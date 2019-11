DHA YURT BÜLTENİ-2

10.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:00

Kızları hasta olan ailenin yardım çığlığı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 20 yaşındaki Cansu Özdemir liseye giderken beyin sapında kötü huylu tümöre rastlandı. Üç yıldır farklı hastanelerde tedavi gören Cansu'nun babası Metin Özdemir kızını tedavi ettirmek için maddi durumunun yetersiz olduğunu söyleyerek, "Çocuğumuzun yanından ayrılamadığımız için çalışamıyorum. Çıkmazın içindeyiz, yetkililerin yardım etmesini istiyoruz" dedi.

2016 yılında, liseye giden Cansu Özdemir, rahatsızlığı sebebiyle gittiği hastanede, beyin sapında kötü huylu tümör olduğunu öğrendi. Tümörün, beyin sapında olmasından dolayı yarısı alınabildiği için Cansu bir türlü eskisi gibi olmadı. Son üç yılını hastanelerde geçiren Cansu, geçen pazartesi günü yoğun kusma şikayetiyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'nde tedavi gören kızlarının yanından bir an ayrılmayan anne Fatma ve baba Metin Özdemir (50), maddi olarak çok zor günler geçirdiklerini belirterek yetkililere yardım çağrısında bulundu. Tek isteğinin kızının sağlığına kavuştuğunu günü görmek olduğunu söyleyen Metin Özdemir, "2017 yılında Cansu'nun beyin sapında kötü huylu tümör olduğu ortaya çıktı. O tarihten bu yana da sürekli hastanelerdeyiz. Kızım bu sürede çeşitli tedaviler gördü, kemoterapiler aldı. Anne ve babası olarak 3 yıldır sürekli onunla beraberiz. Hal böyle olunca, iş anlamında sıkıntılar yaşadık. Son zamanlarda kızımın durumunun kötüleşmesi sebebiyle palyatif bakım gerekti. Fakat birçok hastane bizi kabul etmedi. Son olarak Cansu'yu, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne yatırdık. Ne eşim ne de ben, kızımızla ilgilendiğimiz için çalışamıyoruz ve bu yüzden çok zor durumdayız. Evimizin kirasını dahi ödeyemiyoruz. Çıkmazın içine girdik ve oradan çıkamıyoruz. Çocuğumuzun yanında olmak zorundayız" dedi.

KOMŞULARI DESTEK OLUYOR

Komşuları olarak Özdemir ailesine destek olmaya çalıştıklarını belirten Sevgi Arslan (50) ise şunları söyledi: "Bizler komşuları olarak aile ye elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Ancak bizim de bir aile düzenimiz olduğu için bir yere kadar yardımcı olabiliyoruz. Kendi aramızda topladığımız bir yardım var. Ancak o yardımla bu iş çözülmez. Anne ve baba maddi olarak çok zor durumdalar. Cansu biraz toparlayana kadar yetkililerden yardım etmelerini istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜMetin Özdemir röportajSevgi Arslan röportajHastaneden görüntüCansu Özdemir görüntüHaber: Tolga TAHÇI -Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR, ============================

