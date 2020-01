DHA YURT BÜLTENİ - 2

06.01.2020 09:23 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:23

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu

Marmara ve Kuzey Ege Denizi 'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Kuzey Ege'de Gökçeada ve Bozcaada 'ya, Güney Marmara'da ise Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına deniz ulaşımı sağlanamıyor.Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı poyraz fırtınası, Güney Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili oluyor. Saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye varan poyraz nedeniyle Gestaş firması tüm ada seferlerinin iptal edildiği açıkladı. Buna göre, Kuzey Ege'de Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında, Güney Marmara'da ise Erdek'ten Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına feribot seferleri yapılamıyor.Öte yandan Çanakkale Boğazı'nda, Çanakkale- Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle 09.00'dan itibaren geçici olarak durduruldu. Çanakkale Boğaz hattındaki Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri ise şu an aksamadan devam ediyor. Çanakkale'de poyraz ile birlikte soğuk hava da etkili oluyor. Kent merkezine yağmur, bazı ilçelerin yüksek kesimlerine ise kar yağıyor.

'Hayır Kapısı Gönüllüleri' Vanlı çocukları sevindirdi Van'da, kış ayının sert geçtiği Bahçesaray ilçesindeki öğrenciler için 'Hayır Kapısı Gönüllüleri', kışlık mont, bot, oyuncak ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. 700 öğrenciye yardımda bulunan derneğe destek için Devlet Tiyatrosu sanatçısı Yeşim Gül de kente geldi. Çocuklara hediyelerini dağıtan Gül, bir öğrencinin ayağındaki yırtık lastik ayakkabı ve ıslak çorabı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Gül, "Çocuklarımızın yüzleri gülüyor. Onların bu gülüşleri karşısında duygulandım" dedi.İstanbul'da yaşayan Ağrılı güzellik uzmanı Nurten Yetişir, iki yıl önce sosyal medya hesabında maddi durumu iyi olmayan çocuklar için 'Hayır Kapısı Gönüllüleri Projesi' adı altında kampanya başlattı. Kampanyaya ünlü isimlerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı. Birçok eğitim gönüllüsü, çocuklar için destekte bulunacağını söyledi. Kampanyaya ilk destek de Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve dizi oyuncusu Yeşim Gül'den geldi. Kampanya kapsamında toplanan kışlık kıyafet ve kırtasiye malzemeleri şu ana kadar Ağrı, Sivas, Erzurum, Erzincan, Malatya ve Bitlis'te yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaştırılarak teslim edildi.ÇOCUKLAR İÇİN SEFERBER OLDULARKampanya sorumlusu Nurten Yetişir, destek veren dizi oyuncusu Yeşim Gül ve İstanbul- Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Aslı Çolak ile birlikte Van'a geldi. Ağız Diş Sağlığı Müdür Yardımcısı İbrahim İnan ve sağlık çalışanlarının da destek verdiği kampanyada, eğitim gönüllüleri 14 kişilik ekiple kent merkezine 140 kilometre uzaklıktaki Bahçesaray ilçesine gitti. 3 saat süren yolculuğun ardından ekip, kışın en sert geçtiği 2 bin 985 rakımlı Karabet geçidinde kısa bir mola verip, kar manzarası altında araçta çalınan şarkılar eşliğinde halay çekti.Ekip, daha sonra ilçeye bağlı 17 mahalledeki okulda eğitim gören çocuklara yardımlarını ulaştırmak için harekete geçti. Bahçesaray Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz'ın da aralarında bulunduğu gönüllüler, ziyaret ettikleri okullardaki 350 öğrenciye mont ve ayakkabıları kendi elleriyle giydirdi. Gönüllüler, çocuklara diş macunu, diş fırçası, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri de dağıttı. Van merkezde de maddi durumu iyi olmayan 12 aile ve 2 okulu da ziyaret edip, yardımda bulunan 'Hayır Kapısı Gönüllüleri', Van genelinde toplam 700 öğrenciye mont, bot ve kırtasiye dağıttı.LASTİK AYAKKABI GİYEN ÇOCUKLAR İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜDizi oyuncusu Yeşim Gül, 6 yaşındaki bir çocuğun ayağındaki lastik ayakkabıları ve ıslak çorapları çıkartırken, gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşurken zor anlar yaşayan Gül'ü kampanya sorumlusu Nurten Yetişir teselli etti. Dizi oyuncusu Gül, ellerinden geldiğince zor koşullar altındaki çocuklara yardım götürmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu. "Çocuklarımızın yüzleri gülüyor. Onların bu gülüşleri karşısında duygulandım. Bu kampanyaya destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok zor koşullarda buraya geldik. Ama hiç önemli değil. Önemli olan buradaki çocuklarımızın ısınması ve yüzlerinin gülmesi. Elimizden geldiğince özellikle Doğu bölgesinde iklimi zor olan yerlere bir an önce ulaşmak istiyoruz. Buralar çok zor bölgeler. Soğuktan gözlerimizde yaş akıyor. Ama mutluyuz. Çünkü çocukları mutlu edeceğiz. Elimizden geldiğince çok çocuğa dokunmak istiyoruz ve çok şey yapmak istiyoruz. Destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Çocuklarımıza bot, mont, oyuncak ve kırtasiye malzemelerini teslim ettik. Van merkez ve Bahçesaray ilçesinde 700 öğrenciye yardımda bulunduk. Yetim çocukları evlerinde ziyaret edeceğiz. İlk defa Bahçesaray'a geldim. Burası çok güzel, çok beğendim. İnsanları çok iyi. Devlet Tiyatrosuyla birçok yere turne yaptım. Ama Van inanılmaz güzel bir yer. İyi ki de gelmişim."BURAYA ONLARIN İÇİNİ ISITMAYA GELDİKKampanyayı yürüten Nurten Yetişir ise yaptıkları yardımlarla kendilerinin de mutlu olduğunu ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu bölgedeki çocuklarımızın durumu gerçekten iyi değil. Çorapları yok, çoğunun montları yırtılmış. İşte bu çocuklar için elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Öğrencilerimize diş macunundan diş fırçasına, kırtasiye malzemesinden oyuncağına, mont, bot yardımında bulunduk. Biz buraya onların içini ısıtmaya geldik. Onların içi ısınırken, bizim de yüreğimiz ısındı aynı zamanda. Çok mutluyuz. Bu mutluluğun tarifi yok. Van'da 2 okul, 12 aileyi ziyaret edeceğiz. Bahçesaray'da da 17 okulda okuyan 350 öğrencimize yardımda bulunduk. Daha önce Ağrı, Hakkari, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Sivas ve Malatya'da 10 bine yakın öğrenciye ulaştık. 2020'de hedefimiz bu rakamı 20 bine ulaştırmak. Şu an yüzlerce gönüllümüz var. Van'da da 15 gönüllümüz var. Bu gönüllülerimiz çocuklar için canla başla çalışıyor. Bu kampanyayı 2 yıl önce sosyal medya hesabımda 'Hayır Kapısı gönüllüleri' adı altında başlattım. Kampanyaya destek her geçen gün çığ gibi büyüdü. Destek veren başta ünlü isimler olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum."'Hayır Kapısı Gönüllüleri' yardımda bulundukları mahalle okullarındaki çocuklarla toplu fotoğraf çektirdi. Çocuklar da giydikleri yeni kıyafetleriyle el sallayıp, gönüllülere teşekkür etti.

Kış uykusu öncesi yemek arayan boz ayının köpeklerle mücadelesi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusuna yatmadan önce yiyecek arayışına çıkan boz ayı, kent merkezine indi. Yanına yaklaşan 2 köpeğe aldırmadan etrafı dolaşan boz ayı bir barakada bulduğu yiyecekleri yedi.Sarıkamış ilçesi ve çevresinde görülen ayıların büyük bir bölümü kış uykusuna yatarken, bazı boz ayılar hala yiyecek arayışını sürdürüyor. Sarıkamış ilçe merkezinde yiyecek arayan bir boz ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kent merkezine yiyecek bulmak amacıyla gelen boz ayının iki köpeğe aldırmadan dolaşması, kameraya yansıdı. Etrafında dolanıp saldırmaya hazırlanan köpeklere aldırış etmeyen ayı, bazen onların peşinden yürüyerek korkutmaya çalıştı. Köpeklerin uzaklaşmasıyla arayışını sürdüren ayı, gördüğü bir barakanın yanına giderek çöpleri yedi.

Uzman doktor iş stresini rölyef sanatıyla atıyor Kayseri'de, Uzman Doktor Zuhal Güldeste (46) mesleki hayatında yaşadığı stresi, evinde rölyef sanatı ile atıyor. Evinin bir odasını atölyeye çeviren Güldeste, önümüzdeki dönemde çalıştığı hastanede sergi açmaya hazırlanıyor. Güldeste, "İşimi çok severek yapıyorum. Ancak günün getirdiği stresi de hobi olarak edindiğim rölyefle bir saat uğraşarak atmak, beni mutlu ediyor" dedi.Kayseri Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi doktorlarından Zuhal Güldeste, alışveriş merkezinde gördüğü rölyef sergisinden etkilenerek 2 yıl önce kursa yazıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meslek Eğitim Edindirme Kursları'nca (KAYMEK) düzenlenen kursa katılan 1 çocuk annesi Güldeste, daha sonra evinin bir odasını atölyeye çevirdi. Güldeste, işinden sonra atölyede silikon tabancası, makas ve kağıtlardan oluşan ekipmanlarla manzara ve portre rölyef çalışması yapıyor. Mesleki hayatında yaşadığı stresi bu şekilde atan Güldeste, 2 yıl içinde öğrendiği tekniklerle 40'a yakın çalışmaya imza attı. Kendi sergisini açan Güldeste, bu kez önümüzdeki dönemde çalıştığı hastanede sergi açmaya hazırlanıyor.'İŞ TEKLİFLERİ BİLE ALDIM'Doktor Güldeste, rölyef sanatıyla kişisel sergi sanatında tanıştığını söyleyerek, "Daha sonra bulunduğum şehirde, 'rölyef kursu var mı?' diye araştırma yaptım. KAYMEK'te kursa gittim ve kendimi geliştirdim. Hobi olarak başladığım rölyefte birden fazla esere imza atınca insanlarla paylaşmak için 35 tablodan oluşan kendi kişisel sergimi açtım. Sergi çok ilgi gördü hatta iş teklifleri bile aldım. Satış amaçlı soranlar oldu lakin ben satış amaçlı yapmıyorum. Boş zamanlarımda severek yapıyorum" dedi.'BENİ MUTLU EDİYOR'Atölyesinde rölyef yapmanın kendisini rahatlattığını söyleyen doktor Güldeste, şöyle konuştu: "İşimi çok severek yapıyorum. Ancak günün getirdiği stresi de hobi olarak edindiğim rölyefle bir saat uğraşarak atmak beni mutlu ediyor. Rölyefin yanı sıra şiir, öykü, müzik, ahşap boyama gibi hobilerim de var. Açtığım serginin ilgi görmesi benim yaptığı çalışmalarımı devam ettirmemde en büyük etken oldu. Emekli olduktan sonra atölye açıp kurs verebilirim. Diğer meslektaşlarıma da tavsiye ediyorum. Hastalarım sergi açtığım zaman benim sanatla uğraştığımı gördüler. Çok olumlu tepkiler aldım. Doktor olduğum bilenler de beni ayrıca tebrik ettiler. Biz çok yoğun çalışan insanlarız, bu kadar yoğunlukta sanatla ilgilenmek hem bizi hem de tedavi ettiğimiz hastaları olumlu yönde etkiliyor."

Kurtuluş gününde mehteran konseri Adana'da Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, kentin kurtuluş günü nedeniyle verdiği konserlerle büyük ilgi gördü.Mehteran Bölüğü ilk önce, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen törene katılarak konser verdi. Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, akşam saatlerin de ise bir alışveriş merkezi meydanında toplanan ziyaretçilere konser verdi. Alanda toplanan yüzlerce ziyaretçi konseri beğeniyle izlerken, cep telefonlarıyla da kayıt aldı, canlı yayın yaptı. Ziyaretçiler daha sonra mehter kıyafetli askerlerle bol bol anı fotoğrafları çektirdi.

