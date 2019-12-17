DHA YURT BÜLTENİ - 2

17.12.2019 09:14 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:14

Tarihi binada yangın korkuttu

İzmit'te kaymakamlığa ait tarihi ahşap binada çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay sabah saat 07.15 sıralarında İzmit Kozluk Mahallesi Dut Sokak üzerindeki İzmit Kaymakamlığı'na ait 2 katlı ahşap binada meydana geldi. Kocaeli Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi olarak hizmet veren binadan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, 2'nci katta henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile söndürülürken, mesai saatlerinin henüz başlamamış olası bir faciayı engelledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------Olay yerinden görüntülerEkiplerin çalışmalarıDetay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Palandöken'de kar üstünde bisiklet keyfi

Erzurum'daki Palandöken Dağı'na bisikletleriyle çıkan DADAK Doğa Sporları Kulübü üyeleri, kayakçıların kullandığı 7 kilometrelik pistten pedal çevirerek indi. Palandöken'de yapılan faaliyetleri her geçen gün daha çeşitlendirdiklerini söyleyen DADAK Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, "Karda bisiklet sürmenin keyfini herkes yaşamalı" dedi.Merkez Yakutiye ilçesindeki kulüp binasından saat 09.30'da toplanarak Palandöken Kayak Merkezi'ne çıkan sporcular, 2 bin 200 metredeki gondol istasyonun yanındaki teleferiğe bisikletleriyle bindi. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 600 metresine kadar çıkan 8 bisikletli genç, vadi içerisinde 7 kilometre uzunluğundaki A-1 kayak pistinden pedal çevirerek inişe geçti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Palandöken'de yaklaşık 15 dakika süren iniş sırasında büyük bir adrenalin yükleyen gençler, çığlıklar atarak turu tamamladı.Palandöken'de yapılan faaliyetleri her geçen gün daha çeşitlendirdiklerini söyleyen DADAK Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin şunları söyledi: "Geçtiğimiz günlerde Palandöken'de Erzurum Büyükşehir Belediyesi'yle açtığımız buz tırmanış parkından sonra şimdi de yeni bir etkinlik olarak karda bisikleti başlatıyoruz. Erzurum şehir merkezinden bisikletlerimize binip 5 kilometre uzaklıktaki Palandöken'e kadar pedal çevirdik. Burada teleferiğe bisikletlerimizle binip 2 bin 600 rakıma çıktık. Burada son hazırlıklarımızı yapıp kayak yaparak gibi aşağı doğru inişe geçtik. Muhteşem bir duygu. Bu duyguyu herkesin yaşamasını istiyoruz. Kar kalitesinin çok iyi ve bisikletlerin tekerlerinin de kalın olmasından dolayı hiç zorlanmadan aşağı iniyoruz. Düştüğünüzde ise zemin karla kaplı olduğu için hiçbir şey olmuyor. 10-12 Ocak tarihleri arasında yapacağımız buz festivalinde karda bisiklet etkinliği de olacak. Bu inişimiz aslında bunun bir provası gibi. Gerekli güvenli ekipmanları olan herkes bu etkinliğimize eşlik edebilir. Normal bir sürüşten çok bir farkı yok. Sadece dik eğimlerde biraz dikkat etmek gerekiyor. Onun haricinde normal mavi pist diye adlandırılan yerden bisiklet kullanmayı bilen herkes inebilir. Hedefimiz Palandöken'de yüzlerce kişi ile birlikte bisikletle iniş yapmak."

Görüntü Dökümü-------------Bisikletlilerin şehir merkezinden Palandökene çıkması -Palandöken Kayak merkezine çıkarken çekilen detaylar-Bisikletlilerin telesiyeje binerek Palandöken dağına çıkması -Bisikletleriyle Palandöken Kayak merkezinden aşağaı inmeleri-Drone ile çekilen detaylar-Mustafa TEKİN ile röp

