DHA YURT BÜLTENİ - 2

13.02.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:57

Van'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı, 687 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

VAN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı, 1 metreyi geçerken, 687 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışı ve sis yüzünden Van- Başkale yolundaki Güzeldere ve Kurubaş geçitleri ile Çaldıran- Doğubayazıt yolları, dün saat 21.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı, valilik tarafından kriz merkezi kuruldu.

Van ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kentte, ilk ve orta dereceli okullar perşembe ve cuma günü için tatil edildi. 385 mahalle ve 302 mezra yolunun ulaşıma kapandığı kentte, Büyükşehir Belediyesi'nce zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu. Kapanan mahalle ve mezra yollarının ulaşıma açılması için 250 iş makinesi ve 1000 kişilik personelle yoğun çalışma yürütülüyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş uzaklığının yer yer 2 metreye kadar düşmesi nedeniyle Çaldıran- Doğubayazıt yolu, Van- Başkale Güzeldere Geçidi, Van- Gürpınar Kurubaş Geçidi, dün saat 21.00 itibarıyla tehlike oluşturduğu için trafiğe kapatıldı. KRİZ MERKEZİ KURULDUYoğun kar yağışı nedeniyle Van Valiliği'nce kriz merkezi kurdu. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında kurulan kriz merkezinde, il merkezi ve ilçelerde olası olaylar değerlendirilerek, anında müdahale edilecek. Kriz merkezinde Büyükşehir, Tuşba, İpekyolu, Edremit belediye başkanlıkları, AFAD, UMKE, Jandarma, Karayolları, İl Emniyet Müdürlüğü ve VEDAŞ'tan temsilciler, 24 saat boyunca görev yapacak. Bilmez, "Hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı sonrası kriz merkezi oluşturduk. Vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında trafiğe çıkmaması büyük önem arz ediyor. Çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız, araçlarını kış şartlarına uygun hale getirsinler. Ayrıca yarın, vatandaşlarımızın ulaşımda özel araçları yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini istiyoruz. Özel durumu olan vatandaşlarımızın kriz merkezimize ulaşabilirler" dedi.Mehmet Emin Bilmez, zor durumda kalanların valiliğe 0432 486 55 30, AFAD'a 122, Büyükşehir Belediyesi'ne 444 44 65, İpekyolu Belediyesi'ne 444 71 60, Edremit Belediyesi'ne 312 21 53 ve Tuşba Belediyesi'ne 214 00 90 numaralarından ulaşmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kar kütlesi yanında adeta kaybolan bir vatandaş-İş yerinin önünü temizleyen vatandaşlar-Kara gömülen bir minibüs-Karda yürüyenler-Kara gömülen araçlar-Kara gömülen aracını çıkartmaya çalışan bir sürücü-Sürücü ile röportaj-İş yeri önünü temizleyenler-Karda yürüyenler-Kaldırımda tuzlama yapan bir vatandaş-Vatandaş ile röportaj-Karda yürüyenlerden genel ve detaylar

Behçet DALMAZ/VAN,

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Hakkari merkez ve 3 ilçesinde okullara kar tatili

HAKKARİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, tatil edildi.Hakkari ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar nedeniyle Hakkari merkez, Yüksekova, Çukuca ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tetil edildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

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Tansiyon hastası polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan, tansiyon ve diyabet hastası Perihan Baysungur (60), yolun kardan kapalı olması nedeniyle polis helikopteriyle şehir merkezindeki hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. İlçeye bağlı Cevizlibelen Mahallesi'nde yaşayan Perihan Baysungur'un rahatsızlanması üzerine yakınları, yetkilileri arayarak yardım istedi. Ancak yolun, yoğun kar ve çığdan kapalı olması nedeniyle Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne ait helikopterle hastanın alınması kararlaştırıldı. Baysungur, yaşadığı Cevzlibelen Mahallesi'nden alınarak Van merkeze ulaştırıldı. Diyabet ve tansiyon hastası olan Baysungur'un tedavisi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜPOLİS KAMERASI-Helikopterin havalanması-İnmesi-Hastanın indirilmesi ve detaylar

Orhan AŞAN/VAN,

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Kars'ta, tipi nedeniyle mahsur kalan elektrik dağıtım ekibi kurtarıldı

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Aşağı Damlapınar köyünde, elektrik arızasını giderdikten sonra dönüşe geçip, tipi nedeniyle mahsur kalan Aras EDAŞ ekibi, İl Özel İdaresi ekiplerince 1,5 saatte kurtarıldı.

