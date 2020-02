DHA YURT BÜLTENİ - 2

08.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:42

Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri araç devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu, 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yararlılardan 1 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, TSK ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletilirken, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulunuldu.

Elazığ'da, tepkilere neden olan yardım dağıtımını yapan PKK'lı çıktı ELAZIĞ Valiliği, kamyonetteki yardım kolilerinin depremzedelere fırlatılıp gelişigüzel dağıtılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, dağıtımı yapan kişilerden A.D.'nin terör örgütü PKK'dan kaydı bulunduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen, 41 kişinin yaşamanın yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, kentte önceki günü yardım dağıtımı sırasında çekilen olumsuz görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı. İncelemenin ardından Elazığ Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, 28 Ocak saat 17.50'de Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ehlibeyt Cemevi'ne 23 EU 946 plakalı kamyonetle bir grubun gelip, yardım malzemesi dağıtmak istediği bildirildi. Ancak cemevi yetkililerince bu talebin kabul edilmediği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yardımların cemevi yetkilileri tarafından kabul edilmemesi üzerine şahıslar, kamyonetteki kolileri ve kıyafetleri cemevinin yakınındaki sokakta bulunan insanlara fırlatarak, gelişigüzel şekilde rastgele dağıtarak olay yerinden ayrılmışlardır. Kamuoyuna da yansıyan bu yardım dağıtımı görüntüleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan araştırma neticesinde, bahse konu yardım dağı

Otomobil köprüden dereye uçtu: 3 yaralı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilin köprüden İmbat Deresine uçması sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza 01.30 sıralarında Erek Mahallesi'nde meydana geldi. Karayaka Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine seyreden Burak Söylemez (24) yönetimindeki 19 NC 555 plakalı otomobil virajı alamayarak ilçe otogarı önündeki köprüden İmbat Deresine uçtu. Sürücü ile yanındaki arkadaşları Osman Nuri Özbek (23) ve Gökberk Başara (24) takla atarak bir bölümü sulara gömülen otomobilde sıkıştı. Çevreden olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içindeki 3 genç, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla otomobil çevrilerek çıkartıldı. Olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Burak Söylemez, Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Gürcistan'a kaçan cinayetinin zanlısı, TIR'ın dorsesinin gizli bölümünde yakalandı

KONYA'da geçen yıl ekim ayında 'tütün sarma' nedeniyle çıkan tartışmada Murat Yağcı'nın(36) ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmanın ardından Gürcistan'a kaçan Umut Balcı (41), TIR'ın dorsesinin altında gizli bölmede ülkeye tekrar giriş yapmak isterken yakalandı. Konya'da sevk edildiği mahkemece tutuklanan Balcı'nın 2003 yılında eşi, kayınvalidesi ve bir arkadaşını öldürdükten sonra 16 yıl hapis cezasının ardından geçen yıl ağustos ayında tahliye olduğu belirtildi. Olay, 01 Ekim 2019 tarihinde saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak Sokak'taki kahvehanenin önünde meydana geldi. Kahvehanede çalışan Murat Yağcı, komşusu emlakçıda oturan ve tütün saran Sertaç Efe'ye (39) "Böyle tütün sarılmaz yanlış sarıyorsun" dedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Oradan ayrılan Efe, arkadaşı Umut Balcı ile tekrar kahvehanenin önüne geldi. İki arkadaş, kahvehane önündeki Murat Yağcı'nın üzerine ateş etmeye başladı. Yağcı, kanlar içinde yere yığılırken, yanlarında bulunan arkadaşları

Ertekin Kaçın (40) ile Hasan Barış da(26) tabancalarını ateşleyerek, karşılık verdi. Karşılıklı silahlı çatışmaya dönüşen olayda, Sertaç Efe ile sokaktan geçen Tunahan Yüncü de yaralandı. Ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Murat Yağcı, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisinin ardından taburcu olan Sertaç Efe ile Ertekin Kaçın ve Hasan Barış çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜRCİSTAN'A KAÇTI

