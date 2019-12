DHA YURT BÜLTENİ - 2

24.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:30

Manavgat'taki suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, haksız çıkar sağlamak için örgüt oluşturdukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Manavgat'ta haksız çıkar sağlamak amacıyla örgüt oluşturdukları ve birçok insanın yasadışı yollarla gayrimenkullerine el koydukları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan araştırma, teknik ve fiziki takip sonucunda aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu E.B., K.B., A.B., V.B., A.R.Ö., A.A., V.E. ile M.A.'yı cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlarda gözaltına aldı.Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında dün sabah Manavgat Adliyesi'ne getirildi. Kaçakçılık ve organize suçlar savcısı tarafından sorgusu yapılan şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gece yarısına kadar hakime ifade veren şüphelilerden E.B., K.B., A.B., A.R.Ö., A.A. ile M.A. 'haksız kazanç elde etmek için suç örgütü kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'tefecilik' suçlarından tutuklanırken, V.B. ve V.E. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Prof. Dr. Türkez: Bordan alzheimer ve parkinson tedavisi için ilaç yaptık Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Türkez, alzheimer ile parkinsonun önlenmesi ve tedavisinde kullanılması için bor madeninden ilaç yaptıklarını belirtti. Türkez, uluslararası patentini aldıkları ilacın klinik çalışmaları için müracaat ettiklerini açıkladı.ETÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Prof. Dr. Hasan Türkez, TÜBİTAK tarafından organize edilen 'Bilim Söyleşileri' kapsamında, Erzurum'un merkez Palandöken ilçesindeki Saltukbey Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu. Okulun çok amaçlı spor salonunda bor madeni konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Türkez, "Borla ilgili çalışmalar önceki yıllara göre arttı. Bunun en önemli sebeplerinden biri Uluslararası Bor Araştırma Enstitüsü'nün kurularak çalışmaların koordine edilmesi, bor konusunda hazırlanan projelerin desteklenmesi. Türkiye'de artık 'Bor üzerine çalışıyorum, destek bulamıyorum' diye bir şikayet kalmayacak. Ülkemiz, hükümetimiz borun farkında. Ülke için katma değer sağlayacak konuların projelendirilmesi, ilgili kurumlara sunulması önemli. Artık bor konusunda dünyada rezervde söz sahibi olduğumuz gibi bilimde de söz sahibi olacağımız günü bekliyoruz" dedi. 'BORUN FAYDALARINI KEŞFETTİK'Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Türkez, borun, insan vücudundaki antioksidan savunma sistemini güçlendirdiğini, vitamin özelliğini keşfettiklerini söyledi. Bu alandaki çalışmalarını Almanya'da yayımladıklarını aktaran Türkez, uluslararası ekiple çalıştıklarını vurguladı. Türkez, "Öğrencilerim, arkadaşlarımla bu madenin faydalarını keşfettik. Dünyadaki kuruluşlar boru zehirli madde olarak gösterirken, biz borla ilgili deney hayvanlarında yaptığımız çalışmalarda, beyin fonksiyonlarını değerlendirecek çalışmalar yaptık. Bor verdiğimiz hayvanların bilişsel fonksiyonlarının çok raha hızlı olduğunu gördük. Bor verdiğimiz hayvanların bizim 'puzzle' dediğimiz, laboratuvarda kullandığımız labirentlerde çok daha başarılı oluyor. Bor vermediğimiz hayvanların yol bulmakta zorlandıklarını tespit ettik" diye konuştu. 'ULUSLARARASI PATENTİNİ ALDIK'Deney hayvanları üzerinde yaptıkları araştırma sonucundan yola çıkarak, alzheimer ve parkinson hastalıklarının tedavisinde kullanılacak ilacı da keşfettiklerini belirten Prof. Dr. Hasan Türkez, şunları söyledi: "Önce borlu bileşiklerin insandaki biyolojik etkilerini ortaya koyduk. Borun öncelikli olarak antioksidan sistemini desteklediğini deney hayvanlarında yaptığımız çalışmalarda bilişsel fonksiyonlarını çok ileri düzeyde geliştirdiğini bilimsel araştırmalarla gördük. 6 senedir uluslararası ekiple alzheimer ve parkinsonun önlenmesinde tedavisinde kullanılabilecek bor içeren farmakolojik formülasyonu hazırlardık, uluslararası patentlerini aldık. Klinik çalışmalar için başvuru sürecimiz önceki ay itibarıyla başladı. İnsan denemeleri noktasındayız. İnsanlardan alacağımız neticeler doğrultusunda ümit ediyorum ki bor içeren ilaçlar yakın zamanda sağlıkla ilgi eczanelerde yerini almaya başlayacak."