Haber: Turgay İPEK - Kamera: ERZURUM,

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Zirvede zevkli ders

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de sezonun açılmasıyla birlikte, Spor Bilimleri öğrencilerinin en çok sevdiği kayak dersleri de başladı. Bir hafta boyunca gruplar halinde üniversiteye ait otobüslerle Palandöken'e taşınan öğrenciler, burada sabah 3, öğleden sonra da 3 olmak üzere toplam 6 saat kayak dersi alıyor. Üniversiteye ait kayak malzemelerini Palandöken'deki Karspor tesislerinde giyinen öğrenciler, bir otelin lift ve pistlerini hiçbir ücret ödemeden kullanıyor.Adana, Mersin, İzmir, Aydın ve Antalya gibi sıcak bölgelerden Erzurum'a gelen ve ilk kez kayakla tanışan üniversite öğrencileri, yıllarını bu spora veren milli takım eski sporcuları olan öğretim üyeleri Atakan Alaftargil, Tuğrulhan Şam, Davut Budak ve Orcan Mızrak tarafından eğitiliyor. Her yıl 2'nci sınıf öğrencilerine bir hafta kayak dersi verdiklerini belirten kayak öğretmenlerinden Orcan Muzrak, "Spor Bilimleri'nden kayağı öğrenmeden mezun olan bir tek öğrenci yok. Buradan mezun olup okullarda görev yapacak olan öğretmenlerimiz de imkanları varsa öğrencilerine kayak öğretebilecek. Hayatında hiç kayak yapmayan öğrenci, 2 günde kayağı öğrenip tek başına kayak yapabilecek duruma geliyor. Bugüne kadar binlerce öğrenciye kayak yapmasını öğreterek bu sporu da geliştirmiş oluyoruz" diye konuştu.Hayatında ilk kez kayak yaptığını söyleyen Rizeli Şeyda Onurer, "Kayak dersini Palandöken'de uygulamalı göreceğimizi duyarken çok heyecanlandım. Otobüslere buraya geldik. Hepimize kayak kıyafeti giydirip piste çıkardılar. Hocalarımızın söylediklerini yapmaya çalıştık ama ilk ders olduğu için bazen zorlandık. Ama her kayışta daha iyi olduk. Bu sporu tam öğrenirsem sanırım bırakmam devam ettiririm" dediKayak öğretmenleri gözetiminde ders alan öğrencilerden bazıları hızlarını kontrol edemeyince ya düştü ya da arkadaşlarına çarparak küçük kazalara neden oldu. Palandöken'de ders alan öğrencilerin çok şanslı oduğunu söyleyen Adanalı Ömer Aydın ise, "Ben de hayatımda ilk kez ayağıma kayak takıyorum. Çok eğlenceli. Hocalarımız sayesinde bunu kısa sürede öğreneceğimize inanıyorum. Çünkü bizden önce birçok arkadaşımız da bizim gibi düşe kalka öğrenmişler. Ayrıca kayağı öğrenmek için insanlar bir sürü para harcarken biz hiçbir ücret ödemiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Palandöken Kayak merkezinden detay -Kayak eğitiminden detay-Kayak eğitiminde düşe n öğrencilerden detay-Öğrenciler ile röp-Orcan Mızrak ile röp-Atakan Alaftargil ile röp-Drone ile çekilen detaylar

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı - 2 İzmir'in Urla ilçesi Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem imamları ile telefonla görüştüğü ileri sürülen Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, ifadesi alınmak üzere adliyeye çağırıldı. Oğuz, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile Nöbetçi Mahkeme'ye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Oğuz, 'FETÖ silahlı terör örgütünene üye olmak' suçundan tutuklandı.SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTITutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, cezaevine gönderilmeden önce, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ailesi ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşan Oğuz, açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi: 'Bu yola çıkarken kendimi ve ailemi sizlere emanet ediyorum demiştim. Ailem önce Allah'a sonra sizlere emanet. Vatanım, bayrağım, Cumhuriyetim ve Mustafa Kemal Atatürk hepimize emanet. Biraz beni özleyeceksinizi ama ben sizleri çok özleyeceğim. Kalın sağlıcakla...'

Görüntü Dökümü-------------Paylaşıma ait fotoğraf

HABER: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Muş'ta 15 Temmuz'u işaret diliyle anlattılar

Muş Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, '15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ni işaret diliyle anlattı. Şehitlerin isimlerinin okunarak anıldığı programda şiirler okundu, türküler söyledi. Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen program, okulun konferans salonunda gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Güler, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ne ilişkin hazırlanan slayt gösterisinin ardından şehit ve gazilerin ismi tek tek okundu. Öğrencilerin 15 Temmuz'u işaret diliyle anlatmasının ardından şiir ve türküler okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, "Öğrencilerimiz işaret diliyle 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ni anlattılar. Belki de bu, Türkiye'de bu anlamda yapılan ilk programdır. Gerçekten öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Çok güzel bir şekilde hazırlanmışlar. Hepimize burada duygulu anlar yaşattılar. Tebrik ediyoruz" dedi.15 Temmuz'un destansı bir mücadelenin adı olduğunu belirten Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Menduh Astan, 15 Temmuz'da canlarını feda ederek şehit olan kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bu düşünce ve ruhu öğrencilerimize aşılamak ve gelecek nesillere taşımak düşüncesiyle bu programı düzenledik" diye konuştu.15 Temmuz'la ilgili sözlerin yetmediğini ve işaret diliyle anlattıklarını belirten öğrencilerden Elif Yalçın, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ile ilgili güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Sözlerimiz yetmedi, işaret diliyle 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ni anlattığımıza, güzel bir işe imza attığımıza inanıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü-------------15 Temmuz anısına hazırlanan slayt gösterisinden detay-Katılımcı ve öğrencilerden detay-Öğrencilerin şarkı ve şiirler eşliğinde işaret diliyle anlatımın detaylar-15 Temmuz kahramanlarının isimlerinin okunmasından detay-Öğrencilerin 15 Temmuz kahramanlarının resimlerini ellerinden taşımasından detay-İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin Röp.-Öğrenci Elif Yalçın Röp.-Bir diğer okul öğrencisi Röp.

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

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Kaynak: DHA