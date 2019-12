DHA YURT BÜLTENİ- 2

28.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:56

Otobüs şoförüne 'cep telefonu' dayağı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, toplu taşıma şoförü Harun Özer (39), iddiaya göre kendisini sıkıştıran araç nedeniyle manevra yaparken yol kenarındaki kadının eline çarpıp, cep telefonunun düşmesine neden oldu. Kadının 3 yakını, daha sonra otobüslerin son durağına gidip, Özer'i darbetti.Tarsus ilçe merkezi ve Bahçe Mahallesi arasında toplu taşıma görevi yapan Harun Özer, iddiaya göre kendisini sıkıştıran araç nedeniyle manevra yaparken bir kadının eline çarpıp, cep telefonunun düşmesine neden oldu. İsmi öğrenilemeyen kadın, otobüse binerek cep telefonunun kırılmasına tepki gösterdi. Bunun üzerine şoför, zararının şikayet hattı aracılığıyla karşılanabileceğini belirterek, telefon numarası ve aracın plakasını verdikten sonra olay yerinden ayrıldı. Özer'in kullandığı toplu taşıma aracına çevrede kimsenin olmadığı son durağa yanaşırken, genç kadının yakını olduğu öne sürülen kimlikleri saptanamayan 3 kişi el kaldırdı. Özer, adres tarifi soracaklarını sanarak durup kapıyı açınca, 3 kişiden biri tarafından dövüldü.'KAZA YAPAN SEN MİYDİN?'Kendisine 'Kaza yapan sen miydin?' diye soran 3 kişiye 'evet' yanıtını verdikten sonra darbedilmeye başlandığını anlatan Özer, "Evet demeye fırsat kalmadan direkt bana saldırdı, beni darp etti. Diğerleri onu tutarken ben kaçtım. Aracıma bindikten sonra tekrar geldi, yeniden darp etti. Karakola giderek, şikayetçi oldum. Özür dilediğim halde bana bunu yaptılar" dedi.

Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Akdeniz'e doğru yol aldı.Marmara Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisi, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.Akdeniz'e inen Rus savaş gemisi 'Azov'un boğaz geçişi sırasında, güvertede çok sayıda Rus askeri olduğu görüldü.

Midesindeki uyuşturucu, tomografi ve endoskopide tespit edildi

Adana'da havaalanında durumundan şüphelenilen İranlı S.R.'nin (58) midesindeki 49 paket halinde 775 gram eroin ve uyuşturucu hap, yapılan tomografi ve endoskopide ortaya çıktı. Hastaneye yatırılan şüpheli, midesindeki uyuşturucuları 4 günde doğal yollarda çıkarttıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.Uyuşturucu ticareti ve nakliyesine yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Havaalanı'nda hareketlerinden şüphelendikleri İranlı S.R.'yi gözaltına aldı. Hastanede beden muayenesi ve tomografi ile endoskopi çekimi yapılan şüphelinin midesinde 49 pakete rastlandı. Hastanede tedaviye alınan şüpheli, midesindeki paketleri 4 günde doğal yollardan çıkarttı. Mideden çıkan 49 paketi incelmeye alan polis, 775 gram eroin, 9 adet captagon hap ve bir gram metamfetamine rastladı. Ele geçirilen uyuşturucular, imha edilmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen S. R., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Taksimetre Grubu'ndan baba-kıza akülü sandalye Mersin'in Silifke ilçesinde engelli baba-kıza Türkiye'nin her yerinde üyesi bulunan Taksimetre Grubu üyelerince akülü tekerlekli sandalye ve gıda yardımı yapıldı.Mukaddem Mahallesi'nde oturan ve düşme sonucu felç kalarak yüzde 82 engelli raporu bulunan baba Kemal Kara (50) yatağa bağlı bir şekilde hayatını sürdürürken, bebeklikte geçirdiği beyin kanaması nedeniyle fiziksel ve zihinsel yüzde 98 engelli olan kızı Tuğçe Kara (16) tekerlekli sandalyeye ihtiyaçları için yardımlarına Taksimetre Grubu koştu. Taksimetre Grubu Kurucusu İlker Arkan ve Grubun Silifke Sorumlusu Mehmet Uğuz ve üyeleri Cemalettin Kaya, Deniz Çevik, yardıma muhtaç ailenin evine giderek akülü tekerlekli sandalyeyi anne Fatma Kara'ya (42) teslim etti. Sosyal Medya üzerinden oluşturdukları gurup sayesinde ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaya çalıştıklarını belirten Taksimetre Grubu Kurucusu İlker Arkan, "Bugünkü bu yardım Türkiye genelinde taksimetre üyelerinin yardımıyla yapıldı. Toplamda 4 adetti, 3 adedi ihtiyaç sahibine teslim edildi. Bizim bu kampanyamız 3 Aralık 2019 'da start aldı ve kısa zamanda bu seviyeye geldi. Simdi neticede bizler sağlıklıyız ve yarınlarımızın ne olacağını bilmiyoruz. Taksicilerimizin hassasiyetleri ile on günlük toplanan parayla bu sandalyeler alındı, hedefimiz her ay en kötü ihtimalle 2 aileye yardım etmek. Bizim bir projemiz daha vardı hastalarımız için tam teşekküllü yataklar almak" dedi.Annesi Fatma Kara, eşinin yatağa bağlı olduğunu, ikiz kızı Tuğçe'nin özel bakıma ihtiyacı olduğunu, diğer ikiz kızı Aslı Kara'nın da epilepsi hastası olduğu için okula gidemeyip özel eğitim aldığını, bu nedenle bir odada 3 engelli bireye bakmak zorunda kaldığını söyledi.Baba Kemal Kara da grup üyelerine teşekkür etti.

