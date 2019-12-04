DHA YURT BÜLTENİ - 2

04.12.2019 09:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:13

Kütahya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarpan otomobilde 3 kişi yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 3'üncü kilometredeki Sporkent kavşağında meydana geldi. İsmi henüz tespit edilemeyen sürücü, kullandığı 43 APP 021 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasında ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücüyle birlikte 3 kişi yaralanırken, 2 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

--------------Kaza yeri ve hurdaya dönen araç-Kazada ölenler-Sağlık ve polis ekipleri-Olay genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesi ile Kabatepe arasındaki bazı tarifeli seferler, beklenen poyraz fırtınası nedeniyle yarın iptal edildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kuzey Ege'de rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın sabah Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise akşam saat 17.00'de sefer yapılacağını, diğer seferlerin ise iptal edildiğini duyurdu.Buna göre; Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00'deki, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00'deki seferler yapılmayacak. Gestaş yetkilileri, yolcu ve araç sürücülerinin planlamalarını iptal seferleri göz önünde bulundurarak yapmalarını istedi.

Görüntü Dökümü--------------Çanakkale Boğazında sefer yapan feribotlardan görüntü.-Çanakkale feribot iskelesinden görüntü.

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,

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Edirne'ye yılın ilk karı düşdü: Kent beyaza büründü

Edirne'de dün gece yarısından itibaren yılık ilk karı etkili oldu. Kar yağışı nedeni ile kent beyaza büründü.Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava Edirne'de etkisini gösterdi. Kentin, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı bölgesinde başlayan kar yağışı, gece yarısından itibaren yüksek yerlerde etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle başlayan kar yağışı, çatıları ve otomobilleri beyaza bürüdü. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde de devam edeceğini söyledi.

Görüntü Dökümü--------------Araç üzerinde kar -Otomobil üzerinden -Farklı açılardan detay-Selimiye Camii-Yerde kar birikintisi-Çiçeklerin üzerine yağması-Heykellerden kar detayı

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/ EDİRNE,

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Radyodan köy çocukları için yardım topluyor

Aksaray'da yerel radyoda çalışan Yusuf Karakuş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki köy okullarında eğitim gören öğrenciler için 'Bir bere de sen al' adıyla kıyafet yardımı kampanyası başlattı. Karakuş, dinleyenlerinden topladığı kıyafetleri kolileyip, yöneticileriyle iletişim kurduğu okullara gönderiyor. Radyo programcısı Yusuf Karakuş, havaların soğumasıyla birlikte köy okullarında okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerin zorluk çekeceğini düşünerek, radyodaki programında 'Bir bere de sen al' adıyla kıyafet yardımı başlattı. Kampanyaya katılmak isteyen dinleyenlerinden yardımları toplayan Karakuş, biriktirdiği yardımları kolileyip, yöneticileriyle iletişim kurduğu okullara gönderiyor. Kampanyayı 1 ay önce başlattığını ve şu ana kadar 30 okula yardım gönderdiğini belirten Yusuf Karakuş, şunları söyledi: "Bu başlattığımız kampanyada özellikle mont ve bot gibi kıyafetleri topluyoruz. Tabii bunun yanında kırtasiye ve kitap yardımları da yapılıyor. Onları da geri çevirmiyoruz. Çocukları ne mutlu edecekse, hepsini gönderiyoruz. Yaptığımız bu projeye yoğun talep var. Demek ki el ele verildiği zaman olmayacak hiçbir şey yok. Biz burada bunu gördük. Okullara gönderdiğimiz malzemeler ulaşınca da çok olumlu tepkiler aldık. Vatandaşlarımıza bu konuda herhangi bir art niyet olmadığını ve buraya gelen ürünlerin tamamının öğrencilere gittiğini söyleyebilirim. Hatta yardım ulaşan okul ve çocukların fotoğrafları da bana ulaşıyor. İsteyen yardım severlere de bu fotoğrafları gösteriyorum." Şu ana kadar 600'e yakın bot, mont, atkı, bere gönderdiğini ifade eden Karakuş, "Hala göndermeye devam ediyoruz. Zaten bizi en çok etkileyen ve içimizi parçalayan olay da ihtiyaçların hala devam etmesi. Kimse bu şekilde öğrencilerin okula gitmesini istemez. Biz köy okullarında ihtiyaçları gördükçe mücadeleyle çalışmaya ve daha fazla vakit ayırmaya karar verdik. Bizi en çok mutlu eden ise öğrencilerin bize video çekip teşekkür etmesi" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Raydo programından detayTopladığı yardımları kolileri koyması Röportaj

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY-DHA

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Kaynak: DHA