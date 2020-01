DHA YURT BÜLTENİ - 2

31.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:46

TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı (2)

YARALILARIN DURUMU İYİ

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda 3 yolcu otobüsü, 2 TIR ve 1 hafif ticari aracın karıştığı kazada yaralanan 20 kişiden 13'ü kaldırıldığı hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. 7 yaralının ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaralıların tamamının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren TIR sürücüsü Mehmet Korkmaz ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. TEM Otoyolu ise saat 09.00'da tamamen ulaşıma açıldı.

Sivas'ta, 662 yerleşim yeri yolu kardan kapandı

SİVAS'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından 662 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Hava sıcaklığının eski 2 dereceye düştüğü Sivas'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Sivas Belediyesi temizlik ekipleri kaldırımlarda ve yollarda kar küreme ve temizlik çalışması yaptı.Sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar araçlarının üzerindeki karı temizledi. Yağan karın ardından kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Kar nedeniyle köy ve mezradan oluşan 662 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarına başladı. Kar, şehirler arası ulaşımı da etkiledi. Sivas-Erzincan karayolunda ise kar ve tipinin etkili olması nedeni ile yol kontrollü olarak ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri, güzergahlarda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kar ve tipi Doğu'da ulaşımı vurdu

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde tipiyle birlikte etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas karayolundaki Sakaltutan ile Kızıldağ Geçidi'nde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ardahan-Şavşat Karayolundaki Sahara geçidinde ise ağır tonajla araçlara izin verilmiyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar uyarısı yaptığı Doğu Anadolu Bölgesini kar ve tipi vurdu. Gece başlayan ve etkisini artırarak sürdüren kar yağışı sebebiyle Erzincan-Sivas karayolundaki Sakaltutan ile Kızıldağ Geçidi'nde yoğun tipi nedeniyle yaklaşık 6 saat ulaşım durdu. Çok sayıda yolcu otobüsü kar ve tipi sebebiyle akaryakıt istasyonlarında beklemek zorunda kaldı. Kayganlaşan yol sebebiyle TIR'lar yola devam edemezken, karayolları ve polis ekipleri, iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor. Polis ekipleri yollarda kar yağışı ve sis nedeniyle tır ile çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurup sürücüleri uyardı.İş makinelerinin yoğun çalışması ve kar yağışının etkisini azaltması sonrası Sakaltutan ile Kızıldağ Geçidi'nde ulaşım kontrollü olarak yapılmaya başladı.SAHARA GEÇİDİ AĞIR TONAJLI ARAÇLARA KAPATILDISabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle Ardahan'daki Sahara geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ardahan-Şavşat Karayolundaki 2470 rakımlı Sahara geçidi ağır tonajla araçların geçişine kapatıldı. Trafik ekipleri ağır tonajlı araçların geçişine izin vermezken, sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.MAHSUR KALANLARI AFAD KURTARDIKar yağışı Muş'ta da etkili oldu. 180 köy yolunun ulaşıma kapandığı Muş'ta kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Dün akşam saatlerinde şehir merkezine gelmek için yola çıkan Alaniçi Köyü'ne ait iki minibüs, kar ve tipi de mahsur kaldı. İhbar üzerine merkeze bağlı Alaniçi Köyü'ne doğru harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresi ekipleri, iki yolcu minibüse ulaştı.İki minibüs ve içerisinde çocuklarında bulunduğu toplam 24 yolcu için seferber olan İl Özel İdaresi ile AFAD ekipleri, araç sürücülerine yardımcı olarak, zincir taktı. İş makineleri yardımıyla yolun yarısına kadar halat yardımıyla çekilen iki yolcu minibüsüne, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri şehir merkezine kadar eşlik etti.Dün öğlen saat 14.00'te köyden yola çıktıklarını söyleyen vatandaşlar, 7 saat süreyle araçlarda mahsur kaldıklarını söyledi. Yolcular, kendilerini kurtaran ve şehir merkezine kadar eşlik eden AFAD ile İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

Kamyon lastiklerine gizlenmiş 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN-Bitlis Karayolu üzerindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan kamyonda yapılan aramada 4 dingil ve 1 stepne lastiğine zulalanmış 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Bitlis Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında, şüphelendikleri kamyonu durdurup arama yaptı. 4 dingil ve 1 stepne lastiğine zulalanmış 5 bin 100 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, kamyon sürücüsü hakkında 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek suçundan işlem yapıldı.