Aras EDAŞ ekibi, elektrik arızası ihbarı üzerine dün Selim ilçesine bağlı Aşağı Damlapınar köyüne gitti. Arızayı gideren ekip, tipi nedeniyle bölgede mahsur kalınca İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. Sağlık görevlileriyle gece yarısı yola çıkan İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen Aras EDAŞ ekibine ulaştı. 2 kişinin kara saplanan aracı, iş makinesiyle çıkarıldı. Yollar açılırken, sağlık görevlileri, Aras EDAŞ çalışanlarını muayene edip, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirledi. Bölgeden 1,5 saatte çıkarılan Aras EDAŞ ekibi, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İl Özel idare ekiplerinin Aras Edaş ekibin kurtarması -Ambulanstan detay -Kar ve tipi olan yolda kurtarma çalışması

Haber-Kamera: Orhan Kemal Oktay/ KARS, Selim

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Bin yıllık geleneklerini yaşatıyorlar

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı Güğü Mahallesi'nden yıllar önce göç eden vatandaşlar, yılda bir kez buluşarak kültürlerini ve geleneklerini yaşatıp, yeni nesillere aktarıyor. Son buluşmada, etkinlikler kapsamında yün eğrilip, kilim dokundu, geleneksel köy yemekleri yapılıp, şifa kaynağı pekmezin tarifi yeni kuşaklara anlatılarak köylülerin geçmişteki yaşam tarzları sahnelendi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Güğü köyünde yaklaşık bin asırlık köy gelenekleri günümüzde de yaşatılmaya devam ediliyor. 6360 sayılı yasa ile köyden mahalleye dönüşen Güğü'de, son 20 yıldan bu yana nüfus oranında yarıdan fazla azalma meydana geldi. 500 hane olan Güğü Mahallesi'nde, geçim kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle 200 haneye kaldı. Geleneksel kültürlerini yaşatmak isteyen mahalle sakinleri, her yıl Balıkesir'de buluşarak, etkinlikler düzenliyor, geleneklerini yaşayıp, gelecek nesillere aktarıyor.

Güğü Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Özcan, kültürlerini yaşatmak için dernek çatısı altında bir araya geldiklerini belirterek, "Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık. Bu nedenle kültürümüz içerisindeki yün eğrilmeden kilim yapımına, eski yemeklerimizden şifa kaynağı pekmez tariflerimize kadar geleneklerimizi yaşatıyoruz. Köyden ayrılan vatandaşlarımız ve yaşayanlar bu etkinlikte bir araya geliyor. Köyümüzün yaklaşık bin yılık kültür mirasını gelecek nesillere aktarırken, birbirimizden de kopmamış oluyoruz. 15'incisini düzenlediğimiz etkinlikleri uzun yıllar boyu sürdürmeyi hedefliyoruzö dedi.

DEĞİRMENLERDE UNLAR YAPILIYOR

Köyün geçim kaynağının orman işçiliği, hayvancılık ve tarım üzerine kurulu olduğunu söyleyen Özcan, şöyle konuştu:

"Köyümüzde eski yıllarda sinema, radyo, tiyatro ve televizyon gibi araçlar olmadığı için köylülerimiz kendi günlük yaşantılarını tiyatro ve oyunlar ile sürdürmüşler. Şimdi bu etkinlikleri de tekrarlayarak yaşatıyoruz. Yine köyümüzde ticaret takas usulü gelişmiş. Ekinler unlarla değiş tokuş yapılırmış. Değiş tokuş sırasında değirmenlere gitmekteki zamanı telafi etmek için minik el değirmenleri yapılmış. Köyümüzdeki her evin ambarında un değirmenleri mevcut. Yine köyümüzde en çok yapılan ürünlerin başında da pekmez geliyor. Bunların tariflerini aktarıyoruzö dedi.

