DHA YURT BÜLTENİ - 2

Doğu'da göletler buz tuttu

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan soğuk hava sebebiyle Sivridere Sulama Barajı Göleti buzla kaplanırken, Ardahan'ın Posof ilçesinde ise köy meydanlarındaki hayvan sulakları dondu.

Kar yağışının yerini ayaz ve soğuğa bıraktığı Oltu ilçesinde Dr. İbrahim Hakkı Ekinci başkanlığındaki doğaseverler, arazide gezi düzenledi. 5-6 yıldan beri bölgede geziler yapan Ekinci ve ekibi, kar yağışının durmasından sonra Çamlıbel Mahallesi kırsalına tur düzenledi. Soğuk hava altında bölgeyi gezen doğaseverler, sulama amaçlı yapılan Sivridere Baraj Gölü'nün buzla kaplandığını gördü. Doğaseverler, dik yamaç sebebiyle inemedikleri gölün buz tabakasını attıkları taşlarla kontrol etmeye çalıştı. Dr. İbrahim Hakkı Ekinci ayaz sebebiyle göletin buzla kaplandığını söylerken, doğa yürüyüşüne ilk kez katılan Yalçın Çakal, "Göl buz tutmuş, enterasan şekiller oluşmuş. Müthiş bir doğal güzellik var, herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.

Emekli öğretmen Osman Aslan ise su seviyesinin çok düştüğü gölün buz kaplandığını belirterek, "Çamlıbel Köyü'nün üzerinde bulunan gölete geldik. Su seviyesine bakılırsa çok düşüş var. Belli ki bu kuraklık buraları da etkiledi. İnşallah güzelce bir kar yağar da Oltu'muza baharda bu göletten su verilir, şu anki durum içler acısı denecek kadar az su resmen dibe vurmuş" diye konuştu. HAYVAN SULAKLARI DONDUArdahan'ın Posof ilçesinde ise geceleri etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle köylerdeki hayvan sulakları dondu. Türkgözü Köyü'nde hayvanların su içmesi için yapılan sulakların buz tutması sebebiyle üreticiler sıkıntı yaşıyor. İmece usülü sulakların buzunu kıran köylüler, hayvanların su içmesini sağlıyor. Köylüler bir taraftan donan çeşmeleri tüp ateşiyle ısıtmaya çalışırken, bir taraftan da kürek ve çekiçlerle sulaklardaki buzları kırıp temizlemeye çalışıyor. Vatandaşlar, "Henüz kar yağmayan bölgede geceleri soğuk hava etkili oluyor. Hayvanlarımızın su içtiği sulaklar dondu. Tüp yakarak çeşmeleri ısıtmaya çalışıyoruz. Sulaklardaki buzları temizlemek için çalışıyoruz" dedi.

