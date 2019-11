DHA YURT BÜLTENİ - 2

28.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:28

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: HAKKARİ'DE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 2 JANDARMA PERSONELİMİZ ŞEHİT OLMUŞTUR

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Hakkari merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

HAKKARİ,

Kars'ta gece boyu kar eğlencesi

Kars'ta gece boyu devam eden kar yağışı eğlenceye dönüştü. Kar yağışı altında gezen vatandaşların kar topu oynamaları, halay çekmeleri soğuk geceyi ısıttı.

Kars'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Kısa sürede kenti beyaza bürüyen kar yağışını vatandaşlar eğlenceye dönüştürdü. Kar altında gezerek yağışın keyfini çıkaran Karslılar, zaman zaman da kar topu oynadı. Tarihi mekanlarda kartposttallık görüntüler oluşturan kar yağışının artık eskisi gibi çile olmadığını belirten Kaz Evi İşletmecisi Nuran Özyılmaz, büyülü şehrin büyülü kışla buluştuğunu söyledi. Kars denince akla ilk karın geldiğini ifade eden Özyılmaz, "Önceki gün Kars'a gelenler kar göremedikleri için üzüldü. Ama bundan sonra turizm turları, rezervasyonlar başlayacak. Artık Kars'a gelenler kar ve kışı görecekler. Kars için kar, bize para olarak dönüyor. Kar artık bizim için kazanç oluyor. Çünkü dünyada kış azalmaya başlamış. Erzincan, Erzurum ve Kars koridoru Türkiye'de kış koridoru olarak görülüyor. Biz bu kışı turizme tanıtarak, turist çekerek, değerlendirerek kara çevireceğiz. Sezon başladı ve nisan ayına kadar şehir yoğun olacak. Her yerde doluluk var. Yeter ki gayret edelim, iyi davranalım ve şehrimizi daha iyi pazarlayalım" dedi.

KARS,

Düğün salonunu fabrikaya çevirdiler

Muş'un Hasköy ilçesinde göçü önlemek için kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle düğün salonuna tekstil fabrikası kuruldu. Sungu beldesinde tekstil atölyesi olan iş insanı Sedat Demir tarafından açılan fabrikada, 100 kişi istihdam ediliyor. Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, işsizlik sebebsiyle ilçeden göç eden gençlerin İstanbul'da tekstil fabrikalarında çalıştığını belirledi. Gençlerin topraklarını terketmelerini önlemek isteyen Karayel, Muş'ta faaliyette bulunan tekstil fabrikalarının sahipleriyle görüşmelerde bulundu. Hasköy'e tekstil fabrikası kurulmasını isteyen Başkan Karayel'in teklifine Sungu beldesinde tekstil atölyesi bulunan iş insanı Sedat Demir olumlu yanıt verdi. Daha önce düğün salonu olarak kullanılan binanın fabrikaya uygun olacağının belirlenmesi üzerine Kaymakamlık, Belediye ve yatırımcı iş insanlarının çalışmasıyla bina fabrikaya dönüştürüldü. Kısa sürede makinelerin de getirilmesiyle Hasköy ilçesindeki tekstil fabrikası, 100'e yakın işsiyle faaliyete başladı. Tekstil fabrikasının ilçede ilk olduğunu belirten Belediye Başkanı Hikmet Karayel, fedakarlık yapan iş insanı Sedat Demir'e de teşekkür etti. Başkan Karayel, "İnşallah bunun devamını da getireceğiz. Bizim bu bölgenin en büyük sorunlarından birisi işsizliktir. Bu sorunun çözümü için de bölgemizde ideal işlerden biri tekstildir. Fabrikada şu an 100 gencimiz istihdam edilmektedir. Bu sayının önümüzdeki aylarda 200'e çıkarılması için çalışmalar yapacağız. İş insanlarından da bu konuda söz aldık" dedi.İstanbul'da faaliyet gösterirken Muş'a yatırım yaptıklarını belirten iş insanı Sedat Demir, kentte kurdukları tekstil fabrikalarında üretilen ürünleri ülke genelinde bin 200 mağazaya sattıklarını, 36 ülkeye de ihracat yaptıklarını söyledi. Hasköy'deki fabrikanın ilk olarak 100 personelle işe başladığını belirten Demir, kısa sürede bu sayıyı 200'e çıkarmayı planladıklarını bildirdi. Amaçlarının Muş'ta 300 olan personel sayısını 500'e çıkarmak olduğunu ifade eden Demir, "Biz buradaki insanların iş için büyük şehirlere gitmek değil de, kendi kentlerinde çalışarak kazanmalarını istiyoruz" diye konuştu. Tekstil fabrikasında çalışan Neslihan Değirmenci, "İlçemizde çok güzel bir tekstil fabrikası açıldı, bu bizim için çok güzel bir fırsat. Yaklaşık 100 kişi burada çalışıyoruz. Ev hanımı var, bekarlar var, evliler var. Çok güzel bir fırsat bizler için, ailemize yardımcı oluyoruz. Daha öncesinde İstanbul'da çalışıyorduk aslında, ailemizden uzak. Burasının açılması bizim için çok güzel bir şey oldu. Ailemize de yakın bir yer. Ekmek paramızı kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.

MUŞ,

Karadeniz'de uzun yaşamın sırrı; hamsi ve fındık

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre en uzun yaşayan insanlar sıralamasında Karadeniz, ilk sıralarda yer alıyor. Karadenizliler ve uzmanlar, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını bölgenin vazgeçilmez lezzetleri olan fındık ve hamsi tüketimine bağlıyor. Beslenme ve Diyetisyen Uzmanı Dr. Hüseyin Saral, hamsi ve fındık tüketiminin sağlığa faydalı olduğunu belirterek, "Hamsi ve fındık tüketimi, insanların enerjisini arttırıyor. Uzun ömürlü ve sağlıklı olmalarını sağlıyor. Karadeniz'de insanlarımız enerjik, hızlı. Karadeniz insanı enerjisini hamsi ve fındıktan alıyorö dedi.TÜİK'in 2018 yılına ilişkin 'İstatistiklerle Yaşlılar' çalışması kapsamındaki verilerine göre Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 5 yılda yüzde 16 artarak, geçen yıl 7 milyon 186 bin 204 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2014'te yüzde 8 iken, geçen yıl yüzde 8,8'e çıktı. Yaşlı nüfusun yüzde 44,1'ini erkekler, yüzde 55,9'unu kadınlar oluşturdu. Türkiye'de en yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il sıralamasında Karadeniz'den 3 il yer aldı. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il sıralamasında, yüzde 18,3 ile Sinop, 17,1 ile Kastamonu, yüzde 15,47 ile Artvin oldu. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 3,2 ile Şırnak ve Hakkari olarak belirlendi.'KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIYOR'Karadeniz'de yaşayan vatandaşlar ve uzmanlar, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını bölgenin vazgeçilmez lezzetleri olan fındık ve hamsi tüketimine bağlıyor. Beslenme ve diyetisyen uzmanı Dr. Hüseyin Saral, düzenli hamsi tüketiminin, meme ve kolon kanserine yakalanma riskini azatlığını belirterek, "Hamsi omega 3 yağ asitlerini fazlası ile içerdiğinden dolayı kalp, damar sağlığı üzerinde oldukça etkili. A ve D vitamininden zengin, fosfor içeriği sayesinde görme yetisini arttırıyor. Düzenli hamsi tüketimi meme ve kolon kanserine yakalanma riskini azaltıyor. Kas iskele sisteminde de oldukça güçlendirici etkiye sahip. Özellikle yaşlılıkta kas iskele sistemi bizim için oldukça önem arz ediyor. Fındık ise magnezyum, çinko ve potasyum yönünden zengin. Kalp krizi riskini azaltıyor. İyi kolesterolü arttırıp, kötü kolesterolü düşürüyor. Tekli doymamış asitlerine sahip ki en çok aranan yağ asitleri bunlar. Kemik sağlığı üzerinde etkili, bağışıklığı güçlendiriyor ve cilt hücrelerini yeniliyorö dedi.'DOĞRU TÜKETİLMESİ GEREKİYOR'Hamsi ve fındığın doğru tüketilmesi gerektiğini de kaydeden Saral, "Bu kadar yüksek biyo yararlılığa sahip besinler doğru tüketildiği zaman çok faydalı. Hamsiyi özellikle kızartmamamız gerekiyor. Buğulama ve aradeniz bölgesinde yaygın olarak yapılan hamsi çıtlama bizim besini doğru kullandığımız anlamına geliyor. Dışarıdan yağ ilave edip kızarttığımız zaman hamside vitamin kayıplarına neden oluyoruz. Fındığı ise çiğ tüketilmesini de çok öneriyoruzö diye konuştu.'ENERJİYİ HAMSİ VE FINDIKTAN ALIYORLAR'Karadeniz insanının enerjik ve dinç olduğunu anlaran Saral, "Karadeniz bölgesine baktığımız zaman insanların enerjik olduğunu, yaşlı olmalarına rağmen çalışma oranının yüksek olduğunu görürsünüz. Hamsi ve fındık tüketimi insanların enerjisini arttırıyor. Uzun ömürlü ve sağlıklı olmalarını sağlıyor. Bakıyorsunuz yaşlılarımız hale daha köylerde tarlalarda çalışmaya devam ediyorlar. Sokaktaki insanlarımız enerjik, hızlı ve pratik hareket ediyorlar, esprililer. Karadeniz insanı enerjisini hamsi ve fındıktan alıyorö ifadesinde bulundu.'BEYİN AÇIYOR, ZEKAYI GELİŞTİRİYOR'Karadeniz'de yaşayan Güzin Şahinler sağlıklı bir ömür için hamsi ve fındık tüketiminin önemli olduğunun bilincinde olduklarını söyleyerek, "Her sabah bir avuç çiğ fındık yiyorum. Haftada 3 defa hamsi yemeye özen gösteriyorum. Zaten hamsi zamanı. Uzmanlarda bu besinlerin faydalarından sürekli bahsediyorlar. Her türlü balığı tüketmemiz lazım ama hamsinin beyin açtığını ve zekayı geliştirdiğini de unutmamak gerekiyor. Buradan Trabzon'un köylerine çıkın bir bakın yaşlılarımız halen daha harıl harıl çalışıyorlar bahçelerde. İşte bu kadar dinç olmanın en büyük etkeni hamsi ve fındık tüketimi. İnsanların hem ömrünü uzatıyor, hem de sağlıklı yaşam sürmelerini sağlıyor. Çocuklarıma bu besinleri yedirmeye özen gösteriyorumö dediEmrullah Akay ise, "Hamsi ve fındığın besin değeri oldukça yüksek ama ömrü veren Allah'tır. Ama o ömrü sağlıklı yaşamak ve vücudumuza en iyi şekilde bakmak bizim elimizde. Bu yüzden fındık ve hamsi tüketimi oldukça önemliö şeklinde konuştu'HER DERDE DEVA'Balıkçı Sinan Sayar ise hamsinin her derde deva olduğunu dile getierek, "Hamsi ve fındık bölgenin simgesi. Yaşlılarımız çok hamsi ve fındık tükettiği için köylerde halen daha dinç bir şekilde çalışıyorlar. Bizim burada Osman Amcamız vardı. Adamı öldü diye bıraktılar. Sonra Ankara'ya gönderdiler ambulans helikopterle. Geri geldiğinde her gün sabah akşam hamsi ve balık yedi. 3 ayda bir kontrole giti. Doktor '3 ay sonra ona sen nasıl bu kadar iyileştin' dedi. Hamsi ona şifa oldu" dedi.

TRABZON -

Faize Nine, tuzu taştan çıkarıyor

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol Köyü'nde yaşayan 87 yaşındaki Faize Genç, sofrada tükettikleri tuzu taştan çıkartıyor.Köyde hem hayvanların hem de kendilerinin tükettiği kaya tuzunu, Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki tuz mağaralarından satın aldıklarını söyleyen Faize Genç, bu tuzun çok faydalı olduğunu belirtti. 8 çocuk ve 9 torun sahibi olan Faize Genç, "Çocukluğumdan beri bu tuzu tüketiriz. Hayvanlara büyük kalıplar halinde verirken, biz de kaya tuzunu 2 taşın arasında saatlerce ezdikten sonra toz haline getirip kullanyoruz. Kaya tuzuna alışık olduğumuz için başka tuz kullanamıyoruz" diye konuştu.Kaya tuzunu 2 taşın arasında yılların vermiş olduğu tecrübe ile toz haline getiren Genç, "Bölgede çoğu kişi kaya tuzu kullanır. Bu kaya tuzunu da özel taşla toz haline getirecez. Kaya tuzu doğada kendiliğinden oluşan saf ve değerli bir tuzdur. Bize en yakın olan Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki mağaradan çıkarıp getirir ve burada satarlar. Kaya tuzunu hem hayvanlarımız hem de kendimiz için satın alırız. Bu kaya tuzunu toz haline getirmek büyük bir sabır ve beceri ister" dedi.KAYA TUZU NEDİR?Kaya tuzu, sodyum klorürün mineral formudur. Kaya tuzu içeriğinde 84 tane mineral vardır ve insan vücuduna alınması gereklidir. Temel besin maddelerimizden biri olan tuz, insan sağlığı için çok önemli bir besin kaynağıdır. Kaya tuzu ise tuzun henüz işlenmemiş doğal haline verilen isimdir.

