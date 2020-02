DHA YURT BÜLTENİ - 2

20.02.2020 09:19 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:19

Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı olayında 7 tutuklama

ŞIRNAK'ın Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.,'nin adliye binasına bombalı saldırı hazırlığı yaptığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Olay, Silopi ilçesinde 8 Şubat günü meydana geldi. Silopi Cumhuriyet Başsavcısı'nı telefonla arayan bir kişi, Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.,'nin adliye binasında bomba düzeneği yerleştirdiğine dair ihbarda bulundu. Savcılık talimatıyla Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Adliye binasında yapılan aramada 45 adet 100'er gramlık patlayıcı bulundu. Yapılan diğer kontrollerde de binanın zemin katında 16 ayrı kolon içerisine açılmış oluklar ve buralara ayrı ayrı çekilerek döşenmiş elektrik düzeneği ile bağlı olan zamanlayıcı bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yazı İşleri Müdürü B.Ç.nin evinde yapılan aramada patlayıcı ile 3 deste halinde 29 bin 805 dolar bulundu. Operasyonu genişleten terörle mücadele ekipleri, B.Ç.'nin dışında 10 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan 11 şüpheli dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan B.Ç. ile 6 kişi tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-----------

Silopi AdliyesiAdliye binasına giren polis araçlarıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

================

Sivas'ta buzlanma kazası: 12 yaralı

SİVAS'ta Organize Sanayi Bölgesi içinde zemindeki buzlanma nedeni ile iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 12 kişi hafif yaralandı.Kaza sabah saat 07.00 sıralarında Birinci Organize Sanayi Bölgesi içinde yaşandı. Bölgedeki fabrikalarda çalışan işçileri taşıyan ve aynı istikamete giden Süleyman Mert yönetimindeki 58 S 0187 plakalı servis minibüsü ile Hasan Aksakal'ın kullandığı 58 ABS 161 servis minibüsü çarpıştı. Buzlanan yolda araçların kayması sonucu yaşanan kazada her iki minibüste bulunan 12 işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gönderilen ambulanslarla kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun hafif olduğu öğrenildi. Bölgede zeminde oluşan buzlanmanın etkisi ile bir polis aracı ve bir özel otomobil de kayarak maddi hasarlı kaza yaptı. Servis işletmecisi Adnan Öz, buzlanma yaşandığı dönemlerde sabah mutlaka Organize Sanayi Bölgesinin içinin tuzlanması gerektiğini belirterek, "Her buzlanmada bu tür kazalar yaşanıyor. Buraya her sabah yaklaşık 5 bin kişi geliyor. Bunun için araçlar yola çıkmadan tuzlama çalışmalarının yapılması gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü: -Kaza yerinden görüntüler-Araçların görüntüleri-Ekiplerin incelemeleri-Servis işletmecinini konuşması-Detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

============

Tartıştığı mesai arkadaşlarını TIR'la kovaladı

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki bir asfalt üretim tesisinde baş şoför olarak çalışan Selahattin B., altında çalışan şoförlerle tartıştıktan sonra, otoparktaki bir TIR'ı çalıştırıp, onların üzerine sürdü. O anlar, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, geçen pazartesi günü Karakuyu Mahallesi'ndeki bir asfalt üretim tesisinde meydana geldi. İşyerinde baş şoför olarak çalışan Selahattin B., iddiaya göre altında çalışan bir şoföre, aracının temiz olmadığını söyleyince tartışma çıktı. Selahattin B., tartışma sonrasında, işyerinin otoparkında park halinde bulunan bir TIR'ın şoför kabinine girerek aracı çalıştırdı ve şoförler ile asfalt işçilerinin üzerine rasgele sürdü. Canlarını kurtarmak isteyen işçiler panik halinde kaçıştı. Bir süre otoparkta işçilerin üzerine TIR sürmeye devam eden Selahattin B., ardından yönetimindeki TIR'la beraber işyerinden çıkıp kaçmaya başladı. TIR'ı, işyerine 10 kilometre uzaklıktaki bir akaryakıt istasyonuna park eden Selahattin B., kayıplara karıştı. GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİİşçilerin ve şirket sahibi Tezcan Canıtez'in şikayeti üzerine Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İşçilerin hayatlarını tehlikeye atan Selahattin B.'nin aranmasının sürdüğü bildirildi. Öte yandan, Selahattin B.'nin 3 yıldır aynı işyerinde baş şoför olarak çalıştığı öğrenildi. Olay, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Selahattin B.'nin TIR'a bindikten sonra aracı asfalt işçileri ile şoförlerin üzerine sürdüğü, çalışanların panik halinde kaçıştıkları, bazı kişilerin de TIR'a yaklaşmaya çalışarak Selahattin B.'ye engel olmaya çalıştıkları görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

=============================

Hakkari ve Yüksekova'da okullara kar tatili

HAKKARİ'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edildi.