Öğrenciler, yaşlı ve engelli hastalara refakat ediyor Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, 'Topluma hizmet uygulamaları' dersi kapsamında örnek bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler, üniversitenin hastanesinde, gelen yaşlı ve engelli hastalara refakatçilik yapıyor.MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nce 'Topluma hizmet uygulamaları' dersinde 'Hastanedeki yol arkadaşım' projesi hayata geçirildi. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde öğrenim gören 2'nci ve 4'üncü sınıf öğrencileri, haftanın 5 günü, üniversitenin hastane girişinde yakalarına taktıkları refakatçi kartı ile bekliyor. Öğrenciler, yaşlı ve engelli hastaları, tekerlekli sandalye ya da kollarına girerek istedikleri servise kadar götürüyor. Öğrenciler, muayene, kayıt işlemleri, ödeme gibi yapılması gerekli işlemlerde de hastalara yardımcı oluyor. Hastaneye muayene olmaya gelen Elif Turgut (83), Bana çok yardımcı oldular. Memnun kaldım diye konuştu.MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, öğrencilerin sahip oldukları bilgilerin derste kalmaması ve topluma etki etmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirterek, Bu bağlamda birçok faaliyet yapıyoruz. Öğrencilerimiz çevreyle etkileşim içindeler. İleride bir gün onların da bu tür şeylere ihtiyacı olabilir. Evlatlarımızın bu bilince sahip olması beni mutlu ediyor. Vizyonumuz herkes tarafından algılanmış durumda. Öğrencilerimiz hastane içinde yaşlı ve engelli bireyler başta olmak üzere herkesin yardımına koşuyor. Her türlü ihtiyaçlarında onlara yardımcı oluyor. Projelerimizin Muğla içinde değil, ülke genelinde yaygınlaşmasını istiyoruz dedi.'BİZ DE YAŞLANACAĞIZ VE ENGELLİ ADAYIYIZ'MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Yağmur Can (20), Bizim için güzel bir farkındalık oldu. Elimizden geldiği kadar yaşlılarımız ve engellilerimize yardım ediyoruz. Biz de yaşlanacağız ve engelli adayıyız. Onlarla vakit geçirmek güzel oluyor diye konuştu.'ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN HAYAT TECRÜBESİ OLUĞUNA İNANIYORUM'MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği'nde görevli öğretim üyesi Zeynep Aydoğan da, Gelen hastaların aradıkları yere daha rahat ulaşmaları ve yardıma ihtiyacı olanları desteklemek amacıyla 36 öğrencimiz haftanın 5 günü görev alıyorlar. Öğrencilerimiz için hayat tecrübesi oluğuna inanıyorum dedi.

Ortaokul öğrencisi otomobille makas atarken duvara çarptı: 2 ölü - TEKRAR

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, ortaokul öğrencisi Baran Kaygusuz (13), izinsiz aldığı babasına ait otomobille makas atarak ilerlerken direksiyon kontrolünü yitirip, bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki Baran Kaygusuz ile İbrahim Çelikbilek (15) ölürken, 2 ortaokul öğrencisi de ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, 25 Aralık akşamı Mezopotamya Bulvarı'nda meydana geldi. Baran Kaygusuz, babasına ait 21 AK 097 plakalı otomobili ailesinden izinsiz alıp, 3 arkadaşıyla birlikte gezmeye çıktı. Aşırı hız yapıp, makas atarak ilerlediği öne sürülen Baran Kaygusuz, Mezopotamya Bulvarı'nda otomobilin kontrolünü kaybetti. Otomobil, bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi.Kazada, 4 arkadaş, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Baran Kaygusuz, İbrahim Çelikbilek, Mehdi Zan (15) ve ismi öğrenilemeyen arkadaşları, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Baran Kaygusuz ve İbrahim Çelikbilek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.Yaşamını yitiren 2 öğrenci gözyaşlarıyla toprağa verilirken, kazada yaralanan Mehdi Zan ile ismi öğrenilemeyen öğrencinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