Polis, olay yerinden kaçan Umut Balcı'nın yakalanması için çalışma başlattı. Polis, yaptığı araştırmada Balcı'nın sahte kimlikle Gürcistan'a gittiğini belirledi. Balcı'nın peşini bırakmayan polis sürekli takibe aldı. 15 gün önce Balcı'nın ülkeye tekrar giriş yapacağını öğrenen Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Artvin polisiyle birlikte sınır bölgesinde önlem aldı. TIR'IN DORSESİNDE ÜLKEYE GİRİŞ YAPMAK İSTERKEN YAKALANDI Polis, Balcı'yı, geçen çarşamba günü M.U. yönetimindeki TIR'ın dorsesinin altında gizli bölmede saklanıp ülkeye giriş yapmak isterken yakaladı. Balcı, sorgulanmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. TIR şoföre M.U.'da Artvin polisi tarafından gözaltına alındı. Sorgulama sırasında susma hakkını kullanan Umut Balcı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülürken polise direnen Balcı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP, 16 YIL CEZA ALMIŞ Umut Balcı'nın 2003 yılında eşi Mesude Balcı (18), kayınvalidesi Emine Eski ile başka bir olayda arkadaşı Cem Demiray'ı öldürüp 16 yıl hapis cezasının ardından geçen yıl ağustos ayında 'Denetimli Serbestlik' kapsamında tahliye olduğu belirtildi. Balcı'nın bu suçlardan dolayı da 30 yıla yakın infazının bulunduğu öğrenildi.

Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolun İstanbul yönü TIR'ların geçişine kapatıldı. Polis ekipleri, ayrıca kar lastiği olmayan araçları da geçişine izin vermiyor.

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde dün sabah başlayan kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı bu sabah saatlerinde de etkili bir şekilde devam etti. Kar yağışı nedeniyle Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yol tamamen beyaza büründü. Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ancak yoğun kar yağışı nedenle ulaşım aksadı. Dün gece saatlerinde TIR'ların geçişine kapatılan D-100 Karayolu'nun İstanbul yönünde bugün de TIR'ların geçişine izin verilmedi. Ayrıca polis ekipleri, kar lastiği olmayan araçların geçişlerine de izin vermedi. Araçlar TEM yoluna yönlendirildi. Kar yağışı TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde etkili olsa da D-100 Karayolu'nda olduğu kadar zorluk yaşatmadı.

Belediyeden zimmetine para geçiren muhasebeci 1 milyon TL değerinde villa almış YALOVA Belediyesi'nde muhasebe çalışan R.E.'nin yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 1 milyon TL'nin üzerinde parayı zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Ayrıca R.E.'nin, kısa zaman önce yaklaşık 1 milyon TL değerinde villa aldığı öğrenildi.

Yalova Belediyesi'nin muhasebe biriminde çalışan, evli ve 2 çocuk babası R.E., 3 gün önce öğle molasına çıktı. Belediyenin karşısındaki otoparka park ettiği aracına binen R.E., kayıplara karıştı. R.E.'ye cep telefonu numarasından da ulaşamayan Yalova Belediyesi yetkilileri, belediyenin banka hesaplarını inceledi. İncelemede, R.E.'nin bir paravan inşaat şirketi kurduğu ve bu şirketin hesabına para aktarıldığı tespit edildi. Bunun üzerine tüm muhasebe kayıtlarını incelemeye alan Yalova Belediyesi yetkilileri R.E. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yalova Belediyesi'nce, İçişleri Bakanlığı'ndan Mülkiye Müfettişi ve Sayıştay'dan denetçi talep edilerek soruşturma derinleştirildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş da açığa alındı.

1 MİLYON TL DEĞERİNDE VİLLA ALMIŞ

İncelemede R.E.'nin 8-9 ay önce Yalova merkezde 1 milyon TL değerinde villa aldığı ortaya çıktı. Evin, banka kredisi kullanılarak alındığı iddia edildi. R.E.'nin almış olduğu ev, drone ile havadan görüntülendi. Ayrıca R.E.'nin, kiraya verdiği bir taksisinin de olduğu öğrenildi.

