DHA YURT BÜLTENİ-2

16.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:06

Suriye arısı, ıslah ediliyor

TÜRKİYE Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) koordinasyonunda oluşturulan bilim insanları heyeti, Türkiye 'deki 5 arı ırkının ıslahı için çalışıyor. TAB Başkan Yardımcısı ve Hatay Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mehmet Ekici, Suriye arısı veya Hatay arısı olarak bilinen arının ıslahı için çalışmaların devam ettiğini söyledi.Dünyanın en kaliteli balının Türkiye'de üretildiğini belirten TAB Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici, birlik koordinasyonunda oluşturulan bilim insanları heyetinin, Türkiye'deki 5 arı ırkının ıslahı için çalıştığını bildirdi. Bu kapsamda Suriye arısı veya Hatay arısı olarak bilinen arının ıslahını yaptıklarını ve 200 arılık bir gurup oluşturduklarını anlatan Ekici, "Sadece Hatay değil, diğer beş ilde bilim insanları tarafından arı ıslah çalışmaları yürütülüyor. Islah bölgesinin birinci yılını doldurmuş bulunmaktayız. Hatay arılarından 200 arılık bir grup oluşturduk. Çalışmalar devam ediyor" dedi.

Her bölgede ekotip arının bulunduğunu anlatan Ekici, "Hatay arısını 27 noktadan topladık. İki defa hijyen testi, iki defa moleküler test, morfolojik test ve hırçınlık testi yapıldı. Bu projeyi Mustafa Kemal Üniversitesi ile ortak yapıyoruz" diye konuştu.

KAÇAK ARILARIN GİRMESİNİ ÖNLEYECEĞİZ'Dışarıdan diğer hayvan cinsleri gibi kaçak arıların girişi olduğunu kaydeden Ekici, şunları söyledi: "Bu coğrafyaya kaçak arıların girmesini önleyeceğiz, dövizimiz dışarıya gitmeyecek. Çalışma yapılan bu arılardan damızlık arılar üreteceğiz ve üreticimize, arıcımıza vereceğiz. Hem verimliliğini, hem de hastalıklara dayanaklılığını ön plana çıkaran bir çalışma olacak. Kaçak yollarla yurt dışından gelen arılarda hastalık varsa o da Türkiye'ye yayılıyor ve hastalıkların büyük bir kısmı ana arı yoluyla Türkiye'ye geliyor. Bunun da önüne geçmiş olacağız. Islah sürekli bir iştir. Üretici nezdinde 10-15 yıl sürebilir, fakat bilimsel araştırması 3 yıldır. 3 yıldan sonra da üretici nezdinde devam edecektir, Hatay arısının ıslah edilmeden önceki özelliklerinden ilki, çok üreme içgüdüsüne sahip olması, ikincisi hastalıklara karşı çok dayanıklıdır. Eksi tarafı ise agresif bir arıdır ve az bal yapar. Afrika arısı ile akraba bir arıdır. Afrika arısının da kendi varyasyonunu kendi temizleme özelliği vardır. Hatay arısı bu türe en yakın örnektir. Bu arılarda kendi varyasyonunu temizleme içgüdüsü var. Biz bunların iyi yönünü öne çıkaracağız, kötü yönünü arka plana iterek verimliliği arttıracağız, agresifliğini önleyeceğiz. Hastalıklara karşı direncini yine ön plana çıkaracağız ."

Karadeniz'de sular soğudu, tezgahlar şenlendi

Karadeniz'de kar yağışının etkili olmasıyla beraber soğuyan deniz suyu balıkçıların yüzünü güldürdü.1 aydır sönük sezon geçiren balıkçıların tezgahları yine çeşit çeşit balıklarla süslenmeye başladı.

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte daha önce kuzeye yönelen balık sürüleri yeniden güneye döndü. Balıkçı tezgahları yaklaşık 1 aylık aradan sonra yine çeşit çeşit balıklarla süslendi. Barbun, sargan çinekop, mezgit, olta balıkları, istavrit ve hamsinin yer aldığı tezgahlar balık severlerin de yüzünü güldürdü. Kefal, hamsi ve mezgit 15 TL, çupra, levrek 35 TL ve istavritin 25 TL'den satıldığı balıkçı tezgahları son ayların en hareketli günlerini yaşamaya başladı. Balıkçı Mecmettin Duman "Havalar soğudu, balık çeşidimiz çoğaldı. Her türlü çeşit balığı şu anda tezgahlarda görmek mümkün ancak yine hamsi Gürcistan tarafında. Balık çeşitlerinin artması ile beraber fiyatlarda da küçük düşmeler söz konusu. Tezgahlar bollaşınca vatandaşlarda yeniden mutfaklarında balık tercihlerini gözden geçir duruma geldiler son günlerde hareketlilik yaşanıyorö dedi.

