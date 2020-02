DHA YURT BÜLTENİ - 2

01.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:07

Mehtap'ın yolda parçalanmış cesedi bulundu

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde birlikte seyahat ettiği arkadaşına tuvalet ihtiyacı olduğunu belirtip otomobilden inen Mehtap Ateş'in (31) yol ortasında parçalanmış cesedi bulundu. Polis genç kadının kazaya kurban gittiği üzerinde duruyor.

Olay, saat 06.00 sıralarında D- 400 karayolu Çakaldere mevkiinde meydana geldi. Mehtap Ateş, Konya'dan Adana'nın Ceyhan ilçesine arkadaşı Murat A.'yı görmeye geldi. İkili otomobil ile il merkezine doğru giderken, iddiaya göre Ateş, tuvalet ihtiyacının olduğun söyleyip, arkadaşından otomobili durdurmasını istedi. Araçtan inip, uzaklaşan Ateş, geri dönmedi. Otomobilde bekleyen Murat A., arkadaşı dönmeyince inip aramaya başladı. Murat A., Çakaldere mevkiinde yolda ceset parçaları olduğunu fark etti. Kıyafetinden, cesedin arkadaşı Ateş'a ait olduğunu anlayan Murat A., durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, genç kadının kimliği ve üzerine kan bulaşmış fotoğrafını buldu.

Genç kadının kazaya kurban gittiği üzerinde duran polis, olay yerinde incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından Mehtap Ateş'in parçalanmış cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Murat A.'yı ifadesini almak için karakola götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Ahşap ev alev alev yandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depremi sonra Çakır ailesin yaptığı tek katlı ahşap ev çıkan yangında alev alev yandı.Saat 05.30 sıralarında, Gölcük Çiftlik Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bulunan Meral Çakır'a ait 17 Ağustos 1999 depremi sonrası yapılan tek katlı ahşap evde yangın çıktı. 1 ay önce eşi Ömer Çakır'ı kaybeden Meral Çakır, kızı Tülay Çakır ve torunu Özgenur ile birlikte yangını fark edince dışarı çıktı. Ailenin seslerini duyan komşuları yardıma koşarken, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen evi kısa sürede söndürdü. Ev kullanılmaz hale gelirken yangının evde bulunan elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyondan düşen yaralı, karlı nedeniyle 4 saatte ulaşabilen ekiplerce hastaneye kaldırıldı

VAN'ın Çatak ilçesi Narlı Mahallesi'nde saman yüklü kamyondan düşen Zeki Koyun, kar ve tipi nedeniyle 4 saatte bölgeye ulaşabilien sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çatak ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Narlı Mahallesi'nde yaşayan Zeki Koyun, kamyon kasasından, samanları boşaltmak isterken düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Koyun, 112 Acil ekiplerini arayarak, yardım istedi. Ancak yolun kar ve tipi nedeniyle kapalı olması nedeniyle sağlık görevlileri, mahalleye ulaşamadı. Bunun üzerine Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipler devreye girdi.Kısa sürede bölgeye giden ekipler, 4 saat süren bir çalışmayla yolu açarak, sağlık görevlilerinin mahalleye ulaşmasını sağladı. Zeki Koyun, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlik nakli olması gereken Tolga için seferber oldular

