırö" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Polislerin araçları durdurması-Polislerin denetiminden görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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4 çocuğuyla sıcak yuvasına kavuşmayı bekliyor

MERSİN'de eşi yaşamını yitirdikten sonra 4 küçük çocuğuyla birlikte kirada kaldıkları evden çıkmak zorunda kalan Zeliha Coşkun (27) için hayırseverler ev yaptırıyor. Yeni evinin heyecanını yaşayan Coşkun, evin geri kalan ihtiyaçları için yardım istedi.Merkez Akdeniz İlçesine bağlı Yenipazar Mahallesi'nde yaşayan Zeliha Coşkun, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında eşini kaybedince çocukları Miran (10), Helin (7), Devran (4) ve Gül (3) ile birlikte kayınvalidesinin yanın yerleşti. Coşkun, yıllardır kurduğu ev hayalinin gerçekleşmesi ve çocuklarının daha iyi bir hayat sürmesi için kentte faaliyet yürüten Mersin Kimsesiz Çocuklara Yardım Derneği'ne ulaştı. Genç kadının yardım sesinin duyan dernek, yardım kampanyası başlattı. Toplanan parayla genç kadın ve çocukları için kayınvalidesinin evinin üst katına ev inşaatına başlandı. Evin büyük bölümüm tamamlanırken Dernek Başkanı Hakan Tosun, evin kalan işlerinin bitirilmesi için hayırseverlere çağrı yaptı.HER GÜN EVE ÇIKIP BAKIYORUMYıllardır hayalini kurduğu sıcak yuvaya kavuşmanın heyecanını yaşayan Coşkun, çok mutlu olduğunu söyledi. Evin kaba halinin bittiğini ancak kapı, pencere, mobilya gibi eksiklerinin bulunduğunu dile getiren Coşkun, hayırseverlerden yardım istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Evin dışında genel ve detay görüntü-Evin içindeki çalışmadan görüntü-Dernek Başkanı Hakan Tosun ile röp-Anne Zeliha Coşkun ile röp-Aile evin içini gezerken

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,

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Osmaniye'nin Rapunzel'i Nazar

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde 141 santimetre boyundaki Nazar Bekmez'in (12), doğduğu günden beri kestirmediği saçları, 117 santimetre uzunluğa ulaştı. Masal kahramanı Rapunzel'e benzetilen Nazar, saçlarını çok sevdiğin ve kestirmeyi de düşünmediğini söyledi.Özel bir şirketten emekli olan Mehmet ve ev kadını Saule Bekmez'in 3 çocuklarından en küçüğü olan Nazar Bekmez'in saçlarına doğduğu günden bugüne hiç makas değmedi. Düziçi Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Nazar, saçlarının bakımlarını yaparken hiç zorlanmadığını belirtti. Nazar, "12 yaşındayım ve saçlarım 117 santimetre uzunluğunda. Daha önce hiç kestirmedim ve herhangi bir ürün kullanmıyorum. Bebek şampuanı kullanıyorum. Görenler çok şaşırıyorlar. Şu anda kestirmeyi hiç düşünmüyorum" dedi.Aslen Kazakistanlı olduğunu söyleyen Anne Saule Bekmez ise 20 yıldır Türkiye'de olduğunu belirterek, "Kızım 12 yaşında ve saçlarını hiç kestirmedik. Zamanında benim de saçlarım uzundu. Kızım doğduğunda hiç saçı yoktu. Hep saçlarının uzun olmasını istemişimdir ve şu anda 117 santim ve boyu ise 141 santim uzunluğunda. Kızımı görenler çok şaşırıyorlar. Kızım saçlarını çok seviyor ve kestirmeyi de hiç düşünmüyor" diye konuştu.Nazar'ın en büyük ağabeyi Zafer Bekmez de birlikte yürüyüşe çıktıklarında bakan insanların bir daha dönüp baktıklarını belirterek, "Güzel bir ilgi odağı oluyor yanımda. Birlikte gezmekten keyif alıyorum. İsmi nazar ama nazar değmez inşallah" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Nazar, saçlarını savururken-Ağabey Zafet'in Nazar'ın saçlarını ölçmesi -Nazar parkta koşarken-Eliyle saçlarını tararken-Nazar'ın yüzünden detay-Saçlarından detaylar -Nazar Bekmez ile röportaj-Anne Saule Bekmez ile röportaj

-Ağabey Zafer Bekmez röportaj

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ,(Osmaniye),

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Kaynak: DHA