DHA YURT BÜLTENİ-2

Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi -

Diyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde çok sayıda adrese, havadan da drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, alınan istihbari bilgilerle terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı. Günler süren takibin ardından çok sayıda adresi belirleyen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon için hareket geçti. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ile jandarmanın da destek verdiği ekipler, Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde belirlenen çok sayıda adrese şafak vakti operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de yer aldığı operasyonda eğitimli köpekler ile havadan da drone kullanıldı.ARAZİDE KAZI YAPILDI, SIĞINAKTA CEPHANELİK ÇIKTIEkipler, baskın düzenledikleri adreslerde arama yaptı. Didik didik aranan adreslerden yer altında sığınak yapılan ekiplerin dikkatini çeken boş bir arazide iş makinesiyle kazı yapıldı. Yapılan kazıda arazinin altında inşa edilen sığınakta, koli bandı ve poşetlerle sarılmış halde cephanelik ele geçirildi. Ekiplerce sığınakta yapılan aramada 100 kilo plastik patlayıcı, 100 roketatar mermisi, 47 el yapımı roket, 4'ü uzun namlulu 12 tüfek, 2 el bombası, roketatar, tabanca, 92 sevk fişeği, 11 elektronik devre, 13 elektrikli kapsül, 4 infilaklı fitil, 5 dürbün, 40 şarjör, uzaktan kumanda ile üzerinde devre ve ampul bulunan kontrol kablosu ele geçirildi. Operasyonda arama yapılan diğer adreslerde ise 2 bilgisayar, 17 cep telefonu, 7 sim kart, 6 hafıza kartı, 2 CD, pil, devre düzenekleri, çok sayıda tabanca ve tüfek mermisi, sırt çantaları, hücum yelekleri, battaniye, kitaplar, not defterleri, naylon poşetler, fotoğraflar, diş fırçaları, diş macunları, örgütsel dokuman, metal parçalar, çakı, bıçak, tornavidalar ve silah kılıfları ele geçirildi. Silah, mühimmat ve malzemelere el konulurken, 20 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. SUR'DAN SONRA ELE GEÇİRİLEN EN FAZLA SİLAH VE MÜHİMMATTerör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulan operasyonda ele geçirilen cephaneliğin miktarı da dikkat çekti. Güvenlik güçleri ele geçirilen cephaneliğin, terör örgütü PKK'ya yönelik hendek ve barikat operasyonlarının yapıldığı Sur ilçesinde Ocak 2016'daki operasyondan sonra miktar olarak en fazla yakalanan silah ve mühimmat olduğunu kaydetti.YURTİÇİNDE SANSASYONEL EYLEM YAPACAKLARDIİstihbarat birimleri, teröristlerin, silah ve mühimmatlarla yurtiçinde sansasyonel bombalı eylem yapacağını bildirdi. Silah ve mühimmatların menşei ile nereden getirildiği araştırılırken, düzenlenen operasyonla birçok bombalı saldırı da önlendi.

Iğdır'ı sınırında gösteren Ermenistan televizyonuna tepki Ermenistan'da yayın yapan bir televizyon kanalının, hava kirliliği ile ilgili haber yaptığı Iğdır'ı Ermenistan'ın şehri olarak göstermesine sivil toplum kuruluşları büyük tepki gösterdi. Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, televizyon kanalında 'Batı Ermenistan'ın Iğdır şehri' ifadesine yer verildiğini belirterek, "Ermenilerin gözü hala Türk topraklarında" derken, Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASIMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermeni televizyon kanalına Fransızların da destek verdiğini savundu.Ermenistan'da yayın yapan Western Armenian TV, yayınlarında Iğdır'ı Batı Ermenistan'ın bir şehri olarak göstermeye başladı. Ermeni televizyonunun bu yayınına sınır kenti Iğdır'dan büyük tepki geldi. Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, "Batı Ermenistan'ın Iğdır şehri ifadelerinin kullanılması anlaşılır gibi değildir. Iğdır, öz be öz Türk şehridir. Iğdır'ın Batı Ermenistan şehri olması mümkün değildir. Türk düşmanı olan Ermeniler her fırsatta hayallerini ortaya koyuyorlar. Bu da gösteriyor ki Ermenilerin gözü yıllardan beri Türk topraklarında. Şu anda yaşadıkları Erivan bile Türk yurdudur, Batı Azerbaycan'ın bir parcasıdır. Ermeniler Türk düşmanlıkları sayesinde Ermenistan'da bulunan Türk nüfusu yok etmiş bir kısmını da ülkeden dışarı çıkarmıştır. Şimdi de Türkiye'den bir emperyalist yalan olan sözde soykırımı bahane ederek toprak, tanınma, tazminat peşindeler. Bu çerçevede de propaganda yapmaya