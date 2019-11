DHA YURT BÜLTENİ - 2

13.11.2019 09:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:36

HDP'li 3 belediyeye görevlendirme

Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanı HDP'li Belgin Diken ve Hazro Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Çevik ile Şırnak İdil Belediye Başkanı HDP'li Songül Erden, haklarındaki terör soruşturması kapsamında görevlerinden alındı. 3 başkanın yerine ilçe kaymakamları başkan vekili olarak görevlendirildi.Haklarındaki terör soruşturması kapsamından İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanı HDP'li Belgin Diken ile Hazro Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Çevik ve Şırnak'ın İdil Belediye Başkanı HDP'li Songül Erden, görevinden alındı.Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak geçici olarak görevinden uzaklaştırılıp, yerine Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci Yenişehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada, Hazro Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Çevik hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak terör örgütü propagandası yapmak' suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak geçici olarak görevinden uzaklaştırılıp, yerine Hazro Kaymakamı Ali Öner'in Hazro Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.İdil Belediye Başkanı Songül Erden'in görevden alınmasına ilişkin Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, görevinden alınıp, yerine İdili Kaymakamı Zafer Sağ, İdil Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği ifade edildi.

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Bayram KAPLAN/DİYARBAKIR-ŞIRNAK

Tunceli'nin Akpazar Belediye Başkanlığı'na görevlendirme Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belediyesi Başkanı HDP'li Orhan Çelebi, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle görevinden alındı. Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, Başkan Vekili olarak görevlendirildi.Terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası verilen Akpazar Belediye Başkanı HDP'li Orhan Çelebi, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alındı. Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Çelebi'nin görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığı, yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu'un Akpazar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

HABER: Ferit DEMİR/MAZGİRT (Tunceli)

Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya-Tatvan seferini yapan '22012' sefer sayılı yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte Selahattin Yıldırım yönetimindeki 23 BA 446 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Otomobilin kaldırılmasının ardından tren, yoluna devam etti.

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIG

Atık toplayıcısı, yanlışlıkla kendisine verilen, ikramiye kazanan kuponu iade etti

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ve atık plastik kasa toplayarak geçimini sağlayan, engelli Cumhur Koşan (56), şans oyunu İddaa oynadığı bayide kendisine yanlışlıkla verilen ve 1000 TL karşılığında 1650 TL ikramiye kazanan kuponu, bayii sahibine iade etti. Koşan, "Ne kendimin ne de ailemin boğazından haram lokma geçmesine gönlüm razı gelmez" derken, bayii sahibi Caner Cansızoğlu (30) da, Koşan'a teşekkür ederek, 650 TL'lik karı ona verdi.Aslen mobilya işçiliği yapan, 3 yıl önce girdiği katarakt ameliyatında yanlış işlem yapılmasının ardından sol gözü kör olan Cumhur Koşan (56), geçen 7 Kasım'da evine giderken 3 TL bedelle şans oyunu İddaa oynadı. Sol gözünün kör olmasının ardından işten çıkarılan ve hayatını sokaklarda plastik kasa toplayarak kazanan Koşan, eve gelip elini cebine attığında, kendisinin oynadığı 3 TL'lik kuponun dışında, 1000 TL bedelle oynanmış bir başka kupon daha olduğunu fark etti. Euroleauge'de, yine 7 Kasım'da oynanan Olympiakos-Anadolu Efes maçına '2' oynanan, yani Anadolu Efes'in maçta galip geleceği yönünde tahmin yapılan kupon, 1.65'lik oranıyla 1000 TL'ye 1650 TL ikramiye kazandı. Durumu fark eden Cumhur Koşan, kuponu İddaa oynadığı bayiye iade etmeye karar verdi. 'HARAM LOKMAYA GÖNLÜM RAZI GELMEZDİ'2 çocuk babası Koşan, İzmir Piyangocular ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak'la beraber geçen pazartesi günü söz konusu bayiye gidip durumu anlatarak, kuponu iade etti. Koşan, "Perşembe günü eve giderken, buraya gelip 3 TL'lik kupon yaptım, sonra eve gittim. Bir baktım cebimde 1000 misli oynanmış bir kupon daha var. Sol gözüm görmediği için bayide durumu fark edemedim. Ertesi gün kuponları kontrol ettim, benim 3 TL'lik kupon yatmış, ancak 1000 TL'lik kupon 1650 lira ikramiye kazanmış. Ben de kuponu geri vermeye karar verdim. Ne kendimin ne de ailemin boğazından haram lokma geçmesine gönlüm razı gelmezdi. İki farklı bankaya taksit borcum var ve şu an işsizim. Aslen mobilyacıyım ancak şimdilik hayatımı geçindirmek için plastik kasa topluyorum. Maddi durumum iyi değil, ancak bu ikramiyeyi kimseye söylemeden almak bana göre değil" dedi. BAYİİ SAHİBİ 650 TL'LİK KARI, KOŞAN'A VERDİİddaa bayii sahibi Caner Cansızoğlu da, "Cumhur Bey buraya gelene kadar kasadaki açığı fark edemedim. Ancak o bana gelip durumu anlatıp kuponu verdikten sonra baktım ki 1000 TL'lik açığım var. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi. İzmir Piyangocular ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak da, Koşan'ı önceden tanıdığını belirterek, "Paraya bu kadar çok ihtiyacı olan bir insanın bana gelip, bunu iade etmek istemesi beni çok mutlu etti. Cumhur Koşan gibi insanların olduğunu bilmek beni çok mutlu ediyor" dedi. Caner Cansızoğlu, kuponun 650 TL'lik karını, Koşan'a vererek jest yaptı.