50 yıldır bıyıklarını kesmiyor, fötr şapkasını da sadece yatarken çıkarıyor Karaman'ın Ermenek ilçesinde çiftçi Mehmet Etci (69), 50 yıldır fötr şapkasız dışarı çıkmıyor, bıyıklarını da kesmiyor. Çevresinde 'pala bıyıklı fötrlü Mehmet' olarak tanınan Etci, "Babam fötr şapkalıydı. Ondan esinlenerek 50 yıldır fötr şapka takıyorum. Yine 50 yıldır da bıyıklarımı kesmiyorum, çene hizasından kısaltıyorum. Fötr şapka takmadan da dışarı çıkmıyorum. Hatta evde bile sadece yatarken fötr şapkamı çıkartıyorum" dedi.Ermenek ilçesi Akçamescit Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Mehmet Etci, başından çıkarmadığı fötr şapkası ve bıyıklarıyla dikkat çekiyor. 50 yıldır fötr şapka taktığını ve bıyıklarını kesmediğini belirten Mehmet Etci, "Rahmetli babam Ahmet Etci, fötr şapka takardı. Ben de ondan esinlenerek 50 yıldır fötr şapka takıyorum. Dışarıya fötr şapkasız çıkmadığım gibi, evde de yine fötr şapkayla oturuyorum. Sadece yatarken çıkarıyorum. Yine 50 yıldır da bıyıklarımı kesmiyorum. Çene hizasından kısaltıyorum. Bıyıklarım ve fötr şapkamdan memnunun. Çevremde de beni 'pala bıyıklı fötrlü Mehmet' olarak bilirler."Doğal bir yaşam sürdürdüğünü ifade eden Etci, "Olduğum gibi görünmeyi seviyorum. İlerleyen yaşıma rağmen halen küçükbaş hayvanlarını kendim dağın eteklerinde otlatıyorum" dedi.Akçamescit Mahalle Muhtarı Musa Küççük de Mehmet Etci'yi hep fötr şapkası ve pala bıyıklarıyla tanıdığını söyledi. Küççük, "Mehmet Amcamız, bizim mahallemizde oturuyor. Yaklaşık 35- 40 yıldır kendisini tanıyorum. Hep fötr şapkalı ve pala bıyıklıdır. Herkesin sevgisi kazanmış bir kişidir. Mahalleli hep 'Fötrlü Amca' diye hitap eder" ifadelerini kullandı.

Taksicinin 'kardan adamı' ilgi görüyor

Erzurum'da taksi durağının önüne her yıl yaptığı kardan adamı bu yıl da yağan ilk karla yapan taksici Lütfü Bakan, "Ona gözüm gibi bakıyorum" dedi.Merkez Palandöken ilçesindeki Hükümet Konağı karşısında taksicilik yapan 3 çocuk babası Lütfü Bakan (74) şehrin simgelerinden biri haline gelen kardan adamı yapmak için aracı ile taksi durağı önüne kar taşıdı. Lütfü Bakan, karları sıkıştırıp el emeğiyle bir heykeltıraş gibi ince ince işleyerek kardan adam yaptı. Yaklaşık bir hafta boyunca emek harcadığı ve ayağında kayak olan 3 metre boyundaki kardan adam, alışılanın dışında olması nedeniyle yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Kardan adamın atkı ve beresini ihmal etmeyen Bakan, halkın gösterdiği ilgiden de memnun. Her kış yaptığı geleneksel kardan adamı bu yıl da yapmanın mutluluğu içinde olduğunu söyleyen Bakan şunları söyledi: "Eşim öldükten sonra yaşantımın çoğunu durakta geçiriyorum. Devlet memurluğundan emekli olduktan sonra taksicilik yapmaya başladım. Yıllar önce durakta canım sıkılıp kardan adam yapınca büyük ilgi gördü. O yıldan sonra her kar yağışında durağın önünde çevrenin karını biriktirip kardan adam yapıyordum. Ancak bu yıl yağan ilk kar az olunca aracımla çevreden toplamaya çalıştım. Biriktirdiğim kar yığınını el becerimin olması nedeniyle kardan adama çeviriyorum. Kardan adamın ayağına da kayak yapıyorum. Bu Erzurum'un bir simgesidir. Buradan geçip kardan adamı gören herkes onunla fotoğraf çektiriyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Kardan adama gözüm gibi bakıyorum."

