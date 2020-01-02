DHA YURT BÜLTENİ - 2

02.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:47

Yolcu otobüsü karla mücadele aracına çarptı: 17 yaralı

Erzincan'da yolcu otobüsünün karayolunda karla mücadele çalışması yapan iş makinesine arkadan çarpması sonucu otobüste bulunan 17 kişi yaralandı.

Kaza sabah 06.00 sıralarında Erzincan-Sivas Karayolu'nun 65'nci kilometresi Refahiye ilçesi yakınlarında meydana geldi. Necdet Karaca yönetimindeki 61 S 1098 plakalı yolcu otobüsü, karayolunda karla mücadele çalışması yapan Süleyman Bayramoğlu yönetimindeki iş makinesine arkadan çarparak şarampole uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralı 17 kişi Refahiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Mengüek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Hastane aci girişinden görüntü-Ambulanslardan görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Muş'ta karda mahsur kalan minibüsteki 20 kişi kurtarıldı Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, mahsur kalan minibüse ulaşarak, 20 kişiyi bulundukları yerden kurtardı. Muş'ta, olumsuz hava şartları nedeniyle sabah erken saatlerde şehir merkezine gelen Derecik köyü minibüsü, karda mahsur kaldı. Gelen ihbar üzerine merkeze bağlı Derecik köyüne giden İl Özel İdaresi ekipleri, içerisinde 20 yolcu bulunan minibüse ulaştı. Yolu temizleyerek minibüs ve yolcuları kurtaran İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kısa sürede köy yollarını ulaşıma açarak, yolda mahsur kalan araçlar ile vatandaşları kurtardı. Minibüs içerisinde kurtarılmayı beklediklerini söyleyen Ramazan Demir, "Sabahtan beri kar yağıyor. Minibüsle birlikte yolda mahsur kaldık. Sağolsunlar ekipler kısa sürede bizi bulunduğumuz yerden kurtardı" dedi.İş makineleri tarafından kurtarılan minibüs, takılan zincirle devam ederken yolda kalan diğer araç sürücülerine ekipler yardımcı oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Şehir içinden etkili olan kar yağışından detay-Mahsur kalan vatandaşlar ile minibüsten detay-Minibüse zincir takılmasından detay-Mahsur kalan vatandaşlar ile minibüsten detay-İş makinesi ve minibüsten detay-İş makinesinin kamyonete yol açması ve çıkıştan detay

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

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Kocaeli'de yakalanan 3 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi Kocaeli'de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı gecesini kana bulamak için eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen 3 DEAŞ'lı, Başiskele ve Körfez ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı.Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Zanlıların adliyeye getirilmesiDetay

HABER: Selda Hatun TAN-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Bozcaada kalamarı gelir kapısı oldu - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde oturanlar için yaz sezonunda turizm önemli gelir kapısı olurken, sonbaharda başlayıp kışın da devam eden kalamar avcılığı ise yerli halkın geçim kaynağı oluyor. Her gün tekneleriyle denize açılan balıkçılar ve yerli halk, avladıkları kalamarları kilosu 80 TL'ye satıyor. Adada yaşayanlar, bu şekilde hem yiyecekleri kalamarı yakalıyor hem de sattıkları kalamarlar ile gelir elde ediyor. Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da, yaz mevsiminde turizmden geçimini sağlayan halk, sonbahar ve kış aylarında ise teknelerle denize açılıp kalamar avına çıkıyor. Teknesi olmayan ada sakinleri ise karadan kalamar avlamaya çalışıyor. Adada amirinden memuruna, işçisinden işletmecisi herkes bugünlerde kalamar avlıyor. İşletmeciler, restoranlarında satmak için kalamar yakalarken, ada sakinleri de ev ekonomilerine gelir sağlamak için avlanıyor. Yakalanan kalamarlar kilosu 80 TL'ye alıcı buluyor. Adada yaşayanlar, yakaladıkları en lezzetli deniz ürünlerinden olan kalamarları balıkhane yerine ilçedeki restoranlara satıyor. İşletme sahipleri ise kilolarca kalamarı derin dondurucu dolaplarda bekletip, ilkbahardan itibaren hareketlenen turizm sezonunda müşterilerine servis ediyor. Bu nedenle Bozcaada'da yazın yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği deniz ürünün başında kalamar geliyor.Kalamar, daha çok ay ışığında, havanın kararmasına yakın zamanda ve soğuk suda avlanıyor. Amatör olarak balıkçı teknesiyle denize açılanlar yasaya göre kişi başı günde en fazla 5 kilo kalamar yakalayabiliyor. Ancak adalılar, büyük balıkçı teknelerinin, hatta gemilerin projektör ile denizi aydınlatıp, kalamarı kandırarak yüzlerce kilo yakalandığını, bu nedenle de son yıllarda ada kalamarının azaldığını iddia etti. Büyük balıkçı teknelerinin Eylül ayında küçük kalamarları bu yöntemle yakalayarak azalmasına sebep olduğunu önü sürüldü. Kalamar sezonunun Eylül ayı ortasında başladığını belirten Semih Önal, "O dönemde kalamarlar küçük oluyor. Ekim ayı sonu ile Kasım ayının başından itibaren kalamar irileşiyor. Ben Eylül ve Ekim ayında kalamar avına çıkmıyorum. Çünkü küçük oluyor. Kasım gibi başlıyorum, Şubat sonuna kadar kalamar avı devam ediyor. İşçisinden işverenine, amirinden memuru kadar para kazanmak için çıkanlar var. Keyif için çıkanlar var. Herkes çıkıyor. Kalamar, ay olduğu zaman, geceleri avlanılıyor. Normalde kalamar akşam suyuna çıkar. Hava kararana kadar devam eder. Hava karardığı zaman ay yoksa, kalamar olmaz. Çünkü denizde ay olmadığı zaman yakamoz çıkar, Kalamarda yakamozdan ürker ve avlayamazsın" dedi.Restoranların kalamarın kilosunu 80 liraya aldığını belirten Serdar Eroğlu, "Balıkhane 70 liradan alıyor. Genel anlamda satmak için avlıyoruz. Yemek için de kendimize ayırıyoruz" diye konuştu.Rus asıllı restoran işletmecisi Istiradi Starenios ise "Ben iki tane yakaladım. Ben satmıyorum. Kendi restoranım da var. Ama keyif için de avlıyorum" dedi.Ada sakinlerinden Ferdi Güneş ise, kalamarın karidese benzeyen ve ucunda çoklu kalamar oltası bulunan sahte yemle yakalandığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Bozcaada drone ile arşiv görüntü.-Bozcaada restoranları arşiv görüntü-Kalamar avından ve yakalanan kalamarlardan genel ve detay görüntü.-Semih Önal ile röp-Serdar Eroğlu ile röp.-Rum asıllı Istiradi Starenios ile röp.-Ferdi Güneş ile röp.

