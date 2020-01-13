DHA YURT BÜLTENİ-2

13.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:03

Kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası: Ne olduğunu merak ediyoruz

Afyonkarahisar'da okul bahçesinde kar topu oynarken vücutlarında yara oluşan öğrencilerden 2'nci sınıf öğrencisi Erdoğan Emir (8) Coşkun'un babası Fahrettin Coşkun , "Resmi kurumlara zaten müracaat ettik. Geçerli bir şey söylenmiyor ama bunun cevabını mutlaka istiyoruz. Merak ediyoruz ne kullanıldı, neden bu hale geldi? Madem öyle bir durum yok, bir hata yok. Ne olduğunu merak ediyoruz. Resmi bir kurumun bize uygun bir dille açıklama yapmasını istiyoruz" dedi.

10 Ocak günü Afyonkarahisar il merkezi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'nun ortak kullanımında olan bahçede kar topu oynayan ilkokul 1 ve 2'nci sınıf öğrencisi olduğu belirtilen 9 çocuğun vücutlarında, kaşıntıyla birlikte yanıklar oluştu. Aileleri tarafından hastanelere götürülen öğrencilerden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 2 çocuğun tedavisi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde sürerken, olayla ilgili Afyonkarahisar Valiliği tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

'SADECE YANIK OLDUĞU BELİRTİLDİ'

Olay sonrası ayaklarında yara oluşan 2'nci sınıf öğrencisi Erdoğan Emir Coşkun'un babası Fahrettin Coşkun, çocuğunun arkadaşlarıyla kar topu oynadıktan sonra sınıfa gittiğini anlattı. Sınıfta öğretmenlerinin çocuklara çoraplarının ıslak olup olmadığını sorduğunu aktaran Fahrettin Coşkun, "Çorabını çıkarıp ayağına baktığında, yara görmüş ve eşime haber vermiş. Bunun neden olduğunu merak ediyoruz. Herhangi bir resmi kurumdan açıklama yapılmasını bekliyoruz. Şehir dışında olduğum için çocuğumuzu hastaneye olaydan bir gün sonra götürebildik. Hastaneden de fazla tatmin edici bir şey söylenmedi. Sadece yanık olduğu belirtildi. Antibiyotik kremle beraber rapor vermeye gerek duymadan gönderdiler. Başımıza gelen çok büyük bir durum değil. Bir gün sonrasında biraz daha kızarıp şişmeye başladı gibi. Ayağının üstüne basmaya çalıştığında 'biraz canım yanıyor baba' diye tepkiler veriyor. Bugün tekrar götürmeyi düşünüyoruz" dedi.

'RESMİ KURUMLARA MÜRACAAT ETTİK'

Çocuklardan durumu ağır olanların bulunduğunu söyleyen Fahrettin Coşkun, yaşadıkları durum dolayısıyla üzgün olduklarını belirtti. Fahrettin Coşkun, "Onları görünce halimize şükrediyoruz. Çok üzüldük. Daha ağır sonuçlar da olabilirdi. Allah korusun herhangi bir çocuğun gözüne gelebilirdi, kar yiyebilirdi. 50'nin üzerinde çocuk olduğu söyleniyor ama resmi kayıtlarda 7 veya 8 çocuk olduğunu duyduk. 50'den fazla çocuğun bu sebepten dolayı yaralandığını öğrendik. Resmi kurumlara zaten müracaat ettik. Geçerli bir şey söylenmiyor ama bunun cevabını mutlaka istiyoruz. Merak ediyoruz ne kullanıldı, neden bu hale geldi? Madem öyle bir durum yok. Bir hata yok. Ne olduğunu merak ediyoruz. Resmi bir kurumun bize uygun bir dille açıklama yapmasını istiyoruz" diye konuştu.

'ÖĞRETMEN ANNEMİ ARADI'Ayağından yaralanan Erdoğan Emir Coşkun ise olayı şöyle anlattı: "Arkadaşlarımla kar topu oynadık. Müdür geldi, 'ayağı ıslak olanlar ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarsın' dedi. Ben de çıkardım. Sonra öğretmen tuvalete götürdü, 'ayaklarınızı yıkayın' dedi. Yıkadım sonra kuruladım sınıfa geldim. Öğretmen annemi aradı. Dayım gelip beni aldı."Diğer yandan Erdoğan Emir Coşkun'un o gün üzerinde bulunan pantolonu ve ayakkabılarında lekeler olduğu da görüldü.Olayın ardından bugün okulda yeniden ders başı yapıldı. Okulun bahçesindeki törenin ardından öğrenciler sınıflara girdi. Okulun bahçesinde kar birikintileri bulunması dikkati çekti. Veliler konuyla ilgili konuşmaktan kaçınırken, okul yönetimi görüntü almak isteyen gazetecileri engelledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Röp1: Fahrettin Coşkun, Röp2: Erdoğan EmirDetayOkuldan detayÖğrencilerden detayVelilerden detayKaset Durumu: Link hazırlanıyorHaber- Kamera: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Van'da eğitime kar engeli (2)