Burdur'da sağanak sonrası kar

BURDUR'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü. Burdur'da dün sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Burdur- Antalya karayolunda da trafikte aksamalar yaşandı. Kapanma noktasında gelen Burdur- Antalya Karayolu kurna rampalarında biriken kar, Karayolları ekipleri ile trafik ekiplerinin koordineli çalışmasıyla temizlendi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampüsünde de etkili olan yağış sonrası İstiklal yerleşkesi beyaza büründü. Yerleşke içindeki yollarda biriken kar, görevliler tarafından kepçelerle temizlendi.

Depremzede çocuklara psikososyal destek çadırı

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, depremin vurduğu Elazığ'da çocuklar için psikososyal destek çadırı kurdu.Merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda depremzede aile, çadır kentlerde konaklamaya başladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, depremden etkilenen ve deprem korkusunu atlatamayan çocuklar için psikososyal destek çadırı kurdu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlisi Nazife Aydıngöz, depremin ilk gününden itibaren çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Burada yeryüzü ve dünya doktorları ekipleriyle çocuklarımıza psikososyal destek veriyoruz. Çocuklarımızı oyun terapilerine alıyoruz. Deprem korkusunu yenmeleri için bilinç aşılıyoruz. Şehir dışından gönüllü arkadaşlarımız geldiler. Yaklaşık 4 ay çocuklarımıza destek vereceğiz" diye konuştu.İstanbul'dan gönüllü gelen Müzik Öğretmeni Ahu Kahraman Yıldırım (37) da çocukları, motive etmeye çalıştıklarını ifade etti. Müzik ve oyunlar ile çocukların iyi vakit geçirmesini sağladıklarını kaydeden Yıldırım, "Çocuklarımızın deprem atmosferinden uzaklaşıp, eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyoruz. Gönüllü olarak bakanlığa başvuruda bulundum ve destek olmak adına geldim. Muhtaç kalmanın ne olduğunu bilirim" dedi.

Depremzedelerden 'kira' fırsatçılarına tepki

ELAZIĞ'da, deprem nedeniyle binaları yıkılan ve hasar görenlerin güvenli ev arayışını fırsata çevirenler, kira ücretlerini günler içinde 2 katına çıkardı. Çadırlarda kalan depremzedeler, bu duruma tepki göstererek, ücretleri artıranlardan vicdanlı davranmalarını istedi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin etkilediği Elazığ'da, kira ücretlerindeki fahiş artış, tepkilere neden oldu. Hasarlı yüzlerce evin kullanılamaz hale geldiği kentte, konut sıkıntısı yaşanmaya başladı. Geçici olarak çadır, okul, cami, spor salonu ve misafirhanelerde kalanlar, kiralık ev ararken, fırsatçılık yapan birçok ev sahibi de yoğun talep üzerine kira ücretlerini 2 katına çıkardı. Fahiş ücret artışına tepki gösteren depremzedelerin birçoğu, kış mevsiminde açıkta kalmamak için bu durumu kabullenmek zorunda kalmak istemediklerini söyledi. Birçok kişi, ekonomik durumu yeterli olmadığı için ev kiralayamadığını dile getirdi.

'FIRSATÇILIK YAPMAMALARI GEREKİR'Depremden sonra evinin hasar görmesi nedeniyle çadırda kalmaya başladığını anlatan Çiçek Karataş (40), ev tutmak için arayışa girdiğini; ancak bazı ev sahipleri ve emlakçıların kira ücretlerini artırdığını söyledi. Karataş, ücretleri artıran ev sahiplerinden vicdanlı davranmalarını istedi. Bülent Canbolat (42) ise çadırda ailesiyle birlikte kaldığını belirterek, "Bazı insanlar fırsatçı oldu. Biz çadırlarda yaşıyoruz. Evleri gezdik, hepsinin kira ücretleri artmış. Önceden neredeyse yarı fiyatındaydı evler. Fırsatçılık yapmamaları gerekir" diye konuştu.

'DEPREMZEDELER İÇİN KİRAYI DÜŞÜRDÜK'

Elazığ'da, iki ailenin yaşayabileceği, bahçeli, 182 metrekarelik evi olduğunu dile getiren muhasebeci Ceylan Bektaş (26) da kira artıran fırsatçılar olduğunu duyunca çok üzüldüğünü ve depremzedeler için evinin kira bedelini düşürdüğünü belirtti. Deprem felaketinden sonra herkesin duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Bektaş, "İnsanlar zaten zor durumdalar. Biz de depremzedelerimize yardımcı olmak istedik. İki ailenin sığacağı evimiz var. 2 bin 500 lira kira bedeli vardı. Deprem felaketinden sonra fiyatı 1700 liraya düşürdük. Hatta 1500 liraya kadar da düşüreceğiz. Arayıp, teşekkür edenler oldu" dedi.