başlamışlar Türkçe TV kurmuşlardır. Amaçları Türk topraklarını Ermenistan toprağı göstererek algı operasyonu yapmaktır" dedi.SADECE IĞDIR DEĞİL 20 İLİ GÖSTERİYORLARASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, televizyon yayınına izin veren Ermenistan'ın Türk toprakları üzerindeki talebini bir daha gündeme getirmeye çalıştığını belirtti. Fransa'nın desteğiyle Batı Ermenistan adıyla bir hükümet kurulduğunu da ileri süren Gülbey, "Sözde Batı Ermenistan'da yayın yapan bir TV kanalının Iğdır'ı Ermenistan şehri olarak söylemesi ve yakın zamanda Fransa'da sözde Batı Ermenistan hükümetinin kurulduğunun açıklanması hatta internet üzerinden 40 dolar karşılığında vatandaşlık verdiklerinin ilan edilmesi kabul edilir gibi değil, Avrupa'da yaşayan ve 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde tehcir edilen Ermeni ailelerin torunlarının başlattığı bu hareket Fransa ve Ermenistan tarafından da desteklenmektedir. Iğdır ve 20'ye yakın Doğu Anadolu ve Güneydoğu şehirlerimizi sözde Batı Ermenistan devlet şehirleri olarak gösteren bir TV kanalının yayınına izin veren Ermenistan devleti Türkiye toprakları üzerindeki hak talebini net ortaya koymuştur. Bir komşu ülkenin topraklarına göz dikmek açıkça savaş ilan etmektir" diye konuştu. ERMENİSTAN'A NOTA VERİLMELİGülbey, yayınlar sebebiyle Dışişleri Bakanlığı'nın Ermenistan'a nota vermesi gerektiğini belirterek, "Günlerdir yayın yapan bu sözde Batı Ermenistan devlet televizyonu adlı program yayının durdurulması veya engellenmesi gerekir. ASİMDER Genel Merkezi olarak bu sözde Batı Ermenistan devlet televizyonu ve buna destek olan Fransa ile Ermenistan devletlerini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Milli gelin Kars'ta 150 sporcuya tekvando öğretiyor

Kars'a gelin olarak gelen milli sporcu Kadriye Dündar gençleri tekvandoyla tanıştırdı. Dündar, "Şu anda 150 sporcum var. Türkiye şampiyonları çıkarıyoruz. Hedefimiz milli kadroda yer almak" dedi.İzmit'te tanıştığı Bülent Dündar ile 6 yıl önce yuva kuran ve Kars'ın Dikme Köyü'ne yerleşen Kadriye Dündar, 3 çocuk doğurmasına rağmen çok sevdiği tekvandoyu bırakmadı. Eşinin kick boks sporu ile uğraştığını, ancak şu anda yaşadıkları köyde çiftçilik yaptığını belirten Dündar, 3 çocuğunun da tekvandocu olduğunu söyledi. Köyde eşine yardım ettikten sonra şehir merkezindeki spor salonunda öğrencilerini çalıştırdığını belirten Kadriye Dündar (38), "Bu spora 7 yaşındayken başladım. 7'si Avrupa şampiyonluğu olmak üzere birçok başarıya imza attım. Eşimle evlenip Kars'a geldim. Tekvando antrenörü olmadığı için gençlerin bu sporu yapmadığını görünce kolları sıvadım. Üç çocuk dünyaya getirdim ama sporu hiç bırakmadım. 10 öğrenci ile bu spora başladık. Şimdi sayımız 150'yi buldu. Milli Eğitim ile Geçlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırdığım sporcuların Türkiye çapında derece yapmasını istiyorum. İl, bölge ve çeşitli turnuvalarda şampiyonluklarımız var ama hedefimiz önce Türkiye şampiyonluğu, sonra da milli takıma girmek. Çocuklarım da benim gibi bu sporu yapmaya başladı. Salondaki kızlarımızın sayısı erkeklere yaklaşıyor" diye konuştu.Kent merkezine çok yakın olan Dikme Köyü'nde yaşadıklarını sözlerine ekleyen Dündar, "Her sabah uyanıp evin işlerini yaptıktan sonra ahırda eşime yardım edip spor salonuna geliyorum. Burada yoğun bir tempo ile çalışıp, tekvandoyu en iyi yerlere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Çalıştığımız yerin bir aile ortamı olduğunu gören çoğu aile, çocuklarını getirip bize teslim ediyor. Çok başarılı öğrencilerimiz var. Bunların kısa sürede milli takıma gireceğini ümit ediyorum" dedi.Kars Alparslan Anadolu Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Rabia Günçe, tekvando ile Kadriye hoca sayasendi tanıştığını belirterek, "Altı yıldır tekvando yapıyorum. Birçok derecem var. Arkadaşlarım buraya geliyordu ben de gelince Kadriye hocam sayesinde bu spora başladım. Sporun çok faydasını gördüm. En azından kendimizi ya da yanımızdaki bir arkadaşımıza savunabiliyoruz. Benim akranlarıma tavsiyem spor yapmaları. Bu tekvando ya da bir başkası olabilir. Ama sporsuz kalmasınlar" diye konuştu.Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayşe Su Yardım ise, "Iğdır ve Kars'ta birinciliğim var. Bir yıl önce başladığım bu sporu çok seviyorum. Kadriye hocama ve aileme teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri ve Kastamonu arasında 'pastırma' rekabeti - TEKRAR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu" sözleri, iki şehir arasında rekabet yaşanmasına neden oldu. Kayserililer, pastırmanın ana vatanının Kayseri olduğunu söylerken, Kastamonulular Erdoğan'a destek verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısından sonra Kastamonu pastırması ikram edildi. Pastırmayı yedikten sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye, Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu dedi. Erdoğan'ın sözleri, iki şehir arasında rekabet yaşanmasına neden oldu. Kastamonu ve Kayserili pastırmacılar, kendi pastırmalarının daha iyi olduğunu söyledi. Bugün tartışmaya, Kayseri ve Kastamonu halkı da dahil oldu. Kayserili vatandaşlar, pastırmanın ana vatanının Kayseri olduğunu söyledi.'SARIMSAKTA ONLAR, PASTIRMADA BİZ MEŞHURUZ'Kayserili Esnaf Adem Karaca, Kayseri'nin ikliminin ve rüzgarının pastırma için çok faydalı olduğunun belirterek, Ben, Kastamonu pastırmasını yemek istemem; çünkü bıçakla çırpma yapıyorlar. Kayseri pastırması ise dilim dilim yapılıyor. Kastamonu sarımsakta meşhur, ona biz sözümüz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız latife yapmış. Kendisi Kayseri'yi seviyor ve pastırmasının tadını biliyor dedi.'TARİHİ KAYNAKLARDA KAYSERİ YAZIYOR'Ev kadını Zeynep Yılmaz da pastırmanın ana vatanının Kayseri olduğunu ifade ederek, Buranın havası suyu farklı. Kayseri'nin pastırması güneşte kurutuluyor. Son derece doğal diye konuştu. Esnaf Ahmet Aldaş ise, Ankara ve İstanbul'da da pastırma yapıldığını belirterek, Ancak Kayseri'nin iklimi pastırmaya çok müsait. Tarih kaynaklarında bile pastırmanın ana vatanının Kayseri olduğu yazıyor dedi.KTO BAŞKANI GÜLSOY KAYSERİ PASTIRMASININ ÜZERİNE PASTIRMA OLMAZKayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da, yaşanan tartışmalarda Kayseri pastırmasının ön plana çıktığını ifade ederek, şunları söylediPastırmanın ana vatanı Kayseri'dir. Ancak damak zevki veren bir ürünün diğer şehirlerde yapılması, bizim ülkemizde yapılması bizleri gururlandırıyor. Pastırmanın çıkış noktası burasıdır. Kastamonu ve başka illerde yapılabilir. Şu an gıda sektörüne baktığımız zaman veya bir ürün alınıp satıldığı zaman bir ürün nerede yapılıyorsa illa oranın malı olacak değil. Bu tatlı bir rekabeti getirir. Kayseri pastırmasının tadı farkıdır, Kastamonu pastırmasının tadı farklıdır. Bunu yiyenlerin tercih edeceği bir durumdur. Kayseri pastırmasının üzerine bir üzerine pastırma olmaz. Şu an Kayseri'nin ve pastırmanın reklamı oluyor.KASTAMONULULAR PASTIRMAYA SAHİP ÇIKTIKastamonu halkı ise Kastamonu pastırmasının, Kayseri pastırmasından üstün olduğunu söyledi. Kastamonu'da yaşayan emekli Ahmet Cindioğlu, Kastamonu pastırması sayvanda pişer. Sayvanda pişmeyen pastırma iyi pastırma olmaz. Pastırma bıçakla ince ince doğranır. Satırla doğranan pastırma olmaz. Satırla et doğranır. Cumhurbaşkanımızın Kastamonu pastırması ile ilgili sözleri çok doğrudur. Kastamonu pastırmasının lezzeti hiçbir yer yoktur dedi.'DAHA LEZZETLİDİR'Lokanta çalışanı Şükür Yazıcı da, Cumhurbaşkanımızın sözlerini destekliyoruz. Kastamonu pastırmasının Kayseri pastırmasından daha iyi olduğu kesinlikle doğrudur, daha lezzetlidir. Bizim pastırmamız daha dolgundur. Güneşte kuruduğu için çok daha lezzetlidir. Kesinlikle tavsiye ediyoruz ve Kastamonu'ya pastırma yemeye bekliyoruz diye konuştu.'KAYSERİ MANTI, KASTAMONU PASTIRMA YAPSIN'Kent merkezinde lokanta işleten Mustafa Oğlakçı ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a katılıyoruz. Kastamonu'muzun pastırması Kayseri'nin pastırmasından kesinlikle daha güzel. Herkesi pastırmamızın tadına bakmak için Kastamonu'ya bekliyoruz. Herkes kendi bildiği işi yapsın. Kayseri mantısını yapsın, Kastamonu pastırmasını yapsın dedi.Emekli İhsan Sert de, Sayın Cumhurbaşkanımız Kastamonu pastırmasından övgü ile bahsetmişler. Doğrudur. Her memleketin lezzeti kendine göre güzeldir. Ama bizimkisi tamamen doğal olup, elle doğranmaktadır. Hatta Kayserili dostuma ben pastırma gönderdim lezzetinin çok güzel olduğunu söyledi. Rekabet her zaman güzeldir ifadelerini kullandı.