VAN'DA 359 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDIVan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 359 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamazken, Bahçesaray ve Gürpınar ile Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde de eğitime bugün için bir gün süreyle ara verildi. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı kentte, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kardan kapanan 149 mahalle ve 210 mezra yolunu yeniden ulaşıma açmak için karla mücadele çalışması başlattı. Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinin Çevre Koruma Temizlik ekipleri, vatandaşların kent merkezinde daha rahat yürüyebilmeleri için sabah erken saatlerden itibaren caddellerdeki kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Ekiplerin kar temizleme çalışması-Karda yürüyen vatandandaşlar-Bir öğrneci ile röportajj-Muhabir anonsu-Genel ve detaylar(HABER-KAMERA: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN,/VAN,============================

Kalorifer kazanı hayvan barınağına dönüştürüldü

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Müdür Yardımcısı Umut Yasin Aslan, öğretmenler ve öğrencilerin desteği ile okulda atıl durumda bulunan kalorifer kazanını, kedi ve köpekler için yuva ve yiyecek makinesi haline getirdi.

Sındırgı ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi deposunda kullanılmayan hurda halindeki eski tip kalorifer kazanını değerlendirmek için proje hazırlayan Lisenin Müdür Yardımcısı Umut Yasin Aslan, kazanı hayvan barınağı haline dönüştürdü. Okulun metal ve mobilya atölyelerindeki öğrencilerle de ortak çalışma yapan Aslan, kalorifer kazanının iç kısmında hayvanlar için barınacak yer hazırlarken, dışına da hayvanların gıda ihtiyacını karşılayacakları sistemi kurdu. Alt tabanının kilimlerle desteklendiği kazan içerisinde 7-8 köpek veya 10-15 kedinin yaşayabileceği bir alan oluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un hayvanlar konusundaki duyarlı davranışlarının kendisi için en büyük destek olduğunu söyleyen Lise Müdür Yardımcısı Umut Yasin Aslan, "Kazanı değerlendirmek istediğimi okul müdürümüz Tuncay Öztürk'e anlattım. Kendisi de bizi destekledi. Okul öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizde kendi branşlarında metal, mobilya ve iç mekan tasarımıyla ilgilendiler. Kalorifer kazanını kedi ve köpekler için yuva haline getirecek projeyi hazırladık ve hep birlikte çalıştık. Çalışmalara öğrencilerimizde büyük bir emekle harcadı. Kazanın temizliğini, boyasını ve iç hazırlıklarını hep beraber tamamladık. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kalorifer Kazanından genel ve detay görüntü--Hayvanlardan detay görüntü.-Okul müdürü röp.Haber-Kamera: Necip KARATUNA/SINDIRGI(Balıkesir),

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İlk kez kar yağan Iğdır'da gençler halay çekti

IĞDIR'a bu kış mevsiminde ilk defa kar yağdı. Gece başlayan kar yağışını gören gençler müzik eşliğinde halay çekti. Doğu Anadolu'da başta Erzurum olmak üzere Ağrı, Kars ve Iğdır'da dün akşam saatlerinde başlayan kar gece de devam etti. Kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, karayolları ve il özel idaresi ekipleri gece boyu yolları açık tutmak için çalışma yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 olarak ölçüldüğü Erzurum'da kapalı olan 31 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor. IĞDIR'DA İLK KAR HALAYIBölgenin 'Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'a ilk kez kar düştü. 13 Ocak akşamı başlayan aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle gençler cadde ve sokaklara çıktı. Müzik eşliğinde halay çekip oynayan gençler, karın keyfini çıkardı. Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi olan Zeyit Demirbağ (23), kente ilk kez kar yağdığını belirtti. Iğdır'ı beyaza boyayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu. Araçların üstü karla kaplanırken, cadde ve sokaklar da ulaşım güçlükle yapılabildi. Kar yağışı sebebiyle Iğdır merkezde 13, Tuzluca İlçesi'nde 10, Aralık ilçesinde ise 1 köy olmak üzere 24 köyün yolu ulaşıma kapandı. KARS'TA -13 DERECE ÖLÇÜLDÜSıfırın altında 13 derece ile bölgenin en soğuk kenti olan Kars'ta da kent merkezi kar yağışı sebebiyle beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldüğü Ağrı'da yağış sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 3-4 santim olarak ölçüldü. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre yağış sonrası Ağrı'da 90 köyün yolu ulaşıma kapandı. Gece yolları tuzlayan belediye ekipleri, sabah saatlerinde de iş makineleriyle kar temizliğine başladı. Kapalı köy yolununu 37 olarak belirlendiği Erzincan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu belirlendi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü Muş'ta yerleşim birimlerinin yolunun açık olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Iğdır'da kar altında gezen gençler -Karşılıklı oynayan iki kişi-Zeyit Demirbağ'ın konuşması-Gençlerin halay çekmesi-Iğdır'da gündüz görüntü-Beyaza bürünen kentten genel ve detaylar

Haber: Özkan AYDIN - Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,

Kaynak: DHA