SAKARYA'da, lösemi tedavisi gören Tolga Eray'ın (33) ihtiyacı olan ilik nakli için tüm şehirde seferberlik başlatıldı. Tolga Eray için uygun donörün bulunması için binlerce kişi kan bağışında bulundu. Karasu Belediyesi'nde çalışan ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören Tolga Eray'ın ihtiyacı olan iliğin bulunması için önce Karasu'da, ardından Hendek, Adapazarı ve Serdivan'da Türk Kızılayı tarafından kurulan stantlara binlerce vatandaş donör olmak için başvuruda bulundu. Sakarya genelinde başlatılan seferberlik çevre şehirlere de yayılırken, son olarak Serdivan'da bir alışveriş merkezinde Türk Kızılayı tarafından stant kuruldu. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören kampanya için Tolga Eray'ın yakınları vatandaşlara teşekkür etti. "SADECE TOLGA İÇİN DEĞİL"Tolga Eray'ın ağabeyi Taylan Özgür Eray, "Sürecin başında sağlık durumu iyiydi. Tekrar nüksetti. Şu anda kemoterapi almaya başladı. Doktorlarımız artık ilik nakli olması gerektiğini söylüyor. Tolga için Sakarya'da kök hücre bağışında bulunanların sayısı hayli iyi. İlgili herkese çok teşekkür ederiz. Bağışlardan uygun donör bulunup bulunmayacağını henüz bilmiyoruz. Bizim duyarlı vatandaşlardan beklentimiz sadece Tolga için değil, ilik nakli olmak için bekleyen bütün hastalarımıza uygun donörün bulunması. İnşallah ülke genelinde duyarlılık sağlanır ve sayı hızla çoğalır" dedi.BAĞIŞ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDULAR Kan bağışı yapan Doğan Çatalbaş, "Ülkemizde binlerce ilik nakli bekleyen hastamız var. Beş dakikanızı ayırarak bir insan kurtarabilirsiniz. Bütün vatandaşlarımızı ülkenin her yerinde Kızılay istasyonlarına giderek kök hücre bağışı yapmaya çağırıyorum" diye konuştu. Kan bağışı yapan Onur Ahmetoğlu ise, "Vatandaşlarımız kök hücre bağışıyla organ bağışını karıştırıyorlar. Kök hücre bağışının kan bağışından hiçbir farkı yok. İlik nakli bekleyen hastalarımızın hayatına dokunmak çok kolay. Üç tüp kan vererek bir insana can olabilirsiniz. Tüm Türkiye'ye kök hücre bağışı yapmaya çağırıyorum" dedi.