10 yıl önce hobi olarak başladığı dağcılığı evine de taşıdı

BALIKESİR'de, 10 yıl önce hobi olarak dağcılığa başlayan Erdek Cennet (44), dağ yaşamı hayatını evine de taşıdı. Dağ malzemeleriyle dekora ettiği evinin salonuna kurduğu çadırda yaşayan Cennet, hedefinin hazırladığı '81 il 81 zirve' projesiyle dünya genelindeki dağcılara, 'Anadolu Parsı' unvanı verilerek, Türkiye genelinde dağ turizminden gelir elde edilmesi olduğunu belirtti.Balıkesir'de memur Erdek Cennet, 10 yıl önce dağcılık kulüpleriyle tırmanış gerçekleştirmeye başladı. Erdek Cennet'in dağcılık hobisi zamanla tutkuya dönüştü. Dağ sporları heyecanı, bu spordaki arkadaşlıklar ve samimiyetle Cennet, 50'nin üzerinde farklı zirve tırmanışları gerçekleştirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu aracılığıyla dağcılıkla ilgili eğitimler alan ve aynı zamanda spor tırmanış hakemliği yapmaya başladı. Hobi olarak başladığı dağcılık sporunda dağ yaşamı hayatını şehir hayatındaki evine de taşıdı. Cennet, Atatürk Mahallesinde dağ malzemeleriyle dekora ettiği evinin salonuna kurduğu çadırda yaşıyor, dağcı arkadaşlarını evinde misafir ediyor.'YÜKSEK İRTİFA DAĞCISIYIM'Türkiye Dağcılık Federasyonu aracılığıyla dağcılıkla ilgili eğitimler alan ve aynı zamanda spor tırmanış hakemliği yapmaya başladığını belirten Cennet, "Yüksek irtifa dağcısıyım. Dağcılığa yaşadığım çevrede sosyal aktivitelere katılmak için dağcılık kulüpleri ile bağlantı kurarak başladım. Sonrasında yüksek irtifa dağcılığına başladım. Dağcılık hayatımın tamamını kapladı. Dağcılık benim yaşam sebebim haline geldi ve kendimi dağcılıkla birlikte tekrar buldum" dedi.EVİNDE DE ÇADIRDA YAŞIYORDağdaki yaşamı çok sevdiği için evini de dağ malzemeleriyle dekore eden Erdek Cennet, bu spora başlamasıyla dünyaya bakış açısının değiştiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Farklı ülke ve kültürlerde yaşayan insanlarla tanıştım. Farklı dil, din, ırktan insanlar bu sporda bir oluyor ve aynı kültürde buluşuyor. Her zirveye tırmanışım benim için ayrı bir heyecan, ayrı dostluklar veriyor. Sonuçta tırmanırken, canınızı o kişiye emanet ediyorsunuz. İşim nedeniyle şehirde yaşama mecburiyetim olsa da evimi dağ yaşamına göre dekore ettim. Dağcılık için gelen arkadaşlarım için yataklar var, kendim çadırda kalıyorum. Çadırım evimin içinde kurulu. Dağa gitmediğimi zamanlarda, hasretimi evimdeki çadırda gideriyorum. Bana daha rahat geliyor."81 İL 81 ZİRVE ANADOLU PARSI PROJESİNİ HAZIRLADIDünyada 8 bin metrenin üzerinde çıkılabilecek 14 tane dağ olduğunu kaydeden Cennet, bu dağlara tırmanan kişilere koleksiyoner unvanı verildiğini söyledi. Dünya'da 32 koleksiyoner olduğunu ifade eden Cennet, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 'Eski Sovyetler Birliği'nde bulunan 7 bin metrenin üzerindeki dağa tırmanışlarını gerçekleştiren sporculara ise 'Kar leoparı' unvanı verilmekte. Türkiye birçok özelliğinin yanı sıra dağcılık içinde harika bir ülke. Ülkemizin dağ turizminden gerekli payı alması için '81 il, 81 zirve' projesini hazırladım. 81 ilde dağ tırmanışını tamamlayan dağcılara 'Anadolu Parsı' unvanının verileceği projeyi Türkiye Dağcılık Federasyonu'na da sundum. Öncelikle bu tırmanışları solo olarak yani tek başıma gerçekleştireceğim. Anadolu Parsı unvanı, Dünya'da verilecek 3'üncü büyük dağcılık unvanı olacak. Türkiye'deki neredeyse her ilimizde çok güzel rotaların bulunduğu dağlar yer alıyor. Proje sayesinde tüm ülke genelindeki dağlarımıza yabancı turist çekebiliriz. Bu unvanı almak isteyen dağcılar, yerel yönetimler ve turizm anlamında ciddi katkıları olacak."