GELENEKSEL ÇAM PEKMEZİ

Ninelerinden bugüne kadar gelen çam pekmezinin Güğü kültüründe ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Fatmanur Ay, her evde bu pekmezden bulunduğunu söyledi. Ay, "Köyümüzde koyun yününden dokumalar, ürünler kullanılmakta. Sıcak ve soğuğu kesiyor. Şu anda da radyasyonu engellediğini düşünüyoruz. Hala dokuma devam etmekte. Yine köyümüzde çam ağacından pekmez yapılmakta. Köyümüzün rakımı oldukça yüksek. Burada yetişen çam ağaçlarından ilkbaharda çıkan filizler ve yeni yeşil kozalaklarından pekmez yapıyoruz. Sadece ilkbahar aylarında yapılan çam pekmezini ninelerimizin tariflerine uygun olarak yapıyoruz. Köyümüzün sağlık durumunun da bu pekmez nedeniyle iyi olduğunu düşünüyoruz. Çocukken hasta olduğumuzda bize hep bu pekmezden yedirirlerdi. Bizlerde çocuklarımıza aynı şekilde çam pekmezi yedirmeye devam ediyoruzö dedi.

'HER YIL ETKİNLİKLERİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ'

Kırsal mahalle halkının ayrılanlarla bir araya gelmesinin ve bu paylaşımın çok önemli olduğunu vurgulayan Muharrem Özcan ise "Yıllar önce köyden ayrılan vatandaşların buluşması için bu etkinlik çok önemli. Köyümüzü gerçekten özlüyoruz. Güzel bir yer. Ancak kırsal bir yer ve geçim kaynakları sınırlı. Bu nedenle yıllar önce ayrılarak, şehre geldik. 500 hane olan köy nüfusu 200 haneye kadar geriledi. Bu özlemi gidermek için de dernek kurduk ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Güğü köylüleriyle bulaşarak, özlemimizi bir nebze olsun gidermeye çalışıyoruz. Her yıl etkinliklerimizi sürdürmek istiyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yün eğrilmesinden genel ve detay görüntüler-Eski köy manileri eşliğinde değirmende un çekilmesi-Halil Özcan röp-Fatmanur Ay röp-Muharrem Özcan-Organizasyondan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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Aile İçi Şiddetle Mücadele Bürosunda, çocuklar için oyun parkı kuruldu

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde, çocuklar için oyun parkı kuruldu. Gerek çocukların psikolojilerine destek verebilmek ve gerekse ileriki hayatlarında polis ve devletin resmi kuramları ile olacak temaslarında güven duygusu içerisinde olabilmelerini temin amacıyla kurulan park içerisinde, eğitici materyaller bulunuyor.Oyun parkının kuruluş amacıyla ilgili bilgi veren Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Komiser Yardımcısı Feyza Karakuş, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında yürütülen tüm işlemlerin, tek elden profesyonel ve konusuna emsallerine göre daha hakim kurslu personel tarafından takibinin yapılması için, gerekli idari yapılanmanın Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinin aktif hale getirilerek sağlandığını söyledi.Komiser Yardımcısı Feyza Karakuş şunları kaydetti: "6284 sayılı kanun kapsamında Şube Müdürlüğümüze intikal eden olaylar ile ilgili tarafların işlemlerini gerçekleştirilmesi için kurulan büromuz iki ayrı görüşme odasında faaliyete geçirilmiştir. Bazı zamanlarda aileler özellikle anneler büromuza çocukları yanlarında olarak müracaat etmektedir. Gerek çocuklarımızın psikolojilerine destek verebilmek ve gerekirse ileriki hayatlarında polis ve devletimizin resmi kuramları il olacak temaslarında güven duygusu içerisinde olabilmelerini temin amacıyla içerisinde eğitici materyallerin de bulunduğu bir oyun parkı Sayın Valimiz ve Sayın İl Emniyet Müdürümüzün emir ve talimatları ile oluşturulmuştur. Bu alanda ailelerin işlemleri yapılırken çocuklarımız sivil kıyafetli polis abla ve ağabeyleri ile oyunlar oynamaktadır. Vatandaşlarımıza sizin aracılığınız ile bizlere her daim ulaşabileceklerini kendilerini muhakkak yardımcı olacağımızı da iletmek istiyoruz. Teşekkür ederim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Osmaniye Emniyet Müdürlüğü yazısı-Asayiş Şube Müdürlüğü ışıklı tabela-Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği -Oyun parkını hazırlayan polis memurları-Oyun parkı içerisindeki materyallerden detaylar-Aile içi Şiddet Büro Amiri Feyza Karakuş konuşması

-Fotoğraflarla, oyun parkındaki çocuklardan detaylar

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Kaynak: DHA