Çanakkale'de kas hastası iki kardeş hayatı gözleriyle yaşıyor

ÇANAKKALE'de, Duchenne Müsküler Distrofi (DMD) kas hastası olan Hüseyin ve Hakan Demir kardeşler hayatlarını göz takip sistemiyle (eyetracking) yaşıyor. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan iki kardeş, göz takip sistemiyle göz hareketlerini izleyen bir kızılötesi kamera, kızılötesi ışık kaynağı ve bilgisayarla internet üzerinden gün boyu gündemi takip edip, film izliyor, sosyal medyadan arkadaşlarıyla görüşüyor. Kas hastalığı nedeniyle ellerini kullanamadığı için göz takip sistemini kullandığını belirten Hüseyin Demir, "Bilgisayarımı gözümle kontrol ediyorum. Bir internet sitesine göz takip sistemine gözümle verdiğim komutla girebiliyorum. Bu şekilde interneti ve sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyorum. Göz takip sistemi hayatımı kolaylaştırdı" dedi. Hakan Demir ise "Ağabeyim gibi Göz Takip Sistemiyle vakit geçiriyorum. Çok güzel bir sistem. Bu sistem olmasaydı şu an hiçbir şey yapmazdım" diye konuştu.Çanakkale merkeze bağlı Işıklar köyü Dörtyol mahallesinde yaşayan Reşat Demir (53) ve Naşide Demir (48)'in çocukları Hüseyin Demir 26, Hakan Demir ise 23 yıl önce dünyaya geldi. Hüseyin Demir, 8 yaşında yürümekte güçlük çekmeye başlayınca ailesi doktora götürdü. Bursa Çekirge Devlet Hastanesindeki tedavisi sırasında Hüseyin Demir'in DMD Kas hastası olduğu ortaya çıktı. Kardeşi Hakan Demir'e de yapılan kontroller sonucu 5 yaşında aynı hastalık teşhisi konuldu. 11 yaşındayken Hüseyin Demir yürüyemez hale geldi. 3 yıl sonra ise 8 yaşındayken kardeşi Hakan Demir yürüyemez hale geldi. Hastalığın ilerlemesiyle Hüseyin Demir 2014 yılında, kardeşi Hakan Demir ise 2016 yılında makineye bağlı olarak yaşamına devam etmeye başladı. Annesi Naşide Demir ile babası Reşat Demir, 24 saat çocuklarının başından ayrılmayarak bakımlarını yapıyor.Hüseyin Demir 1.5 yıldır bir hayırsever tarafından bağışlanan 12 bin TL'lik göz takip sistemi, kardeşi Hakan Demir ise bir başka yardımsever tarafından bağışlanan 10 bin TL'lik göz takip sistemiyle hayatlarını yatağa bağlı olarak yaşamaya devam ediyor. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan ve ellerini dahi kullanamayan iki kardeş, göz takip sistemiyle, göz hareketlerini izleyen bir kızılötesi kamera, kızılötesi ışık kaynağı ve bilgisayarla internet üzerinden gün boyu gündemi takip edip, film izliyor. Sosyal medyadan arkadaşlarıyla görüşüyor. Aynı zamanda sosyal medyada açtıkları DMD Spor ve Engelsiz Spor gruplarında arkadaşlarıyla spor haberlerini takip edip, engelli arkadaşlarının spor faaliyetlerini bu grupta paylaşıyor.'GÖZ TAKİP SİSTEMİ HAYATIMI KOLAYLAŞTIRDI'Kas hastalığı nedeniyle ellerini kullanamadığı için göz takip sistemini kullandığını belirten Hüseyin Demir, "Bilgisayarımı gözümle kontrol ediyorum. Bir internet sitesine göz takip sistemi yardımıyla gözümle verdiğim komutla girebiliyorum. Bu şekilde interneti ve sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyorum. Göz takip sistemi hayatımı kolaylaştırdı. DMD hastaları için çok güzel bir uygulama. Bu uygulama ile çok sayıda arkadaşımla iletişime de geçiyorum. Bu sistemin tüm DMD hastalarında olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu hastalıkta ellerinin kullanamayan birçok hasta var" dedi.GLASSOUSE SİSTEMİNİ İSTİYORGöz takip sisteminin kullanmaya başlamasının ardından 5- 6 kas hastası arkadaşıyla DMD spor sayfası açtıklarını da belirten Hüseyin Demir, şunları söyledi: "Bu sayfamızda spor haberlerini paylaşıyoruz. Maçları izliyoruz. Spor camiasından da bize destek olmalarını bekliyoruz. Ayrıca 'engelsiz spor' diye de bir grubumuz var. Bu sayfadan da engelli kardeşlerimizin sporlarını anlatıyoruz, haberlerini yapıyoruz. YouTube kanalımızda bunları paylaşıyoruz. Ancak bu göz takip sistemiyle Photoshop yapamıyorum. Glassouse diye bir farklı sistem var. Böyle bir sistemi kullanmak benim için güzel olacak. Onun alınmasını istiyorum. O sistemle çizim yapmak, çizim üzerinden güzel tasarımlar yapmak istiyorum. Bu konuda yardım ederseniz çok sevinirim."'BU SİSTEM OLMASAYDI HİÇ BİRŞEY YAPAMAZDIM'Kendisinin ağabeyi gibi koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu belirten kas hastası Hakan Demir ise, "Ağabeyim gibi Göz Takip Sistemiyle vakit geçiriyorum. Çok güzel bir sistem. Bu sistem olmasaydı şu an hiçbir şey yapmazdım" diye konuştu.'ÖKSÜRÜK MAKİNESİNİN SSK KAPSAMINDA ALINMASINI İSTİYORUZ'24 saat boyunca kas hastası çocuklarının başından ayrılmadığını ifade eden baba Reşat Demir, "Çocuklarımızın vücudunda yaralar oluşmasın diye 4- 5 defa pozisyon değiştiriyoruz. Değiştirmeksek, yatak yarası olur. Sabah ilk olarak aspire yapıyoruz. Sonra Hüseyin'e mama, Hakan'a kahvaltısını veriyoruz. Önlerine bilgisayarlarını getiriyoruz, açıyoruz. Bilgisayarlarında arkadaşlarıyla yazışıyorlar. Çocukların başında muhakkak birisinin olması gerekiyor. Ayrıca bizim olmazsa olmazımız öksürük makinesi. Kas hastası kardeşlerimizi biz 20'li yaşlarda balgam ve nefes tıkanmasından kaybediyoruz. Bu öksürük makinesinin SSK kapsamında alınmasını istiyoruz. Çünkü bu cihaz SSK kapsamında alınmadığı için 35 bin TL. Hasta yakınlarının yüzde 90'ı bu yüzden bu cihazı alamıyor. Türkiye'de kas hastalıkları bölümleri istiyoruz. Bize bakan nöroloji, göğüs, kardiyoloji yani biz hastaneye gittiğimiz zaman kas hastalıkları bölümünde 3 tane doktorun aynı anda muayene olmak, görünmek istiyoruz. Çanakkale'de de böyle kas hastalıkları bölümünün açılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Okullarını yenileyen Türkleri unutmayan Sırp öğrenciler Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