Baki Can İzmir'de sağlığına kavuşuyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde, doğuştan 'ayrık omurga' olarak bilinen 'Spina Bifida' hastalığına bağlı 'Nöropatik Mesane Disfonksiyonu' teşhisi konulan 6 yaşındaki Baki Can Sarsılmaz, hayırseverlerin 100 bin TL desteğiyle omurilik sinirlerindeki yapışıklığa son verecek ameliyatı oldu. Ameliyat için İzmir'e geldiklerini söyleyen anne Melike Sarsılmaz, Baki Can'ın okula gitmek için gün saydığını söyleyerek destek olan bağışçılara teşekkürlerini iletti. Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan Melike (32) ve Adnan Sarsılmaz (40) çiftinin 4 çocuğundan 3'üncüsü Baki Can Sarsılmaz, 6 yıl önce halk arasında 'bel açıklığı' olarak bilinen hastalıkla dünyaya geldi. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'ayrık omurga' olarak adlandırılan 'Spina Bifida' hastalığına bağlı 'Nöropatik Mesane Disfonksiyonu' teşhisi konulan Baki Can'a, 3,5 yaşına kadar, 2 kez bacağından, 2 kez de belinden olmak üzere toplam 4 ameliyat yapıldı. İsteğe bağlı sigortası olan ve pazarcılık yaparak evinin geçimini sağlayan baba Adnan Sarsılmaz, yaşı ilerledikçe yürüme güçlüğü çeken, idrarını ve dışkısını kaçıran oğlu Baki Can'ın yeni ameliyatı için gerekli olan 100 bin lirayı karşılayamadı ve Aydın Valiliği onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Haluk Levent de Twitter hesabından 6 Aralık Cuma günü 'Baki Can'ın sağlığına kavuşabilmesi için 100 bin lira lazım. Haydi, canlarım başaralım' paylaşımı yaptı. Levent'in yaptığı paylaşım sonrası 6 saatte, 83 bin lira para toplandı. Geri kalan 17 bin lira ise sonraki günlerde hayırseverlerin desteğiyle toplandı. Gerekli 100 bin liranın toplanmasıyla Baki Can'ın ameliyatı dün yapıldı. Doç. Dr. Nail Özdemir ve Op. Dr. Özgür Akşan tarafından ameliyat edilen Baki Can, şimdi yaşıtları gibi sağlıkla okula gidebileceği günleri bekliyor. 'GÖRÜLME SIKLIĞI BİNDE BİR' Ameliyatla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Nail Özdemir, Baki Can'ın omurilik sinirlerinin alta yapışıklığı nedeniyle idrar ve dışkı kaçırma sorunu olduğunu söyleyerek buna 'gergin omurilik sendromu' adı verildiğini açıkladı. Yapışıklıkları temizlediklerini ve bu aşamadan sonra reflekslerinin güçlenmesini beklediklerini ifade eden Özdemir, "Omurilikten çıkan sinir lifleri ayrıştırıldı. Bundan sonra hayat kalitesi daha iyi olur. Bu hastalığa sahip çocukların yüzde 90'ı tekerlekli sandalyeye mahkumdur. Yüzde 10'luk kısmı ayaklarında hiç güç kaybı olmadan hayatını sürdürür. Baki Can bu yüzde 10'luk kısımdaydı. Kendi başına yürüme potansiyeline sahip" dedi. Hastalığın hamilelikte tarama testleri ile tespit edilebileceğini kaydeden Dr. Özdemir, "Bu hastalık genetik faktörlere bağlı olabileceği gibi beslenme de çok etkilidir. Görülme sıklığı ülkemizde binde bir civarındadır" diye konuştu. OKULA GİDECEĞİ GÜNÜ BEKLİYOREv kadını anne Melike Sarsılmaz da Baki Can'ın çok zor bir çocukluk geçirdiğini söyleyerek şunları ifade etti: "Baki Can için kampanya başladı ve 100 bin TL toplandı. Ameliyattan sonra umarım iyileşecek. Bu hastalığı yaşayan bilir. Anne olarak da çok zorlandım. Temizlik malzemesi yetmiyordu. Baki Can'dan önce çalışıyordum, eve destek oluyordum. Şimdi onun yanından ayrılamıyorum. Baki Can anasınıfına başlamıştı ama sağlık sorunları yüzünden aksatıyorduk. İnşallah bundan sonra devam ederiz. Öğretmeni ondan çok memnun. Tüm ödevlerini yapıyor."

