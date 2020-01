DHA YURT BÜLTENİ-2

17.01.2020 09:55 | Son Güncelleme: 17.01.2020 09:55

Samsun'da, plastik fabrikasında yangın (1)

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Tekkeköy'e bağlı Kirazlık mevkisindeki plastik fabrikasında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede fabrikayı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Hakan AKGÜN- Hüseyin KALAY/TEKKEKÖY (Samsun),

============================Hakkarili çocuklar kayak yapmayı öğreniyor

HAKKARİ'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, hafta sonları kayakseverlerle dolup taşarken, hafta içi her gün de 'Sağlıklı Gelecek, Sporla Gelecek' projesi kapsamında yakllaşık 100 öğrenciye kayak eğitimi veriliyor. Sezon sonuna kadar 10 bin öğrencinin kayakla tanışması hedefleniyor.Hakkari'ye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, kar kalınlığının 2 metreye ulaşmasıyla kayakseverlerin akınına uğramaya başladı. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile İl Özel İdaresi'nce yürütülen 15 milyon TL'lik projeyle daha donanımlı hale getirilen kayak merkezinde, 1 kilometrelik pist uzunluğu 3 kilometreye, 1100 metre olan telesiyej mesafesi 1180'e yükseltilirken, ikili olan telesiyej sayısı da 4'e çıkarılarak uluslararası yarışmaların yapılabileceği düzeye getirildi. Yaklaşık 1 ay önce sezonun açıldığı Mergabütan, özellikle hafta sonları Türkiye'nin birçok ilinden gelen kayakseverlerin akınına uğruyor.'GEÇEN YIL 7 BİN ÖĞRENCİMİZİ KAYAKLA TANIŞTIRDIK, BU YIL HEDEFİMİZ 10 BİN'Öte yandan, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen 'Sağlıklı Gelecek, Sporla gelecek' projesi kapsamında ise hafta içi her gün kent merkezi ve köylerde yaşayan 100 öğrenci kayak merkezine getirilerek eğitim veriliyor. Kayak Eğitmeni Dilovan Demir, öğrencileri sportif etkinliklere yönlendirilmesi için kayak eğitimi verdiklerini ve öğrencilerin bundan büyük bir keyif aldıklarını söyledi. Demir, "Haftanın 5 günü çocuklarımıza kayak eğitimi veriyoruz. Amacımız, kayak merkezini görmemiş, hiç kaymamış çocuklara temel kayak eğitimi vermek. Ayrıca maddi durumundan dolayı kayak merkezine gelemeyecek olanlara da öncelik veriliyor. Hakkari'deki bütün çocuklara ulaşmak istiyoruz. Geçen yıl 7 bin öğrencimizi kayakla tanıştırdık. Bu yıl hedefimiz ise 10 bin öğrenciyi kayak merkezine getirmek. Her hafta farklı okullar geliyor bugün iki okul geldi çocuklarımız böyle bir sporla tanıştıkları için çok keyif alıyorlar" dedi.Çeşitli okullardan gelerek gün boyu kaymanın keyfini yaşayan öğrenciler ise büyük mutluluk yaşıyor. Yetkililere teşekkür eden öğrenciler, "Biz buraya ilk defa geldik hocalarımız bize kaymayı öğretti, çok keyif alıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kayak eğitmeni Dılovan Demir'in öğrencilere kayak dersi vermesiÖğrencilerin Kayakla kaymasıEğitmen Dılovan Demir RöpörtajıÖğrencilerin röpörtajıGenel Detay

Orhan AŞAN- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

=============================

Rus mayın tarama gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 601 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Antonov' ile SB-565 borda numaralı 'Prof. Nikolay Muru' adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.Marmara Denizi'nden bugün saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 601 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Antonov' ile SB-565 borda numaralı 'Prof. Nikolay Muru' adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönüp, peş peşe saat 09.10 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus mayın tarama gemisi 'Antonov' ile SB-565 borda numaralı 'Prof. Nikolay Muru' adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü Ege Denizi'ne doğru yol aldı.Rus mayın arama gemisi ile askeri römorkörüne, boğazdan geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus mayın tarama gemisi ve askeri römorköründen genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

=============================

FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

İZMİR merkezli 49 ilde Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 105 şüpheli adliyeye sevk edildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında büfe ve kontörlü sabit hatlardan ardışık arama yaptıkları tespit edilen, aralarında 97'si muvazzaf 143 üsteğmen, 11'i muvazzaf 33 teğmen olmak üzere toplam 176 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yapılan operasyonlarda, 145 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 105 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden biri değişen delil durumu nedeniyle, 39'u ise etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulundukları için serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Şüpheliler çıkarılırken görüntüŞüpheliler araca bindirilirken görüntüBinadan görüntü

Haber - Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,

=============================

Başkan Dinçer, otizmli çocuklarla film izledi Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, otizmli öğrencilerle sinema izleme etkinliğinde buluştu. Mehmetçik İlkokulu'nda eğitim gören ve daha önce sinemaya gitmemiş olan otizmli 30 öğrenci ve aileleri, Başkan Evren Dinçer ile birlikte 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' filmini izledi. Belediye olarak öğrencileri bu gibi sosyal aktivitelere yönlendirdiklerini anlatan Başkan Dinçer, "Bu yavrularımız daha önce hiç sinemaya gitmemiş. Bu nedenle böyle güzel bir sosyal etkinlik düzenledik. Yavrularımızı aileleriyle birlikte misafir ettik. Otizmli çocuklarımızın farkındalığını tekraren anlatmak ve anımsatmak adına böyle bir faaliyeti gerçekleştirdik. Bu organizasyonları gerçekleştiren ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Yavrularımız hem sinema filmi izledi hem de tarihimizde önemli yeri olan tarihi miraslarımızdan Göbeklitepe hakkında bilgi edinmiş oldu" dedi.Başkan Dinçer, filmin sonunda tüm öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtırken, otizmli çocukların velileri ise kendilerine böylesine bir imkanı sağladığı için Başkan Dinçer'e teşekkür etti.

(Görüntü dökümü: --------------------------Başkanın çocuklarla film izlemesiBaşkanın açıklamasıGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

Kaynak: DHA