SIRBİSTAN'da okullarını yenileyen Türkleri unutmayan Sırp öğrenciler, Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.Sırbistan'ın güneybatısındaki Prijepolje şehrindeki Çirko İlköğretim Okulu ve anaokulu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve RUMELİSİAD Başkanvekili Zarif Alp'ın katkılarıyla 2015 yılında yeniden yapıldı. Türklerin bu yardımını unutmayan Sırp öğrenciler, Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından harekete geçti. Deprem haberini alır almaz kolları sıvayan Prijepolje Çirko İlköğretim Okulu öğrencileri ve öğretmenleri anlamlı bir kampanya başlattı. Depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve evsiz kalanlar için öğretmenler ve öğrenciler yardım kampanyasının startını verdi. Yaklaşık 500 öğrencinin eğitim gördüğü okulda öğrenciler ve öğretmenler hafta sonuna kadar banka hesaplarına para yatıracak. Toplanan maddi yardımlar daha sonra Elazığ'daki ailelere gönderilecek.Konu hakkında açıklama yapan RUMELİSİAD Başkanvekili Zarif Alp, "2015 yılında Sırbistan'daki okulu restore ettik. Proje 2 yıllık süreçte bittikten sonra oradaki öğrencilerin mutluluğunu gördük. Daha sonra Elazığ depremi ile ilgili bizlerle beraber olmak istediler. Yapılan okulun ardından Türk halkıyla gurur duydular. Geçmişte atılan her adım, her el geçmişle kalmıyor. Mutlaka sizin, yaşadığınız şehrin karşısına çıkıyor. Bizler, bu tür çalışmaları bundan sonra da RUMELİSİAD olarak göstereceğiz. Bankalara hesap numarası açarak kendi harçlıklarını koyarak, yardım kampanyası düzenlemişler. Kampanya hafta sonuna kadar devam edecek. Toplanan yardımları Elazığ'a göndereceklerini söylediler" dedi."O KÜÇÜK YÜREKLERİN TÜRKİYE'NİN YANINNDA OLMASI ANLAMLI"Sırbistan'ın sancak bölgesinde bulunan okulda güzel bir yardım kampanyasının başlatıldığını söyleyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise, "Bu okulda okuyan öğrenciler, okulu yaptıran Türkiye'nin hatırasına yardım kampanyası düzenliyorlar. O küçük yüreklerin Türkiye'nin yanında olması son derece anlamlı ve önemliydi. Bu konu bana aktarıldığında gerçekten duygulandım. Balkanlarla tarihi kültürel değerlerimiz, hatıralarımız var" diye konuştu."İNSANLARIN MUTLU GÜNLERİ DE ACI GÜNLERİ DE PAYLAŞMASI ÇOK GÜZEL"Yapılan yardım kampanyası hakkında açıklama yapan okulun öğrencilerinden Emilia Potejitsa, "Biz başlarına gelen musibetten dolayı depremzedelere yardım etmeye karar verdik. İnsanların bu şekilde birbirini düşünmesi ve mutlu günleri de acı günleri de paylaşmaları çok güzeldir" dedi.Yardım yaparak minnet borcunu ödemeye çalıştıklarını ifade eden Teodara Nestroviç ise, "Biz bu vesileyle onlarla dayanışmak istedik. Her ne kadar onlara, onların bize yaptıkları iyiliği yapamazsak da biz sembolik de olsa yardım toplayıp elimizden geldiğince depremzedelere yardım etmeye çalışacağız. Çünkü bu okulu bize bağışlayan onların halkıdır" açıklamasında bulundu."TÜRK HALKININ DERDİYLE DERTLENDİĞİMİZİ GÖSTERMEK İÇİN KAMPANYA BAŞLATTIK"Toplanacak yardımın sembolik olduğunu ama asıl amaçlarının depremzedelerin yanında olduklarını göstermek için böyle bir kampanyaya imza attıklarını söyleyen Okul Müdürü Belkisa Beganoviç ise, "Okulumuz daha güzel ve daha kaliteli eğitim faaliyetleri yapsın, öğrencilerimiz de okuldan, derslerden zevk alsın diye dostumuz ve eski öğrencimiz Zarif Alp her zaman yanımızda olup okulumuzu yeniden inşa etti. Onun yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Türkiye'nin en büyük işadamları dernekleri arasında yer alan RUMELİSİAD Derneği ve Türkiye Hükümeti her zaman yanımızda olup okulumuza büyük yatırımlar yapmıştır. Biz de tüm bu dostlarımıza ve dost kurumlarımıza şükranlarımızı sunmak ve depremden dolayı Türkiye halkının derdiyle dertlendiğimizi göstermek için bir yardım kampanyası başlattık. Tabi ki toplayacağımız yardımlar sembolik yardımlardan ibarettir. Biz de dediğim gibi bu sembolik yardımlarımızla onları unutmadığımızı ve onların yanında olduğumuzu göstereceğiz" şeklinde konuştu.

