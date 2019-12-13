DHA YURT BÜLTENİ-2

13.12.2019 08:51 | Son Güncelleme: 13.12.2019 08:51

Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda daha önce farklı bölgelerde silahlı faaliyetlerde bulunduğu ve örgüt adına hücre yapılaşması içinde olduğu öne sürülen Suriye ve Iraklı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde farklı bölgelerde silahlı faaliyetlerde bulunduğu, örgüt adına hücre yapılaşması içinde olduğu ve önümüzdeki süreçte de eylem yapabilecekleri yönünde istihbarat alındığı 4'ü Suriye, 2'si Irak uyruk 6 şüphelinin adresini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararı çıkartmasının ardından şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü------------------------Özel harekat polislerinden görüntüTEM polisinin demir kapının üzerinden atlamasıPolislerin evin bahçesine girmesiPolislerin "Aç kapıyı" diye bağırmasıPolislerin eve girmesiPolis araçlarından görüntüGözaltına alınan şüphelinin zırhlı polis aracına bindirilmesiGözaltına alınan şüphelilerin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmesiHaber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

==================================Otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada

Konya'da otomobilin çarptığı motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Kaza, dün saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Cemil Çiçek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Oğuz Alper Yalvaç (18) idaresindeki 42 ABL 989 plakalı motosiklet ile Mert Güzel'in (21) kullandığı 06 BGL 701 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpma etkisiyle motosikletten fırlayan Yalvaç ile motosiklette yolcu olarak bulunan Hüseyin Errdoğan (15) yaralandı. Başlarında kask bulunan her iki yaralıda ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bir restorantta çalıştığı öğrenilen Oğuz Alper Yalvaç'ın ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü Mert Güzel ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü: ---------------------------Kaza anını gösteren güvenlik kamera görüntüleriKazaya karışan otomobilden detaylarKazanın meydana geldiği yoldan detayHaber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Bursa'da 230 polisle dev asayiş uygulaması

Bursa'da metro istasyonları ve çevresinde vatandaşların güvenliğinin en üst seviyede sağlanması amacıyla 230 polis ekibiyle yapılan denetimde çok sayıda kimlik sorgusu yapılırken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre yılbaşı öncesi yapılan denetimlerini arttıracağı belirtildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini arttırdı. 230 polisin katıldığı uygulamada mesai bitiş saatinde metro istasyonlarında, vagonların içerisinde ayrıca metro istasyonları çevrelerinde uygulama yapıldı. Vatandaşların güvenliği için yapılan uygulamada 643 kişinin Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken üst ve çanta aramaları da yapıldı. Yılbaşı öncesi uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü-Metro girişlerinde yapılan uygulamadan detay-Metronun içinden detay-Polis ekipleri detay-Vatandaşlardan detay-Genel, detay görüntüHaber: İsmail Hakkı SEYMEN -Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Mezrada oyuncak ve kışlık mont-bot dağıttı

Kars'ta geçtiğimiz yıllarda sosyal medya üzerinden başlattığı 'Bir Oyuncak da Sen Ver' kampanyasıyla 10 bin çocuğa el uzatan Taner Güneş, Kağızman'a 23 kilometre mesafedeki Kuruyayla köyü Çiftlik mezrasına yardım götürdü. Yanında getirdiği malzemeleri okula taşıdıktan sonra çocuklarla birlikte yaş pasta kesen Güneş, daha sonra oyuncak, bot, mont ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Karslı Taner Güneş, 1.5 yıl önce sosyal medya üzerinden başlattığı 'Bir Oyuncak da Sen Ver' kampanyasıyla çocuklara el uzatmaya devam ediyor. Kars'ın 382 köyünden 170'ine giderek oyuncak dağıtan Güneş, son olarak Kağızman ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki Kuruyayla Köyü Çiftlik Mezrası'ndaki çocukları sevindirdi. Sabah erken saatlerde aracına yüklediği hediyeleriyle yola çıkan Güneş, mezraya ulaştıktan sonra okula gitti. Öğrencilerle buluşan Güneş, hediye paketlerini açmadan önce birlikte yaş pasta kesti. Çocuklara pasta ikram eden Güneş, daha sonra yap-boz, hikaye kitabı, kırtasiye malzemeleri, balon uçak, zeka küpü ve bot-monttan oluşan hediyelerini dağıttı. Kars'ta 1,5 yıl önce başlattıkları kampanyayla çocukları sevindirdiklerini söyleyen Güneş, "Takipçilerim ve gönüllülerin gönderdiği ayakkabıları, montları, oyuncakları, kırtasiyeleri köy köy dolaşıp çocuklarımıza dağıtıyoruz. Bugün de Kars'ın Kağızman İlçesinin Kuruyayla Köyünün Çiftlik mezrasına geldik. Karlı dağları aştık da geldik. Çocukların mutluluklarına ortak olduk. Çocuklarımız güldükçe bizler daha çok mutlu oluyoruz, bizler daha çok hırslanıyoruz ve azimleniyoruz. Çocuk gülerse gerçekten dünya güler. Oyuncaksız çocuk kalmasın diyerek başladık yollara çünkü dünyayı aslında iyilik kurtaracak" dedi. Öğrencilere nasihatlerde de bulunan Güneş, "Bakın çocuklar güzel bir zaman geçirdik. Sizlere çeşitli hediyeler getirdik. Bizler bunların karşısında sizlerden bir şeyler istiyoruz. Birincisi asla yabancı insanlara yaklaşmayın. Aileniz yokken ailenizden izinsiz komşunuza ve akrabanıza bile gidemezsiniz. İzin alacaksınız. Nasıl ki okulda öğretmeninden izin alarak lavaboya gidiyorsan evde de annenden babandan izin alacaksın. Biz bunların karşılığında sizlerden bol bol kitap okumanızı, derslerinizi yapmanızı ve kariyer sahibi olup mesleğinizi elinize almanızı istiyoruz. Bunlar size birer armağan ama aynı zamanda bir borç. Borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz? İnşallah sizlerde memur olacaksınız, mesleğinizi elinize alacaksınız sizlerde başka kardeşlerinize armağan ederek borcunuzu ödeyeceksiniz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Köye varış-Okula varış-Taner Güneş'in eşyaları araçtan alması-Okula götürmesi-Konuşması-Yaş Pasta kesimi-Kırtasiye malzemelerinin dağıtımı-Mont ve bot dağıtımı-Muhabir Bedir Altunok'un anonsu-Taner Gönüş ile röp.-Öğrencilerin konuşmaları-Okul dışında topla fotoğraf çekimi-Öğrencilerin okuldan evlerine doğru gitmeleriHaber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS, =======================================

