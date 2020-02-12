DHA YURT BÜLTENİ - 2

12.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:44

İdil Devlet Hastanesi'nde yangın-EK

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde Devlet Hastanesi'nin yönetim binasında yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.İdil Devlet Hastanesi'nin yönetim binasında saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 50 yataklı hastanede tedavi gören hastalar tahliye edilirken, ekipler yangına müdahale etti.Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIİdil Devlet Hastanesi'nin idare bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahalesiyle 2 saate kontrol altına alındı. Yangınla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yangından kimsenin etkilenmediği belirtilerek, açıklamada, şöyle denildi: "Şırnak ilimize bağlı İdil İlçe Devlet Hastanesi'nin idare bölümünün çatısında sabah saat 07.00 sularında nedeni henüz tespit edilemeyen yangın çıkmış olup, kısmen yemekhane katına da sıçrayan yangın tamamıyla söndürülmüştür. Çatıda ve yemekhane katında maddi hasar oluşmuştur. Yangın esnasında hastalar, Hastanenin Acil bölümüne alınmıştır. Hastalarımızda ve hastane personelimizde yangından dolayı herhangi bir olumsuzluk yoktur."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİBayram KAPLAN/İDİL (Şırnak),

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Tipi köydeki evlerin kapı ve pencerelerini karla kapladı

KARS'ta etkili olan tipi köylerdeki evlerin kapı ve pencerelerini karla kapladı. Tipi esaretinde kalan vatandaşları İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı. Kars'ta önceki gün etkili olan tipi köyleri vurdu. Tipi nedeniyle köylerdeki evlerin kapı ve pencereleri karla kaplandı. Kar esaretinde yaşayan yerleşim birimlerinden biri olan Üçbölük Köyü'nde yaşayanlar İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. Evlerinin duvarlarını yarıya kadar kar kaplayan vatandaşların talebi üzerine İl Özel İdaresi, bir iş makinesini köye gönderdi. Çocukların tipinin biriktirdiği karların arasında oyun oynadığı köye varan iş makinesi yer yer 1 metreyi aşan kar yığınlarını temizledi. İş makinesinin karları temizlemesine en çok çocuklar sevindi. Esenkent Köyü ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Aslı, ortaokul 1'inci sınıf öğrencisi Ruken, 5 yaşındaki Berfin ve 4 yaşındaki Helin, soğuk havalarda evlerinde soba kenarında vakit geçirdiklerini zaman zaman da dışarı çıkarak karla oyun oynadıklarını söyledi.Üçbölük Köyü Muhtarı Muhtar Ziyettin Öncel, ağır kış koşullarının yaşandığı bu günlerde kar ve tipi nedeniyle köy yollarının kapandığını evlerinin duvarlarının da karla kaplandığını söyledi. Özel İdaresi ekiplerinin her yol kapanışında hemen imdatlarına yetiştiğini ve yollarını açtıklarını belirten Muhtar Ziyettin Öncel, yetkililere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Tipi yığınları arasındaki çocuklar-Konuşmaları-Oyun onamaları-Evin kapı ve penceresini kapatan kar yağınlarının kepçe ile alınması-Kar temizliği-Muhtar Ziyettin Öncel'in konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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30 yıldır başını sokacak bir ev hayaliyle yaşıyor