Balık tezgahlarında sevdikleri balıkları ucuz fiyata arayan tüketiciler ise yaşanan bolluktan çok memnun. Fiyatların ilerleyen günlerde düşmesini umut eden balık severler yine de az da olsa balık alarak alışverişlerini tamamlarken Mehmet Ali Okul "Vatandaş olarak geziyoruz, dolaşırız, ucuz balık bulduğumuz zaman da hangisi olursa olsun alıyoruz. Balığın deniz suyunun soğuması ile bollaşması bizleri tabiki memnun etti. Fiyatlar ilerleyen günlerde düşer diye umuyoruz" dedi.

Yüksekova'da köy yoluna düşen çığ temizlendi

HAKKARİ'nin İran sınırında bulunan Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü ve bağlı 8 mezra yolunun ulaşımını sağlayan yolun 4 ayrı noktasına düşen çığlar, karla mücadele ekiplerinin 10 saat süren çalışması sonucu temizlendi.

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar köyü ve bağlı 8 mezra yolunun ulaşımını sağlayan yolun 4 farklı noktasına çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, yola düşen çığların temizlenmesi için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yüksekliği yer yer 6 metreyi bulan çığ kütleleri iş makinesinin boyunu aşarken, karla mücadele ekiplerinin 10 saat süren çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

Annesi olmayan yavru dağ keçisini sahiplendiler

KARS kalesini gezen Kurtuluş Aydemir oğlu Hamza ile birlikte yabani bir yavru dağ keçisi buldu. Baba ve oğlu annesi öldürülen keçiyi evlerine götürdü. Aydemir ailesi, biberonla besledikleri ve Sultan ismini verdikleri yavru keçiyi yanlarından biran olsun ayırmıyor. 3 erkek çocuk babası Aydemir, "Bu da evmizin kızı oldu" dedi.9 KİLOYA ULAŞTIKale civarında yaklaşık bir ay önce buldukları keçinin şu anda 9 kilo olduğunu söyleyen Kurtuluş Aydemir, "Oğlumla birlikte gezerken kale civarındaki bir tünelde yavru bir keçi bulduk. Annesi sanırım kurtlar tarafından parçanlanmıştı. Bu da annesin yanında perişan bir haldeydi. Orada öylece bıraksak sanırım o da ölürdü. Yavru keçiyi hemen alıp eve götürdük ve biberonla süt verdik. Kısa sürede o bize bizde ona alıştık. İlk getirdiğimizde 4 kilo idi, şimdi 9 kiloya ulaştı" diye konuştuKARS'IN MASKOTU OLDUDişi yavru keçiye Sultan adını verdiklerini hatırlatan Aydemir, "Üç erkek çocuğum vardı. Sultan sayesinde bir de kızımız oldu. Onu yanımızdan hiç ayırmıyoruz. Yavru keçiyi her gün dağ gezisine çıkarıyoruz. Cadde ve sokaklarda giderker görenlerin büyük ilgisini çekiyor. Kars'ın maskotu haline gelen Sultan gördüğü bu sevincini sağa sola zıplayarak göseriyor. Birçok kişi onunla hatıra fotoğraf çektiyor. Sultan'ın da bizim de hayatımız çok değişti" dediSULTAN ARABAYLA TURA ÇIKIYORYavru keçi Sultan'ın en sevdiği an ise arabaya binmek. Kapısı açık olan arabaya kendini atan Sultan çevreyi izleyerek keyif çatıyor. Keçiyi kardeşlerinden ayırmadığını söyleyen Hamza Aydemirdir ise, "Annesi öldürülen yavru keçiyi alıp eve getirdik. Sultan'da artık ailemizin bir ferdi oldu. Kendisini çok seviyoruz. Zaten mahallede çoğu kişi tanıyor kendisini. İsmiyle hitap edip ziyaretine de geliyorlar. Evimizde ve dükkanımızda bakıyoruz. Sütle besliyoruz. Bizden başkasının elinden de bir şey yemiyor. Babamı daha çok seviyor. Babamla araları daha iyi. Şehirde beraber geziyorlar. Her çocuk gibi bu da arabaya binmeyi ve gezmeyi çok seviyor" diye konuştu.