Gelin gittiği ilçenin futbol takımına başkan oldu BOLU'da, 3 çocuk annesi iş insanı Ayşe Aydın (35) 10 sene önce gelin gittiği Göynük ilçesinin futbol kulübü Göynük Belediyespor'un başkanı oldu. Bolu'nun ilk kadın, futbol kulübü başkanı olan Aydın, heyecanlı olduğunu, amaçlarının bir dahaki sezonda 3'ncü lige çıkmak olduğunu söyledi.Çarşamba günü Bölgesel Amatör Lig 6'ncı grupta mücadele eden Göynük Belediyespor'un olağan kongresine tek liste çıkarken, başkan Ayşe Aydın seçildi. Müteahhitlik yapan ve kafe işleten Ayşe Aydın, Bolu'nun ilk kadın, futbol kulübü başkanı oldu. 10 yıl önce evlenmesinin ardından ilçeye gelin olarak gelen Ayşe Aydın, kulübün antrenmanlarını ve futbolcularını sıkı şekilde takip etmeye başladı. Başkanlığıyla birlikte kulübün çok iyi işler başaracağına inandığını kaydeden Ayşe Aydın, "Bir Göynük geliniyim aslında. Bu göreve layık görüldüğüm ve seçildiğim için çok mutluyum. Bir kadın başkanla devam etmenin heyecanı futbolculara ve teknik heyete de yansımış durumda. Ben de onlar kadar heyecanlıyım şu anda. Bundan sonra çok iyi işler başaracağımızı düşünüyorum. Çünkü Bölgesel Amatör Lig'deki en genç takım bizim takımımız. Bu bizim için bir avantaj. Genelde Boluspor alt yapısından aldığımız çocuklar var. Bir taraftan Boluspor'un pilot takımı gibi çalışıyoruz" dedi.

'GÜNDEN GÜNE SAYIMIZ ARTACAK'Daha önce de futbol ile yakından ilgilendiğini anlatan Aydın, "Daha önce Boluspor'u çok yakından takip ediyordum. Maçlarına da sık sık katılmaya çalışıyordum. Sonuçta artık kadının değdiği her yerde çiçekler, güller açar diyoruz. Türkiye'deki ikinci kadın başkanım. İlk kadın başkanımız Kayserispor'un Başkanı Berna hanım. Gurur verici. İnşallah günden güne de sayımız artacaktır" diye konuştu. Aydın, bu sezon ligde bulundukları yeri koruyup, önümüzdeki sezonda 3'üncü lige çıkmayı amaçladıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Ben zaten tek adaydım. Böyle bir teklifle geldiklerinde çok heyecanlanmıştım. Sonrasında kabul ettikten sonra futbolcularımızın başarı isteğinin daha fazla artığını gördük, daha fazla hırslandıklarını gördük. Bir kadını arkalarında, yanında hissetmenin gururunun farklı olduğunu hissettik. Benim kadar en az sporcularımız da çok heyecanlılar. Önümüzde 10 maç var şu anda. Düşme şansımız yok diye düşünüyorum. Son yapacağımız maçta inşallah bu sene yerimizi koruyup, daha sonraki sene daha iyi yerlerde olmayı planlıyoruz. Bu sezon biraz geç başladık. Ama henüz her şey için geç değil. Her şeyi toparlayabileceğimizi düşünüyorum."

'ANNELER ASLA YORULMAZLAR'Annelerin asla yorulmayacağını söyleyen Ayşe Aydın, "Sadece 3 çocuğumla değil, aynı zamanda müteahhidim. Kendi kafem var. Onlarla da ilgileniyorum. Öncelikle bir anneyim. Anneler asla yorulmazlar. Ben ne futbolcu çocuklarım için koştururken ne kendi çocuklarım için koştururken ne de işlerim için koştururken asla yorulmayacağımı düşünüyorum. Daha iyi olacaktır. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

'BÜYÜK BİR CESARET ÖRNEĞİ GÖSTERDİ'Göynük Belediyespor Teknik Direktörü İrfan Ulusan ise Ayşe Aydın'ın kulübe başkan olmasıyla birlikte büyük değişiklikler beklediklerini ifade ederek, "Biz büyük değişiklikler bekliyoruz. Kendi için çok güzel tepkiler gelmeye başladı. Bu BAL Ligi'nde ilk defa oluyor. Bolu'da özellikle ilk defa bir kadının başkan olması kolay bir şey değil. Kendi büyük bir cesaret örneği gösterdi. Zaten iş insanı çevresi var. Bize katkı vereceğini düşünüyorum. Her anlamda değişiklik olacak. Hareketlerimize daha fazla dikkat edeceğiz. Maçlar da öyle olacak. Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah takımımız da iyi gider ve başarılı oluruz. Ben örnek olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