ÇANAKKALE merkeze bağlı Tevfikiye köyünde, günübirlik işlerde çalışarak geçimini sağlayan, 20 yıl çadırda, 10 yıldır da 10 metrekarelik çoban kulübesinde yaşamını sürdüren İsmail Çelikkaynatan (53), başını sokabilecek bir ev istiyor.Çan ilçesine bağlı Etili köyünden İsmail Çelikkaynatan, 30 yıl önce mevsimlik işçi olarak çalışmak üzere kent merkezine bağlı Tevfikiye köyüne geldi. Etili köyüne bir daha geri dönmeyen İsmail Çelikkaynatan, maddi durumu iyi olmadığı için çadırda yaşamaya başladı, günübirlik işlerde kazandığı parayla kıt kanaat geçimini sağladı. 20 yıl boyunca çadırda kalan İsmail Çelikkaynatan, son 10 yıldır soğuk ve yağmur girmemesi için pencerelerini naylon poşetle örttüğü, duvarlarının etrafını meyve kasaları ve tahtalar ile kapattığı 10 metrekarelik bir çoban kulübesinde yaşamını sürdürüyor. Köyde çalıştığı işlerde günlük 10 ile 50 TL arasında kazanarak, elektriği olmayan kulübede meyve kasalarından oluşturduğu yatak üzerinde yaşam mücadelesi veren Çelikkaynatan, ısınma ihtiyacın ise, kulübe içine kurduğu odun ve kömür sobası ile karşılıyor. 30 yıldır elektrik olmadan çadır ve çoban kulübesinde yaşayan İsmail Çelikkaynatan, kulübenin hemen yanında bulunan köy muhtarlığına ait konteynerlerin birinden aydınlatmada kullanmak için elektrik kablosu çekme talebinde bulundu. Bu talebi muhtar Cahit Toprakkarıştıran ve muhtarlık tarafından kabul gördü. Muhtarlığa ait konteynerden çekilen bir priz ve lamba ile İsmail Çelikkaynatan yıllar sonra elektrik ile buluştu.BİR YARDIM ELİ UZANMASINI BEKLİYORİsmail Çelikkaynatan, "20 yıl çadırda kaldım. Son 10 yıldır da bu çoban kulübesinde yaşıyorum. Yıllarca çadırda ve bu çoban kulübesinde elektik olmadan yaşadım. Köy muhtarlığının yardımıyla kulübeme aydınlatma için bir kablo çektik. Bir tek lambayı aydınlatmak için kullanıyorum. Isınma ihtiyacını ise odun ve kömür sobasından karşılıyorum. 30 yıldır gaz lambası ile elektrik ihtiyacımı karşılıyordum. Artık başımı sokabilecek bir ev istiyorum" dedi.'YARDIM YAPILSIN'Tevfikiye Köyü Muhtarı Cahit Toprakkarıştıran ise, "İsmail kardeşimiz 30 yıldır bu köyde yaşıyor. Yıllarca bu köyde çadırda kalmış, şimdide bu kulübede yaşıyor. Ben muhtar olduktan sonra elektrik istedi. Biz de köy muhtarlığına ait konteynerlerden kulübeye bir kablo çekerek, aydınlatma ihtiyacını karşıladık. Yaklaşık 6 aydır elektrik kullanıyor. Hep karanlıkta yaşıyordu. Elektrik için bir ücret talep etmedik. Biz zaten konteynerlerin elektik parasını ödüyoruz. Gariban birisi, yardım yapılması iyi olur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------İsmail Çelikkaynatan ve kaldığı çoban kulübesinden genel ve detay görüntüler-İsmail Çelikkaynatan ve kaldığı çoban kulübesinin içinden genel ve detay görüntü-İsmail Çelikkaynatan, gaz lambası ve aydınlatma lambasından görüntü-İsmail Çelikkaynatan ile röp.-Muhtar Cahit Toprakkarıştıran ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Semanur 'Benim Öğrencim' projesiyle okuluna kavuştu

