DHA YURT BÜLTENİ - 2

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangının elektrik kablolarından çıktığı belirlendi.

Yangın saat 04.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Elektrik kablolarından çıkan kıvılcım nedeniyle başladığı öğrenilen yangını fark eden mahalleli hemen itfaiyeyi aradı. 6 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

Gaziantep'te kimya fabrikasında yangın (1)

GAZİANTEP'te bir kimya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.Küsget Sanayi Sitesi'nde bir kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak çevredeki fabrikalara ve işyerlerine sıçramaması için çalışma başlattı.

İş yerine tüfekle ateş açtı

KARAMAN'da kimliği belirlenemeyen 1 kişi, tekel bayiine gelip tüfekle ateş açıp, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün saat 06.00 sıralarında Kazımkarabekir Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Tekel bayinin önüne gelen 1 kişi, elindeki pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı. Saldırgan 3 el ateş ettikten sonra kaçıp uzaklaştı. O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Polis saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

İdlib'de, bombardıman altında yaşam devam ediyor SURİYE'de Esad rejimi ve destekçilerinin havadan ve karadan ateş altına aldığı İdlib'de, tüm saldırılara rağmen siviller günlük yaşamlarına devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye takviye güç yollaması sonucu rejim saldırılarının azalmasıyla rahatlayan İdlibli siviller, Türkiye'nin varlığının kendilerinin en büyük umudu olduğunu ifade etti.2011 yılının Mart ayında Suriye'nin Ürdün sınırındaki Deraa kentinde daha fazla özgürlük ve demokrasi isteyenler sokağa çıktı. Ancak, rejim güçleri göstericilerin bu isteğine silahla karşılık verdi. Rejim karşıtı gösterilerde kan akması ile oluşan öfke seli bir anda tüm Suriye'ye yayıldı. Suriye ordusunun yayılan gösterileri bastırmak için silah kullanmaya devam etmesiyle, rejim karşıtları da silahlanarak iç savaşı başlattı. Yıllardır devam eden ve milyonlarca insanın göç etmek zorunda kaldığı iç savaşta Rusya ve İran desteğiyle rejim, son yıllarda muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri geri almaya başladı. Muhaliflerin ve sivillerin üzerinde her türlü baskıyı uygulayan ve Doğu Guta gibi bazı bölgelerde kimyasal silah da kullanan rejimin kontrolüne giren yerlerdeki muhalifler ve siviller de bu sırada Türkiye sınırındaki İdlib kentine yönlendirildi.ÜLKENİN 3'TE BİRİ TEK NOKTADAİç savaşın bitmesi için diplomatik her yol denenirken, Suriye rejimi ise halka silah kullanma anlayışından bir türlü vazgeçmedi. Suriye rejimi 2018 yılı yazında iç savaşın fitilinin ateşlendiği adres olan Deraa'da kontrolü yeniden sağladı. Bu hamle sonrası tıpkı daha önceki bölgelerde olanlar gibi Deraa'daki rejim karşıtları muhaliflerin elinde kalan son şehir merkezi olan İdlib'e göç etmek zorunda kaldı. Deraa'daki zorunlu göçün ardından muhaliflerin elindeki son kale konumuna gelen İdlib'in nüfusu da 4 milyona ulaştı. Böylece iç savaşla birlikte göç edenler ve yaşamını yitirenlerle nüfusu 12 milyon civarında olan Suriye'nin üçte birlik kısmı rejim karşıtlarının sığındığı nokta İdlib'de bir araya gelmiş oldu.REJİM HER TÜRLÜ SALDIRIYI BAŞLATTIRejim, karşıtı olan sivillerin ve muhaliflerin bir arada olduğu tek kent merkezi olan İdlib'i de ele geçirmek için karadan ve havadan saldırı başlattı ve 4 milyon insanın bulunduğu kent, tehdit altına girdi. Büyük endişe taşıyan siviller de İdlib kırsalındaki bölgelerden zorunlu olarak göç ederek kent merkezi veya Türkiye sınırına yönelmeye başladı. Rusya ve İran desteğini alan aynı zamanda yabancı savaşçılar ile de ilerlemeyi amaçlayan Esed rejimi, bombardıman ile göçe zorladığı sivillerin terk etmek zorunda kaldığı bölgelere yerleşmeye başladı. Türkiye'nin bu süreçte bombardımanın durmasına yönelik yaptığı girişimler ile varılan mutabakatlar sonucu durdurulan saldırılar ise zaman içerisinde yeniden gerçekleştirildi. Mutabakat kurallarını ihlal eden rejim ve destekçileri bu yıl başından itibaren yoğunlaştırdığı saldırılar ile İdlib'in dışında M4 ve M5 otoyollarının kesiştiği nokta olan Serakib'i ele geçirdi. Serakib'in ele geçirilmesinin ardından saldırılarını yoğunlaştıran rejim, bu sırada burada Astana mutabakatı kapsamında gözlem noktalarına tahkimat yapan TSK konvoyuna yönelik hain saldırı düzenledi. Bu saldırıya TSK'nın misillemesinin ardından rejim güçlerine ağır darbe indirilirken, Suriye Milli Ordusu askerleri de düzenlediği operasyonlar ile bazı köyleri rejimden geri almayı başardı.Türkiye'nin kontrol gücü olarak bulunduğu İdlib'de son gelişmelerin ardından takviyesini artırması ve rejimden gelen tehditleri anında püskürtmesi sivillerin umudunu artırdı. Geçmişe oranla daha az uçak ve helikopterlerin şehrin üzerinde uçmasıyla rahat nefes alan Suriyeliler, bunu varlığı ile sağlayan Türkiye'ye minnettar olduklarını ifade etti.SİVİLLERİN TEK UMUDU TÜRK ASKERİSavaş uçaklarının çevresini bombalamayı sürdürdüğü İdlib kent merkezinde yaşayan siviller, saldırılara inat sokaklara çıkmayı sürdürüyor. Tedirginliklerine rağmen kentte yaşamın olduğunu ve evlerine kapanmadıklarını dile getiren siviller, Türkiye'nin ortaya koyduğu insani duruşun tüm dünyaya örnek olmasını beklediklerini vurguladı. İç savaşın ardından kendilerini yalnız bırakmayan Türkiye'nin aynı zamanda tek umutları olduğunu anlatan siviller, en büyük arzularının ise bölgelerinin TSK'nın yapacağı bir harekat ile rejim ve diğer terör gruplarından arındırılarak huzura kavuşturulması olduğunu kaydetti.Pazarda günlük ihtiyaçlarını karşılayan ve şehirde yaşamlarına devam eden siviller, Türkiye'nin gelişi ve Türk askerinin varlığının bile kendilerinin sokaklarda rahatça dolaşmasında önemli etken olduğunun altını çizerek, "Bizler yıllardır sürekli bombardıman altında yaşıyoruz. Esed ve destekçileri her gün başımıza bomba yağdırıyor. Çocuk, kadın, yaşlı demeden herkesi öldürüyor ya da göç etmeye zorluyor. Bizim ölmememiz ve yaşamımızı sürdürebilmemiz için tek umudumuz Türkiye. Zaten son zamanlarda Türk askerleri varlığı ile bizim umudumuzu artırdı. Biran önce huzura kavuşmayı umut ediyoruz ve tek güvencemiz olan Türkiye'ye diğer ülkelerin destek olmasını istiyoruzö şeklinde konuştu.

