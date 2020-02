DHA YURT BÜLTENİ - 2

11.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:05

Diyarbakır-Batman hattında 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Diyarbakır-Batman illeri ara hattında 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Hareket ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1440 personel görev aldı.

Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Zori barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı ve Batman İl Jandarma Komutanı tarafından yönetilen operasyona Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Hareket ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 95'i operasyonel tim olmak üzere 1440 personel katıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan Operasyonlarının, vatandaşların da desteği ile kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANKARA,

===========================

İdlib şehitleri, memleketlerine uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim askerleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik topçu atışıyla yapılan saldırıda şehit olan 5 askerin cenazeleri, törenle memleketlerine uğurlandı.Basına kapalı olarak gece saatlerinde gerçekleşen törene, komutanlar ile il protokolü katıldı. Törenin ardından askerlerin cenazeleri, kara ve havayoluyla memleketlerine gönderildi. Uzman onbaşılar İbrahim Halil Açıkgöz (22) Gaziantep'te, Fatih Saylak (26) Kahramanmaraş'ta, Enes Alper (23) Niğde'de, İbrahim Albayrak (24) Kayseri'de ve Davut Özcan (25) Kırıkkale'de toprağa verilecek.

Hüseyin BOZOK/HATAY,

============================

Kadir'in öldürdüğü Özgür Duran'ın babası: Hukuk mücadelemizi vereceğiz KONYA'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döverken, müdahale etmek isteyen Kadir Şeker'in (20) bıçakla öldürdüğü Özgür Duran'ın (32) babası Cengiz Duran (52), "Kadir, olay yerine elinde bıçakla gelmiş. Tek darbe neden kalbine? Bacağına, karnına, koluna değil de neden kalbine? Hukuk mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Bu davanın takipçisiyiz" dedi.Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'ÖĞRENCİNİN ELİNDE BIÇAK DEĞİL KALEM OLMASI LAZIM'Olayın ardından adliye işlemleri için Konya'ya gelen, Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran, yaşananları anlattı. Baba Duran, "Kadir 20, benim oğlum 32 yaşındaydı. Kadir tıp öğrencisi olacakmış, hayalleri varmış. Benim oğlumun hayattan beklentisi yoktu. Sadece kardeşi Niyazi Remzi Duran'ı futbolcu yapmak istiyordu. Sosyal medyada Kadir 'kahraman' ilan edildi. Ellerinden gelse oğlumu mezardan çıkarıp cezaevine koyacaklar. Bunlar hiç evlat acısı çekmemişler. Vicdan, merhamet kalmamış. Bu olay komple tesadüf. Kadir, olay yerine elinde bıçakla gelmiş. Tek darbe neden kalbine? Bacağına, karnına, koluna değil de neden kalbine? Tıp öğrencisinin elinde kalem olması lazım, bıçak mı olması lazım? Benim oğlum her yerde 'terörist' ilan edildi. Oğlumun 19 suç kaydı varmış. Buna devlet karar verir, millet veremez ki" diye konuştu. 'HUKUK MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR VERECEĞİZ'Kadir Şeker'in olay yerine elinde bıçakla geldiğini ileri süren Cengiz Duran, "Oğlum eşi ile tartışıyormuş. Çocuk yanlarına gelmiş, 'Kadına neden eziyet ediyorsun' demiş. Kadın da 'O benim eşim, tartışıyoruz' demiş. O an da bıçağı çıkarmış. Oğlum da alkollüymüş, 'Buradan git. O benim hanımım oluyor' demiş. Çocukla ufak bir boğuşma oluyor. Boğuşma anında kalbine bıçak geliyor. Hukuk mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Bu davanın takipçisiyiz" dedi. KARDEŞ DURAN: MEZARDAN ÇIKARIP HAPSE KOYACAKLARAğabeyinin geçmişiyle yargılanmaması gerektiğini belirten Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran ise "Kimseyi geçmişi ile yargılayamayız. Ağabeyim ne yaptıysa kendine yaptı geçmişte. Kimseye bir şey yapmadı. Öyle bir şey yaptılar ki abime, utanmasalar mezardan çıkartıp hapse koyacaklar. Sonuç olarak bir can gitti. Kadir'in kendisi için hayalleri vardı. Ağabeyimin o hayalleri bile yoktu. Ağabeyimin tek hayali, beni futbolcu olarak görmekti. Acımızı bile yaşayamadık. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Neden direkt kalbinden bıçakladı? Polisi de arayabilirdi. Kadir Şeker, 1 kişinin değil 5 kişinin katilidir. Biz 5 kişilik bir aileyiz. Her şey detaylı bir şekilde ortaya çıktığında tüm Türkiye ağabeyimden özür dileyecek, bizden özür dileyecekler. Pişman olacağınız şeyler yapmayın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÜN GEÇİLDİTolga YANIK/KONYA,

=============================

AFAD'dan Suriye sınırına çadır

SURİYE'nin İdlib kentinden olası mülteci akınına karşı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Düzce Batı Karadeniz Afet Lojistik Deposu'ndan Türkiye sınırına 2 TIR dolusu çadır gönderildi.Suriye'nin İdlib kentinden Türkiye sınırına olası mülteci akınına karşı hazırlık yapan AFAD tarafından Düzce Batı Karadeniz Afet Lojistik Deposu'ndan çadır nakli yapıldı. 16,5 metrekare büyüklüğünde 272 çadır, Suriye sınırına gönderilmek üzere 2 TIR'a yüklendi. TIR'lar, daha sonra Adana AFAD Bölgesel Afet Lojistik Deposu'na götürülmek üzere bölgeye doğru yola çıkarıldı.Ayrıca AFAD tarafından Elazığ ile Malatya'da depremden etkilenen aileler için de 28 metrekare büyüklüğünde 588 çadır, 8 TIR ile bölgeye gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------TIR'lar yüklenirken görüntüAFAD deposundan görüntü ve detaylar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

=============================

Çanakkale'de 73 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'de, jandarma tarafından 2 günde gerçekleştirilen 7 operasyonda, 73 kaçak göçmen yakalandı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık bölgesinde son 2 günde, göçmen kaçakçılığına yönelik 7 operasyon düzenledi. Operasyonlarda yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 32'si Afganistan, 22'si Kongo, 13'ü Somali, 2'si Afrika, 2'si Senegal, 2'si Gine uyruklu 73 kaçak göçmen yakalandı.73 can yeleğinin ele geçirildiği operasyonda yakalanan kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------

-Kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,

=============================

Kaynak: DHA