AĞRI'da maddi imkansızlıklar ve annesinin rahatsızlığı sebebiyle okulunu bırakmak zorunda kalan Semanur Uzun (13), 'Benim Öğrencim' projesiyle okuluna geri döndü. Merkez 100'üncü Yıl Mahallesi'nde yaşayan Türkan ve Remzi Uzun çiftinin 9 çocuğundan 8'incisi olan Semanur Uzun, Murat Yatılı İlöğretim Bölge Okulu (YİBO) 8'inci sınıfda eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Ailesinin maddi sıkıntıları, romitazma, şeker ve nefes darlığı hastası olan annesine yardımcı olabilmek için çok sevdiği okulundan ayrılan Semanur Uzun, ev işleriyle ilgilenmeye başladı. 'BENİM ÖĞRENCİM' PROJESİYLE ULAŞILDIGeçen yıl eğitimini yarım bırakan Semanur Uzun'un durumu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okulu bırakan öğrencilerin tespit edilmesi amacıyla başlattığı 'Benim Öğrencim Projesi'yle öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve öğretmenlerden oluşan bir heyet Semanur'u evinde ziyaret ederek ailesiyle görüştü. Türkan ve Remzi Uzun çiftiyle görüşen Tekin, maddi sıkıntıların çözümü ve annenin tedavi edilmesi için Ağrı Valiliği ve kurumlarının destek olacağını belirtti. Görüşmelerden sonra Uzun ailesi Sedanur'un okula dönmesini kabul etti.Sedanur'un okulu bıraktığını öğrenince ev ziyareti yaptıklarını söyleyen Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Semanur kızımızın anne ve babasıyla görüştük. Onları Semanur'un okula dönnmesi konusunda ikna ettik. Onlar da bize çocuklarını okula göndereceklerine dair söz verdiler. Biz de onlara hem kızımızın hem eğitim masraflarını karşılayacağımızı hem de sağlık problemleri ile yakından ilgileneceğimizi söyledik. Aynı zamanda ailemize ekonomik anlamda destek olmak konusunda ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Bu konuda sayın Valimizle görüşüyoruz. Burada bizim için önemli olan özellikle kız öğrencilerimizin okula devamını sağlamak. Bu bizim iki yıldır ilimizde yürüttüğümüz 'Benim Öğrencim' projesi kapsamında yapılıyor. Bu proje ile biz özellikle kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Onların okula devam etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Tabi erkek öğrencilerimiz içinde bu geçerli" diye konuştu. Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 2019 Eylül ayından itibaren yaptıkları çalışmalar sonucu 80 kız ve bir o kadar da erkek öğrenciyi okula kavuşturdukları bilgisini de verdi. 'OKULUMU ÇOK ÖZLEMİŞTİM'Yeniden okuluna dönecek olmanın mutluluğunu yaşayan Semanur Uzun, şunları söyledi: "Annemin hastalığı sebebi ile okulu bırakıp köye gitmek zorunda kaldım. Ailemin maddi durumu kötü. Bu yüzden okula devam edemedim. Okulu bırakıp anneme bakmak zorunda kaldım. İl Milli Eğitim Müdürümüz bizi ziyaret etti. Bizim bütün sorunlarımızı dinledi. Bize lazım olan her şeyi sağlayacaklar. Annem babam da söz verdiler. Artık okula gideceğim. Okulumu çok özlemiştim. Toplam 9 kardeşiz. Ben okul okuyarak mühendis olmak istiyorum. İnşallah da amacımı gerçekleştireceğim. Aileme, anne ve babama okuyarak bakmak istiyorum. Ağabeylerim okumadı ama ben okuyacağım. Bana bu fırsatı sağlayan büyüklerime çok teşekkür ederim. Beni tekrar okuluma kavuşmamı sağladılar."Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve öğretmenlerin ailesini iknası sonucu Semanur Uzun, Murat YIBO'daki sınıfına geri döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Semanur ev işleri yaparken detay görüntüler -Milli Eğitim Müdürü ev ziyareti aileyi ikna etmesi -Milli eğitim müdürü röportaj -Semanur röportaj -Semanur sınıf ortamı detaylar

Haber-Kamera: Ramazan DEMİR/ AĞRI,

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Voleybol filesine takılı baykuşu donmak üzereyken buldu

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Anadolu Lisesi'nde yardımcı personel olarak çalışan Ali Umutlu, dün okulun bahçesindeki voleybol filesine takılı baykuşu donmak üzereyken kurtardı. Veteriner tarafından muayenesi yapılan baykuş, birkaç gün sonra doğaya bırakılacak. Anadolu Lisesi'nde çalışan Ali Umutlu, sabah okula geldiğinde bahçedeki voleybol filesinde bir kuşun olduğunu gördü. Yanına gittiğinde baykuş olduğunu fileye takılı olduğunu görünce çevredekilerinde yardımıyla takılı olduğu ipten kurtardı. Uçması için okulun bahçe duvarına koydu. Ancak soğuğun etkisiyle adete donmuş ve ayağından yaralı olan baykuş uçmayınca, okulun içine alıp karton bir kutuya koydu. Ardından da bir veterinere götürüp muayene ettirdi. Veteriner baykuşun şoke girdiğini ve üzerindeki şoku atlattıktan sonra uçabileceğini söyledi. Umutlu da baykuşun şoku atlatıncaya kadar okulda tutup beslemeye devam ediyor. Yaşadıklarını anlatan Umutlu, şunları söyledi: "Sabahın ilk ışıklarıyla voleybol filesinde bir kuşun asılı olduğunu gördüm. İlk işim yaşayıp yaşamadığına bakmak oldu. Kuşun yaşadığını fark edince hemen kurtarma operasyonuna başladım. Filenin ipleri baykuşun boğazına ve ayaklarına feci bir şekilde dolanmıştı. Dikkatli bir şekilde çözmeye başladım. Kurtardıktan sonra donmak üzere olan baykuşu okulun içine alarak sıcak bir ortamda kendine gelmesinin sağladım. Veterinere götürüp tedavi ettirdim. Şokta olduğunu söyledi. Şimdi baykuşun şoku atlatıp uçmasını bekliyoruz. Bir kaç gün içinde doğaya bırakacağım. Şimdilik okulda karton kutuda besliyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------Baykuşun fileden kurtarılması Veterinerin muaye etmesi Baykuştan detay

_Uumutlu röp.

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR, KONYA

Kaynak: DHA