Biri 88 yaşında 4 kadının gelinlik hayali, gerçek oldu

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, gelinlik giymeyi hayal eden 2'si down sendromlu 1'i zihinsel engelli 3 kadın ayrıca 88 yaşındaki 1 huzurevi sakini için temsili düğün yapıldı. Babadağ Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, down sendromlu Esma Yüksel (31) ve Vildan Karnak (33) ile zihinsel engelli Sema Avcı'nın (51) gelinlik giyme isteği üzerine özel bir etkinlik düzenlendi. Gelinlik hayali bulunan engelli bireyler için ilçedeki gelenek ve göreneklere göre düğün organize edildi. Kız alma töreni, konvoy, kına ve takı merasimi yapıldı. Huzurevinin salonunda eğlence düzenlendi. Etkinlikte 3 kadın huzurevi personeli ise, erkek kılığına girerek, gelinlerin kavalyeliğini üstlendi. Temsili düğünde pasta kesen engelli bireyler, müzik eşliğinde eğlencenin tadını çıkardı. Babadağ Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2 yıldır kalan işitme engelli 88 yaşındaki Emine Kurşuncu da temsili düğünü izlemek için geceye katıldı. Hayatı boyunca hiç evlenmeyen Kurşuncu, düğünden oldukça etkilendi. Kurşuncu, yetkililere işaret diliyle, kendisinin hiç düğün mutluluğu yaşamadığını, ölmeden gelinlik giymek istediğini anlattı. Bunun üzerine Kurşuncu'nun gelinlik giymesi sağlandı. Kısa sürede temin edilen gelinliği giyen Kurşuncu, hayatında ilk kez gelinlik giymenin mutluluğunu yaşadı.

Devenin sucuğundan sonra diline de büyük ilgi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde deve sucuğu imalatı yapan 49 yaşındaki Metin Korucu, yöre halkı tarafından kekemeliğe ve idrar kaçırma rahatsızlığına iyi geldiğine inanılan deve diline olan talebin son 5 yılda arttığını söyledi. Korucu, deve dilinin 'yok' sattığını, Türkiye'nin pek çok yerinden arayan kişilerin alabilmek için bazen haftalarca, aylarca sıra beklediklerini söyledi. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doktor Metin Aydın, deve dilinin kekemeliğe ve idrar kaçıran çocuklara faydası olduğunun tıpta herhangi bir karşılığı bulunmadığını belirterek, "Devenin eti yeniyorsa dili de yenebilir. İyileşme konusu ise tamamen psikolojik bir durum" dedi.İncirliova'da baba mesleği olan sucuk imalatını 30 yıldan beri sürdüren Metin Korucu deve keserek etini, yağını, sucuğunu, sütünü ve dilini satıyor. Kesilen develerin en rağbet gören yerlerinden biri de tanesi 50 liradan satılan dili. Özelllikle kekemeliğe ve idrar kaçırma rahatsızlığı olanlara iyi geldiğine inananların büyük ilgisi nedeniyle deve dili satışlarında 5 yılda sıçrama yaşandı. Yörede kesilen deve sayısının çok fazla olmaması nedeniyle Türkiye'nin çeşitli yerlerinden sipariş verenler, deve dili alabilmek için günlerce sıra bekliyor. Ayda sadece 3 veya 4 deve kesimi yapıldığı için deve dili talebini karşılamakta zorlandıklarını belirten Metin Korucu, "Devenin sucuğu haricinde, sütü, eti, yağı ve son yıllarda en çok aranan da dili oldu. Devenin kesimini yaptıktan sonra etini sucuk yapımında kullanıyoruz. Başta dili olmak üzere, diğer parçalarını soğuk hava depolarında bekletiyoruz. İsteyenlere, dondurulmuş olarak gönderiyoruz. Deve dilinin, çocuklarda idrar kaçırma ve kekeme olanlara faydası olduğu öne sürülüyor. Bizden deve dili alanlara faydası olup olmadığını sorduğumda, daha önce çocuğun 'R' harfini söylemekte sıkıntı yaşadığını, deve dilini haşlayıp, söğüş olarak yedikten sonra düzeldiğini söyleyen oldu. Ancak, bu gerçekten deve dilini yemesinden mi kaynaklandı, bilemiyoruz. İnsanlar, birbirine anlatınca da deve diline talep doğuyor. Biz de kimseyi kırmamak için, elimizden geleni yapıp, bu isteklerini karşılamaya çalışıyoruz" dedi.Deve diline ihtiyacı olanların bir şekilde kendilerini bulduğunu belirten Korucu, "Sipariş veriyorlar. Biz de not alıyoruz. Deve kestiğimiz zaman dilini sipariş verene yolluyoruz. Ancak bunun için bazen bir hafta bazen bir ay bekleyenler bile oluyor. Çünkü talep fazla, karşılamakta zorlanıyoruz. Bir deve dili 50 lira karşılığında, istenilen adrese kargoyla dondurulmuş olarak Türkiye'nin her iline gönderiyoruz" dedi.'TAMAMEN PSİKOLOJİK BİR DURUM'Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doktor Metin Aydın, deve dilinin kekemeliğe ve idrar kaçıran çocuklara faydası olduğunun tıpta herhangi bir karşılığı bulunmadığını vurgulayıp, "Bununla ilgili yapılan bir araştırma yok. Bu tamamen yöredeki insanların inancıdır. Devenin eti yeniyorsa dili de yenebilir. İyileşme konusu ise tamamen psikolojik bir durum" dedi.