Ordu'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı

ORDU'nun Ünye ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ünye-Akkuş Yolu Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 52 AAP 338 plakalı tekstil işçilerini taşıyan midibüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Devrilen midibüs ise çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Adana'da 156 milyon liralık senet çetesine operasyon: 10 gözaltı

ADANA ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, iş insanlarının imzalarını taklit ederek, düzenledikleri 156 milyon lira değerindeki senetleri icra yoluyla tahsil eden 10 şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, iş insanlarının imzalarını taklit ederek, toplam 156 milyon lira değerinde senet hazırlayıp, ardından da icra yoluyla tahsil eden çetenin peşine düştü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonunda 14 şüphelinin kimlikleri belirledi. Şafak vakti de çeteye yönelik operasyon başlatıldı.Adana ve İstanbul'da 18 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 10 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreslerde bulunan 28 milyon 876 bin lira değerindeki senetlere el konuldu. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. İstanbul'da gözaltına alınanlar ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirilecek.Polis firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Evlerinde 11 kilo uyuşturucu çıkan anne-oğul yakalandı

ADANA'da, polis tarafından evlerinde yapılan aramada 11 kilo 223 gram esrar ele geçirilen anne-oğul, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan İlçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı. Ekipler, yaptığı aramada paketlere sarılmış halde 11 kilo 223 gram esrar ele geçirdi. Evde bulunan Vecide B. (58) ve oğlu Musa B. (38), gözaltına alındı.Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Vecide B. ev hapsine çarptırılırken, oğlu Musa B. tutuklandı.