Haber: Davut CAN - Kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR

Yılda 800 adet ana arı üretimi yapıyorlar

Ardahan'ın Posof İlçesi'ndeki Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü işletme sahasında, yılda 800 ana arı üretiliyor. Dünyada ekonomik değeri olan dört önemli arı ırkından biri olan Kafkas arısının gen kaynağı olarak devamlılığını sağlamayı amaçladıklarını belirten Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, bölgenin ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü Posof İşletme Sahası'nı gezerek yetkililerden bilgi aldı. Yılda 800 ana arı üretimi gerçekleştirilen işletmeyle ilgili Vali Masatlı'ya bilgi veren Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, Kafkas arısının saflığıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Ardahan'da iki tane işletme sahası bulunduğunu kaydeden Aydın, "Ardahan merkez ve Posof'taki üretim sahamızda ana arı üretimi gerçekleştiriyoruz. Bölgemiz ve il dışındaki arıcıların ana arı ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Posof işletmemizde 180 kovan arımız var. Yıllık 800 ana arı üretimi gerçekleştiriyoruz" dedi.İşletme sorumlusu Selçuk Bayraktar ile de görüşen Vali Masatlı, çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Haber-Kamera: Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan)

İmam, engelliler için vaazını işaret diline çeviriyor

Muğla'da cami imamı İdris Sarı (47), işitme engellilerin de verdiği vaazı ve cuma hutbesini anlayabilmeleri için işaret dilini öğrendi.Menteşe'deki Akyol Camisi'nde görevli imam İdris Sarı, işitme engelli bireylere dini konularda rehberlik etmek, vaaz ve cuma hutbelerini anlamalarına yardımcı olabilmek için işaret dili öğrenmeye karar verdi. İl Müftülüğü ve Menteşe Halk Eğitim Merkezi'nce 2017 yılında açılan kursu başarıyla tamamlayan imam Sarı, bu yıl görev yaptığı camide, işaret dilini de kullanmaya başladı. İmam Sarı, vaaz ve hutbe konuşmasını yaparken, aynı anda engelliler için de işaret dilini kullanıyor. Namazın ardından engellilerle camide sohbet de eden Sarı, onların sorularını cevaplıyor, istek ve önerilerini dinliyor. Üç aylık kursu tamamlamasının ardından internetten izlediği videolardan da faydalanarak işaret dilinde kendisini geliştirdiğini belirten imam Sarı, "Cemaat tarafından ilk başlarda yadırgandım. Engelli kardeşlerimizin vaazları dinlemeye başlamasıyla herkes beni takdir etti. Namaz kılmaya şimdilik 8 engelli geliyor. Namazın ardından onlarla sohbet ediyorum. Dini konulardaki sorularını cevaplıyorum. Her birine yardımcı olmaya çalıştığım için mutluluk duyuyorum. Muğla genelinde sadece benim görevli olduğum camide işaret dili ile vaaz anlatılıyor. Bunun yanı sıra haftada 2 gün işitme engellilere Kuran kursu veriyorum. Kimse unutmamalıdır ki hepimiz engelli adayıyız. Görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum" dedi.İşitme engelli 25 yaşındaki Hüseyin Dündar ise işaret diliyle verilen vaazı ve hutbeyi anladıkları için mutlu olduğunu söyledi.Hizmet hakkında değerlendirme yapan Menteşe Müftüsü Mustafa Aydın, "Her kesimden olumlu dönüşler aldık. Engelli kardeşlerimizin ibadetlerini huzurlu bir şekilde yapabilmeleri için onların camiye girme hususunda bütün engelleri kaldırdık. Bu çalışmayı önümüzdeki süreçte daha yaygınlaştıracağız. Amacımız toplumun her kesimine ulaşmak" diye konuştu.

Haber: Cavit AKGÜN- Aykut KURT/ MUĞLA

Kadife ördek, artık Türkiye'de üremiyor

