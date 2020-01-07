DHA YURT BÜLTENİ-2

07.01.2020 09:23 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:23

Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü; 1 ölü

Mersin'de dün sabahtan beri etkili olan kuvvetli yağış, yaşamı felç etti. Erdemli ilçesinde yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü. Yağmur nedeniyle Gülnar ilçesinde taşımalı eğitime, kar yağışının etkili olduğu Çamlıyayla ilçesinde tüm okullar, Erdemli ilçesinin Toros Dağları eteklerindeki bazı mahallelerinde ise taşımalı eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Meteoroloji'nin 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Mersin'de aralıksız devam eden yağmur, hayatı felç etti. Gece boyunca devam eden yağmur, başta merkez Mezitli ilçesi olmak üzere hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklar göle dönerken birçok cadde ise su altında kaldı. Kriz masası oluşturan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, sel sularına müdahale etmeye başladı.

Yağmur, Erdemli ilçesinde heyelana neden oldu. İlçenin Çeşmeli Mahallesi'nde Burhan Dede mevkiinde yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü. Aile fertlerinden 5'i kendi çabalarıyla toprak ve molozların altından çıktı. Babalarına ulaşamayan çocuklar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 2 ambulans, 6 itfaiye aracı, AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla Öngel'in cansız bedenine ulaşıldı. Öngel'in cenazesi otopsi için Mersin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mersin merkez ilçeleri, Tarsus, Çamlıyayla ve kıyı ilçelerinde metrekareye 100- 200 kilogram yağış düşmesinin beklendiğini açıklanması üzerine Gülnar ilçesinde taşımalı eğitimin yapıldığı okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamileler, şehit yakınları, gaziler ve süt izni kapsamında olanların izinli sayılacağı bildirildi.

Erdemli ilçesinin Toros Dağları eteklerinde bulunan ve yoğun kar yağışından etkilenen Güzeloluk, Karayakup, Sorgun ve Sarıkaya mahallelerinde taşımalı eğitim ile Erdemli Sağlık Lisesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Çamlıyayla ilçesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Görüntü Dökümü--------------------------Ceset torbasıYakınlarının ağlamasıBelediye Başkanının teselli etmesiSu altında kalan araçlarSu altında kalan cadde ve sokaklarBelediye Başkanı Vahap Seçer'in konuşmasıİtfaiye arçlarının su altında kalan cadde ve sokaklarda görüntüsüArazöz görüntüsüİş makinalarının çalışmasıYolu açmaya çalışmasıÇöken barakadan görüntülerEkiplerin çalışmasıBir keçinin çamur içinden çıkarılmasıÇöken barakadan genel ve detayllarHaber: Mustafa ERCAN- Nuri PİR- Soner AYDIN- Eser PAZARBAŞI- Mehmet DOĞANER- Okan ÇALIŞKAN- Mithat ÜNAL-Kamera: MERSİN,

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Van kedilerine 'Mozart' dinletiyorlar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kedi Villası'nda koruma altındaki Van kedilerine çeşitli müzikler dinletiliyor. Kedilerin en çok Mozart dinlerken sakinleştiğini belirten YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Tabi ki klasik müziğin en önemlilerinden Mozart müziğini de hayvanlarımıza dinlettiriyoruz. Bu müziğin hayvanlar üzerine sakinleştirici ve dinlendirici etkisi olduğunu biz kabul ediyoruz" dedi.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Kedi Villasında özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenlikleriyle gelen konukları etkiliyor. Birbirinden sevimli Van kedilerine aile ortamı oluşturmak içinde merkezin kapısı gelen ziyaretçilere hep açık. Ziyaretçiler kedilere yoğun ilgi gösteriyor. Merkez çalışanları da kedilerin korunması ve iyi bakılması için her türlü gerekeni yapıyor. Van kedilerine günün belirli saatlerinde müzik dinlettiriliyor.

'KEDİLERE AİLE ORTAMI HAZIRLIYORUZ'Van YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedilere aile ortamı hazırladıklarını, bu bağlamda hayvanların insanlarla temas etmesine, sevmesine müsaade ettiklerini söyledi. Müziğin de bunun bir parçası olduğunu belirten Prof. Dr. Kaya, kedilere müzik dinlettirdiklerini ve bunların arasında özellikle Mozart müziğini dinlettirdiklerini ve bunun da kediler üzerinde önemli etki bıraktığını söyledi.