Hakkari ve çevresinde dün başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalnlığının 20 santimetreyi bulduğu Hakkari'de eğitime bugün için ara verildi. Hakkari Valiliği, Gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli tüm okulların tatil edildiğini, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün için idari izinli sayılacağını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Hakkari'de okul ve öğrenci detayları-Hakkari cadde ve sokaklardan detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

=======================

Bartın'da demir-çelik fabrikasının hurdalığında yangın

BARTIN Organize Sanayi Bölgesinde bulunan demir-çelik fabrikasında hurda demirlerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Hurdaların demirlerin içerisinden dumanlar yükselirken, itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Gece saatlerinde, Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren demir-çelik fabrikasında yurt dışından gemilerle getirilen hurda demirlerin bulunduğu bölgede yangın çıktı. İddiaya göre, hurdalıkta yapılan kaynak çalışma sırasında kıvılcım sıçraması sonucu yangının çıktığı öğrenildi. 10 metre yüksekliği bulunan hurdaların içerisindeki kimyasallar nedeniyle yoğun duman oluştu. Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri, Bartın Orman işletme Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri, çevre illerden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yoğun dumanın çıktığı hurdalıkta söndürme çalışmaları devam ediyor. Yoğun dumanların kontrol altına alınması için Karabük itfaiyesinden özel köpük getirildiği öğrenildi. Alanda 500 ton hurdanın bulunduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Ayhan ACAR-Gürkay GÜNDOĞAN/BARTIN, -

=========================

Otobüs şoförü 1 günde fenalaşan 2 yolcuyu hastaneye yetiştirdi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde toplu taşıma otobüsü şoförü Atilla Kara, gün içerisinde ayrı zamanlarda otobüsünde fenalaşan iki yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Kara, yaptığının işinin bir parçası ve vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.Olay, dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Dinek- Mahmutlar hattında toplu taşıma yapan 07 HTR 96 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesi denetimli toplu taşıma aracının şoförü Mehmet Atilla Kara, Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir halindeyken otobüsün içerisinde bir erkek yolcu fenalaştı. Yere yığılan yaklaşık 40 yaşlarındaki yolcunun durumunu gören 15 yıllık şoför Mehmet Atilla Kara, otobüsü durdurarak yolcunun durumunu kontrol etti. Ağzından kan gelen yolcu otobüsteki diğer yolcuların da yardımıyla koltuğa yerleştirildikten sonra şoför Kara, tereddüt etmeden hızla hastanenin yolunu tuttu. Yolcu almayan ve indirmeyen Kara, fenalaşan yolcuyu 5 dakikada içerisinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirdi. Vatandaş yolcu ve sağlık görevlilerinin yardımıyla sedyeye konarak hastaneye alındı. Burada tedaviye alınan ve ismi öğrenilemeyen yolcunun nöbet geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. OLAYLAR OTOBÜS KAMERASINA YANSIDIBu olayın ardından görevine tekrar dönen otobüs şoförü Kara, bu kez de saat 11.40 sıralarında Mahmutlar istikametinden şehir merkezine seyir halindeyken, Hastane Caddesi'ne geldiği sırada otobüsteki 35 yaşlarında bir erkek yolcu fenalaştı. Yine otobüsün kapılarını kapatan Kara, bu kez de fenalaşan yolcuyu ilçe merkezindeki özel bir hastaneye getirerek acil servise girişini sağladı. Ayakta tedavi edilen yolcunun kontrollerinin ardından taburcu edildiği kaydedildi. Her iki olayda otobüste bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kamera görüntülerinde yolcuların fenalaşma anı ve Kara'nın diğer yolcularla birlikte fenalaşan vatandaşları kontrol edişi ve hastaneye yetiştirmesi görülüyor.'AĞZINDAN KAN GELİYORDU'Başından geçenleri anlatan otobüs şoförü Mehmet Atilla Kara, yaptığının işinin bir parçası ve vatandaşlık görevi olduğunu söyledi. Kara, "Alanya Halk Otobüsü Kooperatifi'nde otobüs şoförü olarak çalışmaktayım. Saat 9.40'da Dinek'ten çıkış aldım. Alanyum AVM'nin önüne geldiğimde otobüste bir yolcunun rahatsızlanarak düştüğü söylendi. Kenara çekip baktık, yere düşmüştü. Oradan acilen arabanın dörtlülerini yakıp kornalarla beraber, vatandaşlardan yol isteyerek rahatsızlanan arkadaşı bir an önce ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdüm. Arabadan indirirken en son ağzından kanlar geliyordu. Otobüsün orta tarafında da kan izleri vardı. Orada kendisini doktorlara teslim ettik ve biz yolumuza devam ettik" dedi. 'OTOBÜSTE BAYILDI'Aynı durumla bir günde iki kez karşılaştığından dolayı kendinin de şaşırdığını belirten Kara, "Tur dönüşümüzde tekrar Alanya istikametine gelirken, bir vatandaşımız daha rahatsızlandığı söylendi. Durduk, bayıldı. Oradan yine kornalarla, sürücü arkadaşlardan yol isteyerek acil olarak, yolcu indirme bindirme yapmadan sadece hastamızı bir an evvel hastaneye yetiştirebilmek için direkt hastaneye götürdük. Hastane görevlileri geldi, müdahalede bulundu. Hastamızı indirdik, yolumuza devam ettik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri Mehmet Atilla Kara'nın otobüsünden görüntüMehmet Atilla Kara otobüs içerisinden görüntüsü

Mehmet Atilla Kara röportaj

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

=========================

Kaynak: DHA