Dünyada soyu tehlikede olan 'kadife ördek' Türkiye'de de görülmez oldu. 2018 yılında kadife ördek bulmak için proje başlatan Kuzey Doğa Derneği, 7 ilde 7 bin kilometreden fazla yol katetti. 69 gün, 16 göl ve sulak alada 152 kuş türünden 36 bin kuş sayan Kuzey Doğa Derneği üyeleri, kadife ördekten bir ize rastlayamadı. Kuzey Doğa Derneği, son yıllarda görülmeyen kadife ördekle ilgili Doğu'da bir çalışma başlattı. Dünya Doğa Koruma Vakfı'ndan (WWF) da destek alan Kuzey Doğa Derneği, 2018 yılında 42 günlük bir arazi çalışması gerçekleştirdi. Bölgedeki sulak alanları tek tek gezen dernek üyeleri, kadife ördeği bulamadı. 2019 yılında kadiye ördeği aramayı sürdüren dernek üyelerinin çabaları sonuçsuz kaldı. İki yılda, 7 ilde 7 bin kilometreden fazla yol katederek 16 göl ve sulak alanı inceleyen dernek üyeleri, 152 kuş türünden 36 bin kuş saymasına rağmen tek bir kadife ördeğine rastlamadı. Kuzey Doğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, "2 yıldır Doğu Anadolu'da soyu tehlikede olan Kadife ördeği arıyoruz. Bu kuş çok önemli bir tür, çünkü buzul çağında çok daha yaygın olan bir tür iken buzul çağının bitmesiyle bu kuşun çoğu İskandinavya'ya çekildi. Çünkü soğuk suda üreyen bir ördek türü. Doğu Anadolu platosunda ve Kafkaslarda soğuk bir iklim olduğu için burada izole bir popülasyon kalıyor. ve bu popülasyonun soyu küresel çapta tehlike altında. Biz, Kuzey Doğa Derneği olarak yıllardır kadife ördeğini sürekli sayım yaptığımız göllerde görmediğimizi fark ettik ve bunun üzerine bir proje yaptık. WWF Türkiye'de "Türkiye'nin Canı" projesi kapsamında 2018 yılında destek verdi. Sistematik olarak kadife ördeği bütün Kuzey Doğu Anadolu'da 7 ilde aradık. Proje 2018 yılında bitti, biz kadife ördeği bulamadık. Fakat 2019 yılında kendimiz tekrar ilkbahar, yaz, sonbahar yani 3 mevsim bütün bu alanlarda tekrar aradık. 7 ilde 16 alanda 69 gün aradık. Toplam 7 bin kilometreden fazla yol kat ettik. 152 tür kuş kaydettik, fakat kadife ördeği bulamadık. 52 türden 36 bin kuş saydık, fakat kadife ördek maalesef yoktu. Bunun üzerine çıkardığımız sonuç, kadife ördeğin Türkiye'de soyunun tükendiğidir" diye konuştu.Kadife ördeğinin üreyen popülasyonunun yok olmasının iki temel sebebinin olduğunu kaydeden Şekercioğlu, şunları ifade etti: "Bunlardan biri sulak alanların hayvancılık dolayısıyla giderek bozulması ve yok edilmesidir. Örneğin, Erzurum'un Şenkaya yaylalarında kadife ördeğin kaydı olan birçok ufak göl ve göletin aşırı hayvancılıktan dolayı yok olmanın eşiğine geldiğini ve çok bozulduğunu gözlemledik. İkincisi kadife ördek soğuk iklim kuşudur. Çoğu zaten İskandinavya'da ürüyor. Bizim tahminimiz küresel ısınma ve iklim değişikliğinden dolayı da kadife ördeğin birçok yaşam alanının eski kalitede olmadığıdır. Bunun için daha fazla araştırma lazım. Ama soğuk iklim türü olduğu için hem aşırı otlatma ve büyükbaş hayvanların bu sulak alanları bozması hem de iklim değişikliğinden etkileniyor olmasıdır. Bu sebeplerden dolayı Doğu Anadolu Bölgesi'nde üremediğini düşünüyoruz. Kadife ördek zaten küresel çapta soyu tehlikede olan bir tür. Soğuk iklimlerde Kafkaslarda yüksek irtifa temiz ve soğuk dağ göllerinde yaşadığı için aynı zamanda bir gösterge türdür. Yani soğuk, sağlıklı, dağ sulak alan sistemlerinin göstergesi bir tür. Kadife ördeğinin bu alanlardan Doğu Anadolu'dan tamamen yok olması, bu bölgedeki yüksel dağ, göl ve sulak alan ekosistemlerinin de bozulduğunun göstergelerinden biridir. Bunda hem hayvancılık etkisi var hem de iklim değişikliği etkisi var. Bunun için de daha detaylı ve uzun süreli araştırmaların yapılması lazım."