Ziraat fakültesi öğrencilerinden 'böcek' sergisi

ATATÜRK Üniversitesi Ziraat Fakülkesi Bitki Koruma Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri, yurdun çeşitli bölgelerinden topladıkları böcekleri sergiledi. 42 öğrencinin topladığı 2 bin 500 adet böceğin yeraldığı sergi büyük ilgi gördü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğrencileri yaz aylarında staj yaptıkları şehirlerde doğada bulunan böcek türlerini topladı. Böcekleri iğneye takarak kuruttuktan sonra etiketleyen öğrenciler, sergiye hazır hale getirdi. Kelebek, çekirge gibi bir çok çeşit böcek türünden 2 bin 500 böceğin sergisi Ziraat Fakültesi salonunda açıldı. Öğrenciler, doğadan topladıkları böcekler hakkında davetlilere bilgi vererek fayda ve zararlarını anlattı. Akademisyen ve öğrencilerin gezdiği böcek sergisine ilkokul öğrencileri de büyük ilgi gösterdi. Erzurum'daki ilkokullardan 600 öğrenci sergiyi gezerek böcekler hakkında bilgi aldı ve kelebek yakalamanın yollarını öğrendi. Bitki Koruma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur, amaçlarının çevre bilinci oluşturmak olduğunu söyledi. Öğrencilerin yaz döneminde Türkiye'nin farklı bölgelerinden topladıkları böcek materyalleriyle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Çalmaşur, "Çevre bilincini aşılamak için böceklerin ya da mikrorognaizmaların bitkilerin zararlı olmadıklarını, tabiatın bir parçası olduklarını, biyolojik çeşitlilik açısından olmaları gerektiğini anlatmak istedik. Ülkemiz biyoçeşitlilik açısından zengin bir ülke. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü olarak öceliğimiz çevre bilincinin aşılanmasıdır. Öğrencilere şunu söylüyoruz. Bitki koruma bölümü öğrencileri mutlaka çevreci olmak ve çevreyi korumak zorunda olmalıdır. Kimyasal ilaçlarla onları öldürmek yerine, kontrol etmek yönlendirmek gibi çalışmamız olmalı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sergi salonundan genel görüntü-Sergilenen böceklerden genel ve detaylar-Öğrencilerin böcek sergisiyle ilgili konuşması-Sergide yeralan böceklerden detay görüntüler-Prof. Dr. Önder Çalmaşur ile röp-İlkokul öğrencilerinin sergiyi gezmeleriHaber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM, =======================================