'MOZART DİNLEYİNCE SAKİNLEŞİLORLAR'Prof. Dr. Kaya, "Ev ortamında daha güzel vakit geçirme açısından kedilere çeşitli müzikler ve fon müziklerini dinlettiriyoruz. Tabi ki klasik müziğin en önemlilerinden Mozart'ı da hayvanlarımıza dinlettiriyoruz. Bu müziğin hayvanların ruhsal durumuna katkısı olduğuna inanıyoruz. Sakinleştirici ve dinlendirici etkisi olduğunu biz kabul ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Van Kedi Villası'ndan detay-Van Kedileri'nin müzik dinlemesi-Kedilerden Detaylar-Kedilerin oyun oynaması-Kedilerin kameralara poz vermesi-Kedilerin müzik dinlemesinden detaylar-YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ile röportaj-Van Kedilerinden detaylarGülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, ===============================

İdlib'ten göç edenlerin sayısı 367 bine ulaştı SURİYE'nin İdlib kentinden rejimin yoğun saldırıları nedeniyle zorlu kış şartları altında konvoylar halinde Türkiye sınırına göç etmek zorunda kalan sivillerin sayısı, 367 bine ulaştı. Son 2 ayda İdlib bölgesinden, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen bölgeye 17 bin 360, Zeytin Dalı Harekatı bölgesine ise 16 bin sivilin göç ettiği öğrenildi. Türk Kızılayı ekipleri, evlerini terk ederek sınıra yakın yerlerde çadırlarda yaşayan akrabalarının yanına göç eden sivillere çadır ve gıda yardımı yapıyor.

İç savaştan önce 1,5 milyon Suriyeli'nin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, Esad rejiminin saldırılarıyla muhalif güçlerin bulundukları bölgeleri kaybetmesi üzerine oluşan iç göçle 4 milyona ulaştı. Esad karşıtı sivillerin ve muhaliflerin son kalesi haline gelen İdlib'de ateşkes kararına rağmen Rusya ve rejim güçlerinin bombardımanı devam ediyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneydoğusundaki Maaret El Numan ve Serakip ilçelerine savaş uçaklarıyla yapılan bombardıman nedeniyle her gün onlarca sivil hayatını kaybederken, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin sayısı da 367 bine ulaştı. Son iki ayda, İdlib'den, terörden temizlenen Fırat Kalkanı bölgesine 17 bin 360, Zeytin Dalı Harekatı bölgesine ise 16 bin sivilin göç ettiği belirtildi.

BİR ÇADIRDA 3 AİLEGidecek yeri olmayan sivillerin çoğu, eşyalarını bile yanına alamadan zorlu kış şartları altında sınıra yakın yerlere daha önce göç eden akrabalarının çadırlarına sığınıyor. Bazı çadırlarda 3'ten fazla aile, soğuk hava, sağanak yağmur ve çamurların içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. Savaşın izleriyle erken yaşta tanışan çocuklar, yetersiz giyecekler ve imkanlara rağmen oyunlar oynayarak hayata tutunuyor. Savaşın bir an önce bitmesini isteyen aileler, destekleri nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

TÜRK KIZILAYI'NDAN GIDA VE ÇADIR YARDIMITürk Kızılayı da sınıra yakın yerlerde aynı çadırda yaşamak zorunda kalan çok sayıda aileyi tespit ederek hızla çadır kurulumu, gıda ve hijyen yardımı yapıyor. Türk Kızılayı Suriye İnsani Yardım Koordinatörlüğü Operasyon Yöneticisi Fatih Kökcan, öncelikli olarak gelen ailelere acil gıda paketleri dağıtımı yaptıklarını belirterek, "Son zamanlarda yoğunluğun yaşandığı yer Killi bölgesi. Yeni gelenlerin birçoğu kendi akrabalarının yanına sığınıyor ve ekiplerimiz alanlarda tespit yapıyor. Tespit ettiğimiz aileleri günlük olarak çadır kurup yeni çadırlarına alıyoruz. Daha sonra ihtiyaç yardımı faaliyetlerimizi yürütüyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/İDLİB (Suriye), -

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Kokoreçe kadın eli değdi Van'da, üniversitenin Aşçılık Bölümü'nden mezun olup, bir süre tanınmış kokoreç ustalarından eğitim alan Zehra Yılmaz (21), ağabeyinin kokoreççisinde çalışmaya başladı. İş yerinde şef olarak çalışan Yılmaz, "Müşterilerden çok olumlu geri dönüşler alıyorum. Kadınların isteyip de yapamayacakları bir şey yok. Ben bu alanda daha da ilerlemek istiyorum" dedi.