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS

Bölgenin plastik ihtiyacı Muş'tan karşılanıyor

Muş Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyette olan Muş Plastik firması ile bölgenin gıda ambalajı ihtiyacı karşılanıyor. Devlet desteğiyle kurulan ve 43 kişinin çalıştığı fabrikada, yılda 750 ton ham madde işleniyor. OSB'de 1998 yılında, devlet desteğiyle kurulan Muş Plastik Fabrikası'nda üretim sürdürülüyor. Gıda ambalajı ve özellikle peynir bidonu ile yoğurt kovasının üretildiği fabrikadan Doğu Anadolu'daki illerin ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra Kayseri, Aksaray, Adana ve Mersin'e satış yapılıyor. 43 kişinin istihdam edildiği ve günde 3 vardiya çalışılan fabrikada, yılda 750 ton ham madde işleniyor. Devlet desteklerinin, işletmelerin büyümesi için büyük fırsat olduğunu belirten Muş Plastik Fabrikası'nın sahibi Mahsum Özdemir, "1998 yılında kurulmuş fabrikamız. 1998 yılından bu yana gıda ambalajı, özellikle peynir bidonu ve yoğurt kovası üretmekteyiz. Bölgemizin bütün illeri başta olmak üzere Kayseri, Aksaray, Adana ve Mersin illerine de satış yapmaktayız. Yüzde 75 kapasite ile çalışıyoruz. Burada 43 çalışanımız var. Çalışanlarımızın bütün sigorta ve sosyal hakları mevcut durumdadır" diye konuştu.Sağlanan iş imkanları dolayısıyla kentten göçün durduğunu anlatan fabrika çalışanlarından Muhammed Çağlayan ise "Çalışmak için başka şehirlere gitmiyoruz. Burada başka fabrikaların da açılmasını istiyoruz. Gençlerimize daha da çok iş imkanlarının sağlanmasını istiyoruz. Değişik fabrikalar açılırsa gençler boş kalmaz ve onlar da ailelerini bırakıp, il dışına çıkmazlar. Ailelerimizle daha sık vakit geçiyoruz. Memnunuz, rahattır işimiz ve fazla zorluğu da yok" dedi. BELEDİYEDEN ARSA TAHSİSİOSB'ye 6 bin metrekarelik arsa tahsisinde bulunduklarını belirten Konukbekler Belediye Başkanı Bahri Fırat da "Organize sanayi bölgemize 6 bin metrekare arsayı hibe olarak tahsis etmişiz. Şu anda OSB'de 10'a yakın fabrikalarımızda üretim yapılmaktadırlar. Bu konuda iş adamlarımıza seslenerek, gelip beldemize, organize sanayi bölgemize fabrika açmalarını istiyoruz. İş adamlarımıza her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ

Çapa yaparken ısıran yılan hayatını kararttı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 10 yıl önce tarlada çapa yaparken yılanın kolunu ısırması nedeniyle vücudunun sağ tarafı felç olan 58 yaşındaki Havva Uzun'un hayatı, yakalandığı epilepsi hastalığıyla karardı. Konuşma ve yürüme güçlüğü çeken Uzun, kızının desteği ile yaşama tutunmaya çalışıyor.Eşiyle ayrı yaşayan 2 çocuk annesi Havva Uzun, 10 yıl önce, Şehzadeler ilçesinin kırsal Sarıalan Mahallesi'nde tütün tarlasında çapa yaparken, sağ kolunda bir acı hissetti. Yakınları baktığında kolda diş izleri olduğunu ve bir engerek yılanının otların arasında uzaklaştığını fark etti. Bunun üzerine yılanın ısırdığı kolu bir bezle sıkıca sarılan Uzun, yakınları tarafından Manisa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak iddiaya göre burada kolundaki bez çıkartılan Uzun'un zehir tüm vücuduna yayıldı. Bunun üzerine annesine panzehir verildiğini belirten Ayşe Yılmaz (27), "Ancak, panzeri fazla vermişler. Yoğun bakıma alındı. Vücudunda yaralar çıktı. Diyalize girmeye başladı. Sağ kol ve bacağı felç oldu. Daha iyi bakılması için Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevkini istedik. Yoğun bakımda 2 ay kadar kalan annem, hayati tehlikeyi atlatınca, taburcu edildi. Ancak,sonrasında yine evde fenalaştı, bitkisel hayata girdi. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Nefes alması için boğazından delik açılması amacıyla izin istediler, verdik. Uzunca bir süre bizleri bile tanımadı. Boğazı iyileşip, konuşmaya başladıktan sonra sedye ile kendisini eve götürdük. Sonrasında fizik tedavi süreci başladı. Çok uğraştık ama fizik tedaviden bir sonuç henüz alamadık. Ancak şanssızlık yakasını bırakmadı. Bu defa da epilepsi hastalığına yakalandı" dedi.Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle konuşma ve yürüme güçlüğü çeken annesinin çalışamadığı gibi, birinin yardımı olmadan kendi gündelik ihtiyaçlarını bile karşılamakta güçlük çektiğini belirten Yılmaz şunları söyledi: "Kendisi bakıma muhtaç durumda. Yüzde 92 engelli raporu var. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden 750 lira engelli maaşı alıyor. Bunun dışında başka bir geliri yok. 800 kira olan ev kirasını ben ödüyorum. Ancak, fizik tedavi masrafları ve ilaçlarının devletin ödemediği 300 liralık kısmı ödemekte güçlük çekiyoruz. Benim de evim kira. Eşim tek başına evin geçimini sağlamaya çalışıyor. Bu nedenle anneme daha fazla yardımda bulunamıyoruz. Evde bakım ücreti almak için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvuru yaptık, onaylanmasını bekliyoruz" dedi.

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA

