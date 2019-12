DHA YURT BÜLTENİ - 2

01.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 01.12.2019 09:43

Sarıkamış, aynı dakika içinde 4 büyüklüğünde iki depremle sallandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aynı dakika içerisinde ikisi de Richter ölçeğine 4.0 büyüklüğünde olan iki deprem meydana geldi. Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı.Kars'ın Sarıkamış ilçesi, bugün aynı dakika içinde 4.0 büyüklüğündeki iki depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sarıkamış ilçesine bağlı Parmakdere köyü olarak saptadığı ilk deprem, saat 09.07'de, yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yine aynı bölgede 26 saniye sonra aynı dakika içinde meydana gelen aynı büyüklükteki ikinci depremin derinliği ise 7.04 olarak ölçüldü. İlçede de hissedilen her iki depremde, can ve mal kaybı olmadı.

Manavgat'ta evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesi'nde çeşitli evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan N.Ü. (18) tutuklandı.Manavgat'ın Beşkonak Mahallesi'nde oturan Mustafa Çalışkan, jandarma karakoluna giderek gece evine giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bir miktar parasını çaldığını belirterek, şikayetçi oldu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol güzergahındaki güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheli N.Ü. olduğunu belirledi. Ekipler, kaçmaya hazırlanan N.Ü'yü yakaladı. Şüphelinin üst aramasında çaldığı para, 5 gram eroin ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.N.Ü'nün son bir ay içerisinde Beşkonak Mahallesi'nde 4 eve girerek hırsızlık yaptığı belirlendi. Jandarmada işlemleri tamamlanan N.Ü. savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.

Gece lambasında yakalanan uyuşturucunun sahibi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda, gece lambasına gizlenmiş 162 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.S. tutuklandı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Ş.S.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Jandarma tarafından yapılan fiziki takibin ardından Çayyazı Mahallesi'nde otomobili durdurulan Ş.S. gözaltına alındı.Ş.S.'nin üzerinde ve otomobilinde yapılan aramada 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Ş.S.'nin iş yerinde yapılan aramada gece lambasının içerisine gizlenmiş 162 gram sentetik uyuşturucu madde ile boksörlerin kullandığı kum torbasının içerisinde bilgisayar faresi içinde gizlenmiş hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli Ş.S., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, gece lambası içindeki uyuşturucu madde ve hassas teraziden haberi olmadığını iddia etti.

4 yaşında 70 kiloya ulaşan Yağız, yardım bekliyor

Samsun'da, 'Leptin hormonu eksikliği' tanısı konulan 4 yaşındaki Yağız Bekte, hastalığı nedeniyle hızla kilo alıyor. 4 yaşında 70 kiloya ulaşan çocuklarının ABD'de hastalığın tedavisi için uygulanan yöntemi denemek isteyen aile, bu ülkeye gidebilmek için yardım bekliyor.Tekkeköy ilçesinde Sedat (35) ve Sevda Bekte (29) çiftinin çocukları Yağız Bekte (4), 'leptin hormonu eksikliği' hastalığı tedavisi görüyor. Hastalığı nedeniyle kullandığı ilaçların yan etkisiyle kilo alan çocuk 70 kiloya ulaştı. Aşırı kilosu nedeniyle çeşitli sağlık sorunları da yaşayan Yağız, geceleri solunum cihazına bağlı olarak uyuyabiliyor. ABD'de hastalığın tedavisi için uygulanan yöntemi denemek isteyen aile, bu ülkeye gidebilmek için yardım bekliyor. Sedat Bekte, oğlunun yurt dışında tedavi edilmesi için ilgili sağlık kuruluna 3 defa başvuruda bulunduklarını, ancak hiç bir sonuç alamadıklarını söyleyerek "Devletimizin ilacı karşılamasının ardından tedavinin ilk 6 ayda kullandığımız ilaçtan olumlu sonuçlar elde ettik. Daha sonra ise son 6 ayda vücut ilaca bağışıklık oluşturdu ve ilaca yanıt vermemeye başladı. Vücut ilaca karşı direnç göstermeye başladı. Biz de bunun üzerine yeni bir tedavi sürecinin olup olmadığını araştırdık. Daha sonra Amerika'da bir tedavi yönteminin olduğunu öğrendik ve biz de başvurduk. Ancak ilaç henüz deneme aşamasında olduğu için Türkiye'de yasal değil. İlaç yasal olmadığı için ilacı alıp kullanamıyoruz. Eğer gidebilirsek oğlumuz Amerika'da tedavi görecek. Oradaki tedavi süreci yaklaşık 4 ay sürecek. Oradaki tedaviye oğlumuz olumlu sonuç verirse kullandığımız ilacı burada devam etmemiz gerekiyor. Ben bir işçiyim ve devletimizin desteği olmadan bu tedaviyi karşılama şansım yok. Yasal prosedürler var, aşmaya çalışıyoruz ama tıkandık diyebiliriz. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz" dedi.'BEN 75, OĞLUM 70 KİLO'Kendisinin 75 kilo, oğlunun ise 70 kilo olduğunu söyleyen Bekte, "4 yaşında bir çocuk ama 70 kilo. Geceleri uyurken solunum sıkıntıları yaşıyor ve oksijen cihazına bağlı uyuyabiliyor. Biz sürekli yoğun bakıma gitmek zorunda kalıyoruz. Ben tek başıma kucağıma zor alabiliyorum. Annesi oğlunu kucağına alamıyor bile, taşıyamıyor. İhtiyacımız olan ilacın henüz deneme aşamasında olduğunu biliyoruz, ancak bizim de başka çaremiz kalmadı. Yağız'ın durumu her geçen gün daha kötüye gidiyor" diye konuştu.'BAŞKA ŞANSIMIZ YOK'Anne Sevda Bekte ise oğlunun nefes almakta bile artık zorlandığını söyleyerek, "Solunum cihazı olmadan uyuyamıyor, hatta gün içerisinde de kullanması gerekiyor. Bizim son çaremiz deneme aşamasında olan bu ilacı kullanmak. Oğlumuzun durumu her gün daha kötüye gidiyor. Babası olmadan gün içerisinde hiçbir şey yapamıyoruz. Ben bir an önce çocuğumun sağlığına kavuşması istiyorum. Kullanmamız gereken ilaç deneme aşamasında olduğu için yasal prosedürleri aşamıyoruz. Bu ilaçtan başka şu an Yağız için başka bir tedavi yolu bile yok. İlaç deneme aşamasında biliyoruz ama başka hiçbir şansımız kalmadı. Oğlumuz için yardım bekliyoruz. O sadece 4 yaşında bir çocuk ancak kıyafet bulmakta bile zorlanıyoruz. Çocuk kıyafetleri değil, büyüklere göre kıyafetleri alıp giydiriyorum. ya da ona özel olarak diktiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kars'ta 'fuhuş' operasyonu: 41 gözaltı

Kars'ta, fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınlara ve aracılarına yönelik düzenlenen 'Son Durak Fuhuş Operasyonu-1' adlı operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.Kars Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınlara ve aracılarına yönelik çalışma başlattı. Yabancı uyruklu kadınların yurt dışından getirilerek, fuhuş yapılan 4 farklı eğlence mekanı ile otellere yönelik gece saatlerinde eş zamanlı 'Son Durak Fuhuş Operasyonu-1' operasyonu düzenledi. Operasyonda fuhşa aracılık eden 13 kişi ile fuhuş yaptıkları belirlenen 28 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülenlerin işlemleri devam ediyor.

Doğu Ekspresi'yle yardım dağıtmaya geldiler

Ankara'da bir araya gelen 180 kişi, 'Sevgi Ekspresi, 180 gezgin sevgi taşıyor' sloganıyla Doğu Ekspresi'yle Kars'a gelerek Selim ilçesinde öğrencilere kırtasiye, oyuncak ve giyecek malzemesi dağıttı. Proje sorumlusu Gölge Kaya, 'Sevgi Ekspresi' ismini verdiğimiz projeyle Kars'tayız. Bu ilk değil son da olmayacak, dünyayı sevgi kurtaracak" dedi.Karslı müzisyen Gölge Kaya öncülüğünde Ankara'da bir araya gelen 180 kişi, Doğu Ekspresi'yle yola çıktı. Trenle süren yolculuğun ardından Kars'a ulaşan 180 kişi, 'Sevgi ekspresi, 180 gezgin sevgi taşıyor' sloganıyla Selim ilçesine gitti. İlçede daha önce belirlenen okullara giden gezginler, öğrencilerle oyunlar oynadı, halay çekti. Tiyatro ve palyaço gösterileriyle öğrencilerin yüzlerini boyayan sevgi gezginleri, daha sonra yanlarında getirdikleri oyuncak ve kırtasiye malzemelerini dağıttı. Gün boyu süren etkinlikte duygularını dile getiren öğrenciler, ağabey ve ablalarına kendileriyle kurdukları gönül köprüsü, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti. Çok mutlu olduklarını da belirten öğrenciler, çok eğlendiklerini, unutulmaz anlar yaşadıklarını dile getirerek kendileri de büyüdüklerinde benzer organizasyonlar yapmak istediklerini söylediler.Proje sorumlusu Gölge Kaya, 81 ilden katılımcının olduğunu söyleyerek, sırt çantalarında köy çocukları için yardım malzemeleri ve yüreklerinde sevgiyle Kars'a geldiklerini ve 'Sevgi Ekspresi' ismini verdikleri projenin ilk olmadığı gibi son da olmayacağını vurguladı. 'Dünyayı sevgi kurtaracak' diyen Gölge Kaya, Doğu Ekspresi'nde kaynaşarak ve şarkılar söyleyerek Kars'a geldiklerini, şimdi de çocukları mutlu etmenin hazzıyla geri döneceklerini anlattı.İstanbul'dan programa katılan Mehmet Gülbazfidan ise, "Öncelikle bu sosyal sorumluluk projesini organize eden Gölge Kaya arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Buraya gelen insanların hepsi gerçekten yüreklerinde sevgi getirdiler. Sırtlarında güzel hediyeler getirdiler. Ankara'dan çıkıp Kars'ta olmak çok güzel bir duygu. ve bizler bugün inanılmaz bir mutluluk paylaştık. Bundan sonraki etkinliklerde de bulunacağız. Daha çok insana ulaşmayı tercih ediyoruz. Çünkü bu mutluğun peşi bırakılmaz. Dünyayı iyilik kurtaracak, mutluluk paylaştıkça çoğalır" diye konuştu.Gezen Tayfa Platformu yöneticilerinden Cemile Dallı da şunları söyledi: "Çocuklarımızın temel ihtiyaçları kırtasiye, eldiven, bere, atkılarla yola çıktık. Onları mutlu etmek adına ufak tefek hediyelerimiz ve oyuncaklarımızı da getirdik. Hem onlara bu hayat koşullarında yardımcı olmak hem de onları mutlu edebilmek için çok güzel bir yolculukla Kars'a geldik. Oları mutlu edebildiğimize de inanıyorum. Umarım onlar gerçekten mutlu olmuştur ve biz amacımıza ulaşmışızdır. Durmadan, yılmadan aynı şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. İlk değildir, son da olmayacak. ve dünyayı sevgi kurtaracak."