Aranan hükümlü, kahvede oyun oynarken yakalandı

ADANA'da, 'yağma' suçundan kesinleşmiş 55 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan Nurettin Ok (59), kahvede kağıt oyunu oynarken yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'yağma' suçundan kesinleşmiş 55 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan Nurettin Ok'un, Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'ndeki kahvede olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, üzerinde kimlik bulunamayan hükümlüyü kahvede kağıt oyunu oynarken yakaladı. Emniyete götürülen Nurettin Ok, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

3 çocuk, kapıyı tekmeyle kırıp, kumbaraları çaldı KONYA'da, yaşları 18'den küçük 3 şüpheli, bir Kuran kursunda, kilitli kapıyı tekme ve omuz atarak kırıp girdikleri odadan içinde 40 lira bulunan 3 adet kumbarayı alıp, kaçtı.Hırsızlık olayı, 8 Şubat günü Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki Kur'an kursunda yaşandı. Kurs binasına giren yaşları 18'den küçük 3 şüpheli, odalardan birinin kilitli olan kapısını açmaya çalıştı.Başaramayınca da kapıyı tekme ve omuz atarak, kırdı. Odadaki çelik kasayı açamayan şüpheliler, içinde 40 lira olan 3 kumbarayı alıp, kaçtı. Olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kurs yetkililerinin bilgi vermesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden şüphelilerin Ö.T., B.D. (15) ve E.K. (15) olduğunu tespit etti. Ö.T. yakalanarak gözaltına alınırken 2 şüpheli aranıyor.

Sipsi ustası Bedel'e, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü

BURDURLU sipsi yapımcı ve icracısı Mehmet Bedel'e (56), 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü verildi. Bedel ödülünü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.Sipsi yapımcı ve icracısı Mehmet Bedel, Burdur'da 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü alan ilk kişi olduğunu söyledi. 40 yıldır sipsi yapıp hem de çaldığını aktaran Mehmet Bedel, "Öğrenmek isteyenlere öğretiyorum. Çevremde birçok kişiye destek oldum. İki oğlum var. onlar da öğrendi. İkisi de hem yapıp, hem çalıyor. Büyük oğlum bu işi meslek olarak seçti. Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarında öğretim görevlisi olarak çalışıyor. 2018 yılında Polonya'da düzenlenen Dünya Halk Müziği ve Halk Oyunları Yarışması'nda yöresel çalgı 'sipsi' performansıyla birinci oldu. Küçük oğlumla bu atölyede sipsi ve kaval imalatı yapıyoruz" dedi.Ödül öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü araştırmacılarının gelip araştırma ve çekim yaptığını kaydeden Bedel, şunları söyledi: "Burdur ve çevresindeki tüm sipsi çalanları çektiler. Araştırma neticesinde beni de Yaşayan İnsan Hazinesı ödülüne teklif etmişler. 11 Şubat günü davet ettiler. Ankara'ya giderek Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü aldık. Bu ödülü almak benim için çok önemli. Çok mutlu oldum. Kendi kültürümüz adına da çok sevinçliyim. Bizim bu işi devam ettirmemiz, sürdürmemiz, gelecek kuşaklara aktarmamız için verilen emeklerimizin karşılığı bir ödül. Bu işi ömrümün yettiğince devam ettirmeye çalışacağım. Ne yapabilirsem elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Bugüne kadar çok çeşitli ödüller aldım. Sayısız plaket ve ödül var ama bu aldığım ödül benim için en anlamlı ve değerli ödül oldu. Böyle bir ödül almak gururlandırdı."Mehmet Bedel, bu mesleğin babadan kendisine geçtiğini belirterek, "Babam da müzik aletleri yapımcı ve icracısıydı. Ondan görerek başladım, ben de çocuklarıma öğrettim" diye konuştu.