Mahsur kalan köpeği iple yanına inerek kurtardı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde çiftçi Ali Sabuncu (63), havlama sesiyle fark ettiği dere yatağının yamacında mahsur kalan köpeği, ağaca bağladığı iple yanına inip kurtardı. Aç ve bitkin olan köpeği besleyen Sabuncu, daha sonra köpeği doğaya bıraktı. Sabuncu'nun köpeği kurtarma anı da cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sabuncu "Onun da bir can taşıdığını düşünüp, iple bulunduğu yere inip kurtardım"dedi.Ermenek'te Meydan Mahallesi'nde oturan Ali Sabuncu, eşi Şenay Sabuncu ile birlikte 07 Aralık Cumartesi günü Yarasaköprü mevkiindeki bağ evine gitti. Burada bahçesinin bakımı yapan Sabuncu, köpek havlama sesi duydu. Çevredeki bahçelerden geldiğini düşünen Sabuncu, bahçedeki işlerini tamamladıktan sonra evlerine döndü. Pazar günü tekrar bağ evine giden Sabuncu, yine aynı köpeğin sesini duydu. Etrafı kontrol eden Şenay Sabuncu, havlayan köpeğin dere yatağının yamacında mahsur kaldığını gördü. Durumu eşine anlattı. Kendisi de köpek besleyen Ali Sabuncu, ağaca bağladığı iple dere yatağının yamacına inip, mahsur kalan köpeği kurtardı. Aç ve bitkin olan köpeği yukarı çıkartıp, besledikten sonra doğaya bıraktı. Yaşadıklarını anlatan Ali Sabuncu, şunları söyledi: "Cumartesi günü bahçede çalışıyordum. Köpeğin havlama sesi duydum. O gün aldırış etmedik. Çünkü etrafımız bağ ve bahçe oralardan geldiğini sandık. Ertesi gün tekrar aynı köpek sesini duyunca eşim etrafı kontrol edip, köpeğin mahsur kaldığını gördü. Bende onunda bir can taşıdığını düşünüp, iple bulunduğu yere inip kurtardım."Köpeğin yanına indiğinde saldırabilir düşüncesiyle tedirgin olduğunu belirten Sabuncu " Yanına ulaştığımda, tepkisini ölçmek için yanımda götürdüğüm ekmeği önüne attım. Tepki vermedi. Bitkin ve açtı. Sonra başını okşadım. Saldırgan yapısı olmayınca iple tırmanarak yukarı çıkardım. Ben köpeği yukarı çıkardığım sırada yukarda bir köpek havlıyordu. Adeta onu yukarı çağırıyordu. Köpeği yukarı çıkartım. Açtı olduğu için besledim, sonra da bıraktım." diye konuştu.

Görüntü Dökümü ----------------Köpeği kurtarma anı Ali Sabuncu detayAli Sabuncu'nun kendi köpeğini sevmesi, beslemesi Sabuncu röp.Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA))======================================

'Çorba parasına döner olmaz'

Türklerin dünyaya yaydığı milli lezzetlerin başında gelen 'et döner'in ucuza satılması tartışmalarına katılan Erzurumlu Recai Emeç, "Çorba parasına döner olmaz. Dönerin lezzeti kaliteli etten olur" dedi.Deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Erzurum yaylalarında doğal beslenen kuzu etinden 55 yıldır döner yaptıklarını söyleyen Recai Emeç, baba mesleğini hakkı ile sürdürdüklerini söyledi. Türkiye'de en iyi döneri yaptıklarını iddia eden Emeç, halkın ucuz ve merdiven altı döner satan yerlerden uzak durmasını istedi. Bu dönerlerin insan hayatını olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Recai Emeç, "Bu bizim baba mesleği. 55 yıldır hizmet veriyoruz. Yapılan bazı araştırma ve gurmelerin ifadelerine göre 'Türkiye'de en 10 iyi döner' arasında birinci gösterildik. Bunun en büyük nedeni ise kaliteden hiçbir zaman ödün vermedik. Biz dönerde, yaylada tamamen organik beslenen kuzu eti ve kendi yağını kullanıyoruz. Harici bir yağ kullanmıyoruz. Danadan döner yapanlar ise kuyruk yağı kullanıyor. O da güzel ama bunun haricinde bazaları böbrek, kavram ve iç yağ dediğimiz sabun sanayide kullanılan yağların yüzde 50'isini etin içine katarak porsiyonu 10 liradan satıyor. Bu büyük bir tehlike. Unutulmasın ki çorba parasına döner yenilmez" diye konuştu.Yaptıkları dönerde bölgede yetişen mor koyun ırkından kuzuları tercih ettiklerini sözlerine ekleyen Recai Emeç, "Kesilen etleri birkaç gün dinlendiriyoruz. Sonra kendimize ait bir salamura ile şişe takıp yine kendimize ait bir şekilde keserek servis ediyoruz. Etlerde kuzunun genellikle bud, kürek ve döş kısmını kullanırız. Ette kuzunun kendi yağından baka hiçbir yağ bulunmaz. Kargo ile Türkiye'nin dört bir tarafına paket olarak gönderiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Döner kesiminden detay -Kesilen dönerin müşterilere servis edilmesi-Müşteriler ile röp-Hümeyra Pardelinin anonsu ve Recai Emeç ile röp-Dönerin yapılışı ve Recai Emeç'in anlatması

Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

Kaynak: DHA