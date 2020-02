DHA YURT BÜLTENİ - 2

17.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:34

Suriye'ye sevkiyat devam ediyor

SURİYE'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( TSK ) gözlem noktalarını korumak ve Türkiye 'ye göçü önlemek amacıyla İdlib 'in güneyi ve doğusuna askeri personel ve zırhlı araç sevkiyatı devam ediyor.İç savaştan önce 1,5 milyon Suriyelinin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, rejim güçlerinin saldırılarıyla muhalif güçlerin bulundukları bölgeleri kaybetmesi üzerine oluşan iç göçle 4 milyona ulaştı. Rejim karşıtı sivillerin ve muhaliflerin son kalesi haline gelen İdlib'in güneyi ve doğusu, son aylarda Esad güçlerinin yoğun bombardımanına maruz kaldı. Saldırılarda her gün onlarca sivil hayatını kaybederken, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre 1 Aralık 2019'dan bu yana evini terk edenlerin sayısı 1 milyon 200 bine ulaştı.TSK'nin Suriye'deki gözlem noktalarını korumak ve Türkiye'ye göçü önlemek amacıyla Türkiye'deki çeşitli birliklerden İdlib'in doğusu ve güneyine yaptığı askeri seviyat devam ediyor. Sınırı geçen çok sayıda askeri personel, zırhlı personel taşıyıcı, tank, obüs, zırhlı iş makinesi ve komandolar konvoy halinde görev yerlerine konuşlandırılıyor.

Suriye'de bombalardan kaçan ailenin 7 aylık bebeği donarak öldü

SURİYE rejiminin İdlib'in güneyine saldırıları nedeniyle Türkiye sınırının sıfır noktasındaki Atme Kampı'na yerleşen Rahin ailesinin 7 aylık bebeği Abdulvahip soğuktan donarak hayatını kaybetti.İdlib'in güneyinde yaşayan 5 çocuklu Ahmet Abdulkadir ve Semiha Rahin çifti, rejimin yoğun bombardımanı nedeniyle 2 ay önce tüm eşyalarını bırakıp kaçarak çadır kurmak için güvenli bir yer aramaya başladı. Bir süre boş arazilerde derme çatma çadırlarda yaşayan aile, geçen ay Türkiye sınırının sıfır noktasındaki Atme Kampı'nda briketle örülen bir odaya yerleşti. Savaşın gölgesinde maddi zorluklar yaşayan aile, hava sıcaklığının eksi 5 dereceyi bulduğu gecelerde sobasız şekilde kış mevsiminin çetin şartlarıyla karşı karşıya kaldı. Ailenin en küçük oğlu 7 aylık Abdulvahip Rahin battaniyeye sarılı olarak uyuduğu gece donarak hayatını kaybetti.KOMŞULARIMIZ SOBA VERDİBebeğin annesi Semiha Rahin, o geceyi şöyle anlattı: "Akşam uyumadan önce bebeğimin yemeğini yedirdim, oyun oynadık. Güldük, eğlendik sonra yatırdım. Sabah kalktığımda kıpırdamıyordu. Hastaneye götürdük. Doktorlar çocuğun 2 saat önce öldüğünü söylediler. Burada hava çok soğuk donuyoruz. Allah bize ve çocuklara yardım etsin. Hepimiz Allah'a emanetiz. Daha önce sobamız yoktu. Komşularımız yardım toplayarak bize verdi."

Şoför, engelli genci kucağına alıp otobüse bindirdi

BİNGÖL'de, özel halk otobüsü şoförü Mahmut Çökük, koltuk değeniyle durakta bekleyen engelli genci kucağında taşıyarak, otobüse bindirdi. Olay, 15 Şubat günü Bingöl kent merkezinde meydana geldi. Uydukent- Uzunsavat seferini yapan özel halk otobüs şoförü Mahmut Çökük, Şehit Mustafa Gündoğdu Caddesi'ndeki durağa geldiği sırada koltuk değneğiyle otobüse binmek isteyen engelli genç için durdu. Karla kaplı yolda yürümekte zorluk çeken genci fark eden şoför Çökük, otobüsten inerek destek olmaya çalıştı. Genci kucağına alıp otobüse bindiren şoför Çökük'ün davranışı diğer yolcular tarafından takdirle karşılanırken, o anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Eşini bıçakla öldüren koca, adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR'de kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada eşi Hafize F.'yi (35) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ferhat F. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Hafize F., dün iddiaya göre kıskandığı eşi Ferhat F. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ferhat F., eşini bıçaklayıp ağır yaraladı. Komşuların ihbarıyla gelen polis ekipleri, Ferhat F.'yi gözaltına alırken, Hafize F. ise sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hafize F., kurtarılamadı. Bir kargo şirketinde çalışan katil zanlısı Ferhat F., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde alınan ifadesinin ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

Adana'da 'sucuk döner' ilgi görüyor

ADANA'da sucukların döner şişine geçirilip pişirilmesiyle yapılan 'sucuk döner' rağbet gören bir lezzet oldu. Sucuk döner satışı yapan Yusuf Ayaz, günde 200-250 adet sucuk döner sattığını söyledi.Kıyma, et ve baharat karışımını, hayvan bağırsaklarında kurutularak yapılan sucuk, yüzyıllardır kahvaltı sofralarının, mangalların vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor. Adana'da yaklaşık 42 yıldır sucuk üretimi yapan Yusuf Ayaz, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki iş yerinde 'sucuk döner' satmaya başladı. Sucukların döner şişine geçirilerek pişirilmesiyle yapılan sucuk döner, Adanalıların ilgi gösterdiği bir lezzet oldu.'FARKLI LEZZET ARAYANLARA SUCUK DÖNER'Adanalıların sucuk dönere rağbet gösterdiğini belirten Ayaz, "Ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz. Kangal sucuk satışı da yapıyoruz. İnsanların artık farklı lezzetler aramasından dolayı et ve tavuk dönerin yanına sucuk döner de ekledik. Normalde porsiyonunu 15 liradan satacağız ancak şu an yeni açılış yaptığımız için 10 liradan satışa sunuyoruz. Günlük 200-250 adet sucuk döner satışı yapıyoruzö diye konuştu.Özbekistan'dan Adana'ya gelen Melek Yeşil, Adana'nın lezzetlerini beğendiğini, sucuk döneri ise ilk kez denediğini ve çok beğendiğini ifade etti.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün ismi, Silopi'de yaşatılıyor

MARDİN'in Derik ilçesinde, PKK'lı teröristlerce görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ismi, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yapılan köprüye verildi.Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce 10 Kasım 2016 günü makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün adı, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Başverimli belde belediyesi tarafından yapılan köprüye verildi. Geçen yıl yıkılan köprünün yerine bu köprüyü inşa ettiklerini anlatan Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, "Belediye meclis kararı ile yeni yaptığımız köprüye Derik Kaymakamı şehit Muhammed Fatih Safitürk'ün ismini verdik. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailelerinde sabır diliyorum" dedi.