Kış ayında, kükürtlü suda şifa arıyorlar KONYA'nın Ereğli ilçesinde bulunan ve yerin metrelerce altından çıkartılan kükürtlü su, cilt-deri hastalıkları ve eklem rahatsızlıkları olanlardan yoğun ilgi görüyor. Jeoloji Mühendisi Özgür Mermer, "Şu anda mevcut bulunan kuyularımızın sıcaklığı 40 derece bandında. Vatandaşlarımızın kendi rahatsızlıklarında, cilt-deri hastalıklarında, eklem rahatsızlıklarında kullanabilecekleri şekilde yeryüzüne çıkartıyoruz. 2 bin 250 metreden çıkaracağımız 110 ila 130 derecedeki yüksek sıcaklıktaki suyla hem enerjiye dönük, hem de jeotermal de kullanılabilecek tüm alanlarda kullanılabilecek bir akışkan elde edeceğiz" dedi.

Akhüyük Mahallesi'ndeki sondaj çalışmaları geçen yıl yaz aylarında başladı. 130 metre ve 497 metre derinliğinde açılan iki kuyudan çıkartılan kükürtlü su bir yandan da vatandaşların hizmetine sunuluyor. Şu an da 2 bin 250 metre derinliğindeki kuyuda sondaj çalışmaları sürüyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli Jeoloji Mühendisi Özgür Mermer, şunları söyledi:

"Şu an mevcut olan iki tane kuyumuz var. Bir tanesi 130 metre bir tanesi 497 metre olmak üzere. İkisinden de artezyen halinde herhangi bir pompaj sistemi kurmadan kuyuların kendi gücüyle suyu yeryüzüne çıkartıyoruz. Buranın varlığı daha önceden de bilinen bir yerdi. 8 havuzumuz bu sene içerisinde yapıldı. İki kuyumuzdan sağladığımız akışkanlarla onları doldurup vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. MTA'nın raporları doğrultusunda 2 bin 250 metrelik yeni bir tane kuyumuz daha var. Oradaki sıcaklık buradaki sıcaklıktan daha fazla olacak. 110 ila 130 derece arasında bir sıcaklık bekliyoruz."

İNSANLAR ŞİFA BULMAK İÇİN BURAYA GELİYORÖzellikle cilt-deri hastalıklarında ve eklem rahatsızlıklarına iyi geldiği gerekçesiyle insanların geldiğini belirten Mermer, "Jeotermal kaynaklı suların kullanım alanları oldukça fazla. Seracılıkta kullanabiliyoruz. Bunların sıcaklık derecelerine göre kullanım alanları da değişiyor, Daha yüksek sıcaklıklarda olduğu zaman termal turizmde, enerji sistemlerine dönük yatarımlar yapabiliyorsunuz. Bu tamamen sizin çıkardığının akışkanın sıcaklığı ile ilgili ve mevcut bulunan kuyularımızın sıcaklığı 40 derece bandında. Vatandaşlarımızın kendi rahatsızlıklarında, cilt-deri hastalıklarında, eklem rahatsızlıklarında kullanabilecekleri şekilde yer yüzüne çıkartıyoruz. 2 bin 250 metreden çıkaracağımız 110 ila 130 derecedeki yüksek sıcaklıktaki su ile hem enerjiye dönük hem de jeotermal de kullanılabilecek tüm alanlarda kullanılabilecek bir akışkan elde edeceğiz." diye konuştu.

AFYON VE DENİZLİ'DEN DE GELENLER VAR İl dışından da çok sayıda kişinin tesislere gelerek suya girdiğini belirten Özgür Mermer, "Burayı yazın kullanıma açtığımızda günlük 3 bin ila 5 bin arasında bir insan sirkülasyonu vardı. Sadece Ereğli'den değil yakın bölgelerimizden de insanlarımız geliyor. Afyonkarahisar gibi Denizli gibi jeotermal alanlarda adından söz ettirmiş yerlerden de insanlarımızı buraya çektik" diye konuştu.