Haber-Kamera: Serkan İLİK/BOZCAADA(Çanakkale),

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Ayağı kırık at için ekipler seferber oldu Muş'ta kar kaplı arazide yiyecek bulamadıkları için Alaniçi köyüne sığınan yılkı atlarından birinin ayağının kırık olduğu belirlenince, Valilik, Muş Belediyesi ve İl Özel İdaresi seferber oldu. İl Özel İdaresi ekiplerinin karla kaplı yolu açtıkları köye gönderilen veteriner hekimler tarafından muayene edilen at, Van 100'üncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne gönderilecek.Yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü Muş'ta yiyecek bulamayan yılkı atları merkeze bağlı Alaniçi köyüne gitti. Yaz aylarında yaylaya çıkanlar tarafından kullanıldıktan sonra kışa doğru dağlara bırakılan yılkı atlarından birinin ayağından rahatsız olduğunu gören köylüler durumu Muş Valiliği'ne bildirdi. Ata ulaşmak için kardan kapalı olan köy yolunu İl Özel İdaresi ekipleri ulaşıma açtı. Daha sonra Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muş Belediyesi'nde görevli veteriner hekimler köye gönderildi. İş makinesinin açtığı yoldan köye ulaşan veteriner hekimler, atın sağ arka ayağında kırık tespit etti. Veteriner hekimler, atın tedavi için Van 100'üncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesine sevkine karar verdi.Muş Belediyesi Veteriner Hekimi Semih Türkcan, "Bize gelen ihbar üzerine Alaniçi Köyü'ne geldik. Ayın ayağında kırık var ama eski yara olduğu için kaynama şekillenmiş, atı şehir merkezine aldıktan sonra, Van'a göndermeyi düşünüyoruz. Gerekli teşhis ve tanı orada konulacaktır" dedi.Alaniçi köyü sakinlerinden Özcan Kesisi, "Yaz mevsiminde yoğun olarak yapılan yaylacılık faaliyetleri sonucu insanlar buradan sonbahara doğru gittikleri zaman, sakat ve işlerine yaramayan hayvanları yaylada bırakıyor. Bir aydır buraya yağan kar nedeniyle hayvanları başıboş bıraktılar, arızalı ve sakat olan hayvanları buralara bıraktılar. Atlar, köylüler tarafından besleniyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Köy yolunun ulaşıma açılmasından detay-Ekip araçları ve iş makinesinden detay-Ayağı kırık yılkı atından detay-Veteriner hekimlerin ayağı kırık atın yanına gidişinden detay-Yaralı atın kontrol edilmesinden detaylar-At ve kontrollerden detaylar-Atın beslenmesinden detay-Muş Belediyesi Veteriner Hekimi Semih Türkcan Röp.

-Alaniçi Köyü sakinlerinden Özcan Kesici Röp.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

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Kaynak: DHA