Havacılık tutkunu Kaan, kanseri sevgiyle yendi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Kaan Balkan, 3 yıl süren yoğun tedavi sürecinin ardından bir kanser türü olan Nörofibromatozis (NF) tip 1 hastalığını yendi. Sevgi ve moral sayesinde sağlığına kavuştuğunu ifade eden lise son sınıf öğrencisi Kaan, uçak bakım bölümünü bitirdikten sonra sivil havacılık okumak istiyor. Çocukluğundan beri havacılık ve uçak tutkusu olan Kaan Balkan, Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Bölümü 3'üncü sınıfta okurken, derisinde oluşan kahverengi lekeler, karın ağrısı, kilo kaybı ve bağırsak atakları gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Kaan, daha önce hiç duymadığı deri ve sinir sistemini birlikte etkileyen hastalıklar arasında gösterilen bir kanser türü NF tip 1 hastası olduğunu öğrendi. Hastalığı nedeniyle hızla kilo kaybettiğini söyleyen Kaan, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 buçuk ay kaldığını ve ince bağırsağında 70 santimetrelik bir kitle saptandığını belirterek, "Çok iştahsızdım. İlk başta 10 kilo kaybettim. Lise 3'e başlamıştım. Vücudun dışında leke ve et benleri oluşuyordu. Bu hastalıkta iç organlarda mide ve bağırsakta da aynı belirtiler oluyor. Hastaneye yatınca 2 yıl okula gidemedim. Önce tüberküloz şüphesi vardı. Çekilen filmlerde tüberküloz olmadığı anlaşıldı. İnce bağırsağımda kitle olduğunu saptadılar ama çok zayıf olduğum için hemen ameliyata alamadılar. Kilo almam için damardan ek gıda verdiler. 5.5 ay hastanede kaldım. İnce bağırsaktaki 70 santimetrelik kitle alındı. Ameliyattan sonra onkolojide 6 ay süresince tedaviye devam ettim. 6 doz ilaçla birlikte kemoterapi aldım" dedi.EN GENÇ NF TİP 1 HASTASI OLDUİnce bağırsakta kitleye sahip en genç NF tip 1 hastasının 47 yaşında olduğunu dile getiren Kaan, dünyadaki en genç tip 1 hastası olduğunu söyledi. Ameliyattan önce 48 kiloya kadar düştüğünü anlatan Balkan, şu anda 1.80 cm boyunda ve 61 kilo ağırlığında olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: "Psikolojik olarak büyük çöküntü yaşadım. Hastaneye yattığımda arkadaşlarımın telefonlarına yanıt vermiyordum. Kemoterapi alırken saçlarım döküldü. Herkes bana ölecekmişim gibi bakıyordu. Çok üzülüyordum. Arkadaşlarım ile ailemin desteği ve onların sevgisi sayesinde ayakta kaldım. Şimdi 3 ayda bir kontrollere gidiyorum. Hastalığı etkileyen faktörler arasında stres ve düzensiz beslenme geliyor. Okulu bitirince bölüme girip giremeyeceğimi düşünüyor, endişeleniyordum. Lise 3'teydim. Hasta olunca iki yıl ara verdim. Şimdi iyileştim ve son sınıfta okula devam ediyorum. Haftanın 3 günü havaalanında staj yapıyorum. Lise bitince yine sınava gireceğim sivil havacılık okumak istiyorum."HAYALİNDEKİ BÖLÜMÜ BIRAKMADI Hastalığın teşhisi konulunca öğretmenlerinin bu bölümü bırakmasını tavsiye ettiğini anlatan Kaan Balkan, hiç vazgeçmediğini ve okumayı hayal ettiği bölümü bırakmadığını vurguladı. Balkan, "Bu bölümü çok istiyordum. Amacım iyileşip okula devam etmekti. Motorların bazı parçalarını söküp takıyoruz. Motor bakımı, yağ kontrolü ile ilgileniyoruz. Hastalığım okuluma engel olmadı. Ameliyat nedeniyle ağır kaldırmam yasak. Yine de ofiste çalışıyor ve havaalanında bulunmaya devam ediyorum. Bu nedenle eğitimime sivil havacılıkta devam edeceğim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kaan Balkan'ın havaalanında detay görüntüsüKaan Balkan'ın uçaklara bakarken görüntüsüKaan Balkan'ın hastayken arşiv görüntüsüKaan Balkan ile röportajHaber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR, ============================

İkinci el kıyafet pazarına yoğun ilgi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ayda sadece bir gün kurulan ikinci el kıyafet pazarı, fazla kıyafetleri satmak ya da ucuz satın almak isteyenleri bir araya getiriyor.

Fethiye Belediyesi tarafından ayda sadece her bir kez kurulan, ikinci el pazarı ilgi görüyor. İlk defa 2009 yılının Temmuz ayında kurulan pazarda, sadece kıyafet satılıyor. Her yaş grubuna ait, kullanılmayan giyim eşyalarının değerlendirilmesi ve dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmesi için kurulan pazara, ilçede yerleşik yaşayan yabancılar da ilgi gösteriyor. 100'e yakın stantta gezinen vatandaşlar, pazardan eli boş dönmüyor. Ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği ve Fethiye Turizm Tanıtım Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı (FETAV) gönüllüleri de stant açıp, gelirlerini öğrencilere burs için harcıyor. FETAV gönüllüsü Meryem Karakaya, 130 öğrenciye burs verdiklerini belirterek, "Her ayın ilk perşembe günü kurulan pazarda, üyelerimizden ve destekçilerimizden gelen kıyafetleri satışa sunuyoruz. Gelir ise, öğrencilere burs oluyor" dedi. Stant açan vatandaşlardan Mustafa Kafadar ise, "Amacımız sadece para kazanmak değil. İnsanlara yardımcı olmak için sembolik fiyatlar ile satış yapıyoruz. Böylece sıkıntıda olan insanlarda ihtiyaçlarını bu pazarlardan karşılamış oluyor" dedi. Pazara alışverişe gelen Ramazan Akdeniz, "Her ay bu pazarın kurulması, dar gelirli vatandaşlar için çok önemli. Ben her ay düzenli olarak geliyorum. Zaman zaman sivil toplum örgütlerine destek amaçlı kıyafet alıyorum. Bunları yine ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorum. Bu beni mutlu ediyor" dedi. FETAV standından alışveriş yapanlardan Emine Duran ise, "Son dönemde kıyafetlerin ücretlerindeki yükseliş, insanları ikinci el pazarına itiyor. Burada 2-3 liradan başlayan kıyafetler bulunabiliyor. Montlar, pantolonlar 5 liradan satılıyor. Bunun gibi ekonomik fiyatlar nedeniyle, biz de bu pazarı tercih ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İkinci el pazarından görüntüFETAV gönüllüsü Meryem Karakaya röpStant açan Mustafa Kafadar röp.Genel ve Detay görüntüHaber- Kamera; Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla), ============================

Giyim mağazasında kedi yakalama seferberliği

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir giyim mağazasında gece mahsur kalan ve sabah fark edilen yavru kediyi yakalamak için ekipler, uzun uğraş verdi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Barbaros sokakta 45 yaşındaki Bayram Salar'a ait toptan tekstil ürünleri satan iş yerinde meydana geldi. Sabah iş yerini açan Salar, dükkandaki bazı tekstil ürünlerinin yerlerde olduğunu gördü. Dükkanı kontrol ettiğinde iş yerindeki yavru kediyi fark etti. Gece iş yerinde mahsur kaldığını anladığı kediyi yakalamak için Salar, kolları sıvadı. Çabalarına rağmen bir türlü kediyi yakalayamayınca Salar, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye görevlileri, uzun uğraş sonucu kediyi yakalayabildi. Özel aparatla yakalanan yavru kedi, daha sonra sokağa salındı. İtfaiye görevlilerine teşekkür eden Salar, "Sabah iş yerime geldiğimde eşyalar dağınıktı. Elemanlarımızla kediyi yakalamaya çalıştık ama başarılı olamadık. Kedi bizden hızlı çıktı. Neyse ki sadece mallarıma olanlar oldu ama kediye bir şey olmadı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İtfaiye görevleri kediyi ararkenYavru kediyi kovalayan görevlilerHaber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

============================

Marmaris ve Datça'da kasım ayında deniz keyfi

MUĞLA'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde kasım ayında güzel havayı görenler, soluğu denizde aldı. Yazdan kalma günün tadını çıkaranlar, denizin keyfini sürdü. Marmaris ve Datça'da 'burada yaz bitmez' dedirten görüntülerin yaşandığı plajlar, adeta yaz günlerini aratmadı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin açık alanda 28 dereceyi gösterdiği Marmaris'te, deniz suyu sıcaklığı 16 derece olarak ölçüldü. Türkiye'nin birçok şehrinde kış mevsimi etkisini gösterirken, sonbaharın son ayında güzel havayı fırsat bilenler, soluğu kıyı şeridinde aldı. Turistlerin bir kısmı çocuklarıyla gün boyu yüzerek eğlendi. Kimileri şezlonglarında kitap okuyarak ya da güneşlenerek dinlendi. Kuzey Avrupa'dan gelen turistler ve tatilciler şezlonglarında bronzlaşmaya çalıştı. Marmarisliler ise Uzunyalı ve Yat Limanı'nda kafeteryalarda eşsiz deniz manzarası eşliğinde içeceklerini içti. Bursa'dan yakınlarının yanına Marmaris'e gelen Melahat Göçer, "Her yerde kış havası hakim ama Marmaris'te yazı yaşıyoruz" dedi. Deniz Bilgin ise, "Gördüğünüz gibi kasım ayında ağustos yazını yaşıyoruz. Herkesi Marmaris'e bu sıcak hava ve eşsiz manzarayı görmeye davet ediyoruz" dedi. Almanya'dan ilçeye gelen gurbetçi Sibel Tekin ise, "Böyle bir havayı ancak uzak doğunun belli yerlerinde bulursunuz. Güneş, deniz ve eşsiz manzara harika" dedi.Datça ilçe merkezindeki 'mavi bayraklı' Hastanealtı Plajı da, güzel havayla dolup taştı. Datça'da hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı ise 23 dereceyi buldu. Yaşlısı genci birçok kişi, sonbaharda güzel havanın tadını çıkardı. Hastanealtı Plajında deniz keyfi yaşayanlardan 75 yaşındaki Hüseyin Ayan, 18 yıl önce emekli olduktan sonra Datça'yı keşfettiğini belirterek, "Güneşli günleri görünce İstanbul'a dönüş tarihini erteledim. Sonbahar güneşinde güneşlenip, denizde yüzmek bir başka oluyor. Deniz neredeyse yaz günlerinden bile güzel. Güneş yüzünü bölge gösterdiği süre denize girmeye devam edeceğim" dedi. Hastanealtı Plajının denizin tadını çıkaran bir diğer kişi emekli hemşire Ayfer Özarslan ise (60), Datça'da sadece yaz aylarında değil, kış mevsiminde de denize girmenin mümkün olduğunu vurguladı.

MARMARİS GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Caddelere konumlandırılmış elektronik termometre 28 derece göstermesiTermometre altından geçen çocukların dondurma yemesiYazlık elbiselerle yürüyüş yapan turistler Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevki plajında şezlongda güneşlenen ve denize giren turistlerÇocuğu ile denizde oyun oynayan aile genel görüntüPlajda portatif sandalyelerde oturanlar genel görüntüPlajda şezlonglarda mayoları ile oturan haberde ismi geçen 3 kadınla röp.(Toplam: 3 dakika 16 saniye-235 MB HD görüntü)(KJ Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

DATÇA: GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Not: Görüntü, DHA Son dakikaya geçilecekKasım ayında, Datça Hastanealtı plajından görüntüDenizde yüzenlerden görüntüHüseyin Ayan (75) ile röp.Ayfer Özarslan (60) ile röp.

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

Kaynak: DHA