Erciş ilçesinde oturan Zehra Yılmaz, Yalova Üniversitesi'nde Aşçılık okudu. Çok istediği ve büyük merak duyduğu bu bölümü bitirdikten sonra 5 yıldızlı otellerde staj yapan Yılmaz, daha sonra ağabeyinin kokoreç dükkanında çalışmaya karar verdi. Kokoreç ile ilgili çok fazla bilgiye sahip olmayan Yılmaz bu işi öğrenmek için Antalya ve İzmir'deki tanınmış ustalarının yanında bir süre eğitim aldı. Eğitiminin ardından şef olarak çalışmaya başlayan Yılmaz, 'kadın eli değen' kokoreci müşterilerine sunuyor.

'KADINLARIN İSTEYİP YAPAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOK'Kokoreç ustalarının genelde erkek olduğunu belirten Yılmaz, "Kokoreç ustaları genellikle erkek olarak biliniyor. Ama kadınlar da bu işi çok iyi ve özenle yapıyorlar. Biraz zor görünebilir fakat bu iş çok keyifli. Bir de müşterilerden çok olumlu geri dönüşler alıyorum. Onlar kokoreci beğenerek tüketirken bende mutlu oluyorum. Kadınların isteyip de yapamayacakları bir şey yok. Kokoreci de ben çok isteyerek ve severek yapıyorum. Türkiye'de sayısı az olan kadın kokoreççiler arasına girmiş oldum. Çok mutluyum ve işimi çok severek yapıyorum" diye konuştu.

MÜŞTERİLER ŞAŞIRIYORGenellikle erkekler tarafından yapılan bu meslekte, tezgah başında kadın kokoreççiyi gören müşteriler şaşkınlık yaşasalar da kokoreci beğenerek tüketiyor. Yılmaz, ızgara başında bir kadını gören bazı müşterilerinin şaşırdığını belirterek, "Müşteriler görünce şaşırıyor tabi ki. Bir kadının ızgarada olması, kokoreç pişiriyor olması, kokoreç çeviriyor olması, o kokoreci taşıyıp çıkarıyor olması bazı müşteriler için şaşırtıcı bir durum. Ama hem temiz çalışıyor diye insanlar güveniyorlar ve sunduğum ürünleri çok beğeniyorlar" dedi.

'İDEALLERİM VAR'Henüz 21 yaşında olduğunu ve gelecek ile ilgili planlarının olduğunu da belirten Yılmaz, "Ailemin ve özellikle abimin çok desteğini gördüm. Bu işi öğrenmem için bana çok fazla destek oldu. Ben pastacılık üzerine kendimi geliştirmek isterken benim bile yabancısı olduğum kokoreç ustası oldum. Bu işi öğrenmek için çok fazla mücadele verdim ve şu anda en iyisini yapmak için çalışıyorum. Ben bu alanda daha da ilerlemek istiyorum. Şu anda çalıştığım yerde şef olarak çalışıyorum ama ilerde şeften ziyade işletme sahibi olmayı istiyorum. Hem kendi mutfağımda hem de kendi işletmemde olmak istiyorum. Ama bir de sadece kokoreç üzerine değil değişik lezzetlere de yönelmek istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Tezgah başında çalışma yaparken-Zehra Yılmaz'ın çalışmaları-Kokoreç dağraması-Zehre Yılmaz ile röportaj-Genel detaylarGülay KUYUCU/VAN,

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İzmir'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 5'i Suriyeli, 2'si Türk 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Tire ilçesinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda örgütle irtibatta olan ve çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikten sonra Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen 5'i Suriyeli, 2'si de Türk olan 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şüphelilerden görüntüHaber-Kamera: İZMİR,

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İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı İzmir'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt adına faaliyet gösterdikleri belirlenen 12 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlattı. Kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda örgüt adına faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şüphelilerden görüntüHaber-Kamera: İZMİR,

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Van'da metruk binada 84 kaçak göçmen yakalandı Van'ın merkez İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde metruk bir binada yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan, Somali ve Bangladeş uyruklu 84 kaçak göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında dün merkez İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda metruk binada yapılan aramada, 57 Afganistan, 16 Pakistan, 3 Somali ve 8 Bangladeş uyruklu 84 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak yollarla yurda girdikleri belirlenen kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri belirtilirken, insan kaçakçılığı yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalar ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜPOLİS KAMERASI-Kaçak göçmenlerin metruk binadan çıkışları-Kaçaklar-Kaçak göçmenler ve detaylarOrhan AŞAN/VAN,

Kaynak: DHA