Lise öğrencileri projelerini sergiledi

Erzurum Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, 5 danışman öğretmenle hazırladıkları projeleri sergiledi. Sosyal bilimlerden fen bilimlerine kadar birçok alanda yaşanan sorunlara çözüm bulmak için kafa yoran öğrencilerin çalışmaları, TÜBİTAK tarafından da başarılı bulundu.Merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, bilim şenliği yapmak üzere hazırladıkları projeleri 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı'na sundu. Program, öğrencileri bilimsel çalışmalarını gerçekleştirme konusunda teşvik etmek ve sorunlarına çözüm bulma yoluyla bilimsel beceriler kazandırmak amacıyla uygulandı. Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinin 5 danışman öğretmen nezaretinde hazırladıkları 30 projenin sergilenmesi, 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı'nda yapılan inceleme sonrası onaylandı. PROJELERİNİ OKUL SPOR SALONUNDA SERGİLEDİLERLiseli gençler, sosyal bilimlerden fen bilimlerine kadar birçok alanda yaptıkları çalışmaları Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin spor salonunda sergiledi. Projeleriyle ilgili tanıtıcı broşürler de hazırlayan öğrenciler, günlük hayatta yaşanan birçok soruna çözüm bulmaya çalıştıkları eserlerini davetlilere ayrıntılarıyla anlattı. İlkokul öğrencilerini kokulu yapıştırıcılardan kurtarmayı amaçlayan yenilebilir tutkal çalışması, akvaryumlarda balıkların daha rahat yaşamaları için karbondioksit oranını düşeren çalışma ve mutfaklardaki atık yağı biyogaza dönüştüren fen bilimleri alanındaki çalışmaların yanı sıra, sosyal medya bağımlılığının çözümü ve kadına yönelik şiddetle ilgili araştırmalarıyla günümüz sorunlarına el atan liseli öğrencilerin çalışmaları beğeni topladı. Lise olarak düzenledikleri TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın başarılı sonuçlar verdiğini belirten Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Selami Topaloğlu, amaçlarının sorgulayan, araştıran bir öğrenci nesli yetiştirmek olduğunu söyledi. Öğrencilerin çok farklı projeler hazırladığını kaydeden Topaloğlu, yenilebilir tutkal, akım devresinin farklı versiyonları ve akvaryumdaki karbondioksit üretim oranının düşürülmesi gibi konularda çocukların başarılı çalışmalar yaptığını anlattı. Kimya öğretmeni Celal Türkmen, öğrencilerin hazırladığı 30 projenin de kabul edilmesinin önemli bir başarı olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimiz aylardır danışman hocalarıyla birlikte çalışma sürdürüyorlardı. Aralarında kendi icatları olan çalışmalar da var. Kendi buldukları, icat ettikleri şeyleri sunmaları onların gelişimine gerçekten önemli katkılar sağlıyor" dedi.