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Yalova Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü çalışanı R.E. tarafından muhasebe kayıtlarında yapılan usulsüz işlemlerin tespiti sonrasında başlayan sürecin kamuoyuna yansımasıyla birlikte asılsız birtakım iddialarda beraberinde gündeme gelmeye başladı. Bu asılsız iddialar ve telaffuz edilen abartılı rakamlar üzerine tarafımızca açıklama yapılması zarureti ortaya çıkmıştır. 20 yılın üzerinde bir zamandır belediyemizde kadrolu işçi olarak aynı departmanda görev yapmakta olan R.E.'nin muhasebe kayıtlarında yapmış olduğu durum tarafımızca tespit edildikten sonra Belediye Başkanlığınca gerekli tüm işlemler ivedilikle yapılmaya başlanmıştır. Durumun tam olarak tespiti ve adli mercilere aktarılması amacıyla ilk olarak idari soruşturma başlatılmış olup, konuyla ilgili Hukuk İşleri Müdürü muhakkik olarak tayin edilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde Belediye Başkanlığımızın talimatıyla 06.02.2020 tarihinde Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat edilmiştir. Emniyet güçlerine yapılan başvurunun hemen ardından 07.02.2020 tarihinde ise Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturmanın daha sağlıklı olarak ilerlemesi için Mali Hizmetler Müdürü açığa alınmıştır. Tüm bu işlemlerin yanı sıra kayıtların daha titiz ve kapsamlı incelenmesi için Yalova Valiliği/Yalova Defterdarlığı'ndan denetmen talep edilmiştir. Bununla birlikte İçişleri Bakanlığı'ndan Mülkiye Müfettişi ve Sayıştay'dan denetçi talep edilmiştir. Olayın bundan sonra ki süreci emniyet güçlerinin ve adli makamların kontrolünde devam edecektir. Personelin gerçekleştirdiği münferit olayda belediyemizi ve Başkanlık makamını hedef gösteren mesnetsiz haber ve yorumlar içinde gerekli adli işlemlerin yapılacağını bildiririz."

Down sendromlu kızı için resim çizmeyi ve ebru yapmayı öğrendi MERSİN'de, Ayşe Gülsün (50) down sendromlu kızı İmge Gülsün (20) için resim ve ebru sanatını öğrendi. Anne- kız, her gün atölyeye gidip, birlikte çalışıyor.

Down sendromlu kızı İmge Gülsün'e ebru sanatını öğretmek isteyen Ayşe Gülsün, 1 yıl önce halk eğitim merkezinin başlattığı kursa gitti. 6 aylık eğitimi tamamlayan anne Gülsün, kursu yetersiz bulunca bir atölyede eğitim almaya devam etti. Atölyede aldığı eğitimle ebru sanatını öğrenen anne Gülsün, bu süreçte resim çizme becerisini de geliştirdi. Anne Gülsün, öğrendiklerini kızı İmge'ye öğretmeye başladı. Kızını alıp her gün atölyeye giden Gülsün, hem sanat öğreniyor, hem de kızına öğretiyor.

Fedakarlığı ile çevresindekilerinin takdirini kazanan Ayşe Gülsün, daha önce karakalem çalışması dahi yapamadığını belirtip, "Ebru yapmaktan, resim çizmeyi öğrenmekten dolayı çok mutluyum. Bu yola İmge için çıktım. Sırf ona bir şeyler öğretebilmek adına kurslara gittim. Her gün İmge ile atölyeye gelip resim çiziyoruz, ebru yapıyoruz. Hem öğreniyorum, hem de İmge'ye öğretiyorum. Bir tane resimle başladım, şimdi onlarca resim yapıyorum. Atölyedeki hocamızın da katkısı çok fazla. İyi ki başlamışım" dedi.

'İMGE ARTIK ÇOK MUTLU'

Down sendromlu çocuğu olan ailelere de seslenen Ayşe Gülsün, şunları söyledi:

"İmge ile beraber bir şeyler yapmak çok zevkli. Çünkü herkes bu özel çocukların bir şey yapamayacağına inanıyor. Aslında öyle değil. İyi bir eğitmen bulduğunuzda çocuk öğreniyor. İmge burada olmaktan dolayı çok mutlu. Çocuklarınızı eve kapatmayın, dışarı çıkartın. Birlikte kurslara katılını, atölyelere gidin. Çünkü çocuklar oralarda çok mutlu oluyor. Önemli olan mutlu olmaları."

